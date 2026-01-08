Nel weekend del 10-11 gennaio e fino a lunedì 12, inizia la post-season di Football Americano NFL che prenderà il via con i classici Wild Card Round, 6 match che siamo andati ad analizzare nei dettagli con statistiche, assenze, rientri, matchup e i nostri primi consigli per le scommesse. Playoffs NFL 2026.

Playoffs NFL 2026: I wild card round del 10-12 gennaio

Come da tradizione nei Playoffs Football Americano NFL si parte dai Wild Card Round per la post-season che ci porterà fino al 60° Super Bowl. Andiamo a vedere le analisi dei match che ci attendono dal 10 al 12 gennaio 2026.

Carolina Panthers-Los Angeles Rams

Carolina Panthers hanno fatto abbastanza per assicurarsi una partita in casa nel turno wild-card della NFL, sabato sera a Charlotte. I Panthers sono tornati ai playoff per la prima volta in otto anni, e non vincono una partita di playoff da gennaio 2016. Carolina non è arrivata ai playoff in modo fluido, con un record di 1-3 in quattro partite dopo la vittoria a sorpresa proprio contro LAR. I Panthers, che hanno perso due partite consecutive, hanno raggiunto il traguardo dei 20 punti solo una volta dal loro primo incontro con i Rams. Il quarterback Bryce Young, prima scelta assoluta del draft 2023, che giocherà la sua prima partita da professionista nei playoff. Il leader di Carolina nelle ricezioni è Tetairoa McMillan con 70. Per i Panthers, si prevede un ritorno del ricevitore David Moore, fuori dalla settimana 4 per un infortunio al gomito. Anche il lineman offensivo Robert Hunt potrebbe potenzialmente rientrare.

I Los Angeles Rams erano secondi nella NFC West, sebbene alcuni osservatori li abbiano indicati come tra i favoriti per raggiungere il Super Bowl. In parte, questo è dovuto al quarterback Matthew Stafford, che ha lanciato per 4.707 yard e 46 touchdown con otto intercetti. Questo lo ha messo in lizza per il titolo di MVP della NFL. I Rams hanno però vinto solo 3 delle ultime 5 partite, e 2 di questi successi sono arrivati contro la debole Arizona. I Rams dovrebbero riavere il ricevitore Davante Adams dopo aver saltato tre partite per un infortunio al bicipite femorale. Il suo compagno di squadra Puka Nacua ha ricevuto 129 passaggi, il miglior risultato della NFL in questa stagione, di cui sei per 72 yard contro Carolina. I Rams hanno attivato la safety Quentin Lake dalla lista infortunati in modo che possa giocare sabato. Il ricevitore Jordan Whittington (ginocchio) potrebbe essere in dubbio.

Sebbene abbiano battuto i Rams sei settimane fa, i Panthers sono chiaramente sfavoriti dopo aver chiuso la stagione regolare con un record di 8-9 ma aver vinto la NFC South. In quel precedente Stafford ha chiuso con un 18 su 28, con due touchdown e due intercetti. L’unica volta che queste franchigie si sono incontrate nei playoff è stata nel 2004, quando i Rams si trovavano a St. Louis. Per questa sfida gli ospiti sono comunque nettamente favoriti per una vittoria ampia in doppia cifra (-10.5 punti di spread) e linea Over-Under a 46.5 punti totali.

Chicago Bears-Green Bay Packers

I Green Bay Packers sperano che la strategia di far riposare numerosi titolari aiuti a interrompere una serie di quattro sconfitte consecutive quando inizieranno la loro post-season col turno wild card contro i rivali della NFC North sabato sera. Green Bay ha fatto riposare quasi tutti i titolari chiave, inclusi il quarterback Jordan Love e il running back Josh Jacobs, nella sua ultima partita di stagione regolare, una sconfitta per 16-3 contro il Minnesota, col quarterback di riserva Clayton Tune, che è stato rilasciato martedì. Love, che non gioca da quando ha subito una commozione cerebrale nella seconda partita contro i Bears, partirà titolare sabato, ha dichiarato coach Matt LaFleur. Love ha completato il 66,3% dei suoi passaggi per 225,4 yard a partita, con 23 touchdown e sei intercetti, e un passer rating di 101,2, la prima volta che supera quota 100 nelle sue tre stagioni da titolare. Jacobs è il miglior corridore con 929 yard e 13 touchdown, oltre a 36 ricezioni. Emanuel Wilson ha aggiunto 496 yard su corsa. La difesa dei Packers è in difficoltà da quando ha perso l’eterno edge rusher All-Pro Micah Parsons, che ha subito un infortunio al ginocchio che gli ha messo fine alla stagione nella sconfitta della settimana 15 contro Denver. Parsons, acquisito poco prima dell’inizio della stagione regolare in uno scambio clamoroso con Dallas, aveva totalizzato 12,5 sack, il massimo della squadra, prima dell’infortunio. Il defensive tackle Devonte Wyatt ha riportato una frattura alla caviglia che gli ha messo fine alla stagione il giorno del Ringraziamento contro Detroit. L’offensive tackle Zach Tom, che ha saltato le ultime tre partite di stagione regolare, dovrebbe giocare contro i Bears dopo la sua limitata partecipazione all’allenamento di mercoledì. Bo Melton, che gioca come cornerback, wide receiver e special team per Green Bay, è stato inserito nella lista infortunati

I Chicago Bears sono alla loro prima apparizione ai playoff dal 2020. I Bears non vincono una partita di playoff dal 2010, quando alla fine persero proprio contro Green Bay nella finale NFC. Chicago ha concesso 361,8 yard a partita, il quarto miglior risultato della lega, ma gli opportunisti Bears hanno guidato la NFL nei takeaway (33, inclusi 23 intercetti) e nella differenza di palle perse (+22). Il quaterback Caleb Williams ha completato il 58,1% dei suoi passaggi per 3.942 yard con 27 touchdown e sette intercetti, e ha anche corso per 388 yard. Il duo di running back formato da D’Andre Swift e Kyle Monangai ha corso rispettivamente per 1.087 yard e 783 yard. Il wide receiver al secondo anno Rome Odunze, che ha saltato le ultime cinque partite a causa di un infortunio al piede, ha partecipato solo in modo limitato all’allenamento di mercoledì e ha dichiarato ai giornalisti che prevede di tornare sabato. Chicago aveva tre giocatori che non si sono allenati mercoledì: il defensive back C.J. Gardner-Johnson, il defensive lineman Joe Tryon-Shoyinka e il linebacker Amen Ogbongbemiga, entrambi a causa di una commozione cerebrale.

Sarà il terzo incontro in sei settimane tra i Bears, testa di serie numero due nella NFC sotto la guida dell’allenatore al primo anno Ben Johnson, e la testa di serie numero sette Green Bay che ha vinto il primo incontro in casa per 28-21 nella settimana 14, ironicamente l’ultima vittoria dei Packers. Due settimane dopo, i Bears hanno evitato lo sweep con un’improbabile vittoria per 22-16 ai supplementari, recuperando uno svantaggio di 10 punti negli ultimi cinque minuti regolamentari. Se guardiamo agli ultimi 10 scontri diretti Green Bay è avanti 8-2 (6-3-1 ATS nelle scommesse e O/U 5-5) su Chicago. Per questo scontro sfida in equilibrio secondo analisti e bookmakers che vedono i padroni di casa leggermente indietro (+1.0) mentre la linea Over-Under si gioca a 45.5 punti totali.

Jacksonville Jaguars-Buffalo Bills

Senza i vari Mahomes, Jackson o Burrow a ostacolarli, Josh Allen e i Buffalo Bills sembrano avere la strada più spianata verso il Super Bowl LX in questo avvio di post-season che inizierà a Jacksonville. Proprio Allen è il fattore decisivo e sulla carta è il quarterback più pericoloso che i Jags abbiano affrontato in tutta la stagione. Anche la linea offensiva di Buffalo è d’élite e può vincere la guerra in trincea contro una solida difesa di Jacksonville. Il punto debole di Buffalo è la difesa, incostante per tutta la stagione, soprattutto quando si tratta di bloccare la corsa.

Non sottovalutate Trevor Lawrence e i Jacksonville Jaguars che hanno vinto 13 partite e non perdono dal 9 novembre, guadagnandosi il terzo posto nella AFC e una partita in casa per questo Wild Card Round di domenica. Vincere 13 partite non è un’impresa facile nella NFL, ma lo schedule è stato abbastanza soft. I Jaguars hanno sconfitto due volte i rivali di division Tennessee e Indianapolis, oltre a vincere contro Arizona e i New York Jets. Hanno però messo a segno anche grandi colpi visto che hanno sconfitto Denver e i Chargers nella seconda metà del calendario. Il gioco di corsa dei Jaguars ha perso slancio nella seconda metà della stagione, mentre l’attacco su lancio ha raggiunto il suo apice. Lawrence ha reso questo attacco il migliore in termini di EPA per giocata dalla settimana 12 e si posiziona sopra Allen in molti parametri QB in quel periodo, lanciando 18 touchdown nelle ultime sette partite. In difesa, il punto di forza di Jacksonville è il blocco della corsa. Si classifica al quarto posto in DVOA in difesa sulla corsa e al terzo posto in percentuale di successo degli avversari per handoff. Questo potrebbe mettere in difficoltà il running back James Cook e costringere entrambi gli attacchi a giocare in aria questo fine settimana.

Negli ultimi 10 precedenti 5 vittorie a testa tra Jacksonville e Buffalo, con anche un 5-5 ATS mentre i trend sui punti totali sono nettamente da Over (O/U 7-3), e attenzione che per domenica a Jacksonville dovrebbe esserci ottime condizioni meteorologiche, occhio a Over anche se la linea è molto alta a 52.0 punti totali, mentre per la vittoria anche qui c’è grande equilibrio, e anche qui la squadra di casa è leggermente sfavorita (+1.0).

Philadelphia Eagles-San Francisco 49ers

Il quarterback dei Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, mette in gioco il suo record casalingo di 5-0 nei playoff domenica contro San Francisco. Entrambe le squadre wild card hanno perso nella settimana 18 e hanno subito significativi cali nella classifica dei playoff NFC. Gli Eagles, testa di serie numero tre, hanno preferito far riposare i loro titolari e sprecato l’occasione di scavalcare Chicago per il secondo posto. Prima delle battute d’arresto dello scorso fine settimana, gli Eagles, campioni in carica del Super Bowl, avevano vinto tre partite di fila. Philadelphia è alla sua quinta apparizione consecutiva ai playoff sotto la guida di coach Nick Sirianni che ha ribadito la sua decisione di far riposare diversi titolari su entrambi i lati della linea difensiva nella sconfitta casalinga di domenica scorsa per 24-17 contro i Commanders. Il tackle destro Lane Johnson (piede) si è allenato mercoledì per la prima volta dall’infortunio del 16 novembre. Gli unici giocatori che hanno saltato il primo allenamento della settimana sono stati il ​​tight end Grant Calcaterra (caviglia) e l’offensive lineman Brett Toth (commozione cerebrale).

I San Francisco 49ers sono scesi al sesto posto dopo aver perso la battaglia con Seattle per il primo. Prima di questo ko Brock Purdy e compagni ne avevano vinte sei di fila. San Francisco è ai playoff per la quinta volta sotto la guida di coach Kyle Shanahan che sa che infliggere a Hurts la sua prima sconfitta casalinga nei playoff non sarà facile. I 49ers hanno un record di 7-2 in trasferta in questa stagione e hanno vinto la loro partita più recente al Lincoln Financial Field, un successo per 42-19 nella settimana 13 del 2023 grazie ai quattro passaggi da touchdown di Purdy e alle 133 yard di Christian McCaffrey dalla mischia. Il tackle sinistro Trent Williams (bicipite femorale) e il ricevitore Ricky Pearsall (ginocchio/caviglia) non si sono allenati mercoledì. Nemmeno il linebacker Dee Winters (caviglia) o il difensore esterno Keion White (inguine/bicipite femorale), mentre il tight end George Kittle (caviglia), il difensore esterno Yetur Gross-Matos (ginocchio) e il linebacker Luke Gifford (quadricipite femorale) sono stati limitati.

Entrambi gli allenatori hanno partecipato a due Super Bowl, dove Shanahan ha un record di 0-2 e Sirianni di 1-1. Sirianni ha vinto il loro unico precedente incontro nei playoff, una vittoria per 31-7 nella finale NFC il 29 gennaio 2023 a Philadelphia. Purdy ha subito una rottura del legamento crociato anteriore (UCL) del gomito lanciatore nel primo quarto di quella partita. Philadelphia è avanti 6-4 negli ultimi 10 precedenti contro San Francisco, con anche un 6-4 ATS nelle scommesse (O/U 4-6). Per questo scontro i padroni di casa sono favoriti con -4.5 punti di spread e linea Over-Under a 44.5 punti totali.

New England Patriots-Los Angeles Chargers

La partita wild-card AFC di domenica sera a Foxborough, Massachusetts, vedrà sfidarsi due dei migliori quarterback della NFL. Il Il quarterback dei Los Angeles Chargers, Justin Herbert ha subito 54 sack in 16 partite (Maye di New England ne ha subiti 47 in 17, questi sono stati il ​​terzo e il quarto maggior numero di sack contro un quarterback durante la stagione regolare). I Chargers, settima testa di serie, hanno utilizzato 32 combinazioni sulla loro linea offensiva devastata dagli infortuni in questa stagione, più di qualsiasi altra squadra, e hanno giocato gran parte della stagione senza i tackle titolari Joe Alt e Rashawn Slater, entrambi in lista infortunati. Inoltre, il tackle sinistro di riserva Jamaree Salyer è alle prese con un infortunio al bicipite femorale, ma si è allenato mercoledì. Los Angeles ha subito 60 sack in stagione, considerando anche i sei subiti dalla riserva Trey Lance la scorsa settimana, mentre Herbert era in panchina. Coach Jim Harbaugh ha dichiarato di avere molta fiducia nella difesa della sua squadra. Los Angeles ha concluso la stagione regolare al 12° posto per attacco totale (333,8), 20° per punti a partita (21,6), quinto per difesa totale (285,2) e nono per punti subiti a partita (20,0).

I New England Patriots, seconda testa di serie, è una delle cinque squadre a pari merito al 22° posto nella NFL per sack, con 35. I leader della squadra sono il linebacker Harold Landry III (8,5) e il linebacker K’Lavon Chaisson (7,5). Landry, che ha saltato le ultime due partite per un infortunio al ginocchio, è tornato ad allenarsi mercoledì per un allenamento limitato. Drake Maye, candidato MVP, ha guidato la lega con una percentuale di completamento del 72,0% in questa stagione, ma affronterà una difesa dei Chargers che si è classificata al decimo posto in campionato con 45 sack. Il linebacker Tuli Tuipulotu ha guidato la squadra con 13 sack, e il linebacker Odafe Oweh ha collezionato 7,5 sack in 12 partite dopo essere stato acquisito in uno scambio di ottobre con i Ravens. New England ha schierato due rookie, la guardia Jared Wilson e il tackle Will Campbell, sul lato sinistro della linea per gran parte della stagione. I Patriots hanno subito 48 sack. New England è arrivato terzo per attacco totale (379,4), secondo per punti a partita (28,8), ottavo per difesa totale (295,2) e quarto per punti subiti a partita (18,8).

I Chargers hanno vinto gli ultimi 2 precedenti contro i Patriots con un risultato complessivo di 46-7, ma New England rimane avanti 7-3 (anche 7-3 ATS nelle scommesse) con O/U 4-6. I Patriots sono favoriti con -3.5 punti di spread e linea Over-Under a 46.0 punti totali.

Pittsburgh Steelers-Houston Texans

I Pittsburgh Steelers hanno ottenuto la vittoria nel Sunday Night Football sui rivali di Baltimore, aggiudicandosi la AFC North e guadagnandosi il privilegio di ospitare i Texans all’Acrisure Stadium per concludere la serie di match validi per i Wild Card Round, lunedì 12 gennaio, nel Monday Night di post-season. Il quarterback Aaron Rodgers torna a giocare un match di playoffs dopo essersi piazzato rispettivamente al 19° e 20° posto nelle statistiche di EPA e CPOE, lanciando per 6,5 yard di media per lancio nell’ultimo mese e mezzo. Inoltre, gli Steelers non hanno superato una squadra da livello playoff da quando hanno battuto i Patriots nella terza settimana, e Rodgers ha lanciato per 139 yard, mentre la difesa Pittsburgh ne ha concesse 166. Gli Steelers hanno concesso il 17° maggior numero di punti a partita (22,8), classificandosi al 19° posto nella classifica EPA e al 21° posto per yard concesse a giocata. Inoltre, Pittsburgh ha faticato contro avversari di qualità e ne ha concessi 29,3 a partita in quattro sconfitte consecutive contro squadre destinate ai playoff.

Gli Houston Texans cercano di avanzare ai Divisional Round dell’AFC per il terzo anno consecutivo, iniziano i playoff con una striscia di nove vittorie consecutive e concludono la stagione con la seconda miglior difesa della NFL per punti concessi, oltre a classificarsi secondi sia in DVOA difensivo che in EPA per azione concessa. In attacco guida il QB C.J. Stroud che ha concluso la stagione regolare al decimo posto nella classifica composita EPA+CPOE, lanciando per il settimo maggior numero di yard aeree e un rispettabile 7,4 yard per tentativo nelle ultime sei settimane della stagione regolare. Oltre alla prestazione eccezionale di Stroud, i Texans hanno anche messo a segno 26,2 punti a partita durante la loro striscia di nove vittorie consecutive, e la difesa rimane il reparto forte. In stagione Houston ha concesso solo 17.4 punti (2° in NFL), con 272.2 total yard (1°).

Pittsburgh è avanti 4-2 nei precedenti contro Houston, con anche un 4-2 ATS nelle scommesse e O/U 3-3 in questi scontri diretti. Anche qui la squadra di casa è sfavorita, in questo caso con un field goal esatto in appoggio per gli Steelers (+3.0) mentre la linea Over-Under è bassa a 39.5 punti totali, viste anche le rigide temperature attese per lunedì notte in Pennsylvania.

Pronostici NFL: le nostre scommesse sui Wild Card NFL

Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite dei Wild Card Round. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.

Panthers-Rams: 1 +10.5

Bears-Packers: 1 +1.5

Jaguars-Bills: 2 -1.5

Eagles-49ers: 1 -4.5

Patriots-Chargers: 1 -3.5

Steelers-Texans: 2 -3.5

Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl numero 60. La post-season inizia con una favorita un pò a sorpresa, i Seattle Seahawks @4.75 che si lasciano alle spalle Rams @5.25, Broncos @7.50 ed Eagles @9.50 mentre con Patriots e Bills @11 si sale in doppia cifra.

Pensate che in pre-season Seattle era molto indietro, di certo non in prima, ma neanche in seconda o in terza fascia visto che i Seahawks si giocavano @61. Quelli che erano favoriti al via, i Ravens @7.50, non sono nemmeno riusciti a raggiungere i playoffs, buttando letteralmente al vento la possibilità nell’ultimo match contro i rivali di Pittsburgh.

