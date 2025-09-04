Dal 4 settembre inizia la corsa al 60° Super Bowl, inizia la stagione 2025 di Football Americano NFL che abbiamo analizzato con questa anteprima dove vediamo punti di forza e punti deboli di tutte le franchigie, division per division, le date chiave da segnarvi sul calendario, le quote antepost e i consigli per le scommesse stagionali. Anteprima NFL 2025.

Anteprima NFL 2025: le analisi delle squadre

Apriamo l’anteprima della stagione 2025 di Football Americano NFL ovviamente dalle squadre, le protagoniste dell’annata al via dal 4 settembre.

NFC East preview

Philadelphia Eagles

Dal 2020, i campioni in carica del Super Bowl hanno un record collettivo di 40-43-1 ATS nella stagione successiva alla vittoria del Big Game. Lo scorso anno Philadelphia ha tenuto un 11-6 ATS, 3-1 ATS nei playoff e questo rimane il miglior roster della NFL su entrambi i fronti. Tips: Over 10.5 Win Regular Season.

Washington Commanders

Lo scorso anno nessuno credeva nei Commanders che hanno chiuso con un 10-6-1 ATS dopo vittorie in rimonta, folli Hail Mary e un pò di fortuna che non guasta mai. Sono tanti a non credere in Washington nemmeno quest’anno e a pensare in un calo per la squadra della capitale che ha chiuso in cima alla famigerata “Luck Ratings” nel 2024. Un calendario più impegnativo e delle aspettative più alte metteranno a dura prova i Commanders e il quarterback al secondo anno Jayden Daniels. Tips: Washington Playoffs SI.

Dallas Cowboys

Nonostante il loro peggior record degli ultimi quattro anni, i Cowboys non hanno fatto molto per tenere il passo con il resto della NFC East. Jones non ha cambiato idea sul rinnovo del contratto della superstar Micah Parsons, optando per lo scambio del miglior giocatore della squadra la settimana prima dell’inizio della stagione. Aggiungete un cambio di staff tecnico e un calendario tra i più impegnativi del paese, ed è spiegato perché Dallas sia la favorita in sole sei partite. Tips: Under 8.5 Win Regular Season.

New York Giants

Dopo una stagione da 3-14 questa potrebbe essere un altra annata deludente per i G-Men, anche se di parziale e piccola ripresa visto che sono migliorati e hanno apportato miglioramenti significativi in ​​ruoli chiave, come quarterback e pass rush. La NFC East sembra in calo, ma i Giants hanno comunque lo schedule più difficile del paese e aprono favoriti in una sola partita! Tips: Under 5.5 Win Regular Season.

NFC North preview

Detroit Lions

Nelle sue quattro stagioni come capo allenatore dei Detroit Lions, la squadra di Campbell ha coperto gli spread della stagione regolare con un tasso del 69%, un dato davvero alto, incluso un 11-5 ATS lo scorso anno che ha reso Detroit una delle squadre più amate dagli scommettitori. Attenzione però al calo nel 2025 viste le partenze degli allenatori, i cambi di personale e un calendario tra i più tosti, ma in ogni caso in questa division nessuno è al loro livello. Tips: Detroit Lions Win NFC North.

Green Bay Packers

I Green Bay Packers hanno collezionato 20 vittorie in stagione regolare da quando hanno ceduto le redini al quarterback Jordan Love nel 2023. I Packers hanno vinto 11 di quelle partite nel 2024, ma non tutte le vittorie hanno lo stesso valore; la scorsa stagione i Packers non sono riusciti a competere con l’élite della lega e, tornando al 2023, diverse vittorie dei Cheeseheads sono state quanto meno aiutate dalle pessime prove degli avversari. I bookmaker danno i Packers come favoriti in 13 partite nel 2025 (a pari merito al terzo posto nella NFC) e, dopo lo scambio di Micah Parsons, anche nelle quote antepost i book li hanno resi i favoriti per il titolo della NFC North e candidati ad andare ai playoff per il terzo anno consecutivo, ma noi non siamo così positivi rispetto a Green Bay Tips: Under 9.5 Win Regular Season.

Minnesota Vikings

Dopo aver saltato la stagione 2024 a causa di un infortunio al ginocchio in estate, la decima scelta assoluta al draft, J.J. McCarthy, sarà il quarterback titolare dei Minnesota Vikings in questa stagione e questo sarà il punto fondamentale per capire cosa potranno fare i Vikings quest’anno. La squadra intorno al QB c’è con una buona protezione dalla linea, un target come Justin Jefferson ma anche una delle difese più agguerrite della lega l’allenatore dell’anno in carica Kevin O’Connell. Tips: JustinJefferson Over 1250.5 Receiving Yards.

Chicago Bears

Dopo essersi assicurati il ​​braccio d’oro di Caleb Williams e aver circondato la prima scelta assoluta con grandi armi nel 2024, i Bears hanno nuovamente apportato enormi miglioramenti quest’inverno vincendo ancora l’offseason con una linea offensiva rinnovata e uno staff tecnico rinnovato, guidato dal corteggiato allenatore Ben Johnson anche se a Chicago sono favoriti solo in sei delle loro 17 partite. Tips: Caleb Williams Over 22.5 Passing touchdowns.

NFC South preview

Tampa Bay Buccaneers

Nel 2024 i cannoni del Raymond James Stadium hanno sparato spesso visto che i Buccaneers hanno segnato tanto, col 4° miglior attacco per punti segnati, e questo reparto sarà il punto di forza anche nel 2025. Lo scorso anno l’attacco è bastato per vincere una division modesta, ma per ambire al Super Bowl deve migliorare la difesa di Todd Bowles. Lo schedule del 2025 vede i Buccaneers favoriti in 12 partite, e diversi totali Over/Under superano i 47 punti, quindi aspettiamoci tanto spettacolo da Baker Mayfield e compagni anche in questa stagione. Tips: Baker Mayfield Over 3,800.5 passing yards.

Atlanta Falcons

Lo scorso anno un inizio da 6-3 aveva acceso gli animi ad Atlanta, ma poi è arrivata la doccia fredda di un finale da 2-6, un rendimento che ha perfino costretto in panchina Kirk Cousins e il suo mega contratto, per dare fiducia al giovane Michael Penix Jr. come titolare. I Falcons sono favoriti in sole sette partite, e il totale delle vittorie è di due vittorie in meno rispetto al 2024 (9,5 a 7,5), forse troppa sfiducia per una squadra che comunque ha molto talento in attacco, e la difesa ha un nuovo coordinatore. Over 7.5 Win Regular Season.

Carolina Panthers

I Panthers aspettano delle riposte dal quarterback Bryce Young, con coach Dave Canales che ha messo in “time out” la prima scelta assoluta in difficoltà all’inizio dello scorso anno, e quella punizione ha fatto miracoli per Young, soprattutto nella seconda metà di stagione. Dalla settimana 9 in poi, Young si è lasciato alle spalle il suo inizio disastroso di carriera da professionista, classificandosi 11° in EPA e portando i Panthers a un parziale di 7-2 ATS nelle ultime nove partite del 2024 (4-5 SU). Il secondo anno sotto Canales potrebbe riprendere da dove si era interrotto. Tips: Bryce Young Over 3224.5 passing yards.

New Orleans Saints

Lo scorso anno i Saints hanno arrancato nel finale perdendo le ultime quattro partite e chiudendo una stagione deludente con un record di 5-12. Buona colpa arriva dalle carenze di Derek Carr come quarterback, tanto da puntare su un nuovo coordinatore offensivo Kellen Moore, ma Carr si è ritirato a sorpresa. New Orleans ha ancora tanti contratti pesanti di giocatori “vecchi” da smaltire che fermano ancora la ricostruzione di questa squadra che anche nel 2025 non dovrebbe essere così spettacolare. Tips: Alvin Kamara Over 4.5 Rushing Touchdowns.

NFC West preview

San Francisco 49ers

Dalle stelle alle stalle il passaggio dal 2023 al 2024 per i 49ers. Come sarà il 2025 a San Francisco? I Niners iniziano quest’anno con molti giocatori di spicco su entrambi i fronti e con il calendario più facile del campionato. Le quote NFL danno San Francisco in una proiezione brillante, indicando i 49ers come favoriti in 15 partite – il secondo miglior risultato nella NFC. Sembra tutto perfetto per una grande stagiona, va però detto che molti giocatori chiave stanno invecchiando, stanno uscendo da infortuni o sono rischiano troppo spesso di finire in infermeria. Dopo un 2024 tragico per gli scommettitori dei 49ers (5-12 ATS) potremmo vedere una stagione di riscatto da Brock Purdy e compagni. Win NFC West.

Los Angeles Rams

I Rams sono partiti a fatica con un avvio da 4-5 SU (3-6 ATS) lo scorso anno, ma questo giovane roster ha trovato il suo equilibrio nella seconda metà e Los Angeles ha vinto sei delle ultime otto partite (inclusa la sconfitta nella settimana 18, in cui i titolari sono rimasti in panchina) e in postseason ha battuto Minnesota e ha sfiorato il colpaccio anche contro Philadelphia. Tutti gli ingredienti rimangono nel 2025. Sean McVay è il miglior allenatore della NFL, Matthew Stafford è migliore della maggior parte dei quarterback e la linea difensiva dei Rams è di grande livello. Tips: Playoffs SI.

Arizona Cardinals

Arizona non si è risparmiata nel migliorare i suoi punti deboli in questa offseason. L’obiettivo del draft e della free agency era migliorare una difesa deludente e i Cardinals ce l’hanno fatta. L’attacco ha molti giocatori di spicco attorno al quarterback Kyler Murray, che ha giocato a livelli d’élite nella prima metà del 2024 chiusa con un 11-6 ATS dopo un calo finale. Anche il calendario 2025 e le previsioni dipingono un quadro positivo in Arizona. Tips: Kyler Murray Over 3375.5 passing yards.

Seattle Seahawks

Il secondo anno sotto la guida di Mike Macdonald vede i Seahawks riprendere con un ottimo potenziale difensivo, il punto di forza del 2024 chiuso con un record di 6-2, ma 4-4 ATS nelle scommesse per colpa di un attacco non all’altezza e il reparto offensivo potrebbe essere limitante anche nel 2025 nonostante si punterà molto sulle corse dopo aver cambiato coordinatore, affidandosi a Klint Kubiak. Over 7.5 Wins Regular Season.

AFC East preview

Buffalo Bills

Buffalo è tra le favorite per la vittoria del Lombardi Trophy anche nel 2025 dopo esserci andata vicina nel 2024. I Bills sono l’unica squadra NFL ad essere favorita nello spread in tutte le 17 partite, secondo le previsioni dei bookmakers. Buffalo ha il terzo miglior record di vittorie/sconfitte nella stagione regolare dal 2022 (71,9%), eppure ha un record di 25-24-1 contro lo spread in quelle partite. Tips: Josh Allen Under 10.5 rushing touchdowns.

New England Patriots

L’era di Bill Belichick è alle spalle, ma il record di 4-13 finale della stagione 2024 fanno capire che le cose non saranno facili in New England. L’allenatore esordiente Jerod Mayo non era all’altezza e il proprietario Robert Kraft non era disposto ad aspettare, soprattutto con i più qualificati discepoli di Belichick Mike Vrabel e Josh McDaniels in cerca di lavoro. C’è buona fiducia nel 2025 dove i Patriots sono favoriti in 11 partite, incluse tutte le partite casalinghe tranne una. Tips: Drake Maye Over 3274.5 Passing Yards.

Miami Dolphins

Tanti punti positivi per Miami, ma costellati da tanti “se” e “ma”: se Tua Tagovailoa riuscirà a rimanere in salute, questo attacco potrà essere d’élite; se la linea difensiva riuscirà a mettere pressione (e a rimanere in salute; se Miami riuscirà a evitare i pericoli di un inizio insidioso del calendario 2025, allora Mike McDaniel potrebbe riprendere fiducia anche se i suoi Dolphins sono sfavoriti in 11 delle loro 17 partite. Tuttavia, 11 match hanno uno spread minimo di un field goal (da -3 a +3), a dimostrazione di quanto le sorti potrebbero cambiare a South Beach. Tips: Tua Tagovailoa Over 22.5 Touchdown Passes.

New York Jets

Solo due stagioni fa i New York Jets erano al centro dell’attenzione con l’arrivo di Aaron Rodgers, e anche l’anno scorso, dopo essersi rotto il tendine d’Achille nella prima settimana del 2023, i bookmaker davano a New York un buon margine di vantaggio, con un totale di vittorie che si avvicinava alle 10 ma NYJ ha deluso tutte le aspettative con un 5-12 di record finale. Analisti disillusi per il 2025, Rodgers se n’è andato e New York ha affidato al nuovo allenatore Aaron Glenn il compito di ripresa, un impresa non semplice, con i Jets sfavoriti in tutte le partite tranne due. Tips: Breece Hall Over 900.5 rushing yards.

AFC North preview

Baltimore Ravens

Baltimore ha ottenuto ancora una volta un grande successo in stagione regolare, incluso un record di 10-6-1 ATS nelle scommesse, ma ha fatto un disastro nei playoff. A parte i flop nei playoff, Baltimore è un ottima squadra per gli scommettitori. Solo Detroit ha un record migliore contro lo spread nelle ultime due stagioni, con i Ravens che hanno ottenuto un 21-12-1 ATS (64%). Favoriti in division, quest’anno da Lamar Jackson e compagni è chiesto qualcosa in più in postseason. Tip: Win AFC North.

Cincinnati Bengals

Alti e bassi nelle ultime 2 stagioni per i Bengals che sono stati incapaci di mantenere lo stesso livello di gioco che li ha portati al Super Bowl e a due finali consecutive della AFC nel 2021 e 2022. L’anno scorso, Cincinnati è sembrata una maledizione nei primi tre mesi, prima di vincere cinque partite di fila (4-1 ATS) e salvare in parte la stagione con un record di 9-8. Nel 2025 Joe Burrow e soci sono favoriti in 10 partite, ma in 8 di queste lo spread è minimo a -3,5. Tips: Secondi in AFC North.

Pittsburgh Steelers

I Pittsburgh Steelers sono stati una delle migliori scommesse NFL degli ultimi cinque anni nonostante tanti cambi nel ruolo di quarterback, una divisione ultra competitiva e costanti carenze nei playoff. Dal 2020, la squadra di Mike Tomlin copre lo spread al 59% nella stagione regolare (ma 0-4 ATS nei playoff), incluso un record di 11-6 ATS nel 2024. Un ottima difesa con un rabbioso pass rush rendono il reparto ancora tra i migliori della lega e anche in attacco Pittsburgh ha fatto aggiunte sensazionali con il veterano Aaron Rodgers e il ricevitore DK Metcalf, ma questo potrebbe non bastare per la svolta definitiva. Tips: Playoffs NO

Cleveland Browns

Cleveland è sfavorita in 16 partite su 17 e nel 2025 si prevede che la squadra avrà il peggior attacco del paese, a cui si aggiunge una corsa a tre nel ruolo di QB ancora poco chiaro, con il veterano Joe Flacco ma anche il giovane Shedeur Sanders, calamita per i media. Anche a livello scommesse il 2024 è stato ampiamente negativo con un 4-13 ATS, e a Cleveland ripartono da questa situazione negativa. Tips: Ultimi in AFC North.

AFC South preview

Houston Texans

Il terzo anno sotto la guida di DeMeco Ryans ha obiettivi più ambiziosi che vincere un altro titolo dell’AFC South e i Texans vogliono finalmente puntare al Super Bowl, anche se il progetto deve crescere ed essere competitivo anche contro le squadre d’élite del campionato, oltre a non perdere partite contro squadre di livello inferiore, due aspetti in cui Houston ha fallito nel 2024. I Texans sono stati anche un fiasco nelle scommesse con un 7-8-2 ATS finale nel 2024. Tips: Win AFC South.

Jacksonville Jaguars

I Jaguars non rinunciano a Trevor Lawrence, e Jacksonville ha assunto un promettente allenatore offensivo, Liam Coen oltre ad aver puntato nel draft su Travis Hunter e ad investire nella linea offensiva durante la free agency. Sebbene Lawrence non abbia giocato in preseason con questo nuovo sistema, i resoconti del training camp sono positivi. E se il lavoro di Coen a Tampa Bay lo scorso anno è indicativo, Jacksonville è pronta per un miglioramento. I Jaguars non sembrano ancora pronti per la vittoria divisionale, e lo vediamo dalle proiezioni pre-stagionali che vedono Jacksonville sfavorita in 11 partite e con un totale di vittorie stagionali di 7,5. Tips: Trevor Lawrence Over 22.5 passing touchdowns.

Indianapolis Colts

Gli Indianapolis Colts hanno fatto storcere il naso quando hanno nominato Daniel Jones come quarterback titolare nella prima settimana della stagione 2025 di fatto bocciando già Anthony Richardson? O Indianapolis sta prendendo spunto dai Carolina Panthers, tenendo in panchina il loro quarterback “franchigia” nella speranza di riaccenderlo? Queste domande sul quarterback probabilmente incomberanno su Indy per tutta la stagione e questo non è sfuggito ai book che favoriscono i Colts solo in 4 partite quest’anno. Tips: Under 7.5 wins.

Tennessee Titans

I Tennessee Titans potrebbero essere i peggiori di tutta la lega nel 2025 (lo scorso anno sono stati i peggiori nelle scommesse con un 2-15 ATS). Le previsioni danno i Titans favoriti solo due volte e danno a questa squadra una probabilità appena dello 0,99% di vincere la conference. C’è un indizio quando si tratta della squadra peggiore della NFL: le partite in prima serata. E i Titans non ne hanno. Tips: Under 5.5 Wins.

AFC West preview

Kansas City Chiefs

La corsa dei Kansas City Chiefs per uno storico terzo titolo al Super Bowl è stata completamente distrutta dai Philadelphia Eagles lo scorso febbraio nella sconfitta per 40-22, un ko che lascia punti interrogativi anche per la stagione 2025 che potrebbe essere l’ultima per l’allenatore Andy Reid. Patrick Mahomes ha avuto un calo nel 2024 e Travis Kelce sta per andarsene dopo il fidanzamento con Taylor Swift? I dubbi non mancano per KC quest’anno. Tips: Patrick Mahomes Over 27.5 touchdown passes.

Denver Broncos

La stagione 2024 di Sean Payton con i Denver Broncos è andata meglio del previsto con un record di 12-5 ATS, a pari merito con i migliori della NFL, con una difesa dominante e una stagione da rookie molto positiva per il QB Bo Nix, che ha portato in dote 10 vittorie e un posto nei playoff per i Broncos. Le quote per la preseason 2025 sembrano molto diverse per Payton & Co, sfavoriti in 12 partite su 17. Tips: Bo Nix Over 424.5 rushing yards .

Los Angeles Chargers

Il ritorno di Jim Harbaugh tra i pro ha subito ripagato gli scommettitori che ci avevano creduto, con i Chargers che hanno chiuso il 2024 con un ottimo 12-5 ATS nella sua prima stagione da capo allenatore. Chargers del 2025 vedono l’asticella alzata, nel 2024 erano favoriti solo in 9 partite, in questa stagione invece sono avanti ben 13 volte. Tips: Justin Herbert Over 3625.5 passing yards.

Las Vegas Raiders

Positività a Las Vegas in questa pre-season con Pete Carroll come capo allenatore, o scambio per il quarterback Geno Smith, la scelta del running back Ashton Jeanty al draft e il ritorno di elementi chiave in difesa: questi sono grandi aspetti positivi per una delle peggiori franchigie degli ultimi anni. In verità, a livello scommesse, le quote pre-stagionali di Las Vegas per il 2025 sembrano molto simili a quelle del 2024. I Raiders sono sfavoriti in 13 partite e hanno un totale di vittorie di 6,5. Tips: Ultimi in AFC West,

Le date chiave della stagione 2025 di Football Americano

4-8 settembre: Kickoff Weekend

La stagione inizia con la week 1 e c’è subito una novità anche a livello mediatico con la presentazione di YouTube e alcuni match visibili in chiaro sulla piattaforma streaming di Google.

5 settembre: NFL International Game at Corinthians Arena (São Paulo)

Proprio Chiefs-Chargers sarà visibile su YouTube, primo International Game della NFL che torna in Brasile.

28 settembre: NFL International Game at Croke Park (Dublin)

La NFL si sposta in Europa con Steelers e Viking che si sfideranno per la prima volta del Football Americano in Irlanda.

5 ottobre: NFL International Game at Tottenham Hotspur Stadium (London)

Ancora i Vikings protagonisti nel Vecchio Continente, questa volta a Londra e contro i Browns. Le due franchigie si sfidarono in Inghilterra già nel 2017 e in quell’occasione si giocò nel tempio del rugby, Twickenham Stadium.

12 ottobre: NFL International Game at Tottenham Hotspur Stadium (London)

Ancora Londra cornice di un match NFL, questa volta tra Jets e Broncos, 3° volta nelle ultime 5 stagioni in cui i Jets giocano sul campo del Tottenham, la prima dal 2022.

17 ottobre: International Game at Wembley Stadium (London)

Nell’iconico Wembley Stadium i Jaguars sono di casa visto che si tratta dell’11° apparizione di Jacksonville on un International game, mentre per i Rams è la prima prestazione in Europa dal 2019.

4 novembre: NFL Trade Deadline

Ultimi colpi di mercato per le franchigie che devono aggiustare qualcosa in vista del finale di stagione.

9 novembre: NFL International Game at Olympic Stadium (Berlin)

Ancora NFL in Europa, questa volta a Berlino con i Colts che sfidano i Falcons (prima volta in Europa per Atlanta mentre Indy aveva giocato a Francoforte nel 2023).

16 novembre: NFL International Game at Bernabéu Stadium (Madrid)

La NFL si espande anche in Spagna, prima partita di sempre in terra iberica (e noi speriamo e aspettiamo ancora una tappa anche in Italia a questo punto). A sfidarsi saranno Dolphins e Commanders.

4 gennaio: Finale Regular Season

La week 18 concluderà la stagione regolare e sapremo così gli accoppiamenti per i playoffs.

10-12 gennaio: Wild Card Weekend

Inizia la post-season con 6 partite nel giro di 3 giorni. Le migliori squadre della stagione regolare riposeranno col bye in attesa di scoprire gli avversari che usciranno da queste prime sfide.

17-18 gennaio: Divisional Playoffs

Le migliori squadre delle conference tornano in azione contro le vincitrici del Wild Card, si entra nel vivo della post-season.

25 gennaio: AFC and NFC Championship Games

In palio i titoli delle conference, e anche l’avanzamento al Super Bowl LX.

8 febbraio: Super Bowl LX

La finalissima, il big game che quest’anno si giocherà come sempre ad inizio del mese di febbraio, al Levi’s Stadium in Santa Clara, California. Lo scorso anno furono Eagles e Chiefs a sfidarsi per il Vince Lombardi Trophy.

Quote antepost NFL 2025

Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti delle lavagne delle scommesse antepost per la vittoria finale del Super Bowl in questa stagione NFL 2025, a poche ore dal via della regular season. Bills e Ravens aprono di poco favoriti sui campioni in carica, gli Eagles, ma sono sempre tra i top-team anche i Chiefs. A seguire vediamo anche le quote antepost per le vittorie divisionali e i premi individuali.