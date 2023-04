Sono rimasti 10 talenti a contedersi la vittoria ad Amici 2023, il popolare programma televisivo in onda su Canale 5, condotto da Maria de Filippi, che nella finale in programma il 13 maggio 2023, decreterà il vincitore del talent show, tra le categorie cantanti o ballerini. Pronostico Amici 2023: le quote scommettono un testa a testa tra Angelina e Isobel.

I giudici in studio

Sono tre i giudici del programma che decretano le sorti dei giovani partecipanti. Il primo giudice è Cristiano Malgioglio, noto paroliere, infatti ha scritto capolavori come “l’importante è finire” per Mina o “Cocktail d’amore”per Stefania Ruotolo.

Il secondo giudice è il giovane cantante Michele Bravi, che ha al suo attivo successi come “il diario degli errori” o “Nero Bali”. Il terzo giudice invece è un ballerino professionista, di fama internazionale e si chiama Giuseppe Giuffrè.

Sei professori e tre squadre in gara

Nella fase finale di Amici 2023, i concorrenti vengono suddivisi in tre squadre, con due professori, uno di canto e uno di ballo per team.

Squadra Arisa-Raimondo Todaro

Federica – Wax: cantanti – Mattia–Alessio: ballerini

Squadra Rudy Zerbi-Alessandra Celentano

Aaron-Piccolo G (eliminato): cantanti – Ramon–Isobel-Gianmarco (eliminato) ballerini

Squadra Lorella Cuccarini-Emanuel Lo

Angelina–Cricca-NDG (eliminato): cantanti – Maddalena-Megan (eliminata) ballerini

Pronostico Amici 2023: le quote scommettono un testa a testa tra Angelina e Isobel

Le quote offerte dai bookmaker per la vittoria finale di Amici 2023, vedono una lotta a due tra due ragazze. Il successo della cantante Angelina Mangano infatti è offerto a quota 2 sia su Starcasinò che su Sisal, mentre la vittoria della ballerina australiana Isobel è bancata a quota 3.

Più staccati gli altri giovani talenti ancora in gara. A quota 7.50 troviamo i cantanti Aaron e Wax e il ballerino Mattia. A quota 9 si gioca la vittoria della cantante Federica, a 12 quello del cantante Cricca, a 16 il ballerino Alessio, a 20 la vittoria di Ramon, ballerino di classico e chiude il tabellone quote la ballerina Maddalena, giocata vincente a quota 50.

Chi ha vinto Amici negli ultimi 10 anni?

2010-2011 Virginio Simonelli

2011-2012 Gerardo Pulli

2012-2013 Moreno Donandoni

2013-2014 Deborah Iurato

2014-2015 The Kolors

2015-2016 Sergio Sylvestre

2017-2018 Irama

2018-2019 Alberto Uso

2020-2021 Giulia Stabile

2021-2022 Luigi Strangis