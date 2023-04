E’ partita l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi, il programma reality show in onda su Canale 5 e condotto in studio da Ilary Blasi. Pronostici L’Isola dei Famosi 2023: Paolo Noise, Pamela Camassa e Marco Mazzoli tra i favoriti dai bookmaker per la vittoria finale del programma.

I concorrenti di questa edizione

Ecco i sedici concorrenti che partecipano all’Isola dei Famosi 2023. Partiamo da Fiore Argento, fratello di Asia Argento, il conduttore Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno nella vita, Simone Antolini.

La modella Helena Prestes, Cristina Scuccia, l’ex cantante Suor Cristina, la show girl Nathaly Caldonazzo, l’attrice francese ex bond girl nel 1979, Corinne Cléry e Pamela Camassa, fidanzata di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island.

La partecipante a Miss Mondo 2021 per l’Italia, Claudia Motta, Cristopher Leoni, attore popolare per la fiction L’Onore e il Rispetto, l’ex rugbista Andrea lo Cicero, il conduttore televisivo Marco Predolin, i conduttori radiofonici Paolo Noise e Marco Mazzoli, la cantante dei Jalisse, Alessandra Drusian e il compagno Fabio Ricci.

I vincitori della passate edizioni

Vincitore Isola 2003 – Walter Nudo

Vincitore Isola 2004 – Sergio Muniz

Vincitore Isola 2005 – Lory Del Santo

Vincitore Isola 2006 – Luca Calvani

Vincitore Isola 2007 – Manuela Villa

Vincitore Isola 2008 – Vladimir Luxuria

Vincitore Isola 2010 – Daniele Battaglia

Vincitore Isola 2011 – Giorgia Palmas

Vincitore Isola 2012 – Antonella Elia

Vincitore Isola 2015 – Le Donatelle

Vincitore Isola 2016 – Giacobbe Fragomeni

Vincitore Isola 2017 – Raz Degan

Vincitore Isola 2018 – Nino Formicola

Vincitore Isola 2019 – Marco Maddaloni

Vincitore Isola 2021 – Simone “Awed” Paciello

Vincitore Isola 2022 – Nicolas Vaporidis

I bookmaker hanno aperto le quote sul vincente dell’Isola dei Famosi 2023. Le quote vedono favorito per la vittoria Paolo Noise, offerto vincente a quota 5 su Sisal e su Starcasinò, Pamela Camassa e Marco Mazzoli bancati a quota 5.50.

Seguono Cristina Scuccia pagata vincete 7 volte la posta giocata, Nathalie Caldonazzo offerta vincente a quota 8, stessa quota offerta per la vittoria di Andrea Lo Cicero. Chiudono il tabellone quote, Marco Predolin e Corinne Clery bancati vincenti a quota 51.