La nuova stagione di Football Americano è alle porte e in questo video Guru e Morfeo si confrontano in vista della regular season con le analisi di tutte le division, le linee più interessanti, le quote di valore, le migliori e peggiori squadre e anche i consigli per il Super Bowl, con una selezione di scommesse antepost. Video NFL 2026.

Video NFL 2026: Guru e Morfeo parlano della nuova stagione di Football Americano

Come ogni anno Guru e Morfeo del canale telegram Betting Maniac si trovano in questo video di analisi e scommesse antepost sulla nuova stagione di Football Americano NFL al via in questi giorni. Le analisi di tutte le division, con top team, le squadre peggiori, i giocatori protagonisti, le linee e le quote antepost più interessanti, con una selezione di alcune free pick antepost e sulla week 1.

Anteprima stagione 2026 di Football Americano

Consulta anche il nostro articolo di anteprima sulla NFL 2026 QUI.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.