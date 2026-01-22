Ormai ci siamo, questa domenica scopriremo quali saranno le vincitrici dei Conference Championship e che quindi si affronteranno al Super Bowl del prossimo 8 febbraio, in questi entusiasmanti playoffs di Football Americano NFL che non hanno lesinato sorprese. Ora tocca a Denver Broncos-New England Patriots e a Seattle Seahawks-LA Rams darsi da fare. NFL Conference Championship 2026.

NFL Conference Championship 2026: le sfide del 25 gennaio

Continuano i Playoffs di Football Americano NFL che ci porteranno al 60° Super Bowl, e questo weekend si giocano i Conference Championship in programma domencia 25 gennaio.

Denver Broncos-New England Patriots

I Denver Broncos e i New England Patriots erano destinati a scontrarsi nella finale dell’AFC dopo aver conquistato le prime due posizioni della conference. Ma mentre Drake Maye guida i Patriots questa domenica, ad attenderlo dall’altra parte non c’è Bo Nix. Le speranze dei Broncos di arrivare al Super Bowl LX risiedono invece nel quarterback di riserva Jarrett Stidham. La linea di previsione prima dell’infortunio alla caviglia di Nix al termine della vittoria del Divisional Round contro Buffalo era Denver Broncos -1,5 contro i New England Patriots. Dopo la notizia dell’assenza di Nix, lo spread iniziale si è aggiustato a Patriots -4,5 ed è salito ulteriormente a -5.5 nelle ultime ore.

Denver inizia con un attacco di passaggio conservativo, con una media di 6,4 yard per tentativo (29°) e tra le metriche di yard aeree più basse della NFL. I Broncos dipendono molto di più dalle yard dopo la ricezione. Nix offre inoltre ai Broncos un’opzione di corsa quando le azioni si interrompono. Stidham non rappresenta la stessa minaccia. Nix non è l’unica vittima della partita di sabato. I ricevitori Pat Bryant (commozione cerebrale) e Troy Franklin (bicipite femorale) hanno lasciato la partita con due infortuni difficili da superare. Broncos dovranno fare affidamento su un attacco di corsa mediocre contro un blocco di corsa dei Patriots appena guarito. New England ha concesso solo 87 e 48 yard di corsa nelle sue due partite di postseason finora.

Il totale previsto per questo incontro prima dell’infortunio di Nix era di 45,5 punti. È sceso a 40,5 prima del weekend e i bookmaker hanno mantenuto basso il punteggio di apertura ufficiale. New England ha segnato 28 punti contro la difesa d’élite di Houston, ma questo include un touchdown difensivo e possessi extra grazie a cinque palle perse dei Texans. Complessivamente, i Patriots hanno accumulato solo 13 primi down e una media di meno di quattro yard a giocata, con una sola uscita nella red zone. New England ha realizzato anche 3 su 14 nei terzi down e si trova ad affrontare una difesa dei Broncos che è tra le prime 5 per conversioni di terzi down concesse e per percentuale di TD all’interno della red zone.

Seattle Seahawks-Los Angeles Rams

Quando domenica inizierà la finale della NFC, i Los Angeles Rams e i Seattle Seahawks si conosceranno già a menadito. Questi rivali della NFC West si scontrano per la terza volta in questa stagione, con in palio un biglietto per il Super Bowl LX al Lumen Field. Dopo che i Seahawks hanno battuto i 49ers e i Los Angeles Rams sono sfuggiti ai Bears con una vittoria ai supplementari, lo spread di apertura ufficiale è entrato sul mercato con Seattle favorita a -2,5. Attenzione però agli sfavoriti che nei conference championship dal 2000 hanno un record di 17-26 ma con un buon 24-18-1 ATS (57%) nelle scommesse quando gli avversari della divisione si scontrano nei playoff.

Abbiamo due risultati contrastanti dai primi due incontri tra queste squadre. Una partita si è conclusa ben al di sotto del totale finale di 48,5, mentre il secondo incontro ha superato di gran lunga il punteggio finale di 41,5 già prima dei supplementari. Seattle ha avuto successo correndo in entrambe le partite, guadagnando 139 yard su 35 portate nella settimana 11 e correndo per 171 yard su soli 25 tentativi nella settimana 16. LAR. ha concesso solo 160 yard su corsa su 39 portate da Chicago.

Se il quarterback di Seattle Sam Darnold sta ancora curando un infortunio obliquo domenica, i Seahawks potrebbero vedere i loro passaggi accorciati e più attacco su corsa. Il successo offensivo dei Rams contro Seattle in quelle due partite è stato favorito da una serie di palle perse. I Seahawks hanno perso palla in totale sette volte in quegli incontri, sei delle quali tramite intercetti. LAR ha battuto i Bears in modo simile nel Divisional Round, avendo bisogno di tre intercetti da parte di Caleb Williams per compensare la scarsa prestazione di passaggio di Matthew Stafford nel freddo e nella neve (20 passaggi su 42 per sole 4,4 yard a tentativo). Le previsioni meteo per il Lumen Field indicano il potenziale per pioggia e temperature intorno ai 4°C.

Le nostre scommesse sui Conference Championship dei playoffs NFL

Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite dei Conference Championship. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.

Broncos-Patriots: 2 -5.5

Seahawks-Rams: 2 +2.5

Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl numero 60 in una delle stagioni più sorprendenti e più difficili da prevedere.

