Nel fine settimana del 17 e 18 gennaio continuano i playoffs di football americano con I Divisional Round: Denver Broncos-Buffalo Bills, Seattle Seahawks-San Francisco 49ers, New England Patriots-Houston Texans e Chicago Bears-LA Rams. NFL Divisional Round 2026.

NFL Divisional Round 2026: le sfide del 17 e 18 gennaio

Continuano i Playoffs di Football Americano NFL che ci porteranno al 60° Super Bowl, e questo weekend si giocano i Divisional Round. Andiamo a vedere le analisi dei match che ci attendono il 17 e 18 gennaio 2026.

Denver Broncos-Buffalo Bills

Per la prima volta in 10 anni, i Denver Broncos entrano nei playoff come testa di serie numero 1 nella AFC, non succedeva dal 2015, la quarta e ultima stagione di Peyton Manning in Colorado. Per il quarterback Bo Nix, questa sarà la sua prima partita casalinga di playoff. Ha completato il 59,1% dei suoi passaggi per 144 yard e un touchdown nella sconfitta contro Buffalo. Nix sarà assistito da una difesa dei Broncos che ha stabilito il record di franchigia con 68 sack, 11 in più di qualsiasi altra squadra e a soli quattro dal record NFL stabilito dai Bears del 1984. Denver ha solo quattro giocatori nel referto infortuni, nessuno dei quali ha saltato un allenamento questa settimana. Il tight end Lucas Krull (piede) e i linebacker Dre Greenlaw (bicipite femorale) e Drew Sanders (caviglia) sono stati limitati.

I Buffalo Bills sono ancora in lizza per la rivincita grazie alla loro prima vittoria in trasferta nei playoff dalla stagione 1992, 27-24 a Jacksonville domenica. Josh Allen, che ha iniziato la partita con un infortunio al piede e si è presentato due volte al campo di infortunio durante la partita per problemi alla testa, alla mano e al ginocchio, ha messo a segno una prestazione che include 306 yard totali, tre touchdown totali e un paio di drive da touchdown decisivi nel quarto quarto. Allen, che ha vinto la sua prima partita di playoff in ciascuna delle ultime sei stagioni, si assicurerebbe la sua terza partecipazione all’AFC Championship Game con una vittoria sui Broncos. Tuttavia, avrà a disposizione uno spazio piuttosto limitato per i ricevitori in vista della sfida, dopo che sia Tyrell Shavers che Gabe Davis hanno riportato la rottura del legamento crociato anteriore nella vittoria sui Jaguars. Questo lascia Buffalo con solo tre wide receiver nel suo roster attivo: Keon Coleman, Brandin Cooks e Khalil Shakir. Shakir ha guidato la squadra con 719 yard ricevute nella stagione regolare, aggiungendo un record di 12 ricezioni per 82 yard contro Jacksonville. Coleman, la seconda scelta del draft 2024 della squadra, ha fatto un passo indietro nella produzione nel secondo anno con 404 yard. Il running back Ty Johnson (caviglia), il cornerback Maxwell Hairston (caviglia) e la safety Jordan Poyer (bicipite femorale) non si sono allenati né martedì né mercoledì. Il leader dei sack Greg Rousseau (schiena), il linebacker Matt Milano (caviglia) e il tight end Dalton Kincaid (ginocchio) sono stati limitati.

I Bills hanno battuto facilmente i Broncos 31-7 nel turno wild-card della scorsa stagione. I Bills hanno battuto i Broncos quattro delle ultime cinque volte che si sono affrontati e hanno vinto entrambi gli incontri dei playoff, inclusa una vittoria per 10-7 nella finale AFC del 1991. I Bills dominano nelle scommesse con 8-1 ATS contro i Broncos (O/U 4-5). Oggi i Broncos sono leggermente favoriti in casa (-1.5) e linea Over-Under a 46.0 punti totali.

Seattle Seahawks-San Francisco 49ers

L’attuale difesa dei Seattle Seahawks non ha ancora eguagliato la Legion of Boom, che ha guidato la NFL per il minor numero di punti concessi dal 2012 al 2015, ma si è meritata un soprannome: “Dark Side”. Il reparto difensivo sarà fondamentale quando i Seahawks, testa di serie numero 1 (14-3), ospiteranno i 49ers, testa di serie numero 6 (13-5), sabato, in una partita dei playoff del turno divisionale della NFC. I Seahawks avevano la difesa con il miglior punteggio della lega, con 17,2 punti a partita. La loro migliore prestazione è arrivata nella finale di stagione regolare a Santa Clara, in California, proprio contro i 49ers, in una partita che avrebbe determinato il titolo della NFC West e la testa di serie dei playoff della conference, che includeva un bye al primo turno. I Seahawks hanno concesso solo 173 yard in attacco in una vittoria per 13-3. L’offensive tackle Josh Jones (ginocchio) è stato l’unico giocatore in attività di Seattle a saltare sia gli allenamenti di martedì che quelli di mercoledì. Il linebacker Tyrice Knight (spalla) è stato limitato mercoledì dopo aver saltato martedì, e il linebacker Ernest Jones (malattia) ha saltato la sessione di mercoledì. Il left tackle titolare Charles Cross ha partecipato a pieno titolo martedì dopo aver saltato le ultime tre partite della stagione regolare, ma è stato elencato come limitato mercoledì a causa di problemi al ginocchio e al bicipite femorale, mentre in precedenza il bicipite femorale era l’unico infortunio elencato. I Seahawks giocheranno la loro prima partita di playoff in casa da gennaio 2021.

I San Francisco 49ers domenica sono andati in trasferta e hanno sconfitto i campioni in carica del Super Bowl, i Philadelphia Eagles, per 23-19, qualificandosi. Christian McCaffrey ha guadagnato solo 48 yard in 15 azioni, ma ha realizzato sei ricezioni per 66 yard e due touchdown, dando una spinta a San Francisco. Il ricevitore poco utilizzato Demarcus Robinson ha aggiunto sei ricezioni per 111 yard e un touchdown. È stata una vittoria costosa, tuttavia, poiché il tight end George Kittle ha riportato una rottura del tendine d’Achille destro. I 49ers saranno senza Kittle e il difensore All-Pro Nick Bosa (ginocchio) contro Seattle. Coach Kyle Shanahan, ha affermato che il linebacker All-Pro Fred Warner, designato per il rientro dalla lista infortunati martedì, non è escluso che giochi questa settimana. È fuori dal 12 ottobre a causa di una frattura e lussazione della caviglia destra. Anche la safety dei Niners Ji’Ayir Brown (bicipite femorale) e il linebacker Luke Gifford (quadricipite) hanno saltato gli allenamenti martedì e mercoledì.

I 49ers hanno vinto 17-13 a Seattle nella partita d’esordio della stagione, grazie al sack di Bosa su Sam Darnold a 36 secondi dalla fine e ai Seahawks sulla linea delle 9 yard di San Francisco. Brock Purdy ha lanciato un passaggio da touchdown da 4 yard al tight end di riserva Jake Tonges a 1:34 dalla fine, per il touchdown del vantaggio. San Francisco è avanti 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro Seattle (6-4 ATS e O/U 4-5-1). Per questo scontro i padroni di casa sono nettamente favoriti con più di un touchdown pieno di margine (-7.5 punti di spread), con linea Over-Under a 45.0 punti totali.

New England Patriots-Houston Texans

I New England Patriots sono passati al Divisional Round dell’AFC con una vittoria per 16-3 contro i Chargers nell’AFC Wild Card Game della scorsa settimana. I Patriots non hanno subito touchdown, hanno totalizzato 6 sack, hanno concesso meno di 100 yard su corsa e meno di 150 yard su passaggio contro i Chargers. L’unica altra squadra nell’era del Super Bowl a fare tutto questo in una partita di playoff sono stati i Chicago Bears del 1985. I Patriots del 2025 hanno concluso la stagione a pari merito con i Denver Broncos e i Seattle Seahawks per il miglior record nella NFL, con un record di 14-3 che ha portato al secondo posto nei playoff AFC. I Patriots hanno un record di 24-5 (.828) in casa nei playoff nella loro storia. I Patriots hanno concesso solo 3 punti contro i Chargers, eguagliando il minimo storico della franchigia nei playoff per la sesta volta. Coach Mike Vrabel entra nei playoff come capo allenatore per la quarta volta e per la terza come campione di Division, dopo aver guidato New England alla vittoria del titolo AFC East. Ha un record di 3-3 nei playoff, con un record di 2-1 nel Wild Card Round, un record di 1-1 nel Divisional Round e un record di 0-1 nell’AFC Championship Game. Stefon Diggs ha giocato 15 partite di postseason e ha totalizzato 71 ricezioni per 925 yard e 4 touchdown. Gli mancano 75 yard nei postseason per diventare il 17° giocatore NFL a raggiungere quota 1.000 yard. Diggs ha quattro partite in carriera con 100 yard ricevute nei postseason e gliene serve un’altra per diventare il decimo giocatore con almeno cinque. Il DT Milton Williams ha messo a segno due partite di postseason consecutive con 2 sack. Il linebacker K’Lavon Chaisson ha messo a segno 2 sack nella vittoria contro i L.A. Chargers. Christian Gonzalez, cornerback, è tornato ad allenarsi mercoledì con una maglia anti-contatto, un segnale di speranza per una squadra incaricata di rallentare un attacco letale di Houston. Alla guida dell’attacco il QB Drake Maye che è il grande favorito per MVP.

Gli Houston Texans, testa di serie numero 5, arrivano con una striscia vincente di 10 partite dopo la loro schiacciante vittoria in trasferta contro gli Steelers. Nico Collins sta lottando in una settimana breve per liberarsi dal protocollo dopo la vittoria di lunedì. Houston in difesa ha tenuto 12 dei suoi 17 avversari a 20 punti o meno. La pressione sui passaggi dei Texans potrà mettere a dura prova Maye ma allo stesso tempo la difesa di corsa di prima fascia di New England potrebbe costringere C.J. Stroud agli straordinari.

I Patriots e i Texans si incontreranno nei playoff per la terza volta. Entrambe le partite si sono svolte al Gillette Stadium ed entrambe sono state vinte da New England. . I Patriots sono in testa alla serie di sempre della stagione regolare contro Houston con un record di 9-4. I Patriots cercheranno di migliorare il record contro Houston a quota 3-0 nei playoff. New England è avanti 7-3 negli ultimi 10 scontri con Houston, ma in queste sfide a livello scommesse sono avanti 6-4 ATS i Texans (O/U 6-4). Per questo scontro al Gilette Stadium i padroni di casa sono favoriti con un fieldgoal di scarto (-3.0) e linea Over-Under a 41.0 punti totali.

Chicago Bears-Los Angeles Rams

Caleb Williams ha guidato i Chicago Bears in rimonta da uno svantaggio di 21-3 con un record di 361 yard passate nei playoff, portando i Bears a vincere sui rivali Green Bay Packers, la prima vittoria nei playoff per la franchigia dal 2011. È stato il settimo drive vincente nel quarto quarto per Williams in questa stagione. Williams ha totalizzato 3.942 yard passate e 27 touchdown nel 2025.

Mentre i Los Angeles Rams arrivano a Chicago come seconda testa di serie nei playoff NFC, la sfida si fa più serrata dopo la vittoria per 34-31 sui Panthers nel turno wild-card di sabato scorso. Sono previste temperature rigide per la partita: massime intorno ai 10°C con nevicate intorno al calcio d’inizio alle 18:30 ET. Un po’ di precipitazioni e freddo potrebbero non nuocere al quarterback Matthew Stafford, che ha un record di 4-1 a Chicago in carriera quando la temperatura del calcio d’inizio scende sotto i 4°C. Non è il solo. Il running back di punta di Los Angeles, Kyren Williams, è di St. Louis e ha giocato a Notre Dame. Il wide receiver Davante Adams, leader della NFL con 14 ricezioni da touchdown, ha trascorso le prime otto stagioni della sua carriera con i Packers e conosce bene anche il gelido Soldier Field. Stafford ha dichiarato di non avvertire alcun dolore o problema persistente all’indice destro slogato. Si è infortunato a Carolina la scorsa settimana, ma non ha saltato uno snap e ha guidato i Rams alla vittoria in rimonta con 304 yard e tre touchdown. Il diciassettesimo anno è stata una stagione brillante per Stafford. Ha guidato la NFL in yard passate (4.707) e touchdown (46) nella stagione regolare. Adams e Puka Nacua, leader della lega con 129 ricezioni, rappresentano una grande preoccupazione anche per una difesa che è stata prima nella NFL per intercetti (23) e takeaway (33). I Rams sono veloci e implacabili lungo la linea difensiva e hanno totalizzato 47 sack nella stagione regolare. Los Angeles metterà alla prova la disciplina di Williams e valuterà la prontezza dei tackle sinistri Theo Benedet e Braxton Jones, richiamati dalla riserva infortunati questa settimana. Entrambi sono titolari in questa stagione, ma i Bears hanno perso Ozzy Trapilo (ginocchio) per un infortunio che ha messo fine alla stagione contro i Packers.

Il coach di LAR, Sean McVay, e quello dei Bears, Ben Johnson, sono considerati due delle menti offensive più brillanti della lega. McVay affronta la sua 15esima partita di playoff in carriera contro una 15esima squadra diversa, ma ha molta familiarità con Johnson, che condivide con McVay degli allievi in ​​Stafford e nel quarterback dei Lions Jared Goff. Prima che McVay aiutasse a strappare Stafford a Detroit con uno scambio, Johnson ha fatto parte dello staff tecnico dei Lions per due stagioni. Poi i Rams hanno mandato Goff ai Lions nello scambio di QB. I Bears sono di poco avanti 6-4 negli ultimi 10 precedenti contro i Rams, ma con un 5-5 ATS in equilibrio nelle scommesse (O/U 4-6). Oggi i padroni di casa sono sfavoriti con +3.5 punti di spread e linea Over-Under a 48.5 punti totali.

Le nostre scommesse sui Divisional Round dei playoffs NFL

Vediamo i consigli sugli spread e le scommesse Over-Under per tutte le partite dei Divisional Round. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.

BRONCOS-BILLS: BILLS +1.5 / UNDER 47.5

SEAHAWKS-49ERS: 49ERS +7.5 / OVER 48.5

PATRIOTS-TEXANS: PATRIOTS -3.0 / OVER 40.5

BEARS-RAMS: RAMS -3.5 / UNDER 50.5

Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl numero 60 in una delle stagioni più sorprendenti e più difficili da prevedere.

