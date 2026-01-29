Siamo arrivati al gran finale della stagione di Football Americano NFL, il Super Bowl che alla sua 60° edizione vedrà contro due sorprese che in pochi si aspettavano a giocarsi il Lombardi Trophy, ovvero New England Patriots e Seattle Seahawks, in campo l’8 febbraio a Santa Clara. Anteprima Super Bowl 60.
NFL: i risultati e le scommesse sui Conference Championship
Iniziamo l’articolo di Football Americano NFL per il 60° Super Bowl facendo un passo indietro, andando a vedere come sono andati i Conference Championship della scorsa settimana. I risultati li sapete bene, i Patriots l’hanno spuntata nella neve di Denver per 10-7, con Drake Maye che ha riportato New England alla fine, da dove mancava dai tempi di Brady, approfittando anche della mancanza di Nix al centro dell’attacco dei Broncos che però ci hanno mandato in cassa coprendo il +5.5 di spread, oltre all’Under facile facile.
Passano anche i Seahawks nel 31-27 sui Rams a Seattle, e anche qui siamo andati in cassa con la vittoria dei padroni di casa, e abbiamo completato un all green favoloso incassando anche le prop bet, le scommesse sulle prestazioni giocatori di Walker III, Williams e Parkinson che hanno tutti distrutto le rispettive linee sulle yard in ricezione.
🔸DEN-NE: 1 +5.5 @1.77✅
🔸DEN-NE: UNDER 42.5 @1.77✅
🔸SEA-LAR: 1 @1.71✅
🔸WALKER III OVER 20.5 REC YARD @1.87✅
🔸WILLIAMS OVER 13.5 REC YARD @1.86✅
🔸PARKINSON OVER 23.5 REC YARD @1.88✅
Anteprima Super Bowl 60: prime analisi e linee Patriots-Seahawks
Vediamo le prime analisi sul big match del 8 febbraio, anche se sarà da giovedì prossimo che entreremo nei dettagli di analisi e scommesse. Intanto possiamo dire che entrambe le squadre non erano per nulla attese al Super Bowl, si tratta infatti di una finale davvero sorprendente che in pochi avrebbero previsto nel pre-season, anche se poi settimana dopo settimana in regular season hanno acquisito il giusto rispetto, chiudendo entrambe con un record di 14-3, nonostante Seattle abbia affrontato uno schedule molto più tosto rispetto a New England.
I Seattle Seahawks hanno il quinto miglior DVOA (playoff inclusi) nella storia della NFL da quando questa statistica è stata tracciata fino al 1978. I New England Patriots non sono a quel livello e hanno beneficiato del fatto di aver giocato contro il calendario più debole della lega.
La mancanza di talento offensivo attorno a Drake Maye è stata messa a nudo nei playoff, con i Patriots che hanno una media di sole 4,3 yard a giocata e verrà messo a dura prova dal reparto difensivo di Seattle che ha guidato la lega nelle statistiche di EPA mentre a livello offensivo i Seahawks si affidano a Sam Darnold che è apparso in forma e a differenza di Maye è circondato da armi come Jaxon Smith-Njigba, Cooper Kupp e Kenneth Walker III. Pensiamo che Seattle possa vincere e coprire il -4.5 di spread proposto.
Tra i singoli giocatori Sam Darnold sta giocando il miglior football della sua carriera e ha appena vinto grazie ad una prestazione da 346 yard contro i Rams. Dovrebbe essere in grado di muovere la palla contro una difesa di passaggio del New England mediocre, che ha beneficiato del pessimo gioco dei QB affrontati nelle ultime due settimane. Con il cornerback del Pro Bowl Christian Gonzalez che difenderà Smith-Njigba, ci si aspetta che Cooper Kupp sia un bersaglio importante per Darnold. Il veterano Kupp ha totalizzato cinque ricezioni per 60 yard nel Divisional Round prima di catturare quattro ricezioni su 6 target per 36 yard nella finale NFC contro la sua ex squadra. Kupp è stato cercato 14 volte nella red zone in 18 partite totali. Tuttavia, 10 di questi bersagli sono arrivati nelle ultime otto settimane, dopo che Tory Horton ha subito un infortunio che gli ha messo fine alla stagione. Kupp ha trovato la end zone la scorsa settimana e i Pats hanno concesso ben otto touchdown ai ricevitori, il massimo della lega, nella stagione regolare.
Parliamo anche di Drake Maye che alla guida dell’attacco dei Patriots a cui viene data una linea modesta di 218.5 yard su lancio, una linea che ha superato in 14 delle 17 partite di stagione regolare, con una media di 258,4 yard a partita. Senza il clima invernale a San Francisco, Maye dovrebbe assomigliare al QB da MVP che è stato per tutta la stagione. La difesa di Seattle ha concesso molto di recente tra cui 374 e 457 yard a Stafford e 277 a Brock Purdy. Il calendario dei Patriots viene criticato, ma di recente anche Seattle non ha sfidato grandi quarterback e Maye al Super Bowl è un esame molto difficile.
Ci aspettiamo anche un match da Over. L’attacco dei Seahawks sta funzionando a meraviglia, con 41 e 31 punti segnati in due partite di playoff. Sebbene la loro difesa ha ricevuto molti elogi, sono vulnerabili e lo abbiamo appena visto contro i Rams che hanno accumulato 479 yard in attacco. Per quanto riguarda i Patriots, il clima invernale e il gioco scadente dei quarterback avversari hanno portato a partite con pochi punti segnati durante la loro corsa ai playoff, ma la situazione cambia qui, con Darnold in buona forma e condizioni meteo attese normali a San Francisco.
Le nostre scommesse su New England Patriots-Seattle Seahawks
Come sempre vediamo le nostre primissime idee, anche se manca ancora tanto al big game che chiuderà la stagione NFL a Santa Clara, e come sempre tutte le giocate ufficiali, con stake e dettagli, usciranno più avanti, in esclusiva nel canale TELEGRAM VIP BETTING MANIAC (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).
SUPER BOWL: SPREAD-OVER UNDER
Seahawks -4.5
Over 45.5
Proiezione: Seahawks 30 – Patriots 21
SUPERBOWL: PROP BET
Drake Maye OVER 217.5 PASSING YARD @1.90
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.