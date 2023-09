Pronostici Grande Fratello 2023, nuova edizione del popolare Reality Show in onda sui canali Mediaset. Vediamo i protagonisti e come la pensano analisti e bookmakers con le quote delle scommesse sui favoriti e sui possibili outsider.

Pronostici Grande Fratello 2023: i favoriti

È Giuseppe Garibaldi la prima scelta dei bookmaker per il Grande Fratello dopo la prima eliminazione di questa edizione, che ha visto uscire di scena Claudio Roma. Dopo la divisione della casa in due gruppi (dieci concorrenti nella casa, dieci nel tugurio) Il bidello calabrese apre le quote del vincente 2023 ed è dato @4,50, con Giselda Torresan alle sue spalle @5 volte la posta.

Terzo gradino del podio per Alex Schwazer @6,50, seguito da Angelica Baraldi, Vittorio Menozzi, Rosy Chin, Samira Lui e Beatrice Luzzi proposti tra @8 e @10 volte la posta.

Pronostici Grande Fratello 2023: possibili sorprese

Protagonista del due di picche a Massimiliano Varrese, Heidi Baci si posiziona a metà della classifica virtuale dei bookie, @18, alla pari con Lorenzo Remoti e dietro Letizia Petris @13, Anita Olivieri e Paolo Masella entrambi @17.

Sopra quota @20 si piazzano invece Ciro Petrone, Marco Fortunati, Arnold Cardaropoli e Valentina Modini, mentre per Marina Fiordaliso e Massimiliano Varrese si sale oltre @30. A chiudere la lista è Grecia Colmenares, ieri salvata dal televoto ma ancora ultima @36.

