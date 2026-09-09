Mercoledì 9 settembre inizia la nuova stagione di Football Americano NFL col rematch Seattle Seahawks-New England Patriots mentre giovedì il Thursday Night lo giocheranno LA Rams-San Francisco 49ers. Il grosso delle partite si giocano domenica, e il primo Sunday Night della stagione sarà tra NY Giants-Dallas Cowboys. La week 1 si chiuderà col consueto Monday Night del lunedì con Kansas City Chiefs-Denver Broncos. Pronostici NFL Week 1.
Pronostici NFL Week 1: prime time e big match da non perdere
Vediamo le sfide più interessanti e i prime time da non perdere per la week 1 di Football Americano NFL, con la nuova stagione che inizia eccezionalmente mercoledì con Seattle-New England, prima del classico Thursday Night tra Rams-49ers. Il grosso delle partite si giocano domenica, col Sunday Night tra Giants-Cowboys mentre a chiudere, lunedì per il Monday Night, avremo Chiefs-Broncos.
Opening Night: Seattle Seahawks-New England Patriots
La stagione 2026 inizia con la partita inaugurale della NFL, un evento in prima serata che ripropone la sfida del Super Bowl LX vinto dai Seattle Seahawks contro i New England Patriots. Si tratta della prima volta, dalla sfida tra Denver Broncos e Carolina Panthers nel 2016 (rivincita del Super Bowl 50), che la prima giornata di campionato vede affrontarsi le due squadre protagoniste del precedente Super Bowl. New England ha perso gli ultimi quattro incontri disputati contro Seattle; nel bilancio complessivo degli scontri diretti, i Seahawks sono in vantaggio per 12-9.
I Seahawks hanno salutato l’MVP del Super Bowl, Kenneth Walker III, che si è trasferito ai Chiefs come free agent, innescando una serie di cambiamenti nel reparto dei running back. Zach Charbonnet inizia la stagione nella lista degli infortunati, e potrebbe toccare a Jadarian Price che però non ha giocato in preseason; di conseguenza, la sua prima portata nella NFL avverrà proprio mercoledì. I Seahawks hanno chiuso in crescendo una combattutissima NFC West con un record di 14-3, soffocando gli avversari grazie a una difesa impenetrabile. La costanza di Sam Darnold, la capacità di Walker di attaccare la difesa e la stagione da All-Pro del wide receiver Jaxon Smith-Njigba (autore di una media di 105,5 yard a partita e 10 touchdown su ricezione) hanno formato una combinazione vincente. Darnold ha portato il suo bilancio in carriera contro i Patriots sull’1-4 ed era entusiasta di indossare l’anello di campione dopo una sola stagione con i Seahawks. Tuttavia, durante la pausa stagionale, ha ammesso di essere rimasto un po’ deluso per non aver brillato sul palcoscenico più importante, dovendo fare molto affidamento su Walker e su una difesa straordinaria. Nel 2025 Darnold ha subito 14 intercetti, un dato che ha smorzato gli elogi nazionali per la terza scelta assoluta del draft 2018, ora alla sua quinta squadra. Ha inoltre totalizzato 4.048 yard e 25 touchdown su passaggio. Coach Mike Macdonald, ha lodato la determinazione di Darnold nel voler migliorare ulteriormente in questa stagione.
I Patriots hanno raggiunto la finale della AFC in occasione del ritorno dell’head coach Mike Vrabel alla guida della squadra, vincendo sotto la neve a Denver e tornando così al Super Bowl. Ripetersi nella AFC non sarà facile. New England ha inanellato una striscia di 10 vittorie consecutive durante la stagione regolare, lottando testa a testa con i Broncos nelle fasi finali del campionato. Pronta a introdurre alcuni volti nuovi, New England non verserà lacrime per la partenza di Walker. Lui è arrivato alla free agency proprio travolgendo i Patriots, con 135 yard guadagnate su 27 portate. La scorsa stagione, i Patriots si sono classificati sesti nella difesa contro le corse (concedendo 101,7 yard a partita). Contenere il gioco di corsa di Seattle è solo una parte dell’equazione se i Patriots vogliono ribaltare a proprio favore il doloroso risultato di febbraio. Riuscire a costruire serie offensive efficaci contro la feroce difesa di Seattle si prospetta come una sfida titanica per il quarterback Drake Maye e il coordinatore offensivo Josh McDaniels. A febbraio, durante il Super Bowl, Macdonald ha messo in atto un piano di gioco magistrale. Nel corso di quella netta vittoria, ben poco lasciava intuire che i Patriots avessero il terzo miglior attacco della NFL. La linea offensiva di New England è stata sopraffatta e Maye ha avuto pochissimo tempo per leggere il campo oltre la sua prima opzione, dovendo subito preoccuparsi di quale pass rusher dei Seahawks stesse per placcarlo nel backfield. L’acquisizione di A.J. Brown dai Philadelphia Eagles garantisce a Maye un ricevitore numero uno di comprovato valore. New England ha riorganizzato le gerarchie nel ruolo, svincolando Stefon Diggs e cedendo via trade Kayshon Boutte agli Houston Texans. La squadra ha inoltre ingaggiato Romeo Doubs (proveniente dai Green Bay Packers) durante la free agency, mentre Maye punta a dare continuità a una stagione da MVP. McDaniels si aspetta una crescita esponenziale da Maye, che nel 2025 ha stabilito il record di franchigia per percentuale di passaggi completati (72%), totalizzando 4.394 yard su passaggio, 31 touchdown e otto intercetti. Nel 2023, con la maglia degli Eagles, Brown ha registrato cinque ricezioni per 56 yard nella partita giocata a Seattle. In sette anni di NFL, ha collezionato sei stagioni da oltre 1.000 yard ricevute.
Thursday Night NFL Week 1: LA Rams-San Francisco 49ers
Questa settimana, due rivali storici si troveranno di fronte a un volto completamente nuovo nella stagione 2026: i Los Angeles Rams e i San Francisco 49ers si affronteranno nella prima partita di regular season mai disputata in Australia. Rams affronteranno un volo di 16 ore per essere la squadra “di casa” in Australia quando i rivali della NFC West si incontreranno di nuovo venerdì mattina, ora locale, al Melbourne Cricket Ground. Le due squadre si sono divise le vittorie in due partite di regular season la scorsa stagione, dominate dall’attacco. I Rams hanno superato i 49ers per 65-52. Entrambe le squadre hanno chiuso la stagione con un record di 12-5 e hanno raggiunto i playoff. San Francisco ospiterà la rivincita contro i Rams nella settimana 14 (13 dicembre), poco prima della stagione regolare.
Il general manager dei Rams Les Snead si è riscattato durante la offseason, riacquistando il Difensore dell’Anno in carica, Myles Garrett che però è stato limitato in preseason da un gonfiore al ginocchio, ma scenderà in campo giovedì come outside linebacker nello schema 3-4 dei Rams, al fianco di Byron Young. Young ha totalizzato 12 sack la scorsa stagione. Il wide receiver di Los Angeles Puka Nacua ha totalizzato 15 ricezioni in due partite contro i 49ers la scorsa stagione. Nacua, limitato nel training camp a causa di un problema all’inguine/anca, ha guidato la NFL con 129 ricezioni e ha registrato un record personale di 1.715 yard e 10 touchdown nel 2025.
Coach Kyle Shanahan si è detto convinto che i 49ers siano migliori in questa stagione rispetto alla squadra che ha guidato in campo per gran parte della scorsa. Vorrebbe allontanare San Francisco dai problemi di infortuni che hanno afflitto le ultime due stagioni. Il defensive end Nick Bosa ha accelerato il suo recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore subita lo scorso settembre e dovrebbe giocare in Australia, così come il tight end George Kittle. Bosa si allena senza limitazioni solo da una settimana. Kittle si è infortunato al tendine d’Achille destro meno di nove mesi fa, l’11 gennaio, durante la partita di playoff dei 49ers a Philadelphia. La linea difensiva dei 49ers è però tutt’altro che al completo. Sam Okuayinonu ha subito un infortunio al piede prima della trasferta in Australia, finendo nella lista degli infortunati, e Alfred Collins si è rotto il tendine rotuleo durante l’allenamento a Melbourne martedì (ora locale statunitense), ponendo fine alla sua stagione. Tra gli acquisti più importanti effettuati dai 49ers da gennaio, spiccano l’ingaggio del wide receiver Mike Evans come free agent e la scelta al primo giro del draft da parte di San Francisco per selezionare il wide receiver De’Zhaun Stribling. Deebo Samuel ha rinnovato il contratto dopo un anno con i Washington Commanders, offrendo al quarterback Brock Purdy un gruppo di ricevitori solidi e fisicamente imponenti. Purdy non ha avuto un wide receiver da 1.000 yard dal 2023, quando ci riuscì Brandon Aiyuk. Purdy può anche contare su Christian McCaffrey, che ha totalizzato otto ricezioni in entrambi gli incontri con i Rams la scorsa stagione.
Big Match NFL Week 1: Houston Texans-Buffalo Bills
Vediamo le previsioni per l’attesissimo match della Week 1 NFL tra Houston Texans e Buffalo Bills, in programma domenica 13 settembre 2026 al NRG Stadium di Houston. Entrambe le squadre arrivano da una stagione precedente solida, chiusa con un identico record di 12-5. Houston ha vinto gli ultimi due scontri diretti casalinghi contro Buffalo. L’ultimo incrocio della passata stagione si è concluso 23-19 in favore dei Texans, in una partita in cui la difesa di Houston ha messo a dura prova l’attacco dei Bills intercettando due volte Josh Allen e mettendolo a segno con ben 8 sack.
Le simulazioni statistiche ipotizzano un punteggio finale molto stretto attorno al 24-22 per i Buffalo Bills. Tuttavia, Buffalo sta monitorando diverse situazioni di infortunio nel reparto ricevitori e nel backfield, il che potrebbe spostare l’ago della bilancia. Il General Manager Brandon Beane e lo staff medico stanno monitorando attentamente alcuni elementi chiave sia in attacco che in difesa. C’è ottimismo per il recupero del WR Keon Coleman. Dopo essere stato visto con uno stivaletto protettivo, il ricevitore rookie è tornato ad allenarsi regolarmente senza protezione. È attualmente listato come Questionable ma è proiettato come titolare per domenica. Ottimismo anche su un alto WR, Khail Shakir mentre l’RB Ty Johnson è ancora alle prese con un infortunio alla parte inferiore della gamba. Ha saltato gli ultimi allenamenti e la sua presenza per domenica resta fortemente in dubbio, così come il linebacker interno Terrel Bernard. La safety CJ Gardner ha subito un infortunio alla parte inferiore del corpo durante il training camp. Ha ripreso a lavorare sul campo nei giorni scorsi e la sua situazione verrà valutata giorno per giorno fino al kickoff. Ottime notizie per la linea offensiva; il centro titolare Connor McGovern ha pienamente recuperato da un infortunio subito ad agosto ed è tornato ad allenarsi a pieno regime. Il debuttante Defensive Lineman Zane Durant è stato ufficialmente inserito in Injured Reserve (IR). Il neo-acquisto della practice squad Jedrick Wills Jr. sta invece seguendo un percorso di riabilitazione a parte per un problema alla schiena.
L’injury report ufficiale degli Houston Texans evidenzia problemi pesanti soprattutto nel reparto dei ricevitori, mettendo a dura prova l’attacco guidato da C.J. Stroud per il debutto contro i Bills. Confermata la rottura del crociato anteriore (torn ACL) di Jayden Higgins subita durante gli allenamenti congiunti estivi. Il talentuoso ricevitore al secondo anno è stato ufficialmente inserito in Injured Reserve (IR) e salterà l’intera stagione 2026. Tank Dell è la seconda brutta notizia per Stroud. Dell inizierà la stagione regolare in Injured Reserve a causa di un infortunio al ginocchio. Salterà almeno le prime quattro partite della stagione. Senza Higgins e Dell, i Texans si troveranno corti di opzioni. Nico Collins e Christian Kirk saranno i titolari inamovibili, mentre lo slot primario dovrebbe essere affidato al giovane Jaylin Noel con il neo-arrivato Kayshon Boutte pronto a scalare le gerarchie. La coperta corta dei Texans nel reparto pass-catching rappresenta indubbiamente un enorme vantaggio per la secondaria difensiva dei Bills che si troveranno ad affrontare un attacco privato di due delle sue armi più esplosive.
Big Match NFL Week 1: Minnesota Vikings-Green Bay Packers
La bella sfida divisionale della Week 1 NFC tra Minnesota Vikings e Green Bay Packers (in programma il 13 settembre 2026 allo U.S. Bank Stadium) si porta dietro un carico notevole di incognite legate a infortuni, squalifiche e questioni extra-campo. I favori del pronostico vedono attualmente i Vikings leggermente avanti (52.7% di chance di vittoria) grazie al fattore campo e ad un assenza important epe le teste di formaggio. Nella passata stagione (NFL 2025), i due iconici scontri della NFC North tra Minnesota Vikings e Green Bay Packers si sono conclusi con una vittoria a testa, rispettando perfettamente il fattore campo. In week 2 a Lambeau Field i Packers dominarono 23-6 mentre in week 18 furono i Vikings a prendersi la rivincita per 16-3 allo US Bank Stadium.
Josh Jacobs non ci sar per i Green Bay Packers. Il running back stellare è stato inserito nella Commissioner Exempt List a causa di vicende legali personali. Salterà sicuramente il debutto, lasciando le corse nelle mani del rookie MarShawn Lloyd e di Kaleb Johnson. Anche il miglior bloccatore della linea offensiva, Zach Tom, è alle prese con problemi a un ginocchio post-operazione. La sua presenza è considerata in forte dubbio, complicando la protezione del quarterback Jordan Love. Il TE Tucker Kraft ha subito un problema al legamento crociato (ACL) in estate ma, secondo gli ultimi report medici, c’è forte ottimismo affinché riesca a stringere i denti ed essere regolarmente in campo per la Week 1. L’assenzandi Jacobs costringe il capo allenatore Matt LaFleur e il coordinatore offensivo Adam Stenavich a stravolgere i piani per il gioco a terra dei Green Bay Packers. L’assenza di Jacobs rischia di pesare sull’efficienza complessiva. Nelle passate stagioni, la pericolosità delle corse permetteva a Jordan Love di agire con molta efficacia in Play-Action. Senza un running back d’élite che spaventi la difesa di Minnesota, i Packers potrebbero essere costretti a sbilanciare il loro piano d’attacco molto più sui passaggi, diventando più monodimensionali ed aumentando la pressione sulla linea offensiva (che deve già monitorare le condizioni fisiche del tackle Tom)
Al contrario di Green Bay, Minnesota si presenta al debutto stagionale in ottima salute complessiva nonostante anche i Vikings si presentino al via con qualche acciacco. Il QB JJ McCarthy ha subìto una distorsione alla caviglia durante la preseason. Nonostante le voci contrastanti e qualche allenamento saltato, lo staff medico e il GM hanno confermato che McCarthy si è allenato a pieno regime ed è abile e arruolabile per domenica (anche se Kyler Murray dovrebbe partire titolare). Il giovane defensive back Jacob Thomas ha subìto una distorsione alla caviglia di primo grado (lieve). Sebbene stia recuperando velocemente, il rientro a sorpresa del veterano Harrison Smith permetterà ai Vikings di non forzare i tempi, lasciando Thomas probabilmente a riposo precauzionale per questa settimana. Tyler Batty invece è una brutta tegola estiva per le rotazioni difensive. Il pass rusher ha subìto la rottura del crociato (torn ACL) ed è fuori per l’intera stagione. Infine Jan Jones, non si tratta di un infortunio, ma il ricevitore salterà la partita (e le successive due) poiché deve scontare una squalifica di 3 giornate inflitta dalla lega. Nelle sue prime sei stagioni in NFL, Justin Jefferson ha affrontato i Green Bay Packers un totale di 11 volte, confermandosi una spina nel fianco costante per la difesa del Wisconsin con 5 touchdown personali e una media yard a partita di 78.5. Nell’ultimo precedente assoluto giocato a Minneapolis, Jefferson ha letteralmente trascinato l’attacco registrando 8 ricezioni per 101 yard, blindando la vittoria finale. Nel match di domenica, la chiave tattica girerà attorno al duello ravvicinato con il cornerback d’élite di Green Bay, Jaire Alexander. Quando i due si sono incrociati in salute, le scintille in campo non sono mai mancate.
Big Match NFL Week 1: Philadelphia Eagles-Washington Commanders
Ecco l’analisi statistica completa, i precedenti, le infermerie e le previsioni per il caldissimo derby della NFC East tra Philadelphia Eagles e Washington Commanders, in programma per domenica 13 settembre 2026 al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Nella passata stagione regolamentare, le due franchigie si sono spartite i due incontri divisionali. I Commanders guidano la serie con 91 vittorie, contro le 88 degli Eagles (e 6 pareggi) anche se Philadelphia è avanti 7-3 se consideriamo solo gli ultimi 10 scontri diretti. L’algoritmo pende decisamente dalla parte dei padroni di casa, assegnando agli Eagles il 67.5% di chance di vittoriacontro il 32.5% dei Commanders.
I Philadelphia Eagles entrano nella stagione in ottima salute complessiva. L’unico vero punto interrogativo riguarda il neo-acquisto della difesa, il pass rusher Jonathan Greenard, che sta gestendo un fastidio al muscolo pettorale che ne ha limitato l’utilizzo finale in preseason. Gli addetti ai lavori di Sports Illustrated indicano Jalen Carter come potenziale candidato al premio di Difensore dell’Anno. Sarà l’ancora centrale di una difesa degli Eagles considerata tra le top 3 della lega. Philadelphia è reduce da una stagione dominante in cui ha concesso pochissimo sui passaggi, posizionandosi tra le migliori franchigie per percentuale di pressione sui quarterback avversari Con il nuovo assetto offensivo di Philadelphia, la coppia di ricevitori DeVonta Smith e Jaha Dotson (con quest’ultimo grande ex della partita) dovrà sfruttare gli spazi concessi dalle coperture focalizzate sul gioco di corse.
Ottime notizie per il coaching staff di Washington. I report medici della prima settimana confermano che i Commanders non presentano infortuni di rilievo nel roster attivo dei 53, consentendo di schierare la formazione tipo. Il quarterback Jayden Daniels entra nel suo anno di totale maturazione. Durante l’estate ha mostrato passi da gigante nel controllo dei lanci profondi (8 touchdown e solo 3 intercetti nell’ultimo blocco di partite) e resta letale con le sue corse spontanee in scramble. Gran parte del valore offensivo di Daniels si sposta storicamente sulle gambe. Quando si trova sotto pressione, tende a chiudere l’azione correndo in scramble anziché forzare il lancio (il suo Over/Under sulle yard corse è stimato attorno alle 31 yard) mentre i modelli di simulazione prevedono per Daniels una gara da circa 194.25 yard lanciate e 1.11 touchdown pass,
Sunday Night NFL Week 1: New York Giants-Dallas Cowboys
Il primo Sunday Night della stagione mette di fronte due franchigie storiche, New York Giants e Dallas Cowboys, previsto per domenica 13 settembre 2026 al MetLife Stadium. Nella Week 18 della passata stagione (4 gennaio 2026), i Giants si sono imposti nettamente per 34-17 tra le mura amiche, sfruttando un parziale riposo dei titolari di Dallas e una grande prova difensiva. Nonostante l’ultimo scontro, i Cowboys hanno storicamente dominato la serie recente, coprendo lo spread in 7 degli ultimi 10 incontri contro New York. Entrambe le squadre hanno chiuso il 2025 mostrando spiccate tendenze all’Over (8 delle ultime 10 gare per ciascuna), complici difese che hanno concesso moltissimi punti. Gran parte degli analisti concorda sul fatto che, nonostante l’effetto “nuovo sistema” portato da Harbaugh a New York, l’attacco aereo di Dallas abbia attualmente troppo potenziale rispetto alla difesa dei padroni di casa per farsi sfuggire la vittoria all’esordio. Le stime parlano di un 59.2% di possibilità di vittoria degli ospiti.
Dak Prescott guida uno degli attacchi aerei più esplosivi della lega (31 TD lanciati nel 2025), quello dei Dallas Cowboys, e avrà il compito di testare subito la rinnovata secondaria dei Giants. Il bersaglio numero uno di Prescott, destinato a catalizzare gran parte dei target sui passaggi profondi sarà CeeDee Lamb. Le proiezioni dei modelli statistici prevedono una gara solida da 260.74 yard per Prescott, allineandosi perfettamente per un leggero Over sulla sua linea personale di yard lanciate. Nello scontro d’esordio della passata stagione, Prescott ha surclassato i Giants lanciando per ben 361 yard. Prescott potrà contare anche sul nuovo innesto George Pickens. Brutta tegola sulla linea offensiva prima del kickoff invece per i Cowboys che dovranno fare a meno di un blocco chiave a protezione di Prescott, dovendo inserire la riserva T.J. Bass nel ruolo di left guard titolare. I Cowboys hanno chiuso l’anno scorso con la percentuale di pressione sul quarterback più alta della lega e hanno inflitto 4 sack a Dart nell’ultimo precedente.
La squadra dei New York Giants si presenta all’esordio in ottime condizioni fisiche nel roster principale, permettendo a Harbaugh di schierare la formazione tipo, incluso il ritorno a pieno regime delle stelle d’attacco. Il giovane regista dei Giants, Jaxson Dart, guiderà l’attacco sotto la gestione del nuovo Head Coach John Harbaugh, assieme al talentuoso ricevitore Malik Nabers che torna completamente sano per l’opening night e rappresenterà l’arma principale aerea per impensierire la difesa profonda di Dallas. A differenza dell’anno scorso, Dart può contare su un corpo ricevitori totalmente sano guidato da Nabers, a cui si aggiungono Darnell Mooney e Darius Slayton. Nella passata stagione da rookie, Dart ha registrato una media di 189 yard a partita e ha collezionato anche ben 487 yard a terra con 9 touchdown su corsa. New York presenta un ottimo pass-rush (guidato da Brian Burns) ma una secondaria molto morbida e giovane. Se la linea difensiva non dovesse pressare subito Prescott, la difesa aerea dei Giants rischia di essere esposta alle giocate profonde.
Monday Night NFL Week 1: Kansas City Chiefs-Denver Broncos
La chiusura della week 1 è al lunedì notte col Monday Night che mette subito di fronte all’Arrovehead Stadium due storiche rivali della AFC West: i Kansas City Chiefs e i campioni divisionali in carica, i Denver Broncos. La stagione 2025 ha visto un clamoroso ribaltone nelle gerarchie della divisione, con i Broncos capaci di spodestare i Chiefs dal trono della AFC West dopo un decennio di dominio. Denver si è imposta in entrambi i match dello scorso anno. L’ultimo precedente, giocato proprio il giorno di Natale (25 dicembre 2025), ha visto i Broncos trionfare a Kansas City per 20-13, bissando la vittoria per 22-19 arrivata a novembre su field goal all’ultimo secondo. La rivalità conta ben 131 incontri, con Kansas City storicamente avanti, ma i trend recenti sotto la guida di Sean Payton hanno totalmente riaperto i giochi in favore di Denver. L’algoritmo di simulazione assegna ai Chiefs il 57.5% di chance di vittoria contro il 42.5% dei Broncos. Gli analisti prevedono una partita molto fisica.
La notizia più importante per Kansas City è il ritorno in campo di Patrick Mahomes. Il quarterback farà il suo esordio ufficiale dopo aver superato il grave infortunio multi-legamentoso al ginocchio subìto a fine 2025. Coach Andy Reid deve però gestire l’emergenza nella linea offensiva: il tackle sinistro titolare Josh Simmons è in forte dubbio per un problema al ginocchio, così come la safety Ashton Gillotte (fascite plantare). L’assenza quasi certa di Simmons costringe il capo allenatore a ridisegnare la linea offensiva proprio per il debutto di lunedì notte contro il temibile pass-rush di Denver. Reid ha già confermato ufficialmente il piano di riserva col rookie Kahlil Benson che prenderà il posto di Simmons come LT titolare deputato a proteggere il “lato cieco” di Mahomes. Nel resto della linea il veterano Jaylon Moore presidierà il lato opposto come Right Tackle (RT), mentre l’interno rimarrà solido con l’All-Pro Creed Humphrey al centro. Un’alternativa interna prevede l’inserimento del neo-acquisto Diego Poundsqualora Benson dovesse mostrare troppa inesperienza all’esordio. Schierabili ma da monitorare Chamarri Conner e Rashee Rice. Mahomes ha immense motivazioni personali dopo aver saltato i passati playoff. Tutta la NFL attende di capire se il ginocchio risponderà al 100% sotto la pressione del pass-rush avversario. Il TE Travis Kelce rimane il target più affidabile per Mahomes. Senza Simmons in protezione probabilmente verranno ridotti i giochi aerei a sviluppo lento che richiedono a Mahomes di rimanere a lungo nella tasca. Spazio a passaggi rapidi, screen pass e tracce corte per sfruttare la velocità di Rashee Rice e l’esplosività di Xavier Worthy subito dopo lo snap. Per togliere ritmo e aggressività alla difesa dei Broncos, Kansas City aumenterà la frequenza delle corse centrali affidandosi alle doti fisiche del running back Kenneth Walker III.
Ottime notizie per coach Sean Payton e per i Denver Broncos. I tre giocatori chiave che avevano saltato le ultime sessioni – il ricevitore/ritornatore Marvin Mims Jr., il tight end Adam Trautman e il pass rusher Que Robinson – sono rientrati regolarmente ad allenarsi e saranno del match. Autore di uno straordinario 2025 in cui ha trascinato la squadra a un record di 14-3, Bo Nix ha messo in mostra anche le sue doti di mobilità e l’intesa con il nuovo e devastante acquisto nel reparto ricevitori, Jaylen Waddle, saranno le chiavi dell’attacco. Proprio l’attesissimo debutto di Waddle con la maglia dei Broncos è uno dei temi più caldi per gli scommettitori. Dopo lo scambio shock avvenuto in off-season con i Dolphins, l’attacco di Sean Payton è pronto a ruotare interamente attorno all’esplosivo ricevitore. Il sistema guidato da Payton già l’anno scorso si è classificato al 4° posto per tentativi di passaggio totali. L’offensive coordinator Davis Webb ha già dichiarato che Waddle “giocherà ovunque nella formazione”. Il cornerback d’élite dei Broncos Patrick Surtain guiderà una secondaria chiamata a spegnere sul nascere le tracce profonde di Worthy e Rice.
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