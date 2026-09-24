La settimana inizia giovedì col Thursday Night che apre la week 3 tra Green Bay Packers-Atlanta Falcons. Alla domenica diverse sfide interessanti, oltre al Sunday Night Denver Broncos-LA Rams mentre la chiusura del Monday Night si giocherà a Soldier Field con Chicago Bears-Philadelphia Eagles, senza Caleb Williams che si è infortunato la settimana scorsa. Pronostici NFL Week 3.
Pronostici NFL Week 3: prime time della settimana
Vediamo le sfide più interessanti e i prime time da non perdere per la week 3 di Football Americano NFL che si svilupperà dal 24 al 28 settembre 2026.
Thursday Night NFL Week 3: Green Bay Packers-Atlanta Falcons
I Green Bay Packers cercheranno di dare continuità alla rimonta del secondo tempo – che ha interrotto una serie negativa di sei sconfitte – affrontando gli Atlanta Falcons nella partita d’esordio casalingo di giovedì sera.
Domenica, Green Bay (1-1) ha recuperato uno svantaggio di 10 punti nell’ultimo quarto, battendo i New York Jets per 20-17 ai tempi supplementari. Questo successo ha posto fine a una striscia di sconfitte iniziata con le ultime quattro partite della stagione regolare dell’anno scorso, proseguita con la sconfitta nei playoff (turno di wild-card) e culminata con il ko nella gara d’apertura di quest’anno dove i Packers hanno subito gli ultimi 29 punti della partita nella sconfitta della prima giornata contro Minnesota. Tuttavia, Green Bay ha ribaltato la situazione recuperando uno svantaggio di 10 punti negli ultimi 11 minuti contro i Jets. Jordan Love ha lanciato due passaggi da touchdown, contribuendo a orchestrare la rimonta dei Packers e a regalare loro la prima vittoria dal 7 dicembre. Tuttavia, contro i Jets, i Packers hanno subito gravi infortuni già durante le prime azioni di gioco. Il wide receiver Jayden Reed ha riportato un infortunio al collo ed è rimasto ricoverato per la notte in un ospedale della zona di New York. Successivamente, il tackle destro Zach Bako-Bewele ha subito la rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro, per Bako-Bewele la stagione è già finita. Anthony Belton prenderà il suo posto come tackle destro in una linea offensiva dei Packers falcidiata dagli infortuni. Un aspetto su cui i Packers devono lavorare è quello delle penalità. Nelle prime due partite, Green Bay è risultata la squadra più sanzionata della lega, con 26 infrazioni per un totale di 231 yard perse. Il lungo bollettino medico di Green Bay per la sessione di allenamento di martedì includeva la guardia Aaron Banks (ginocchio/dito del piede) e il defensive tackle Warren Brinson (polpaccio) tra i giocatori assenti. Belton (gomito) è stato uno dei sei giocatori a svolgere un lavoro a ranghi ridotti.
Atlanta (0-2), priva per infortunio sia di Michael Penix Jr che di Tua Tagovailoa, ha subito una pesante sconfitta casalinga per 34-3 contro Carolina nella seconda giornata. Il quarterback titolare di riserva, Cooper Rush, ha completato 10 passaggi su 17 per 86 yard, subendo due intercetti e perdendo un fumble prima di essere sostituito nel terzo quarto dal rookie non scelto al draft Jack Strand; quest’ultimo ha subito un intercetto trasformato in touchdown (pick-6) al suo primo tentativo in NFL. Penix è stato operato a inizio novembre per la rottura del legamento crociato anteriore infortunio che gli ha fatto saltare le ultime sette partite della scorsa stagione. I Falcons lo hanno designato titolare contro Green Bay, mentre Tagovailoa (problemi agli obliqui) sembra pronto a ricoprire il ruolo di riserva, avendo partecipato a pieno ritmo all’allenamento di martedì. I Falcons valuteranno il contributo di Penix dopo aver realizzato un solo touchdown nelle prime due partite. Rush ha completato 22 passaggi su 39 per 229 yard, con un touchdown, quattro intercetti e un quarterback rating di 42,5. Mentre i Packers occupano l’ultimo posto nella NFL per yard guadagnate su corsa (129 yard totali e una media di appena 3,3 yard a portata), i Falcons si piazzano settimi con 277 yard e una media di 4,4 yard a portata. Bijan Robinson è stato il trascinatore dell’attacco, accumulando 155 yard in 37 portate e ricevendo 11 passaggi per 99 yard, oltre a segnare l’unico touchdown della squadra. Martedì, i Falcons hanno inserito il cornerback titolare A.J. Terrell Jr. nella lista infortunati a causa di un problema all’inguine. Il defensive end Samson Ebukam non ha partecipato all’allenamento per un infortunio al bicipite femorale.
Sunday Night NFL Week 3: Denver Broncos-Los Angeles Rams
Entrambe le squadre arrivano a questo scontro con un record di 1-1, reduci dalle loro prime vittorie stagionali nella Week 2. Il Sunday Night della week 3 si giocherà a Mile High con in campo Denver Broncos-Los Angeles Rams. Le due formazioni non si sfidano dal 2022, vittoria dei Rams che hanno sempre battuto i Broncos in 5 scontri nella storia di queste due franchigie.
Dopo la brutta sconfitta all’esordio a Melbourne, i Rams (1-1) sono tornati in casa dove hanno superato 28-6 i Giants, aiutati dall’infortunio al primo drive del QB di NYG, Dart. Questa settimana in trasferta a Denver ci sarà il primo vero test per vedere se la squadra di coach Sean McVay ha recuperato, anche se i Rams dovranno fare a meno del ricevitore Puka Nacua, frenato da un problema all’anca e all’inguine, e del difensore Myles Garrett, inserito in Injured Reserve. La buona notizia è il ritorno al centro della linea di Aaron Donald, che ha già fatto sentire il suo impatto al debutto stagionale lunedì scorso. Matthew Stafford ha dominato la Week 2 con 327 yard e 4 touchdown, trovando una straordinaria intesa con Davante Adams (195 yard e 2 touchdown).
Dopo un esordio complicato, il quarterback rookie dei Broncos (1-1), Bo Nix ha mostrato ampi miglioramenti nella vittoria in rimonta contro Jacksonville, chiudendo con 288 yard ed esibendo un’ottima chimica con il nuovo innesto Jaylen Waddle. I Broncos hanno mostrato maggiore efficacia quando sono riusciti a stabilire il gioco di corse nel secondo tempo contro i Jaguars. Tuttavia, coach Sean Payton deve monitorare le condizioni fisiche dei suoi running back, dato che J.K. Dobbins, R.J. Harvey e Jonah Coleman hanno tutti accusato acciacchi fisici in settimana. Per la difesa, Denver si affida ad uno dei migliori cornerback della lega, l’All-Pro dei Broncos Patrick Surtain II, sarà il candidato principale per fermare Adams. Contro la devastante pressione interna dei Rams guidata dal rientrante Donald, la mobilità di Nix e la protezione della linea offensiva saranno fondamentali.
Monday Night NFL Week 3: Chicago Bears-Philadelphia Eagles
Il Monday Night che chiude la week 3 si giocherà a Soldier Field dove arrivano i Philadelphia Eagles, favoriti sulla carta contro i padroni di casa, i Chicago Bears. Lo scorso novembre, a Philadelphia, i Bears vinsero 24-15, interrompendo una serie di 6 sconfitte consecutive contro gli Eagles. Nel match dello scorso anno c’era Williams al centro dell’attacco di Chicago, ma a dominare furono le corse e la difesa dei Bears.
I Bears (1-1) si trovano in una situazione di piena emergenza nel ruolo più importante, quella del quaterback. La stella Caleb Williams è fuori per uno stiramento al bicipite femorale, e il suo backup Tyson Bagent è nel protocollo per commozione cerebrale. Salvo recuperi lampo, l’attacco di Chicago sarà guidato dal veterano di 38 anni Case Keenum, che non lancia un passaggio in una partita ufficiale dal 2023. Problemi anche dietro per Chicago. Con il cornerback titolare Tyrique Stevenson fermo ai box per un infortunio muscolare, la difesa aerea dei Bears guidata da Jaylon Johnson dovrà fare gli straordinari per contenere le fiammate profonde dei ricevitori di coach Nick Sirianni
Al contrario dei padroni di casa, Philadelphia (2-0) arriva a punteggio pieno trascinata da un Jalen Hurts in formato MVP. Nella Week 2 il quarterback ha dominato contro i Titans con 264 yard e 2 touchdown, mostrando un’intesa formidabile con DeVonta Smith (11 ricezioni per 117 yard nell’ultimo match). Non mancano i problemi fisici anche per gli Eagles. Il tight end titolare Dallas Goedert salterà la sfida per una distorsione al legamento collaterale mediale (MCL), spingendo la dirigenza a rimettere sotto contratto la vecchia gloria Zach Ertz in squadra di allenamento. Sotto osservazione anche il running back Saquon Barkley, uscito malconcio dal match precedente ma fondamentale per scardinare la difesa sulle corse dei Bears.
Top trends Football Americano Week 3
Cleveland Browns-Carolina Panthers
I Browns arrivano da un successo inatteso, peccato che Cleveland sia 6-17-2 ATS nelle scommesse dopo una vittoria dal 2022 ad oggi. Cleveland ha un record ancora peggiore di 2-11-1 ATS quando parte sfavorita dopo una vittoria netta dal 2022. I Browns guidati da Deshaun Watson in attacco hanno una media di soli 16,5 punti e 65,5 yard su corsa, convertendo un misero 28,6% dei terzi down. Cleveland non ha un gioco di corsa efficace per controllare il cronometro e tenere l’attacco avversario fuori dal campo. Nel frattempo, l’attacco dei Carolina Panthers è stato devastante, producendo 35,5 punti in due partite.
TIPS: CAROLINA -2.5
Washington Commanders-Seattle Seahawks
A partire dallo scorso anno i Seattle Seahawks sono 14-4-1 ATS quando giocano da favoriti, e questa domenica hanno uno spread favorevole di -7.5 punti contro i Washington Commanders. Fattore campo? No Problem con i Seahawks che sono anche 9-1 ATS dallo scorso anno in trasferta superando gli avversari di una media di 13,2 punti a partita. Hanno concesso solo 17 punti totali in due partite e ora affronteranno il quarterback di riserva Marcus Mariota, che ha chiuso la scorsa stagione con un record di 2-6 come titolare dei Commanders. Per Seattle invece Drew Lock si è dimostrato un titolare esperto, completando il 72,9% dei suoi passaggi per 422 yard, quattro touchdown e zero intercetti. Se Sam Darnold non dovesse essere ancora pronto a tornare, ma Lock potrà comunque guidare bene l’attacco di Seattle che domina anche in attacco dove è al primo posto per yard concesse per giocata, mentre Washington è al 28°. I Commanders permettono inoltre agli avversari di convertire il 52% dei terzi down, costringendo una difesa già pessima a rimanere in campo ancora più a lungo. Seattle è un avversario terribile da affrontare quando si cerca di uscire da una situazione difficile a inizio stagione e i giorni di coach Dan Quinn potrebbero essere contati nella capitale.
TIPS: SEAHAWKS -7.5
Tampa Bay Buccaneers-Minnesota Vikings
Il declino dei Tampa Bay Buccaneers lo notiamo anche dalle scommesse. TB è 0-11 ATS nelle ultime partite in cui non ha mai coperto nemmeno uno spread. Anche qui c’è un coach sulla graticola, Todd Bowles. I Buccaneers hanno faticato non poco in un inizio di partita disastroso, con ben cinque palle perse, per poi dilapidare un vantaggio di 10 punti nel secondo tempo, da grandi favoriti in casa contro Cleveland. Nel frattempo, i Minnesota Vikings hanno dimostrato di poter vincere in modi completamente diversi, battendo Green Bay 39-22 prima di conquistare una sofferta vittoria a basso punteggio per 9-3 contro Chicago. Il ritorno di Kyler Murray potrebbe dare all’attacco di Minnesota la spinta di cui ha tanto bisogno.
TIPS: VIKINGS -1.5
Altri trends NFL interessanti per Week 3:
Dallas Cowboys-Baltimore Ravens
I Cowboys sono Over 8-0 nelle ultime partite (OVER 52.5)
San Francisco 49ers-Arizona Cardinals
I 49ers sono 9-0 ATS nelle ultime partite da favoriti (49ERS -8.5)
New Orleans Saints-Las Vegas Raiders
I Saints hanno un perfetto 8-0 ATS nelle loro ultime partite (SAINTS -3.5)
Jacksonville Jaguars-New England Patriots
I Patriots hanno vinto 9 delle ultime 10 trasferte (PATRIOTS +2.5)
Previsioni NFL Week 3: tutti i consigli sugli spread
Le previsioni sugli spread e gli Over-Under della week 3 di NFL, sono solo prime idee. Le giocate ufficiali di Guru e Morfeo rimangono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.
Green Bay Packers-Atlanta Falcons: 1 -5.5 (UNDER 44.5)
Buffalo Bills-LA Chargers: 1 -7.5 (UNDER 49.5)
Cleveland Browns-Carolina Panthers: 2 -2.5 (OVER 42.5)
Detroit Lions-NY Jets: 1 -9.5 (OVER 47.5)
Indianapolis Colts-Houston Texans: 1 +2.5 (OVER 43.5)
Jacksonville Jagiars-New England Patriots: 2 +2.5 (UNDER 44.5)
Miami Dolphins-Kansas City Chiefs: 1 +10.5 (UNDER 46.5)
NY Giants-Tennessee Titans: 2 +2.5 (OVER 40.5)
Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals: 1 +3.5 (OVER 42.5)
Washington Commanders-Seattle Seahawks: 2 -7.5 (OVER 40.5)
San Francisco 49ers-Arizona Cardinals: 1 -8.5 (UNDER 47.5)
Tampa Bay Buccaneers-Minnesota Vikings: 2 -1.5 (OVER 42.5)
New Orleans Saints-Las Vegas Raiders: 1 -3.5 (UNDER 43.5)
Dallas Cowboys-Baltimore Ravens: 2 -2.5 (OVER 52.5)
Denver Broncos-LA Rams: 1 +2.5 (UNDER 44.5)
Chicago Bears-Philadelphia Eagles: 1 +4.5 (OVER 41.5)
Contenuti Antepost NFL 2026
Qui i contenuti stagionali NFL che come ogni anno abbiamo preparato per voi, con un articolo di anteprima completo di tutte le analisi, division per division, su tutte le squadre, e il Video con consigli e scommesse antepost di Guru e Morfeo.
Quote Antepost: gli aggiornamenti NFL
Vediamo gli ultimi aggiornamenti a poche ore dal via della nuova stagione NFL, per quanto riguarda le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl e del Lombardi Trophy.
I Rams hanno rialzato la testa e rimangono al comando come favoriti per la vittoria del Super Bowl che quest’anno si giocherà proprio sul loro campo, il SoFi Stadium. Al secondo posto ci sono i Bills moto vicini, uniche squadre in singola cifra visto che poi si sale @10 con i campioni in carica i Seahawks.
Si staccano un pò i Ravens dopo la brutta sconfitta interna di week 2, mentre tornano a fare la voce grossa i 49ers molto interessanti, come i Chiefs che stanno tornando con Mahomes. Approposito di ritorni, occhio a Burrow e ai Bengals che scendono @18 volte la posta per la vittoria, appena dietro agli Eagles e davanti a big del calibro di Lions, Broncos e Patriots.
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.