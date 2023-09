Pronostici TV X-Factor 2023. Il 14 settembre inizia la nuova edizione di X-Factor, il popolare talent show di Sky che viene sempre seguito con attenzione anche a livello di quote e scommesse. Vediamo la situazione al via.

Pronostici TV X-Factor 2023: quote equilibrate

Sfida tra giudici per la nuova edizione di X Factor, al via giovedì 14 settembre. Si tratta dell’edizione numero 17 del famoso talent show, che si apre con il testa a testa quasi alla pari tra tre dei quattro giudici in gara. Ad aprire il tabellone del vincente è Morgan che torna dopo nove anni dall’ultima partecipazione: per il cantautore, che è stato il coach di Marco Mengoni e Michele Bravi, la quota è fissata @3, alla pari con Dargen D’Amico, per il secondo anno consecutivo nella giuria. Terzo posto a pochissima distanza per Fedez @3,50, con Ambra Angiolini che chiude @4.

Ci sono però anche valutazioni diverse, a conferma del grande equilibrio al via, e della difficoltà anche di stimare un vero e proprio favorito. Per esempio Planetwin365 e SNAI, piazzano in prima posizione Fedez @3; in questo caso il primo sfidante è Morgan, subito alle spalle del rapper @3,15, mentre Dargen D’Amico insegue @3,25. Pensiero unanime per Ambra che anche qui scivola all’ultimo posto a quota @4, ma comunque abbastanza vicina al trio di testa.

Pronostici TV X-Factor 2023: l’esperienza di Morgan

Morgan è l’unico giudice nella storia di X-Factor (non solo in Italia) ad aver vinto 5 volte (nelle prime 7 edizioni). Ha infatti dominato le primissime 3 edizioni (che andavano ancora in Rai), lanciando un certo Marco Mengoni nella 3°. Ha poi vinto anche le edizioni 6 e 7, dopo aver lasciato per 2 anni ad Elio e a Simona Ventura la scena.

Dopo la doppietta di Morgan è arrivata la prima, e finora unica, vittoria di Fedez che lanciò Lorenzo Fragola. Negli ultimi 4 anni a primeggiare sono stati giovani della scena rap e trap come Sfera Ebbasta, la doppietta di Hell Raton tra 2021 e 2022, e Rkomi, il campione in carica con Santi Francesi dello scorso anno, ma che non ci sarà per difendere il titolo visto che proprio Morgan prende il suo posto, mentre sono confermati gli altri 3 giudici che erano in gioco già nell’edizione dello scorso anno.

Comparazione quote antepost X-Factor

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria finale dell’edizione 2023 di X-Factor.

