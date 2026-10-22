Pronostici Football Americano NFL Week 7. Big match al Sunday Night con Seahawks-Chiefs. MNF tra deluse con Eagles-Cowboys

Giovedì la week 7 di Football Americano NFL si apre con un interessante Thursday Night tra Bears-Patriots anche se l’attesa è tutta per il Sunday Night a Seattle, con Seahawks-Chiefs. In chiusura, lunedì notte, Monday Night tra deluse a Philadelphia con Eagles-Cowboys. Pronostici NFL Week 7.
Pronostici NFL Week 7: prime time e big match
Vediamo le sfide più interessanti e i prime time da non perdere per la week 7 di Football Americano NFL che si svilupperà dal 22 al 26 ottobre 2026.
Thursday Night NFL Week 7: Chicago Bears-New England Patriots
Giovedì sera i New England Patriots faranno visita ai Chicago Bears nel Thursday Night a Soldier Field che apre la week 7 di Football Americano. I Patriots dominano 5-1 (anche 5-1 ATS nelle scommesse e O/U 4-2) nei precedenti contro i Bears, compreso il più recente 19-3 registrato nel 2024 sempre a Chicago.
Per i Patriots (4-2), reduci da 3 vittorie consecutive, Drake Maye potrebbe trovarsi a giocare dietro una linea offensiva improvvisata. Secondo coach Mike Vrabel, è improbabile che le guardie titolari Ben Brown e Alijah Vera-Tucker scendano in campo contro Chicago dopo aver subito degli infortuni durante la vittoria per 26-19 di domenica scorsa contro i New York Jets. Brown ha abbandonato la partita per un problema al ginocchio, mentre Vera-Tucker è uscito a causa di un infortunio al bicipite femorale. Brown, Vera-Tucker e il defensive tackle Joshua Farmer sono stati gli unici tre giocatori di New England a non partecipare all’allenamento di martedì. New England dovrà fare a meno anche del wide receiver Romeo Doubs, inserito lunedì nella lista degli infortunati dopo aver riportato un problema alla spalla mentre riceveva un passaggio da touchdown di 42 yard contro i Jets. In questa stagione, Doubs ha collezionato 14 ricezioni per 261 yard e tre touchdown. Per Maye, quella in corso è una stagione dai due volti: nelle prime tre partite ha registrato un solo passaggio da touchdown a fronte di sei intercetti, mentre nelle tre gare successive ha totalizzato 10 passaggi da touchdown e un solo intercetto. Il cornerback dei New England, Carlton Davis III, è tornato ad allenarsi martedì, seppur in forma limitata, dopo aver saltato le ultime due partite a causa di un infortunio al collo.
I Bears (4-2) in difesa sono stati capaci di mettere a segno 17 sack – di cui cinque, il massimo stagionale, nella vittoria per 31-23 ottenuta la scorsa settimana ad Atlanta. Una delle due sconfitte di Chicago è arrivata quando i Bears erano privi del quarterback titolare Caleb Williams, assente per un infortunio al bicipite femorale. Williams è rientrato contro Atlanta, completando 30 passaggi su 36 per 305 yard e un touchdown, contribuendo alla vittoria per 31-23. Si è trattato della prima apparizione di Williams da quando, il 20 settembre, aveva dovuto abbandonare il campo durante l’ultimo quarto della partita persa 9-3 contro Minnesota. I Bears arrivano a questo incontro con una media di 160,7 yard corse a partita, il dato migliore della NFL. Solo Buffalo (14) ha segnato più touchdown su corsa rispetto ai 13 di Chicago. D’Andre Swift guida la squadra con 398 yard corse e sei touchdown su 94 tentativi. Chicago potrebbe presentarsi con alcune defezioni anche sulla linea offensiva. La guardia destra Jonah Jackson ha lasciato la partita contro Atlanta a causa di infortuni all’anca e al quadricipite; lunedì non si è allenato, mentre martedì ha svolto un lavoro a ranghi ridotti. I linebacker T.J. Edwards (bicipite femorale) e Jack Sanborn (commozione cerebrale) non hanno preso parte all’allenamento di martedì, mentre il running back Kyle Monangai (pollice/dito del piede) ha mostrato segnali di miglioramento, partecipando in modo limitato dopo aver saltato le ultime due gare. Quest’anno, Monangai ha totalizzato 324 yard corse e tre touchdown su 60 tentativi.
Sunday Night NFL Week 7: Seattle Seahawks-Kansas City Chiefs
Gran finale della week 7 di NFL domenica notte, nel Sunday Night a Lumen Field dove i campioni in carica, i Seattle Seahawks, ospitano i Kansas City Chiefs nello scontro tra titani che puntano al Super Bowl. L’ultimo incrocio in assoluto risale alla preseason del 29 agosto 2026 all’Arrowhead Stadium, terminato con un insolito pareggio per 9-9 dopo un errore allo scadere del kicker di Seattle, Jason Myers. In regular season, il fattore campo del Lumen Field ha storicamente regalato partite molto accese e dal punteggio ravvicinato.
Al secondo posto nella NFC West, i Seahawks (3-3) di coach Mike Macdonald sono reduci da un brutto ko, una dolorosa sconfitta casalinga ai tempi supplementari per 17-14 contro i Denver Broncos. Seattle mette sempre in mostra un’ottima difesa ma paga un attacco ancora troppo discontinuo nel chiudere i terzi down e con troppi turnover per Sam Darnold, e ci sono anche problemi per il QB di Seattle contrassegnato come OUT per un problema ai glutei. Fuori anche la safety Ty Okada (Hamstring). Restano in forte dubbio e valutati Questionable l’offensive guard Anthony Bradford (ginocchio) e la safety Nick Emmanwori. Ci saranno invece il wide receiver Cooper Kupp e il tight end AJ Barner, che in questa specifica partita potrebbe beneficiare delle praterie concesse dai Chiefs centralmente contro il suo ruolo. In difesa, il veterano defensive tackle Leonard Williams resta l’ancora della linea.
I Chiefs (5-0) sono ancora imbattuti e leader indiscussi della AFC West. La squadra di coach Andy Reid sta impressionando per solidità, arrivando dalla netta vittoria per 22-6 contro i rivali divisionali dei Los Angeles Chargers. La vera notizia dell’anno è la metamorfosi dell’attacco, diventato una macchina da corsa devastante grazie a innesti mirati, ad iniziare dal running back Kenneth Walker III. Il suo impatto sulle corse dei Chiefs è monumentale (reduce da 128 yard e 2 TD contro i Chargers), togliendo enorme pressione al gioco aereo gestito molto bene dal QB Patrick Mahomes rientrato alla grande dal grave infortunio dello scorso anno. In infermeria non ci sono grandi nomi da segnalare, il roster è tutto sommato sano anche se monitorato costantemente nella gestione delle rotazioni dei ricevitori e della linea offensiva per proteggere Mahomes dalle sfuriate della pass-rush di Seattle.
Monday Night NFL Week 7: Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys
Un Monday Night che mette di fronte due grandi deluse della NFC East, entrambe bloccate in fondo alla classifica divisionale e costrette a vincere per non compromettere del tutto la stagione regolare. Parliamo dei Philadelphia Eagles che ospiteranno i Dallas Cowboys nel match di chiusura della week 7, lunedì notte al Lincoln Financial Field. La rivalità della NFC East è una delle più accese della NFL. L’ultimo scontro diretto risale alla regular season dello scorso anno (23 novembre 2025), dove i Cowboys si imposero in casa per 24-21 al termine di una partita equilibratissima risolta da pochi dettagli.
Gli Eagles (2-4) arrivano dalla sconfitta 14-25 contro Carolina, un contraccolpo psicologico e tecnico devastante con gli Eagles che stanno riscontrando problemi enormi a muovere la catena, avendo segnato solo 106 punti complessivi in sei partite. Il coaching staff è chiamato a ridisegnare completamente la struttura dell’attacco per rimanere competitivi. Con l’attacco in fase di forte transizione, i big play dovranno necessariamente passare dalle mani e dalle corse del running back Saquon Barkley e dalle ricezioni del wide receiver stellare A.J. Brown. In difesa, l’impatto della linea guidata da Jalen Carter sarà vitale per mettere pressione a Prescott ed esporre le fragilità della tasca di Dallas. La notizia peggiore dell’anno riguarda il quarterback titolare Jalen Hurts, finito nella lista Injured Reserve (OUT) per il resto della stagione, un vuoto che ha di fatto costretto la franchigia a resettare i propri piani. La squadra deve fare i conti con diverse altre assenze pesanti nel roster delle ultime settimane.
I Cowboys (2-4) sono a loro volta in crisi profonda, arrivano da una pesantissima e frustrante sconfitta per 23-13 al Lambeau Field contro i Green Bay Packers, dove l’attacco si è completamente inceppato nel primo tempo. Se si ferma anche l’attacco sono problemi per Dallas che deve fare come sempre i conti con un reparto difensivo in difficoltà, in particolare nel limitare i terzi down avversari. Il quarterback Dak Prescott rimane il centro gravitazionale della squadra; pur arrivando da una gara con due intercetti, la sua intesa con l’asso dei ricevitori CeeDee Lamb resta l’arma più letale a disposizione dei texani. Attenzione anche al tight end Jake Ferguson, fondamentale per scardinare le coperture centrali. Infermeria sotto i riflettori ma roster che, a parte i lungodegenti, dovrebbe presentarsi a Philadelphia senza stravolgimenti dell’ultima ora, registrando anche alcune promozioni interne nel depth chart per i rookie difensivi in rampa di lancio.
Previsioni NFL Week 7: tutti i consigli su Spread ed Over-Under
Le previsioni sugli spread e gli Over-Under della week 7 di NFL, sono solo prime idee. Le giocate ufficiali di Guru e Morfeo rimangono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.
Bears-Patriots: 2 +3.5 / OVER 50.5
Saints-Steelers: 1 +3.5 / OVER 44.5
Ravens-Bengals: 2 +2.5 / UNDER 50.5
Titans-Browns: 2 -1.5 / OVER 38.5
Vikings-Colts: 2 +6.5 / OVER 41.5
Jets-Dolphins: 2 +5.5 / OVER 39.5
Texans-Giants: 2 +10.5 / OVER 42.5
Falcons-49ers: 2 -3.5 / UNDER 50.5
Panthers-Buccaneers: 1 -3.5 / UNDER 44.5
Cardinals-Broncos: 1 +4.5 / OVER 43.5
Lions-Packers: 1 -3.5 / OVER 53.5
Raiders-Rams: 2 -4.5 / OVER 47.5
Seahawks-Chiefs: 1 -2.5 / UNDER 42.5
Eagles-Cowboys: 1 +4.5 / UNDER 44.5
NFL Top trends per le scommesse sulla Week 7
Tennessee Titans-Cleveland Browns (BROWNS -1.5)
I Titans sono 0-12 nelle ultime partite dopo una vittoria. Tennesse ha finalmente sbloccato il proprio tabellino la settimana scorsa, col primo successo dell’anno anche se contro i pessimi Colts, e una vittoria poco convincente visto che all’intervallo, Tennessee si trovava sotto di 13 punti, ha concesso 213 yard in più agli avversari e ha mantenuto il possesso palla per soli 21 minuti e 28 secondi. Tre palle perse dei Colts e alcune giocate decisive degli special teams hanno offerto ai Titans l’occasione vincente nonostante un Cam Ward che ha completato appena 11 passaggi per 102 yard. Nemmeno i Cleveland Browns stanno brillando per il loro gioco, ma la loro difesa rimane convincente. Cleveland è seconda nella lega per numero di sack, il che prospetta un altro compito arduo per Ward. Nelle tre partite giocate in casa, Tennessee ha segnato complessivamente solo 33 punti e i Titans non vincono 2 partite di fila addirittura dal 27 novembre 2022!
New Orleans Saints-Pittsburgh Steelers (SAINTS +3.5)
I Saints sono 8-2 ATS nelle ultime partite da sfavoriti (underdog). Gli Steelers sono incostanti: nelle ultime 10 partite giocate dopo una vittoria, hanno registrato un bilancio di 3-7 ATS. I Saints, dal canto loro, sanno come tenere testa agli avversari. Il loro attacco si colloca all’ottavo posto per efficienza nei terzi down e al secondo per percentuale di touchdown nella “red zone”. New Orleans va bene anche in trasferta (questa partita si giocherà a Parigi) visto che ha costretto Detroit ai tempi supplementari e ha battuto Baltimore, coprendo lo spread in entrambi i casi.
Seattle Seahawks-Kansas City Chiefs (UNDER 42.5)
I Chiefs sono Under 12-3 nelle ultime 15 partite e due delle migliori difese della lega potrebbero trasformare questo Sunday Night in una partita combattuta e a basso punteggio. I Seattle Seahawks occupano il primo posto per yard concesse per azione, mentre i Kansas City Chiefs si collocano al sesto. Entrambe le difese rientrano inoltre nella top 10 per rendimento nei terzi down. I Chiefs hanno concesso 10 punti o meno a tre avversari nel corso di questa stagione. Sono cattive notizie per Sam Darnold, che in cinque partite da titolare ha già collezionato sette intercetti e ha subito 13 sack nelle ultime tre gare. L’attacco di Seattle, dal canto suo, ha mostrato dei limiti sotto i riflettori dei prime time, mettendo a segno appena 27 punti nelle due apparizioni in prima serata.
Altri trend in breve:
Lions-Packers: I Lions arrivano da 7 Over di fila in casa (OVER 53.5)
Raiders-Rams: I Rams sono Over 9-1 nelle ultime 10 trasferte (OVER 47.5)
Cardinals-Broncos: I Broncos sono solo 4-11 ATS nelle ultime 15 trasferte (CARDINALS +4.5)
Power Ranking NFL: crollano i Colts, risalgono Texans e Saints
Non cambiano le prime 2, ma i Bills risalgono sul podio mentre calano i Seahawks. Il calo più pesante è però quello dei Colts (-7) che scoppiano all’ultimo posto mentre il salto in avanti più importante lo fanno Texans e Saints che conquistano +7 posizioni a testa. In particolare i Saints rimangono una squadra da montagne russe nel mio ranking quest’anno.
#1. 49ERS (=)▶️
Dominano il primo tempo del MNF prima di rischiare un clamoroso collasso nel secondo, quando la linea si sfalda e dopo un altra uscita in attacco, quella di Evans. Prossima settimana Niners impegnati ad Atlanta dove sono favoriti con -3.5 punti di spread.
#2. CHIEFS (=)▶️
Vittoria netta sui pessimi Chargers. Ci sono dei problemi a concretizzare in red-zone, ma ci sono Mahomes e anche Walker che si sta confermando un giocatore determinante. Prossima settimana Sunday Night spettacolare a Seattle dove i Chiefs sono sfavoriti +2.5.
#3. BILLS (+3)📈
La vittoria a LV non era cosi scontata, ma Allen ha dimostrato ancora una volta che da solo puo superare il problemi della squadra. Prossima settimana bye per fixare qualche problema.
#4. JAGUARS (=)▶️
La sconfitta punto a punto a Londra contro HOU non fa perdere posizioni ai Jaguars, altra squadra in bye la prossima settimana.
#5. SEAHAWKS (-2)📉
Preoccupante sconfitta con Darnold e i Seahawks che subiscono troppi turnover, faticano in attacco e perdono il TNF a DEN. Ora settimana lunga per preparare un SNF da brivido, in casa contro i Chiefs, con Seattle favorita di poco (-2.5). Se perdessero i campioni in carica arriverebbero ad un record negativo di 3-4.
#6 VIKINGS (+1)📈
Minnesota arriva dalla settimana di bye e guadagna posizioni per i demeriti degli altri. I Vikings la prossima settimana possono vincere ancora, sono favoriti -6.5 in casa contro i Colts in crollo. MIN ha una super difesa e anche l’attacco ha fatto vedere sprazzi di miglioramento. Zitti zitti i Vikings rimangono imbattuti e tra i big.
#7. BRONCOS (+1)📈
Denver continua a vincere con la difesa mentre l’attacco fatica anche contro Seattle, ma i Broncos l’hanno portata a casa e si presentano ad una trasferta non impossibile in Arizona la prossima settimana, dove Nix e soci sono favoriti (-4.5), ma la difesa non potrà sempre bastare per DEN.
#8. PATRIOTS (+2)📈
Maye e i Patriots sono tornati davvero, una trasformazione completa a quelli pessimi di inizio stagione. Altro salto in avanti dopo la comoda vittoria sui Jets e giovedì New England aprirà la week 7 a Chicago dove è leggermente sfavorita (+3.5) in un prime time davvero interessante.
#9. BENGALS (=)▶️
Avanzano anche i Bengals che stanno migliorando difensivamente. Arrivano dalla settimana di bye e sfideranno i Ravens a Baltimore, dove Burrow e compagni sono sfavoriti di poco (+2.5) in questo scontro divisionale.
#10. RAVENS (-5)📉
Vero che da 2 settimane i Ravens giocano col QB backup, ma questo non scusa il brutto ko a CLE con soli 10 punti segnati. Prossima settimana altra sfida divisionale da non sbagliare per Baltimore favorita (-2.5) in casa contro CIN.
#11. BEARS (+4)📈
Williams rientra al centro dell’attacco ed è subito super nella vittoria 31-23 ad ATL. La difesa ha bisogno di un aggiustata, ma ha potenziale e con Williams Chicago torna a fare paura. Il TNF in casa contro NE sarà importante, e i Bears aprono favoriti (-3.5). Con Williams rientrato alla grande e Maye che per i Pats è tornato ad alti livelli, occhio al punteggio, più di 50 punti sono possibili.
#12. PANTHERS (+2)📈
Carolina continua a vincere con l’attacco e anche la difesa ha fatto il suo nel 25-14 a PHI, approfittando anche dei problemi degli Eagles. I Panthers la prossima settimana sono favoriti (-3.5) in casa contro TB.
#13. LIONS (=)▶️
Anche Detroit arriva dalla settimana di bye. Goff e compagni devono preparare la prossima sfida interna contro GB dove sono dati a -3.5.
#14. RAIDERS (-1)📉
I Raiders hanno tenuto testa a BUF ma hanno perso la 3° di fila, anche se in 2 di questi ko LV poteva anche vincere. Prossima settimana match in casa contro i Rams, da sfavoriti (+3.5).
#15. PACKERS (+4)📈
Continua la risalita dei Packers e di Love, ma anche della difesa che la limitato bene DAL. GB si prepara alla trasferta della prossima settimana a DET dove è sfavorita (+3.5) ma sarà un match importante.
#16. TEXANS (+7)📈📈📈
La difesa non è quella degli ultimi anni, ma Stroud è in forma e la vittoria su JAX è stata importante per Houston alla 2° vittoria di fila dopo un avvio da 0-4, e che settimana prossima ha l’occasione di vincere ancora in casa, da favorita in doppia cifra (-10.5) contro NYG).
#17. STEELERS (+1)📈
Gli Steelers faticano ma passano a TB in OT con un Rodgers d’annata e la prima grande prova del rookie Bernard che fanno ben sperare per il proseguimento della stagione di Pitt che la prossima settimana è atteso alla non scontata trasferta a NO, dove però gli Steelers sono favoriti (-3.5).
#18. RAMS (-6)📉
6 posizioni perse per LAR, il top-team piu altalenante dopo la sconfitta interna con ARI con grossi problemi in attacco per Stafford, sulla linea e anche negli Special Team. LAR nella stagione da favorita col SB sul proprio campo, si ritrova con un record di 2-4, e ora arriva una santa settimana di bye per McVay chiamato a risolvere tanti problemi.
#19. FALCONS (-3)📉
Nonostante possano contare sul RB Robinson, i Falcons stanno faticando a mantenere il possesso, e hanno pagato questo con la sconfitta 23-31 in casa contro CHI. Prossima settimana ad ATL arrivano i Niners, e i Falcons sono sfavoriti in casa (+3.5).
#20. BROWNS (+2)📈
La difesa ha aiutato un attacco inchiodato a battere 13-10 BAL, non un grande risultato per i Browns che però zitti zitti si portano ad un record di 4-2 che potranno migliorare ulteriormente la prossima settimana, dove sono di poco favoriti (-1.5) in TEN.
#21. SAINTS (+7)📈📈📈
Finalmente la difesa ha permesso all’attacco di capitalizzare nella vittoria a NYG che rilancia i Saints, squadra che quest’anno non riesco a leggere e continua a fare lo jo-jo nel mio ranking. 7 posizioni riconquistate per NO che la settimana prossima è chiamata ad un match della verità in casa contro PIT, anche se Sough e compagni aprono sfavoriti in casa (+3.5). Che Saints troveremo questa volta?
#22. GIANTS (-2)📉
L’esperimento Winston non sta più funzionando per NYG che ha perso una brutta partita in casa contro NO, con la difesa che ha concesso 34 punti. Tanti problemi nella grande mela e la prossima settimana c’è la trasferta a HOU contro i Texans in ripresa. Non a caso i G-Men sono i massimi sfavoriti di w7, con uno spread in appoggio di ben +10.5 punti-
#23. COWBOYS (-6)📉
La difesa è il solito problema, ma anche l’attacco sta regredendo, e questo manda in crollo Dallas che sta attraversando l’ennesima stagione deludente.Nel prossimo MNF i Cowboys giocano in trasferta a PHI, altra grande delusione di questa stagione, con Prescott e compagni che nonostante tutto sono favoriti (-3.5).
#24. JETS (-3)📉
La sconfitta con NE è stata molto più netta di quanto dica il risultato finale di 19-26. Domenica prossima sfida da bassi fondi con i Jets favoriti -4.5 in casa contro MIA.
#25. CARDINALS (+5)📈
Li vedevo come i peggiori della stagione, ma i Cardinals stanno andando decisamente meglio del previsto e sono in risalita dopo un altra clamorosa vittoria a Inglewood. ARI ha vinto 2 volte ad LA in questa stagione. La settimana prossima in Arizona proveranno a mettere i bastoni tra le ruote anche a DEN, con i Cardinals dati a +4.5 in casa contro i Broncos.
#26. EAGLES (-2)📉
Altro brutto ko 14-25 in casa contro CAR per gli Eagles che hanno multipli problemi e crollano ulteriormente nel ranking come una delle grandi delusioni. Prossima settimana MNF in casa da sfavoriti (+3.5) contro un altra squadra deludente come DAL, e questo rende bene il momento negativo di Hurts e compagni.
#27. COMMANDERS (=)▶️
I Commanders hanno quasi ribaltato la partita a SF ma hanno perso. WAS vale comunque di piu dell’attuale record di 1-4-1 e ora arriva una settimana di bye che farà recuperare ancora di piu il QB e permetterà di fissare qualche problema.
#28. BUCCANEERS (-2)📉
Daniels non ha giocato male, ma è dai suoi errori che è maturata la sconfitta OT in casa contro PIT. La settimana prossima i Bucs giocano una trasferta divisionale in CAR dove sono sfavoriti (+3.5). Ci sono 16 posizioni di distanza nel ranking tra le due squadre, e 3 punti di spread sono pochi per TB in queste condizioni.
#29. CHARGERS (=)▶️
Tremenda stagione per i Chargers che perdono nettamente segnando solo 6 punti a KC. Prossima settimana di riposo e poi LAC sarà impegnata nel derby con i Rams che potrebbero perdere, andando sullo 0-7 di record come da tempo suggeriamo.
#30. DOLPHINS (+1)📈
I Dolphins arrivano dalla settimana di bye e aspettano ancora la prima vittoria stagionale, che meriterebbero. Miami torna in campo in w7 in trasferta a NYJ dove sono sfavoriti a +4.5.
#31. TITANS (+1)📈
E’ arrivata la prima vittoria di TEN che si sblocca nel 26-20 a IND dove si è finalmente visto qualcosa di buono anche dall’attacco guidato da Ward. Prossima settimana in casa contro CLE i Titans possono giocarsela, almeno a vedere le linee che li danno sfavoriti ma di pochissimo (+1.5) in un match fondamentalmente atteso da punto a punto.
#32. COLTS (-7)📉📉📉
Crollo all’ultimo posto per IND che perde in casa contro l’ex peggior squadra della lega. Licenziare il GM a metà stagione è un segnalo negativo e probabilmente di ricostruzione anticipata. Mi aspetto un finale di stagione pessimo da parte dei Colts che la settimana prossima giocano in MIN contro gli imbattuti Vikings su cui i Colts sono dati a +6.5.
Quote Antepost: gli aggiornamenti NFL
Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della NFL. I 49ers allungano in testa su Bills e Chiefs. Si allontanano invece Ravens e Rams, ma anche i Seahawks agganciati dai sorprendenti Jaguars. Per MVP regular season invece rimane in testa Josh Allen su Brook Purdy ma attenzione a scartare Patrick Mahomes, più indietro al momento rispetto ai primi due QB, ma sempre un potenziale candidato con KC ancora imbattuta, in particolare se i Chiefs dovessero passare anche domenica notte a Seattle.
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.