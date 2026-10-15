Giovedì si parte subito forte con la Week 6 di Football Americano NFL visto che sono in campo Denver Broncos-Seattle Seahawks. Domenica il Sunday Night vedrà in campo Green Bay Packers-Dallas Cowboys mentre lunedì si chiude con San Francisco 49ers-Washington Commanders. Vediamo analisi, betting trends, statistiche, curiosità, power ranking, quote antepost e tanti consigli per i Pronostici NFL Week 6.
Pronostici NFL Week 6: prime time e big match
Vediamo le sfide più interessanti e i prime time da non perdere per la week 6 di Football Americano NFL che si svilupperà dal 15 al 19 ottobre 2026.
Thursday Night NFL Week 6: Denver Broncos-Seattle Seahawks
La settimana si apre col Thursday Night di NFL con i Seattle Seahawks, campioni in carica del Super Bowl, che faranno visita ai Denver Broncos in uno scontro tra top-team che però hanno un record soltanto di 3-2.
I Seahawks arrivano dalla sconfitta per 32-29 subita domenica in casa contro San Francisco, partita in cui hanno commesso quattro palle perse. Tre di queste hanno portato a touchdown dei 49ers già nel primo tempo, con drive offensivi avversari di appena 18 yard. Anche il QB Sam Darnold ha faticato chiudendo con 18 passaggi completati su 29 tentativi per 195 yard, un touchdown e due intercetti. I turnovers iniziano ad essere un problema a Seattle. Nell’altra sconfitta stagionale dei Seahawks (il 33-31 subito il 27 settembre a Washington) la squadra aveva commesso tre palle perse che avevano fruttato 21 punti ai Commanders. Dietro però i Seahawks guidano la lega per difesa totale (251,2 yard concesse a partita), difesa sui passaggi (150,8 yard a partita) e palloni recuperati (11). Tra le fila dei Seahawks, i linebacker Drake Thomas (caviglia) e Chazz Surratt (polpaccio) non hanno partecipato, secondo le stime. Il wide receiver Jaxon Smith-Njigba (caviglia) è stato segnalato con attività limitata per il secondo giorno consecutivo, mentre la condizione della guardia Beau Stephens (spalla) è migliorata, passando da attività limitata a partecipazione completa.
Domenica, a Inglewood (California), i Broncos hanno sconfitto i padroni di casa, i Los Angeles Chargers, con il punteggio di 23-17. J.K. Dobbins ha corso per 68 yard e ha segnato un touchdown contro la sua ex squadra. Il QB Bo Nix ha completato 16 passaggi su 27 tentativi, totalizzando 123 yard e un touchdown (un passaggio da 5 yard per Courtland Sutton). Wil Lutz ha realizzato due field goal, contribuendo alla rimonta dei Broncos, che hanno ribaltato lo svantaggio di 17-10 dell’ultimo quarto vincendo la partita nonostante abbiano totalizzato appena 224 yard in attacco. Per i Broncos, solo la safety Talanoa Hufanga (caviglia) e il cornerback Pat Surtain II (caviglia) sono risultati assenti all’allenamento di marted
Sunday Night NFL Week 6: Green Bay Packers-Dallas Cowboys
La sfida di regular season NFL 2026 tra Green Bay Packers e Dallas Cowboys si giocherà domenica notte come Sunday Night nella storica cornice del Lambeau Field. Entrambe le franchigie arrivano a questo attesissimo SNFcon un disperato bisogno di conferme in una stagione fortemente condizionata dall’infermeria. Le due storiche rivali della NFC si sono incrociate l’ultima volta nella stagione 2025 in un match spettacolare all’AT&T Stadium, terminato con un clamoroso ed insolito pareggio per 40-40. Allargando lo sguardo agli ultimi scontri diretti di regular season, Green Bay vanta una tradizione recente favorevole
I Packers (3-2) si trovano al secondo posto nella NFC North. Dopo un inizio altalenante, arrivano dal convincente successo per 31-7 contro i Chicago Bears. L’attacco aereo guidato da Jordan Love funziona bene (4° in NFL per yard passate), ma il gioco di corse è statisticamente all’ultimo posto della lega, complici le pesanti rotazioni e assenze nel backfield. Love ha già collezionato 1.408 yard lanciate in stagione ed è il faro indiscusso della squadra. Il bersaglio preferito di Love è Christian Watson con ben 474 yard ricevute finora. Green Bay ha la difesa decimata. Il forte pass rusher Micah Parsons (al centro delle attenzioni per la sfida contro la sua ex squadra) è ancora nella lista infortunati per la rottura del crociato subita a fine 2025 e salterà il match. Fuori per tutta la stagione anche il linebacker Edgerrin Cooper e il defensive tackle Javon Hargrave (entrambi rottura del tendine d’Achille). In forte dubbio anche il running back Josh Jacobs (inserito nella lista esenzioni del Commissioner)
I Cowboys (2-3) stanno faticando più del previsto nella NFC East. La squadra mostra un ottimo attacco guidato da Dak Prescott (7° per punti segnati a partita), ma la difesa sta concedendo troppo (25ª per punti subiti). Arrivano da una sconfitta casalinga per 24-16 contro i Tampa Bay Buccaneers. Reparto linebacker in emergenza con DeMarvion Overshown fuori per un grave problema al ginocchio. Anche il cornerback Cobie Durant e l’offensive tackle Drew Shelton sono considerati fuori o in forte dubbio per problemi al bicipite femorale. Dovrebbe invece stringere i denti la guardia Tyler Smith. Nonostante il record negativo della squadra, il QB Dak Prescott sta caricando l’attacco sulle sue spalle con una media di quasi 270 yard a partita. L’arma principale a disposizione di Prescott per scardinare la secondaria dei Packers darà ol WR CeeDee Lamb.
Monday Night NFL Week 6: San Francisco 49ers-Washington Commanders
La week 6 si chiuderà lunedì notte col match tra San Francisco 49ers e Washington Commanders sul prato del Levi’s Stadium di Santa Clara. Questo prestigioso Monday Night Football metterà a confronto una delle pochissime corazzate ancora imbattute della lega contro un team di Washington in cerca di stabilità. Storicamente i 49ers hanno avuto la meglio nella maggior parte degli incroci recenti in regular season, inclusa la netta vittoria esterna a fine 2023.
I 49ers (5-0) stanno disputando una stagione perfetta. Nonostante abbiano affrontato una quantità impressionante di infortuni in tutti i reparti chiave, continuano a dominare la NFC West e sono considerati da molti la miglior squadra del campionato. Arrivano da una pesantissima e spettacolare vittoria esterna per 32-29 sul campo dei rivali storici, i Seattle Seahawks e per noi rimangono nettamente la numero #1 del nostro power ranking, e tutto questo nonostante il roster sia falciato da ben 22 giocatori fermi o limitati. Sicuramente fuori per tutta la stagione il ricevitore Ricky Pearsall, il defensive tackle Alfred Collins e il tight end Jake Tonges. Sotto stretta osservazione la stella della difesa Nick Bosa (problema al polpaccio) e il fullback Kyle Juszczyk (ginocchio), entrambi reduci da sessioni di allenamento saltate o limitate. Brandon Aiyuk non è al momento un’opzione disponibile. Il QB Brook Purdy sta gestendo l’attacco con una freddezza glaciale, distribuendo ottimamente il pallone nonostante le assenze nel reparto ricevitori. Il RB Christian McCaffrey è sempre l’arma totale dei californiani, fondamentale sia per logorare le difese centralmente sia come ricevitore aggiunto fuori dal backfield.
I Commanders (record 1-3-1) si presentano a questa sfida dopo il deludente pareggio per 27-27 (ottenuto dopo i tempi supplementari) contro i New York Giants. La squadra mostra buone potenzialità offensive ed è rientrato anche il QB titolare Jayden Daniels, ma soffre vistosamente nella metà campo difensiva, faticando a chiudere le partite nei momenti decisivi. In attacco il WR Terry McLaurin è il punto di riferimento aereo di Washington mentre il RB Brian Robinson Jr è il motore sulle corse per Washington che questa settimana subisce una tegola devastante in difesa con il linebacker Leo Chenal costretto a sottoporsi a un intervento al collo che ha chiuso anticipatamente la sua stagione. Anche Frankie Luvu (inguine) e Chig Okonkwo (bicipite femorale) sono segnalati come indisponibili. Il forte defensive tackle Jer’Zhan Newton è fermo ai box per un problema pettorale.
Power Ranking NFL: Patriots on fire. Crollano i Cowboys
Le prime 7 posizioni del nostro POWER RANKING NFL non cambiano, quello che cambia è SF sempre più prima nella mia testa dopo la vittoria nel big match con SEA che però mantengo 3°. Il drop più pesante (-9) è quello di DAL, ma anche NO è una delle squadre più in calo con 12 posizioni bruciate in due settimane. Il salto in avanti più importante è al contrario il +9 di NE. I Patriots sono caldissimi, hanno riconquistato ben 20 posizioni nelle ultime 2 settimane, una rimonta iniziata dalla vittoria a Buffalo.
#1. 49ERS (=)▶️
Vincono a SEA, ovviamente confermati, e pensare che stanno facendo tutto ciò con 22 giocatori in infermeria, alcuni anche molto importanti. Ora in arrivo un MNF in casa contro WAS che i Niners dovrebbero vincere, sono favoriti con -7.5 punti di spread e hanno già un 81% di concenso.
#2. CHIEFS (=)▶️
La settimana di bye dovrebbe aiutare a recuperare la forma tra i WR e rendere KC una delle squadre più complete della lega. Lo vedremo settimana prossima in casa contro LAC dove Mahomes e compagni sono favoriti con -8.5 punti di spread.
#3. SEAHAWKS (=)▶️
SEA ha perso il big match con SF, alcuni aspetti dell’attacco danno problemi, ma la difesa rimane una certezza e non facciamo perdere posizioni ai campioni in carica che avranno la settimana breve visto che giovedì aprono la w6 in trasferta non semplice a DEN ma dove sono favoriti (-2.5) e vi anticipo già che prenderà la vittoria di Seattle.
#4. JAGUARS (=)▶️
Stabili anche i Jaguars che nella loro seconda casa, Londra, hanno vinto contro PHI, ma hanno avuto bisogno di un pizzico di fortuna per superare una squadra in difficoltà. In ogni caso JAX vola sul 4-1 e la settimana prossima gioca in casa contro HOU da favorita (-2.5)
#5. RAVENS (=)▶️
BAL batte in rimonta e in trasferta una squadra in ripresa come ATL e lo fa senza il QB titolare. Ottima risposta dei Ravens, e quando tornerà Lamar saranno problemi per tanti. Settimana prossima sfida divisionale in trasferta a CLE dove BAL è favorita (-4.5).
#6. BILLS (=)▶️
Buona risposta alla sconfitta interna della settimana prima per BUF che sbanca LAR in un match comunque combattuto che Allen e compagni potevano anche perdere e li lascio alla #6. Settimana prossima i Bills volano a LV contro i Raiders ridimensionati e su cui sono favoriti con -4.5 punti di spread.
#7. VIKINGS (=)▶️
La difesa rimane la forza trainante di MIN che vince anche a NO e si porta sul 5-0 di record, magari non meritato, ma anche l’attacco sta iniziando a funzionare con Murray finalmente a suo agio nel sistema di O’Connell. Prossima settimana bye.
#8. BRONCOS (+2)📈
DEN conferma una buona difesa e vince in rimonta a LAC, un successo meno netto di quanto atteso, ma in trasferta e importante per Nix e soci che apriranno la w6 in casa da sfavoriti (+2.5) contro i campioni in carica.
#9. BENGALS (+4)📈
Risalgono in top-10 I Bengals che per l’amor di dio, hanno battuto MIA e neanche cosi nettamente, ma si tratta comunque di un successo e ora arriva la settimana di bye per CIN.
#10. PATRIOTS (+9)📈📈📈
In due settimane NE ha recuperato qualcosa come 20 posizioni! Maye è tornato, 45 punti e 536 total yard nel netto successo su LV e anche la difesa ha fatto il suo. Occhio al ritorno dei Patriots che potrebbero vincere anche la prossima settimana in casa contro NYJ (-6.5 per i Patriots).
#11. LIONS (+6)📈
Recupera anche DET che ha vinto contro un avversario non impossibile, ma segnando altri 45 punti in trasferta e facendo vedere qualche miglioramento finalmente anche in difesa. Settimana prossima Goff e compagni riposano.
#12. RAMS (-1)📉
LAR poteva anche vincere il big match con BUF finito 34-37 OT. L’attacco si è ritrovato ma McVay ha ancora un problema con gli special Teams, troppi errori e FG mancati. Settimana prossima, ancora al SoFi Stadium, match sulla carta facile per i Rams che infatti sono favoriti con -12.5 punti di spread contro ARI.
#13. RAIDERS (-4)📉
LV torna con i piedi sulla terra dopo un ottimo avvio. Pesante sconfitta a NE, Cousins non protetto dalla propria linea e potrebbero esserci dei problemi anche la settimana prossima, in casa contro BUF (+4.5 per i Raiders).
#14. PANTHERS (=)▶️
CAR arriva dalla settimana di bye e rimane comoda alla #14 in vista della trasferta non impossibile a PHI la settimana prossima, dove i Panthers sono sfavoriti, ma di pochissimo (+1.5).
#15. BEARS (-4)📉
Brutta sconfitta a GB con soli 7 punti segnati e ben 31 concessi. Anche le secondarie sono diventate un problema da punto di forza, e si continua a giocare con QB backup. La prossima settimana però CHI è favorita (-2.5) in trasferta ad ATL.
#16. FALCONS (-1)📉
Subito dietro ci sono proprio i Falcons che non hanno approfittato della partita interna con BAL senza Jackson, perdendo, e sono da valutare le condizioni di Penix Jr, nuovamente infortunato in vista del match interno contro CHI, una sfida tra squadre con problemi di QB che potrebbe chiudersi con Under, anche perchè la linea è alta a 49.5, ma per ATL c’è sempre la forza della natura Robinson e c’è forte ottimismo anche per il ritorno di Penix.
#17. COWBOYS (-9)📉📉📉
Brutta sconfitta interna contro TB in affanno per i Cowboys che si sono bloccati anche nel loro punto forte, l’attacco. DAL avrà una settimana lunga per preparare il prossimo SNF a Lambeau Field dove Prescott e soci sono leggermente sfavoriti (+1.5). Inoltre il calo di -9 posizioni è il piu pesante della settimana.
#18. STEELERS (+4)📈
Vittoria incoraggiante in casa contro IND e con 34 punti segnati dagli Steelers. Puntare su Warren potrebbe essere la chiave per PIT chiamata a confermarsi nella trasferta della prossima settimana a TB dove gli Steelers sono favoriti con -2.5 punti di spread.
#19. PACKERS (+7)📈
Salto in avanti per GB che ha vinto bene in casa contro CHI, finalmente con una grande prova di Love alla guida dell’attacco in combinazione con Watson che hanno demolito i Bears. La settimana prossima nel SNF a Lambeau Field le teste di formaggio hanno l’occasione di vincere ancora da leggermente favorite (-1.5) contro DAL.
#20. GIANTS (+1)📈
Solo un pari a WAS in un finale caotico che NYG poteva anche vincere, come perdere. Ottimo secondo tempo comunque per Winston e altri segnali inconraggianti dai G-Men che la settimana prossima aprono da sfavoriti (ancora) pure in casa contro NO, anche se di poco (+1.5). Come la scorsa settimana, anche in questa metto subito i Giants come spoiler.
#21. JETS (+3)📈
Risale in scia anche l’altra squadra di NY, i Jets che hanno vinto una partita a basso punteggio in casa contro CLE, mettendo in mostra un pass-rush feroce che tornerà utile visto che l’attacco rimane problematico. Prossima settimana NYJ è sfavorita (+6.5) nella trasferta a NE contro i ritrovati Patriots.
#22. BROWNS (-6)📉
Un altra squadra tornata con i piedi per terra è appunto quella di CLE che perde segnando solo 12 punti a NYJ. La difesa non può sempre supportare tutti i Browns che sono dati sfavoriti (+4.5) in vista dello scontro divisionale contro i rivali di BAL, anche se giocheranno in casa e Jackson rimane in forse al centro dell’attacco dei Ravens.
#23. TEXANS (+2)📈
La vittoria in TEN doveva essere una formalità, e così è stata, ma basta comunque a recuperare qualche posizione e un po di morale in vista della trasferta della prossima settimana a JAX, dove i Texans sono sfavoriti (+2.5).
#24. EAGLES (-6)📉
Annata disastrosa per PHI che scende ancora nel ranking dopo la sconfitta a Londra contro JAX. L’attacco continua a fare fatica a produrre e gli allarmi per PHI sono tantissimi. La prossima settimana gli Eagles dovranno stare attenti anche in casa contro CAR su cui sono di pochissimo favoriti (-1.5) con i book che si aspettano un match punto a punto.
#25. COLTS (-5)📉
IND ha perso una partita della verità a PIT e torna a scendere anche perchè è stata pure una sconfitta abbastanza netta con 34 punti concessi dalla difesa che rimane un punto problematico dei Colts che la settimana prossima però dovrebbero respirare in casa contro TEN, match contro la peggior squadra della lega che vede IND favorita con -6.5 punti di spread.
#26. BUCCANEERS (+4)📈
In pochi avrebbero puntato sulla vittoria di TB in crisi la settimana scorsa nel prime time a DAL. Ci sono anche grossi demeriti dei Cowboys, ma i Bucs confermano una grande resilienza, hanno avuto la settimana lunga di preparazione e il prossimo match in casa contro PIT è interessante per TB che apre comunque sfavorita (+2.5) anche se si gioca in Florida.
#27. COMMANDERS (=)▶️
Anche per WAS non cambia niente dopo il pareggio con NYG. In verità meriterebbe di perdere posizioni visto il pasticcio nel finale dove i Commodores hanno letteralmente buttato una vittoria già in mano in modo ridicolo e imbarazzante ma il ritorno di Daniels al centro dell’attacco rimane una notizia importante anche se la settimana prossima sarà dura nel MNF a SF dove i Commanders sono sfavoriti con +7.5 punti di spread in appoggio, e al momento solo il 19% del consenso va su di loro negli States, uno dei dati più bassi che abbia mai visto.
#28. SAINTS (-5)📉
Grande delusione per i Saints che perdono altre 5 posizioni dopo la sconfitta interna con MIN dove hanno segnato solo 13 punti e meno di 150 net yard. In due settimane NO ha perso la bellezza di 12 posizioni e ora si trova negli ultimi posti del ranking, una posizione che potrebbe anche peggiorare in vista della trasferta a NYG dove sono comunque leggermente favoriti (-1.5).
#29. CHARGERS (-1)📉
Forse solo LAC sta deludendo piu di PHI tra le squadre che al via dovevano essere delle contender per il SB. Invece i Chargers perdono ancora, sono 0-5, e la run da 0-7 rimane viva visto che la prossima settimana giocano a KC contro i riposati Chiefs. Herbert continua a fare troppi errori, e non è per nulla aiutato da una linea che non lo sta proteggendo.
#30. CARDINALS (-1)📉
Qualche punto contro i Lions è arrivato, ma la difesa non è riuscita a fermare DET e i Cardinals scendono verso il basso di un altra posizione in vista della trasferta a LAR dove ARI si presenta da underdog con uno spread di +12.5 punti in appoggio, il più alto di tutta la week 6.
#31. DOLPHINS (=)▶️
La prestazione (ancora perdente) in casa contro CIN ha fatto vedere anche qualcosina di buono per MIA che però è piena ricostruzione quest’anno e si vede. La squadra è 0-5 e la settimana prossima avrà il bye.
#32. TITANS (=)▶️
Sempre ultimi i Titans perdenti anche in casa contro HOU e con solo un FG segnato nel 3-26 finale. L’attacco guidato da Cam Ward rimane una barzelletta, è il reparto offensivo con meno potenziale e il QB è panchinabile. Disastro in TEN che la prossima settimana gioca in trasferta a IND con +6.5 punti in appoggio.
Previsioni NFL Week 5: tutti i consigli su Spread ed Over-Under
Le previsioni sugli spread e gli Over-Under della week 6 di NFL, sono solo prime idee. Le giocate ufficiali di Guru e Morfeo rimangono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.
Broncos-Seahawks: SEA -2.5 – OVER 40.5
Jaguars-Texans: JAX -2.5 – OVER 42.5
Browns-Ravens: CLE +4.5 – OVER 40.5
Eagles-Panthers: PHI -1.5 – OVER 41.5
Falcons-Bears: ATL +3.5 – UNDER 49.5
Giants-Saints: NYG +1.5 – UNDER 45.5
Patriots-Jets: NE -6.5 – OVER 43.5
Buccaneers-Steelers: TB +2.5 – OVER 40.5
Colts-Titans: IND -6.5 – OVER 44.5
Rams-Cardinals: ARI +13.5 – UNDER 52.5
Raiders-Bills: BUF -5.5 – UNDER 53.5
Chiefs-Chargers: LAC +8.5 – UNDER 42.5
Packers-Cowboys: GB -1,5 – UNDER 52.5
49ers-Commanders: SF -7.5 – OVER 50.5
Quote Antepost: gli aggiornamenti NFL
Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della NFL, per quanto riguarda ill Super Bowl e il Lombardi Trophy, e anche sul titolo di MVP della regular season. La sconfitta non intacca del tutto i favoriti LA Rams @8.00 che hanno perso proprio lo scontro diretto con i Buffalo Bills @8.50 che si avvicinano, un match chiuso in overtime che Stafford e compagni potevano anche vincere. Cala la quota dei nostri favoriti, i San Francisco 49ers @8.50 che agganciano Buffalo e si lasciano alle spalle Baltimore Ravens @9.00, Kansas City Chiefs @10.00 e proprio i campioni in carica che i Niners hanno battuto domenica, i Seattle Seahawks @12.00, ora agganciati dal nostro azzardo stagionale, i Jacksonville Jaguars @12.00 che stanno convincendo.
Tornando alla vittoria dei Bills nel Monday Night al SoFi Stadium, Buffalo ha riposto bene alla brutta sconfitta della settimana prima in casa contro i Patriots, e Josh Allen @3.50 si conferma favorito per il titolo di MVP della regular season NFL su Brook Purdy @4.00 e Patrick Mahomes @7.00, ma occhio anche a Trevor Lawrence @9.00 mentre Matthew Stafford @26.00 precipita anche alle spalle di Drake Mayer @17,00 in forte ripresa con New England, e Lamar Jackson @12.00 fermo ai box e con la stessa quota di Joe Burrow @12.00 che tutto sommato resiste tra i candidati principali secondo i bookmakers.
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.