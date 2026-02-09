I Seattle Seahawks sono campioni del Football Americano NFL per la seconda volta, 12 anni dopo il successo del primo Vince Lombardi Trophy, dominando il Super Bowl contro i New England Patriots su cui si prendono anche una bella rivincita dopo il ko del 2015. Intanto sono già disponibili le quote antepost per il 2027, e Seattle è favorita per il bis sui Rams. Più staccati i Patriots finalisti di questa edizione. Risultati Super Bowl 60.
Risultati Super Bowl 60: Seattle Seahawks campioni
Va in archivio il 60° Super Bowl della storia del Football Americano NFL, a Levi Stadium di Santa Clara, casa dei San Francisco 49ers, ma a combattere per il Vince Lombardi Trophy erano Seattle Seahawks-New England Patriots, una finale inattesa, con Seattle che apriva favorita con -4.5 punti di spread e ha mantenuto fede alle premesse andando a vincere il titolo, superando nettamente i Patriots alla 12° finale NFL, con 6 vittorie e 6 perse, mentre Seattle torna al titolo 12 anni dopo il primo successo con Russel Wilson al centro dell’attacco.
Questa volta al centro dell’attacco dei Seahawks c’è Sam Darnold, QB che inizialmente ha faticato nella sua carriera NFL, ma che alla 5° squadra in cui gioca centra il titolo, anche se l’MVP del Super Bowl è Kenneth Walker III nel 29-13 finale per i Seahawks. E’ stata una grande sorpresa visto che nel preseason Seattle era data @61, New England anche più indietro @76 volte la posta. Noi in parte ci avevamo creduto segnalando Over 7.5 win regular season dei Seahawks che hanno chiuso raddoppiando la linea con 14 successi e la vittoria della propria division.
Con questo successo i Seattle Seahawks salgono a quota 2 successi al Super Bowl (a lato di altrettante sconfitte) dopo l’unica vittoria del 2 febbraio 2014 con un roboante 43-8 contro i Denver Broncos. Non solo, la formazione dello stato di Washington, si prende la rivincita del clamoroso ko del primo febbraio 2015, proprio contro i Patriots, con il famoso intercetto sulla goal-line a pochi secondi dalla fine con un suicidio tattico dei Seahawks senza precedenti.
Risultati scommesse Football Americano
E’ stata una grande stagione NFL con le nostre scommesse settimana dopo settimana, e abbiamo continuato a macinare alla grande anche in post-season, fino al Super Bowl dove vi avevamo consigliato il -4.5 Seahawks ma anche l’Over passing yard di Drake Maye. Peccato per Over, sfioriamo anche questa cassa, e le occasioni non sarebbero mancate nonostante per i primi tre quarti non si veda nemmeno un touchdown. Nel VIP completiamo un altra prop con Kenneth Walker III che domina sulle corse, ma porta a casa anche 26 yard in ricezione che ci bastano per un altra cassa.
🔸Seahawks -4.5 @1.90✅
🔸Over 45.5: @1.90❌
🔸Maye OVER 217.5 PASSING YARD @1.90✅
🔸Walker OVER 20.5 RECEIVING YARD @1.90✅
Quote antepost NFL 2027: Seattle torna favorita per il bis
Come abbiamo visto il 2026 è stato sorprendente per i Seattle Seahawks che per il prossimo anno aprono da favoriti @9 volte la posta per il bis al Super Bowl, con i Los Angeles Rams (che i Seahawks hanno eliminato nel conference championship di questa edizione) primi avversari @10, poi arrivano le due delusioni di questa annata, i Buffalo Bills @12 e soprattutto i Baltimore Ravens @13 che hanno mancato perfino i playoffs in modo incredibile.
Più difficile la conferma dei New England Patriots @15 come squadra di testa, nonostante la finale di questa stagione e con un Maye che avrà un anno in più d’esperienza. In quota @15 troviamo anche un altro poker di squadre: i Philadelphia Eagles, i Green Bay Packers, gli LA Chargers e i Detroit Lions che in questa stagione sono stati davvero deludenti. La dinastia dei Kansas City Chiefs è davvero finita? Così sembrerebbe, con Mahomes e compagni che sono quotati @17 per tornare alla vittoria del SB.
Ad aprire come favoriti per il titolo di MVP Regular Season 2026-2027 sono ancora una volta i QB di Buffalo e Baltimore, ovvero Josh Allen @6.50 che stacca Lamar Jackson @8.50, poi arriva Drake Maye @9 che si lascia alle spalle Justin Herbert e Joe Burrow @11, ma anche Patrick Mahomes @13 e Dak Prescott @15, per non parlare di Sam Darnold, il QB campione in carica che però si gioca @29 volte la posta per MVP della prossima stagione.
