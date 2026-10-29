In arrivo una settimana davvero carica per il Football Americano NFL giunto alla week 8. La partenza del giovedì non è il massimo con Green Bay Packers-Carolina Panthers, ma domenica si riprende con tante sfide affascinanti come Detroit Lions-Minnesota Vikings, Buffalo Bills-Baltimore Ravens, il derby di LA tra Rams-Chargers, il big match Denver Broncos-Kansas City Chiefs e il Sunday Night Washington Commanders-Philadelphia Eagles mentre lunedì si chiude col Monday Night tra Seattle Seahawks-Chicago Bears. Pronostici NFL Week 8.
Pronostici NFL Week 8: prime time e big match
Vediamo le sfide più interessanti e i prime time da non perdere per la week 8 di Football Americano NFL che si svilupperà dal 29 ottobre al 2 novembre 2026.
Thursday Night NFL Week 8: Green Bay Packers-Carolina Panthers
I Green Bay Packers, attualmente all’ultimo posto in classifica in NFC North, cercheranno di riscattarsi dopo una sconfitta costellata di errori, ospitando giovedì sera i Carolina Panthers, che occupano invece la prima posizione in NFC South.
Green Bay (4-3) ha perso 20-17 contro i rivali di division, i Detroit Lions, a causa di un field goal da 22 yard realizzato nell’ultima azione della partita; un risultato che fa scivolare i Packers in fondo a una NFC North estremamente combattuta. I Packers erano riusciti a fermare un tentativo dei Lions su una situazione di “quarto down e 1”, prendendo il possesso palla sulle 22 yard di Detroit a meno di cinque minuti dalla fine. Tuttavia, il running back Josh Jacobs – al suo esordio stagionale – si è lasciato sfuggire un passaggio che sarebbe valso quasi certamente un touchdown; poco dopo, i Lions sono riusciti a deviare il tentativo di field goal da 35 yard di Trey Smack. Green Bay ha inoltre subito otto penalità. Con 65 penalità per un totale di 546 yard, i Packers detengono il primato negativo in NFL in entrambe le statistiche. Jacobs ha effettuato 11 corse per 36 yard; nel complesso, però, i Packers hanno totalizzato appena 60 yard su corsa, con una media di 3,2 yard per tentativo. Green Bay è ultima nella lega per yard corse (419 in totale, con una media di 2,9 per tentativo). Jordan Love, d’altro canto, occupa il secondo posto nella lega per yard lanciate, con un totale di 1.958. Contro Detroit, Love ha completato 27 passaggi su 45 per 274 yard, mettendo a segno due touchdown e subendo un intercetto. Il centro dei Packers, Sean Rhyan, è fuori gioco a causa di una distorsione alla caviglia rimediata contro Detroit, mentre la riserva nel ruolo di centro, Jacob Monk, è stata inserita nella lista infortunati per un problema al quadricipite. L’esperto lineman Mekhi Becton Sr. è stato promosso dalla squadra di allenamento. All’allenamento di martedì erano assenti anche il linebacker Zaire Franklin (stinco), il wide receiver Matthew Golden (spalla, piede) e la guardia destra Travis Glover (ginocchio).
Carolina (3-3) ha commesso quattro palle perse in una pesante sconfitta casalinga per 43-13 contro i Tampa Bay Buccaneers, riuscendo comunque a mantenere la vetta della NFC South, essendo l’unica squadra del girone con un bilancio non inferiore al 50% di vittorie. I Panthers sanno bene su cosa concentrarsi dopo che Tampa Bay li ha messi in seria difficoltà, guadagnando 258 yard su corsa in 49 tentativi — eguagliando il record negativo di tentativi di corsa concessi nella storia della franchigia. I Buccaneers hanno mantenuto una media di 5,3 yard per portata, ottenendo 17 primi down su azione di corsa. Bryce Young è stato protagonista di tre dei turnover lanciando due intercetti e perdendo un fumble. Young ha completato 14 passaggi su 27 per 163 yard, incluso un touchdown da 50 yard servito al tight end Darren Waller. I Panthers hanno inserito il veterano right tackle Taylor Moton nella lista infortunati. La guardia sinistra Damien Lewis (ginocchio), l’offensive lineman di riserva Torricelli Simpkins III (caviglia), il linebacker Jaelan Phillips (bicipite femorale) e il cornerback Akayleb Evans (tricipite, ginocchio) non hanno preso parte all’allenamento di martedì.
Big Match NFL Week 8: Detroit Lions-Minnesota Vikings
La sfida a Ford Field è uno scontro ad altissima tensione per la vetta della NFC North, con i Minnesota Vikings che arrivano da imbattuti e i Detroit Lions pronti a dare battaglia davanti al proprio pubblico. Quella tra Lions e Vikings è una delle rivalità più accese e storiche della NFC North. Su 129 incontri complessivi dal 1961 a oggi, Minnesota è in netto vantaggio con 82 vittorie, 45 sconfitte e 2 pareggi. Nella scorsa stagione i Vikings hanno dominato entrambi i confronti diretti, vincendo a Detroit per 27-24 e replicando in casa nel giorno di Natale con un netto 23-10, partita in cui la difesa di Minnesota forzò ben 6 turnover ai danni dei Lions.
I ragazzi di coach Kevin O’Connell sono l’unica squadra rimasta imbattuta in tutta la NFL. I Vikings (6-0) da una vittoria sofferta ma fondamentale contro gli Indianapolis Colts nella Week 7, confermando una continuità impressionante sia in attacco che in difesa. In particolare il reparto difensivo sta facendo benissimo ed è quello che concede meno punti agli avversari. La situazione quarterback è da monitorare attentamente a causa delle condizioni fisiche di Kyler Murray (ufficialmente escluso per una commozione cerebrale) col backup Max Brosmer pronto a subentrare. Sono invece pienamente recuperati e pronti a giocare le stelle Justin Jefferson (caviglia), Jordan Addison (bicipite femorale) e il tight end T.J. Hockenson. In forte dubbio il tackle offensivo Brian O’Neill (ginocchio)
I Lions (4-2) stanno vivendo un’ottima stagione, trascinati da uno dei migliori attacchi della lega (2° per punti a partita con 32.8) ma la difesa, a differenza di Minnesota, rimane un problema per Detroit. Jared Goff sta guidando l’attacco aereo con grande efficacia e precisione con Amon Ra St.Brown suo miglior target mentre sulle corse (ma anche in ricezione su lanci corti) c’è il running back Jahmyr Gibbs. Ottime notizie in casa Detroit dall’infermeria. Il capo allenatore coach Dan Campbell ha annunciato il ritorno in campo della safety All-Pro Kerby Joseph, pienamente recuperato dal grave infortunio al ginocchio. Restano invece ai box elementi a lungo termine come Devin White e Ben Bartch, mentre il cornerback Ennis Rakestraw Jr. è sotto osservazione per un problema alla caviglia.
Big Match NFL Week 8: Buffalo Bills-Baltimore Ravens
Sfida importante di AFC all’Highmark Stadium dove i Buffalo Bills, riposati dopo la settimana di bye, ospitano i Baltimore Ravens in crisi. Quella tra Bills e Ravens è una delle sfide più equilibrate e spettacolari degli ultimi anni in AFC. Il bilancio totale è in perfetta parità. Nei 14 precedenti storici disputati tra le due franchigie, il bilancio è di 7 vittorie per parte. Nel 2025 le due squadre hanno dato vita a una delle partite più folli dell’anno nella Week 1, terminata 41-40 a favore dei Bills grazie a una pazzesca rimonta da 22 punti nell’ultimo quarto. Buffalo ha vinto anche l’ultimo scontro diretto nei playoff del gennaio 2025 (27-25), mentre l’ultimo successo di Baltimore risiede nel netto 35-10 di fine 2024.
I Bills (5-1) si presentano a questo appuntamento estremamente riposati. Buffalo è saldamente al comando della AFC East. Il quaterback Josh Allen è il vero motore dell’attacco, con 1.504 yard lanciate, 9 touchdown e una pericolosità costante anche sulle corse. Il running back James Cook III sta disputando una stagione superba, accumulando già 627 yard su corsa e garantendo l’equilibrio ideale all’attacco e attenzione anche al TE Dalton Kincaid determinante sui passaggi corti e intermedi, leader della squadra con 315 yard ricevute. La settimana di riposo ha fatto miracoli. C’è grande ottimismo per il rientro del ricevitore D.J. Moore (problema alla spalla) e del pilastro della linea difensiva Ed Oliver (ginocchio), entrambi assenti nelle ultime due uscite prima del bye.
Momento di forte appannamento per i Ravens (4-3) reduci da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali un pesante 35-13 incassato contro i Cincinnati Bengals. La squadra ha pagato a carissimo prezzo le pesanti assenze per infortunio, perdendo terreno nella corsa ai playoff della AFC. Ovviamente la presenza del QB Lamar Jackson sposta completamente gli equilibri della squadra; le sue statistiche stagionali (119.6 di rating) mostrano quanto sia efficiente quando è in campo. Derrick Henry rimane la colonna portante del gioco a terra, fondamentale per togliere pressione al gioco aereo. Dopo aver saltato ben tre partite consecutive per un infortunio alla caviglia (con conseguenti sconfitte per Baltimore), Jackson è tornato ad allenarsi in settimana; lo staff medico valuterà all’ultimo se concedergli il via libera per partire titolare.
Big Match NFL Week 8: LA Rams-LA Chargers
Il derby di Los Angeles andrà in scena questa domenica al SoFi Stadium tra LA Rams ed LA Chargers. Essendo in due conference diverse (NFC e AFC), le sfide ufficiali tra le due squadre di Los Angeles sono storicamente poche. Nei 13 precedenti ufficiali di regular season disputati nella storia, i Rams sono in leggero vantaggio per 7 vittorie a 6. L’incrocio più recente risale al 1° gennaio 2023, quando i Chargers si imposero nettamente sui rivali cittadini con il punteggio di 31-10.
I Rams (3-4) di coach Sean McVay sono reduci da una convincente e rigenerante vittoria in trasferta per 35-21 contro i Las Vegas Raiders nella Week 7. Questo successo ha ridato ossigeno alle speranze playoff della squadra, portandola a ridosso del bilancio in pareggio dopo un inizio di stagione altalenante. Il QB Matthew Stafford ha disputato una gara magistrale contro i Raiders, lanciando 3 touchdown con grande efficienza. Kyren Williams e Blake Corum formano una coppia di running back devastante che la settimana scorsa ha viaggiato a oltre 5 yard di media per portata. Il WR Puka Nacua rimane il punto di riferimento aereo più pericoloso anche se è in forte dubbio per un problema all’anca. L’infermeria di LAR assomiglia infatti a un bollettino di guerra. I Rams hanno perso per il resto della stagione il kicker Blake Grupe (rottura del crociato) e il nose tackle Poona Ford (rottura del tricipite). Inoltre, la stella difensiva Myles Garrett e il defensive tackle Kobie Turner sono finiti in Injured Reserve. Anche in attacco mancherà a lungo il ricevitore Davante Adams (tendine del ginocchio).
Avvio di stagione horror e del tutto imprevisto per il team di coach Jim Harbaugh, che si presenta come l’unica squadra della NFL ancora senza vittorie. La sterilità offensiva dei Chargers (0-6) sta pesando come un macigno, certificata anche dalle sole 259 yard totali prodotte nell’ultima uscita prima del riposo. Al QB Justin Herbert il talento non manca, ma sta pagando la cronica mancanza di protezione dalla propria offensive line e la scarsa vena del reparto ricevitori. L’elemento più continuo dell’attacco diventa così il running back JK Dobbins mentre la Safety Derwin James resta il leader emotivo e tecnico di una difesa che, nonostante il record della squadra, resta l’unica speranza per sbloccare la casella delle vittorie. I problemi principali si registrano nel reparto ricevitori. Il rookie Ladd McConkey è sotto protocollo per una commozione cerebrale subita nell’ultimo match. In forte dubbio anche i compagni di reparto Brenen Thompson e Tre Harris, limitando fortemente le opzioni aeree per Herbert.
Big Match NFL Week 8: Denver Broncos-Kansas City Chiefs
Importante scontro divisionale in AFC West andrà in scena a Mile High con i Denver Broncos che ospitano i Kansas City Chiefs. Si tratta della rivincita del match di apertura della stagione, ma stavolta in palio non c’è solo la supremazia divisoria, bensì una fetta importante della corsa per il seed numero 1 dell’intera AFC. Si tratta inoltre di una delle rivalità più longeve e accese della storia della AFC. Nei 133 incontri disputati dal 1960 a oggi, Kansas City conduce la serie con 74 vittorie contro le 59 di Denver. Il precedente più fresco risale allo scorso 14 settembre 2026 (Week 1), quando i Chiefs si sono imposti nettamente all’Arrowhead Stadium con un perentorio 31-10, guidati da un solido rientro Mahomes.
I Broncos (5-2) stanno vivendo una prima parte di stagione di altissimo livello. Dopo la brutta sconfitta all’esordio proprio contro i Chiefs, la squadra di coach Sean Payton ha ingranato le marce alte, vincendo 5 delle successive 6 partite grazie soprattutto a una difesa d’élite che si conferma tra le migliori della lega. Il quaterback Bo Nix sta mostrando enormi progressi nella gestione dei tempi di gioco e dei passaggi corti dopo le difficoltà di inizio anno ma l’attacco lascia ancora molti punti interrogativi mentre la difesa rimane il reparto forte, guidato da uno dei migliori cornerback della lega, Patrick Surtain II. L’attenzione dello staff medico è tutta focalizzata sul talentuoso ricevitore Jaylen Waddle. L’ex giocatore dei Dolphins ha riacutizzato un precedente infortunio al petto e la sua disponibilità per domenica verrà decisa soltanto a ridosso del kick-off.
I Chiefs (5-1) guidano la division, ma arrivano a Denver con l’obbligo di riscatto. Nell’ultimo turno di Week 7, infatti, la franchigia del Missouri ha incassato la prima sconfitta stagionale cedendo in trasferta contro i Seattle Seahawks, un passo falso che ha lasciato l’amaro in bocca a coach Andy Reid. Nonostante una stagione finora più “umana” e incentrata sulla gestione, la presenza di Patrick Mahomes e la sua intesa con Travis Kelce sono determinanti. La colonna portante della linea difensiva è il DT Chris Jones. Reid ha accolto con grande sollievo il ritorno ad allenarsi in gruppo del ricevitore Rashee Rice (fermo dalla Week 4 per un problema al bicipite femorale) e del tackle destro Jaylon Moore (reduce da una commozione cerebrale). Entrambi restano in dubbio ma sulla via del recupero, mentre restano saldamente in Injured Reserve elementi come Brashard Smith e Josh Simmons.
Sunday Night NFL Week 8: Washington Commanders-Philadelphia Eagles
La Week 8 della stagione NFL 2026 propone un accesissimo e cruciale scontro divisionale nella NFC East valido per il Sunday Night Football tra Philadelphia Eagles e Washington Commanders. Questa rivalità rappresenta una delle sfide divisionali storicamente più equilibrate e fisiche dell’intera NFL. Nei ben 186 incontri totali disputati dal lontano 1934 a oggi, Washington è in leggerissimo vantaggio con 91 vittorie, 89 sconfitte e 6 pareggi. Le due franchigie si sono già incrociate nella Week 1 di questa stagione (lo scorso 13 settembre), in un match tiratissimo terminato 24-22 a favore degli Eagles al Lincoln Financial Field.
I Commanders (1-4-1) tornano in campo rigenerati dalla loro Week 7 di bye. Nonostante l’inizio complesso, la squadra di coach Dan Quinn vuole capitalizzare sui benefici del riposo per raddrizzare la propria stagione in cui avrebbe meritato qualcosa di meglio rispetto all’attuale record. La settimana di riposo sarà servita a Jayden Daniels che sta cercando la giusta alchimia al centro dell’attacco. Il RB Antonio Williams è chiamato a prendersi un ruolo decisamente più centrale e pesante nell’assetto offensivo per controllare i ritmi sul terreno di gioco. Con il reparto ricevitori colpito da infortuni di peso, il gioco del WR Treylon Burks sarà determinante visto che l’attacco soffre una perdita insostituibile: il ricevitore stella Terry McLaurin è finito in Injured Reserve per un problema al ginocchio e salterà il resto della stagione. Quinn ha però confermato il recupero del ricevitore Treylon Burks e del quarterback di riserva Marcus Mariota. In forte dubbio fino all’ultimo la presenza dei difensori d’élite Javon Kinlaw e Charles Omenihu
Profonda crisi di risultati per gli Eagles (2-5), attualmente nel bel mezzo di una striscia di 5 sconfitte consecutive. L’ultima pesante battuta d’arresto è arrivata nel Monday Night della Week 7 contro i Dallas Cowboys (38-21), mettendo la squadra di coach Nick Sirianni spalle al muro e con l’assoluto obbligo di vincere per non perdere definitivamente il treno stagionale che sotto sotto sembra già partito da quel pezzo. In un attacco pessimo il WR AJ Brown è il ricevitore di riferimento a cui affidarsi nei terzi down e nei momenti di massima pressione della partita mentre il RB Saquon Barkley è il motore del gioco a terra. La retroguardia degli Eagles dovrà fare a meno di un tassello molto importante della propria pass-rush: l’outside linebacker Jonathan Greenard è escluso a causa di un infortunio al muscolo pettorale. Resta invece in dubbio il giovane tight end Eli Stowers per un risentimento al bicipite femorale.
Monday Night NFL Week 8: Seattle Seahawks-Chicago Bears
L’attesissimo appuntamento del Monday Night Football mette di fronte Seattle Seahawks e Chicago Bears a Lumen Field, una sfida cruciale per gli equilibri della NFC, con i campioni del mondo in carica di Seattle decisi a far valere il fattore campo contro una delle sorprese più solide della stagione. Nei 20 incontri complessivi disputati nella storia, Seattle conduce la serie per 12 vittorie a 8. Nei due storici incroci ai Playoff (2006 e 2010), tuttavia, sono stati sempre i Bears ad avere la meglio. L’incrocio più recente risale al 26 dicembre 2024, in un match natalizio dominato dalle difese e dal maltempo, dove Seattle si impose a Chicago con il punteggio di 6-3.
I Seahawks (4-3) di coach Mike Macdonald arrivano con il morale alle stelle dopo la pesantissima e prestigiosa vittoria della Week 7 contro i Kansas City Chiefs. La squadra poggia su basi difensive solidissime, occupando la seconda piazza nella lega per efficienza difensiva (EPA/Play). Per dare l’assalto definitivo alla stagione, la dirigenza ha appena piazzato una trade spettacolare prelevando la guardia All-Pro Quenton Nelson dai Colts per blindare le linee mentre a guidare l’attacco ci sarà il QB Sam Darnold. Dall’infermeria arrivano notizie agrodolci per coach Macdonald. L’attacco ritrova finalmente dinamismo palla a terra con il rientro del running back Zach Charbonnet (recuperato dal grave infortunio al crociato) e del rookie Jadarian Price. Di contro, la linea offensiva subisce una brutta tegola: il forte tackle sinistro titolare Charles Cross salterà il match di lunedì per un problema fisico. Sotto osservazione e in dubbio anche il ricevitore Rashid Shaheed
I Bears (5-2) stanno vivendo un momento d’oro e si presentano a Seattle forti di due vittorie consecutive e reduci da una lunga settimana di riposo dopo aver giocato il giovedì notte della Week 7. Il coordinatore offensivo Ben Johnson ha plasmato un attacco spumeggiante, capace di superare la barriera dei 30 punti in ben tre occasioni in questa stagione, guidato dalla prima scelta assoluta Caleb Williams che è tornato in grande forma e in grande combinazione con un altro giovane, il rookie Luther Burden III già leader della squadra per yard ricevute e incubo per le secondarie avversarie. L’arma principale sulle corse rimane D’Andre Swift. Il roster dei Bears è complessivamente in ottima salute e la squadra è riposata con la settimana lunga dopo il TNF. L’unico vero punto interrogativo riguarda le condizioni del running back Kyle Monangai, che ha saltato i primi allenamenti della settimana e rischia di dare forfait.
Previsioni NFL Week 8: tutti i consigli su Spread ed Over-Under
Le previsioni sugli spread e gli Over-Under della week 8 di NFL, sono solo prime idee. Le giocate ufficiali di Guru e Morfeo rimangono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.
Packers-Panthers: PANTHERS +3.5 / UNDER 48.5
Bills-Ravens: BILLS -3.5 / UNDER 53.5
Bengals-Titans: TITANS +10.5 / UNDER 46.5
Cowboys-Cardinals: COWBOYS -6.5 / OVER 54.5
Lions-Vikings: VIKINGS +3.5 / UNDER 46.5
Jaguars-Colts: COLTS +7.5 / OVER 46,5
Jets-Raiders: JETS +1.5 / UNDER 45.5
Steelers-Browns: STEELERS -3.5 / OVER 39.5
Buccaneers-Falcons: FALCONS +2.5 / OVER 45.5
Rams-Chargers: RAMS -6.5 / UNDER 44.5
Broncos-Chiefs: BRONCOS +1.5 / UNDER 40.5
Dolphins-Patriots: PATRIOTS -6.5 / UNDER 44.5
Commanders-Eagles: EAGLES +5,5 / OVER 40.5
Seahawks-Bears: SEAHAWKS -3.5 / UNDER 46.5
Power Ranking NFL: Bills nuova numero 1 senza giocare dopo i ko di 49ers e Chiefs
Nuova #1, i Buffalo Bills senza giocare. MIN sale alla #2, scendono alla #3 i Niners che hanno subito la prima sconfitta stagionale, e solo i Vikings rimangono imbattuti. Il primo ko dell’anno di SF arriva per mano di ATL che è la squadra che fa il salto in avanti più importante questa settimana, guadagnando +6 posizioni che portano i Falcons al 13° posto. Si riprendono anche i Seahawks che hanno stesso KC che invece cala alla #6. Il calo più netto è quello dei Raiders che perdono -7 posizioni, ma settimana molto negativa anche per Texans e Jets che perdono -5 posizioni a testa.
#1. BILLS (+2)📈
I Bills vanno alla #1 senza giocare dopo la settimana di bye e in vista della sfida interna contro una squadra molto in difficoltà come BAL (su cui i Bills sono favoriti con -3.5 punti di handicap).
#2. VIKINGS (+4)📈
Non riesco ancora a mettere MIN alla #1, ma intanto i Vikings incassano altre 4 posizioni, vincono ancora, sono gli unici imbattuti (6-0), la difesa continua ad essere un reparto d’elite (il migliore della lega), l’attacco fa il suo e c’è in arrivo una trasferta divisionale a DET contro una difesa invece pessima e che i Vikings possono anche giocarsi, seppur partendo da underdogs (+3.5).
#3. 49ERS (-2)📉
SF ha perso l’imbattibilità nella sconfitta ad ATL che costa tre posizioni alla ex numero 1 per diverse settimane. Il bye arriva però nel momento perfetto con i Niners che potranno ricaricare le pile e cercare di recuperare qualche assente importante, specialmente nel reparto offensivo.
#4. SEAHAWKS (+1)📈
Dopo una settimana da incubo Darnold e i campioni in carica di SEA hanno dato una grande risposta in un SNF in casa che poteva essere devastante, e invece sono stati i Seahawks a devastare 20-3 KC. Prossima settimana a Lumen Field arrivano i pericolosi Bears, ma i Seahawks aprono favoriti (-3.5).
#5. JAGUARS (=)▶️
JAX è stabile dopo la settimana di bye e in vista di un rientro soft in casa, contro i pessimi Colts su cui infatti i Jaguars sono favoriti per una vittoria in doppia cifra (-9.5).
#6. CHIEFS (-4)📉
Mahomes e Walker rappresentano un duo offensivo che fa paura, ma KC ha problemi proprio in attacco e arriva da un duro ko a SEA dove ha segnato appena 3 punti. In arrivo una trasferta a DEN fondamentale per i Chiefs che aprono leggermente favoriti (-1.5) in un match fondamentalmente da testa a testa.
#7. BRONCOS (+1)📈
Bella e facile vittoria ad ARI per 30-16 per i Broncos, anche se l’attacco guidato da Nix lascia ancora dei dubbi, ma la difesa si presenta in ottima forma e la settimana prossima in casa come detto ci sarà un match della verità sia per DEN che per i rivali di KC.
#8. BENGALS (+1)📈
Dopo un primo tempo a secco CIN ha messo in mostra tutta la sua forza segnando 35 punti e vincendo a BAL in trasferta contro il principale avversario divisionale, e domenica Burrow e compagni tornano in casa dove ospitano i pessimi Titans su cui sono favoriti con -10.5 punti di spread, la linea più alta della week 8.
#9. BEARS (+2)📈
Entrano giustamente in top-10 i Bears. Williams al centro dell’attacco rimane un giocatore di livello altissimo e CHI ha vinto 30-24 il TNF contro NE. Avrà una settimana più lunga per preparare la trasferta del prossimo MNF a SEA.
#10. PATRIOTS (-2)📉
Scendono superati dai Bears proprio i Patriots che giovedì scorso hanno perso a CHI. La difesa questa volta non ha supportato Maye ed è stata responsabile della sconfitta che NE cercherà di riscattare domenica prossima in trasferta, ma non si tratta di una trasferta impossibile visto che i Patriots vanno a MIA dove sono favoriti per una vittoria con almeno 1 TD di margine (-6.5).
#11. LIONS (+2)📈
Risalgono i Lions che hanno vinto un match divisionale punto a punto con GB solo di 3. La difesa sta recuperando pezzi e DET ha un disperato bisogno di migliorare in quel reparto, che la settimana prossima sarà messo alla prova da un altro avversario di NFC North, MIN, l’unica squadra ancora imbattuta, ma Goff e compagni aprono favoriti con -3.5 punti di spread.
#12. RAVENS (-2)📉
Manca Jackson ma è arrivata un altra sconfitta per BAL e anche pesante, in casa contro gli avversari di CIN (13-35) con un secondo tempo in cui i Ravens non hanno visto palla. Domenica inoltre arriva una trasferta tosta a BUF con i Ravens sfavoriti (+3.5).
#13. FALCONS (+6)📈📈📈
ATL ha battuto la ex numero 1, SF, infliggendo il primo ko dell’anno ai Niners. Come Williams anche Penix è un giovane QB che sta facendo la differenza al centro dell’attacco dei Falcons che ora sono attesi alla trasferta a TB contro una squadra che arriva da un grande exploit e sui cui i Falcons aprono di poco sfavoriti (+2.5).
#14. STEELERS (+3)📈
Altro che Over 40, Rodgers sta tenendo alla grande il campo anche se nella vittoria a Londra contro NO è servita la difesa che ha lasciato gli avversari a soli 10 punti. PIT ha del potenziale che è chiamata a dimostrare la prossima settimana, in casa contro un altro avversario divisionale in grande spolvero, CLE, sui cui gli Steelers sono comunque favoriti (-3.5).
#15. PACKERS (=)▶️
GB perde un match punto a punto in una trasferta divisionale, ma rimane stabile alla #15, anche perchè con un kicker migliore la partita potrebbe aver avuto anche un epilogo diverso. I Packers invece l’hanno presa in saccoccia nel 17-20 a DET e si preparano a una settimana breve visto che giocheranno il TNF anche se in casa e contro CAR in calo (GB è favorita a -3.5).
#16. PANTHERS (-4)📉
Un crollo pesante il 13-45 interno contro i rivali di TB per i Panthers. Anche l’attacco di Young questa volta non ha funzionato e il ko influisce molto per CAR che perde altre 4 posizioni e scende alla #16. La top-10 raggiunta nelle prime settimane è ora molto lontana. Ora settimana corta per preparare un TNF a Lambeau Field dove CAR è sfavorita (+3.5) contro le teste di formaggio che sembrano leggermente meglio al momento (e infatti sono una posizione sopra ai Panthers al momento).
#17. BROWNS (+2)📈
Altra vittoria per CLE che zitta zitta è 5-2, anche se dove vincere in rimonta da 0-14 a fine primo tempo contro TEN non è un successo cosi entusiasmante. In ogni caso i Browns stanno lavorando bene su entrambi i lati del campo e domenica prossima a PIT se la potranno giocare contro i rivali divisionali, anche se CLE apre sfavorita (+3.5).
#18. RAMS (=)▶️
Stabile LAR che ha vinto 35-21 a LV contro un avversario in difficoltà. Tutti i problemi dei Rams non sono spariti per magia e la squadra continua ad essere troppo altalenante anche se si presenta al derby di LA con i Chargers, decisamente meglio e infatti LAR è favorita a -6.5.
#19. GIANTS (+3)📈
Grande vittoria a HOU da sfavoriti per i Giants che si giocavano a +9.5. NYG ha finalmente schierato McCarthy al centro di un attacco convincente che ha fatto divertire e ha portato a casa una vittoria inattesa che rilancia i G-Men in vista della settimana di bye.
#20. COWBOYS (+3)📈
Una vittoria in un prime time in trasferta non è mai scontata, ma DAL ha approfittato degli Eagles in difficoltà, ritrovandosi anche in attacco con le combinazioni tra Prescott e la coppia Pickens/Lamb. La difesa dei Cowboys rimane un problema ma domenica rientrano in casa dove arriva ARI su cui DAL è nettamente favorita (-9.5).
#21. TEXANS (-5)📉
La difesa di HOU non è più quella dominante di un tempo e i Texans hanno perso 21-27 in casa da favoriti con NYG. Questo fa calare Stroud e compagni fuori dalla top-20 una settimana prima del bye che aiuterà HOU a riordinare le idee in una stagione difficile.
#22. RAIDERS (-7)📉📉📉
Crollo di LV. Scordiamoci i Raiders delle prime 3 settimane, la squadra è tornata con i piedi per terra, ad iniziare da Cousins e la sconfitta interna con 35 punti concessi a LAR è un altra conferma, 4° ko di fila per LV che domenica prossima gioca una trasferta a dire il vero per niente impossibile a NYJ dove infatti i Raiders sono sfavoriti, ma di pochissimo (+1.5).
#23. BUCCANEERS (+5)📈
Bel balzo di TB che ha giocato una grande trasferta a CAR, segnando 45 punti ma lavorando bene anche in difesa. I Buccaneers rimangono una squadra altalenante e difficile da prevedere, che versione vedremo domenica in casa contro ATL? Partita di difficile lettura ma i book danno TB leggermente favorita (-2.5) per via del fattore campo anche se tra le due squadre ci sono 10 posizioni piene nel mio ranking.
#24. SAINTS (-3)📉
La squadra jo-jo per eccellenza, NO, che dopo aver preso +7 posizioni la settimana scorsa, in questa ne torna a perdere 3, dopo il brutto ko interno contro PIT in cui i Saints hanno segnato appena 10 punti e in particolare l’attacco su corsa è stato tremendo con appena 18 net yard su terra. Prossima settimana NO riposa, per fortuna anche nostra visto che rimane una squadra illeggibile per me.
#25. COMMANDERS (+2)📈
WAS sale di due posizioni senza giocare visto che arriva dalla settimana di bye che permetterà a Daniels di lavorare per ritrovare il feeling offensivo dei Commanders che in ogni caso forse meriterebbero di meglio rispetto a quanto raccolto (record di 1-4-1). Prossima settimana WAS torna in campo in casa, da favorita (-5.5) contro i rivali di PHI che si presentano in crisi nera.
#26. DOLPHINS (+4)📈
Arriva la prima vittoria stagionale di MIA, e arriva i trasferta a NYJ. La squadra è in piena ricostruzione, ma ha già fatto vedere di essere competitiva in diversi casi, chissà se lo sarà anche domenica prossima quando in Florida arrivano i Patriots, e i Dolphins aprono da sfavoriti con +6.5 punti di spread in appoggio. Basteranno?
#27. EAGLES (-1)📉
Altra sconfitta degli Eagles, altra pessima prova dell’attacco (senza Hurts) ma anche della difesa che ha rivitalizzato l’attacco pericoloso di DAL ma che si presentava in calo. Annata disastrosa per PHI che la settimana prossima rischia anche in trasferta a WAS dove infatti è sfavorita (+5.5).
#28. CARDINALS (-3)📉
Brutto ko interno contro DEN per i Cardinals che sono ora 2-5 in vista della trasferta a DAL dove ARI è sfavorita con più di un TD di spread in appoggio (+7.5).
#29. JETS (-5)📉
Perdere in casa contro i Dolphins è davvero un pessimo risultato per i Jets che la settimana prossima giocano ancora in casa e contro un altro avversario in affanno, LV, su cui NYJ è leggermente favorita (-1.5) per il fattore campo, e non per altro, visto che nel ranking rimane ancora 8 posizioni dietro ai Raiders (che fino a qualche settimana fa stavano perfino in top-10).
#30 TITANS (+1)📈
Piccoli segnali di vita anche per TEN che gioca un ottimo primo tempo e va anche in vantaggio, ma poi scoppia e ne perde un altra andando 1-6. La prossima settimana Titans ancora in campo ma in trasferta a CIN dove sono i massimi sfavoriti di giornata (+10.5).
#31. CHARGERS (-2)📉
Approposito di annate orribili, continua quella di LAC che è 0-6, e la prossima settimana nel derby di LA sul campo dei Rams potrebbe concludersi quell’avvio da 0-7 di cui accennavo dopo averli visti in campo già in week 1 e 2.
#31. COLTS (=)▶️
IND è partita bene a MIN contro la squadra ancora imbattuta dei Vikings, ma alla fine un altra prova pessima dell’attacco è costata un altra sconfitta ai Colts che lascio all’ultimo posto in un testa a testa serrato con LAC, ma anchecon TEN, NYJ ed ARI. Prossima settimana trasferta difficile per IND underdogs con +9.5 punti di spread in appoggio a JAX.
Betting Trends: le statistiche più interessanti per NFL Week 8
Detroit Lions-Minnesota Vikings (VIKINGS +3.5)
I Lions sono 0-8 ATS nelle ultime partite dopo una vittoria e in questi match i Lions hanno vinto una sola volta, e per di più con uno scarto di appena tre punti. Inoltre, nelle ultime otto partite casalinghe, il loro bilancio nelle scommesse è soltanto di 2-6 ATS. La scorsa stagione, Minnesota ha battuto Detroit in entrambi gli scontri diretti, pur partendo sempre da sfavorita, e arriva da una striscia di 11 vittorie consecutive, considerando anche lo scorso campionato. La sua difesa concede appena 12,3 punti a partita, il dato migliore della NFL.
Tampa Bay Buccaneers-Atlanta Falcons (FALCONS +2.5)
I Buccaneers sono 0-9 ATS nelle ultime partite giocate in casa. Prima della grande vittoria contro Carolina di week 7 i Bucs avevano un bilancio di 0-3 nelle partite giocate da titolare con Baker Mayfield in questa stagione. Il suo passer rating di 83,0 lo colloca al 24° posto all’inizio dell’ottava settimana. Michael Penix Jr. si è dimostrato un quarterback migliore, registrando un passer rating da “top 10”, con nove passaggi da touchdown a fronte di un solo intercetto. Tampa è anche 0-8 ATS nelle ultime partite da favorita e 2-14 ATS nelle ultime 16 partite in generale dallo scorso anno.
Miami Dolphins-New England Patriots (PATRIOTS -6.5)
I Patriots sono 5-0 (anche 5-0 ATS) dopo una sconfitta da quando in panchina c’è Mike Vrabel. Nelle cinque occasioni in cui hanno reagito dopo una sconfitta, i New England Patriots hanno segnato una media di 30,4 punti, vincendo con uno scarto medio di 11,8 punti. Nelle due partite in cui partivano favoriti, hanno vinto rispettivamente con 29 e 17 punti di scarto. Inoltre, nelle ultime 16 partite in cui sono partiti favoriti – playoff inclusi – i Patriots hanno un bilancio di 12-4 ATS. Con le sfide contro Green Bay e Detroit all’orizzonte, New England non può permettersi leggerezze. Miami si è sbloccata con la prima vittoria la settimana scorsa, ma ha già perso quattro partite con uno scarto di almeno un touchdown.
Denver Broncos-Kansas City Chiefs (UNDER 40.5)
I Chiefs sono Under 15-3 nelle ultime 18 partite e sfidano Denver che ha qualche problema in attacco ma rimane con una difesa solida e di élite.
Dallas Cowboys-Arizona Cardinals (OVER 54.5)
I Cowboys sono Over 10-2-1 nelle ultime 13 partite. L’attacco si è rimesso in moto la scorsa settimana, ma la difesa rimane un problema per Dallas.
Quote Antepost: gli aggiornamenti NFL
Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della NFL. I San Francisco 49ers hanno perso l’imbattibilità ma rimangono i favoriti per il Vince Lombardi Thophy, ma i Buffalo Bills tornano ad avvicinarsi e attenzione a Chiefs e Rams pronti ad inserirsi, anche se più lontani in doppia cifra mentre il bis di Seattle sale @12 volte la posta.
Per il titolo di MVP Regular Season le cose si invertono, col QB dei Bills, Josh Allen, che si tiene alle spalle quello dei Niners, Brook Purdy, ma anche qui è un testa a testa Buffalo-San Francisco fondamentalmente, con Joe Burrow che però rimane in lizza.
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.