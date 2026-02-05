L’attesa è finita, nella notte italiana tra domenica e lunedì (in diretta tv per tutti sui canali Mediaset, oltre a DAZN in abbonamento) al Levi’s Stadium di Santa Clara si gioca il 60° Super Bowl della storia del Football Americano NFL, e dopo aver visto l’anteprima con le early pick (le prime scommesse), oggi entriamo nel dettaglio del big game tra Seattle Seahawks-New England Patriots. Pronostici Super Bowl 60.
Pronostici Super Bowl 60: analisi Seattle Seahawks-New England Patriots
Tutto pronto per il gran finale della stagione di Football Americano NFL, manca una sola partita, il big game, il 60° Super Bowl che aggiudicherà il Lombardi Trophy nella sfida tra Seattle Seahawks-New England Patriots. La stessa finale si giocò a seguito della stagione 2014 e in quel caso a vincere furono i Patriots di Tom Brady e di coach Bill Belichick, ma questa volta sono i Seahawks ad aprire da favoriti.
I Seahawks si presentano forti della sesta difesa della nazione mentre la filosofia dei New England Patriots e i punti di forza sono diversi, con i Patriots che hanno il terzo attacco, e in particolare l’attacco aereo dei Pats potrebbe fare male alla difesa sui lanci di Seattle che è solo 12° in questa stagione. a linea offensiva di New England è ottava in NFL per rendimento e questo ha permesso ai Patriots di superare anche le 2000 yard su corsa. I giocatori da tenere sott’occhio nell’attacco di New England sono Stefon Diggs, esperto wide receiver, e il tight end Hunter Henry. Nel backfield, soprattutto in questi playoff, è stato Rhamondre Stevenson a farsi preferire sul rookie Treveyon Henderson, ma entrambi hanno tenuto numeri positivi. La difesa è meglio sui passaggi, ma non è il reparto forte. Tra i nomi da segnalare c’è quello di Christian Gonzalez che ha aumentato molto il proprio rendimento in post-season ma le condizioni dei linebacker Harold Landry e Robert Spillane continuano a preoccupare i tifosi dei Patriots.
I Seattle Seahawks non avranno la difesa dei tempi della legion of boom sulle secondarie, ma il reparto rimane forte con Riq Woolen, Devon Whiterspoon, Coby Bryant e Julian Love. A loro si aggiunge il rookie Nick Emmanwor. In attacco nel 2026 a Seattle hanno assistito all’esplosione di Jaxon Smith-Njigba che ha chiuso con 1793 yard ricevute in regular season e ne ha aggiunte altre 153 neel Championship contro i Rams, confermandosi il target preferito da Sam Darnold. Cooper Kupp e Rasheed Shaheed completano il reparto WR che potrebbe impensierire NE. Incompleto invece il reparto runningback, con l’illustre infortunato Zach Charbonnet a lasciare Kenneth Walker come unico corridore (63% degli snap nel Championship). New England concede molto sulle corse (13esimi in NFL) e poco sui passaggi.
Aggiornamenti linee e quote Super Bowl 2026
Rispetto alla settimana scorsa non cambiano di una virgola le quote e le linee per il big game del 8 febbraio, con i Seahawks che rimangono favoriti con -4.5 punti di spread e linea Over-Under che rimane a 45.5 punti totali. A cambiare, leggermente, è la fiducia su Seattle che passa dal 59% dei consensi nei principali operatori negli Stati Uniti, al 57%.
Anche gli analisti sono nettamente con Seattle, almeno per la vittoria. Per esempio gli esperti ESPN vanno 48 contro 10 sulla vittoria dei Seahawks, parliamo del 82.8% rispetto ad un misero 17.2% che crede nella vittoria dei Patriots.
Halftime show, colore del gatorade e scommesse esotiche sul SB
Il Super Bowl è da sempre un evento che richiama l’attenzione da tutto il mondo, e anche le scommesse si adeguano con una serie di scommesse speciali ed “esotiche” che vanno oltre al Football giocato, e il big game di San Francisco non è diverso in questo senso. Si parte dal classico Lancio della Moneta, una classica scommessa 50/50 – testa o croce. Anche sull’Inno Nazionale iniziale si scommette molto, in particolare sulla durata della prestazione di Charlie Puth (più o meno 120 secondi). Si può scommettere perfino sull’orario del calcio d’inizio ( prima o dopo le 18:40 ET, tenendo conto dei tipici ritardi pre-partita).
A fine primo tempo c’è un altro grande classico del Super Bowl, l’Half time Show che quest’anno sarà affidato a Bad Bunny. Le giocate sono tante, ad iniziare da quale sarà la prima canzone con cui aprirà lo show, e qui le ipotesi vedono Titi Me Pregunto l’opzione nettamente favorita con un 66% di chance, su Baile Inolvidable lontana al 12% e La Mudanza al 10%. Si scommette anche su quali artisti potranno accompagnare Bad Bunny, e qui è un testa a testa tra Cardi B (55%) e Rauw Alejandro (53%), con Karol G più indietro (33%). Si gioca anche sul numero di canzoni, con una linea Over-Under a 11.5 songs. Scommesse O/U anche su quanta gente vedrà lo show di Bad Bunny nel mondo, con linea a 135.5 milioni di spettatori, numeri impressionanti, ma parliamo dell’evento sportivo più seguito al mondo.
Arriviamo al finale con un altro grande classico: Colore del Gatorade, dove bisogna indovinare il colore del Gatorade versato sull’allenatore vincente. Blu e arancione sono le opzioni principali, noi consigliamo Clear/Water, ovvero un Gatorade non colorato, un opzione che si gioca a 11 volte la posta. Negli ultimi Super Bowl, il colore del Gatorade versato sull’allenatore vincitore ha visto una prevalenza del viola e del blu. Ai recenti Super Bowl 2024 e 2023, i Kansas City Chiefs hanno utilizzato il viola, mentre nel 2022 (Rams) e 2021 (Buccaneers) è stato scelto il blu. L’ultima volta che il colore del Gatorade (o dell’acqua) versato sul vincitore del Super Bowl è stato Clear (Trasparente/Acqua) risale al 2008, durante il Super Bowl XLII. In quell’occasione, i New York Giants celebrarono la vittoria a sorpresa proprio contro i New England Patriots versando del liquido trasparente sull’allenatore Tom Coughlin.
Sono poi disponibili sui bookmakers statunitensi le cosiddette scommesse “crossover” dove si uniscono gli eventi sportivi sul campo del Super Bowl, con altri eventi sportivi (NBA, NHL….) o addirittura con altri eventi di show e politica, ma in Italia nessun operatore propone questa tipologia di giocate speciali.
Quote Antepost: Seattle e Darnold favoriti
La vittoria del Super Bowl nelle quote antepost vede Seattle @1.41 nettamente favorita su New England @2.95. Questo si riflette anche nelle lavagne per MVP Super Bowl, che di solito premia il QB della squadra vincente, per questo Sam Darnold @2.15 davanti a Drake Maye @3.30, mentre in seconda fascia abbiamo il WR di Seattle Jaxon Smith-Njigba @6.50 e il RB, sempre di Seattle, Kenneth Walker III @8.50. Staccatissimi tutti gli altri, ad iniziare dal RB dei Patriots Rhamondre Stevenson @29.
La stagione 2026 non è ancora finita, che già si pensa al prossimo Super Bowl, il 61° del 2027, con i Seattle Seahawks @10 nuovamente favoriti al pari con gli LA Rams @10, proprio la squadra di Stafford che è stata battuta da quella di Darnold nello scorso turno. Più indietro i Buffalo Bills @12, che anche quest’anno non ce l’hanno fatta, e i deludenti Baltimore Ravens @13, al pari con gli altri finalisti di questa stagione, i New England Patriots @13, stessa quota anche per i Philadelphia Eagles mentre con Green Bay Packers e Detroit Lions si sale @15 volte la posta, con gli LA Chargers e i Kansas City Chiefs (che quest’anno hanno interrotto la striscia di presenze in post-season e forse la dinastia di KC si è conclusa) entrambe @16 e i San Francisco 49ers @17. Nonostante una buona stagione sono snobbati i Denver Broncos più indietro @19 volte la posta, alla pari con Houston Texans.
Guida TV Football NFL: dove vedere il Super Bowl LX?
Il palcoscenico scelto per il Super Bowl 2026 è il Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, casa dei San Francisco 49ers. È una delle strutture più tecnologiche e sostenibili del mondo, situata nel cuore della Silicon Valley. Per il Levi’s Stadium si tratta della seconda volta come ospite del Super Bowl (la prima fu nel 2016 per la 50esima edizione).
Negli Stati Uniti, il kickoff è previsto per le 18:30 dell’8 febbraio, ma per noi in Italia l’attesa si prolungherà nella notte. La diretta inizierà infatti intorno alla mezzanotte italiana, con il calcio d’inizio ufficiale fissato per le 00:30 di lunedì 9 febbraio.
Anche quest’anno ci saranno diversi modi per seguire il Big Game anche in Italia: in chiaro su Italia 1, con Mediaset che conferma la trasmissione in diretta gratuita. È l’opzione ideale per chi vuole godersi l’evento comodamente sul divano senza costi aggiuntivi, con il commento in italiano. Streaming su DAZN. Per chi cerca un’esperienza più tecnica, DAZN trasmetterà l’evento in streaming. Attraverso l’NFL Game Pass, disponibile sulla piattaforma, sarà possibile accedere alla copertura originale americana, inclusi gli iconici (e costosissimi) spot pubblicitari statunitensi che vengono trasmessi solo durante la finale.
