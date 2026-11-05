Vediamo le sfide da non perdere nella prossima settimana di regular season di Football Americano NFL dal 5 al 9 novembre. Si inizia giovedì col TNF tra Baltimore Ravens-Jacksonville Jaguars. Il Sunday Night si gioca a Chicago con Bears-Buccaneers mentre la settimana si chiuderà lunedì col Monday Night tra Minnesota Vikings-Buffalo Bills. Pronostici NFL Week 9.
Pronostici NFL Week 9: prime time e big match
Vediamo le sfide più interessanti e i prime time da non perdere per la week 9 di Football Americano NFL che si svilupperà dal 5 al 9 novembre 2026.
Thursday Night NFL Week 9: Baltimore Ravens-Jacksonville Jaguars
Gli infortuni nel ruolo di quarterback hanno messo i Baltimore Ravens in una situazione difficile, visto il poco tempo a disposizione tra la sconfitta di domenica contro i Bills e la partita casalinga di giovedì contro i Jacksonville Jaguars.
Con Lamar Jackson destinato alla lista infortunati a causa di un problema al pollice che potrebbe chiudere la sua stagione, e Tyler Huntley fuori gioco per un infortunio a un dito del piede, i Ravens (4-4) si affideranno al rookie non scelto al draft, Joe Fagnano, che farà il suo esordio da titolare contro i Jaguars. Fagnano ha debuttato nella NFL domenica, dopo che Jackson e Huntley sono stati costretti ad abbandonare la gara contro i Bills. Ha completato 10 passaggi su 21, per un totale di 91 yard e un intercetto. La presenza di Fagnano non era nemmeno certa: lunedì, durante l’allenamento a ritmi ridotti, è stato limitato a causa di un infortunio alla caviglia rimediato nella sconfitta per 36-10 contro Buffalo. Come piano di riserva, Baltimore ha ingaggiato Kedon Slovis, prelevandolo dalla squadra di allenamento dei Packers. Slovis, 25 anni, ha disputato due partite con gli Arizona Cardinals nel 2025, completando 1 passaggio su 2 per un guadagno di -2 yard. I Ravens hanno bisogno di un contributo maggiore anche dal running back Derrick Henry, che nelle ultime tre partite ha corso per sole 156 yard su 45 tentativi (una media di 3,5 yard per portata). Non sarà facile, però, contro una difesa di Jacksonville che concede appena 77,4 yard su corsa a partita, il miglior dato della lega. Oltre a Jackson e Huntley, anche la safety di Baltimore Jaylinn Hawkins (problemi al ginocchio) ha saltato gli allenamenti, mentre il kicker Tyler Loop (problemi all’inguine destro) è stato inserito nella lista degli infortunati martedì. Sarà presumibilmente Jake Moody a occuparsi dei calci contro Jacksonville.
I Jaguars (5-2) sono reduci dalla loro terza vittoria stagionale con uno scarto di almeno 24 punti, un netto 42-7 rifilato agli Indianapolis Colts, attualmente in grande difficoltà. Grazie ai tre palloni recuperati in quest’ultima gara, Jacksonville si attesta su un differenziale di turnover di +7, il migliore dell’intera NFL. La difesa di Jacksonville deve fare i conti con alcune assenze pesanti: la safety titolare Eric Murray (infortunio al gomito) e il defensive tackle titolare DaVon Hamilton (problema al quadricipite) hanno riportato infortuni contro Indianapolis che li costringeranno a chiudere la stagione in anticipo. Questi infortuni potrebbero aumentare la pressione sull’attacco di Jacksonville, che attualmente occupa il quinto posto nella NFL con una media di 28,0 punti a partita. In questa stagione, Trevor Lawrence si colloca al terzo posto nella lega per numero di passaggi da touchdown (17), a fronte di quattro intercetti subiti. Per quanto riguarda i running back di Jacksonville, la profondità del reparto potrebbe risentirne questa settimana: il titolare Bhayshul Tuten (problemi alla caviglia/piede) non ha preso parte agli allenamenti né lunedì né martedì, mentre Chris Rodriguez Jr. (problemi alla mano) ha svolto un lavoro a ranghi ridotti in entrambe le giornate. Il defensive end Travon Walker (problemi alle costole) è rimasto a riposo lunedì e ha lavorato a ritmo limitato martedì.
Sunday Night NFL Week 9: Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers
Domenica sera, al Soldier Field, i Tampa Bay Buccaneers si presenteranno con il miglior gioco di corse della NFL per affrontare i Chicago Bears.
L’infortunio al pollice di Baker Mayfield ha coinciso con la trasformazione dei Buccaneers in una squadra che punta tutto sulle corse. Nelle ultime due vittorie consecutive, Tampa Bay (3-5) ha accumulato la cifra impressionante di 582 yard su corsa. La scorsa settimana, nel successo per 16-0 contro gli Atlanta Falcons — giocato sotto una pioggia battente — i Buccaneers non hanno completato nemmeno un passaggio, diventando la prima squadra dai Buffalo Bills del 1974 a vincere una partita senza alcun passaggio completato. Nelle otto partite disputate finora, Tampa Bay ha tenuto una media di 168,6 yard su corsa; la riduzione dei passaggi sta inoltre favorendo il recupero di Mayfield, alle prese con una lussazione al pollice della mano con cui lancia, un infortunio che lo ha costretto a saltare tre incontri. Nelle ultime due partite, Mayfield ha tentato appena 14 passaggi, di cui solo tre contro i Falcons. Tra i giocatori dei Bucs che non hanno partecipato all’allenamento di mercoledì figurano l’outside linebacker YaYa Diaby (ginocchio), il wide receiver Emeka Egbuka (piede) e il defensive lineman Elijah Roberts (motivi personali). Il running back Kenneth Gainwell (anca) e la safety Tykee Smith (caviglia) hanno preso parte all’allenamento in modo limitato.
I Bears (6-2) hanno dovuto fare a meno del loro quarterback titolare, Caleb Williams, per tre settimane; da quando è rientrato dopo l’infortunio al bicipite femorale, la squadra ha trovato un ritmo eccellente. Dal ritorno di Williams, Chicago ha sempre segnato almeno 30 punti, vincendo ogni incontro. In due di queste partite ha superato le 300 yard lanciate, mentre lunedì, nell’importante vittoria esterna per 34-17 contro i Seattle Seahawks, ha totalizzato 247 yard e un touchdown. I Bears occupano il secondo posto nella lega per numero di yard corse, con una media di 150,8 a partita; tuttavia, il reparto è stato più efficace nelle prime quattro gare, durante le quali Kyle Monangai ha totalizzato 324 yard e tre touchdown su corsa. Monangai (alle prese con problemi a un dito del piede e al pollice) ha saltato le ultime quattro partite; interpellato in merito a un suo possibile rientro prima della sessione di allenamento tattico di mercoledì sera, coach Ben Johnson ha mantenuto un atteggiamento evasivo. Contro Seattle, D’Andre Swift ha segnato tre touchdown su corsa, pur mantenendo una media di appena 2,6 yard per tentativo (69 yard complessive su 27 portate). Per il defensive tackle Jeffery Simmons, si tratterà della seconda partita con i Bears, dopo l’arrivo dai Tennessee Titans. Al suo debutto con Chicago, ha messo a segno due placcaggi che hanno causato una perdita di terreno agli avversari (tackles for loss) e un sack. Oltre a Monangai, mercoledì sera i Bears hanno segnalato come assenti dall’allenamento (secondo una stima): il defensive lineman Grady Jarrett (inguine), l’offensive lineman Theo Benedet (spalla) e il running back Zavier Scott (polso). Il defensive back Malik Muhammad (dito del piede) ha svolto un lavoro a ranghi ridotti.
Monday Night NFL Week 9: Minnesota Vikings-Buffalo Bills
La settimana si chiuderà lunedì notte al U.S. Bank Stadium di Minneapolis dove i padroni di casa, i Minnesota Vikings, ospitano i Buffalo Bills, due delle migliori squadre in questa prima parte di stagione. Il Monday Night mette di fronte il miglior attacco e la miglior difesa della stagione. Nelle ultime stagioni le due squadre si sono divise i successi, dando vita a sfide spettacolari. Nello scontro più recente del 2022 i Vikings si imposero a Buffalo per 33-30 dopo un tempo supplementare in quella che fu definita una delle partite più folli e spettacolari dell’anno, decisa da un intercetto finale su Allen.
I Bills (6-1) arrivano sull’onda dell’entusiasmo dopo aver surclassato i Baltimore Ravens per 36-10. Buffalo vanta l’attacco numero 1 della NFL con una media mostruosa di 33,3 punti e 393,1 yard a partita. Nonostante una difesa statisticamente più vulnerabile, la produzione offensiva sta mascherando ogni difetto con un Josh Allen sempre impeccabile e favorito per MVP della regular season, vero motore di Buffalo, ha già collezionato 1.793 yard di passaggio e ben 9 touchdown su corsa mentre il running back James Cook è fondamentale per dare equilibrio all’attacco e togliere pressione dalle spalle di Allen. Buffalo è però uscita dalla scorsa partita con qualche acciacco nel reparto dei ricevitori; i target principali D.J. Moore (ginocchio) e Joshua Palmer (bicipite femorale) sono in forte dubbio. Da valutare anche il tackle destro titolare Spencer Brown (schiena) e il defensive tackle Greg Gaines.
I Vikings (6-1) hanno appena subito la loro prima sconfitta stagionale in un tiratissimo derby divisionale contro i Detroit Lions (19-15). Il punto di forza assoluto è la difesa guidata da Brian Flores, la numero 1 della lega che concede appena 13,3 punti di media a partita. Sarà fondamentale capire come reagirà l’attacco dopo il primo passaggio a vuoto. In attacco il quarterback titolare Kyler Murray ha subito un infortunio al bicipite femorale. Se non dovesse farcela, le chiavi dell’attacco passeranno al veterano Carson Wentz che potrà puntare su uno dei migliori WR della lega, Justin Jefferson. Sotto osservazione anche l’offensive tackle Christian Darrisaw e la safety Theo Jackson.
Previsioni NFL Week 8: tutti i consigli su Spread ed Over-Under
Le previsioni sugli spread e gli Over-Under della week 9 di NFL, sono solo prime idee. Le giocate ufficiali di Guru e Morfeo rimangono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.
Ravens-Jaguars: JAGUARS -9.5 / OVER 39.5
Falcons-Bengals: BENGALS -2.5 / UNDER 52.5
Saints-Browns: SAINTS -1.5 / UNDER 43.5
Colts-Cowboys: COLTS +5.5 / OVER 51.5
Panthers-Broncos: PANTHERS +2.5 / OVER 43.5
Dolphins-Lions: DOLPHINS +6.5 / UNDER 50.5
Commanders-Rams: COMMANDERS +5.5 / OVER 47.5
Eagles-Giants: EAGLES +3.5 / OVER 39.5
Chiefs-Jets: CHIEFS -9.5 / UNDER 47.5
Chargers-Texans: TEXANS -4.5 / UNDER 40.5
Seahawks-Cardinals: SEAHAWKS -8.5 / OVER 41.5
Patriots-Packers: PACKERS +3.5 / UNDER 46.5
49ers-Raiders: 49ERS -9.5 / OVER 52.5
Bears-Buccaneers: BEARS -6.5 / UNDER 47.5
Vikings-Bills: VIKINGS +3.5 / OVER 44.5
Power Ranking NFL: Bears in top-3. Crollano i Ravens
#1. BILLS (=)▶️
Stabili alla #1 dopo una vittoria e un rendimento difensivo facilitate anche dagli infortuni di BAL, i Bills e Allen hanno come sempre messo in mostra un super attacco che servirà nel MNF della prossima settimana in MIN, contro una delle migliori difese della lega, quella dei Vikings su cui Buffalo è comunque favorita (-3.5).
#2. 49ERS (+1)📈
La settimana di bye è arrivata in un momento perfetto per cercare di recuperare un po di energie ma anche di giocatori in infermeria (specialmente d’attacco). La prossima settimana i Niners ospiteranno LV su cui sono favoriti nettamente per una vittoria in doppia cifra (-9.5).
#3. BEARS (+6)📈📈📈
Chicago merita la top-3? Per me si. Williams al momento è il miglior QB a mio avviso, ma i Bears non sono solo attacco, pure la difesa sta iniziando a fare la differenza e lo abbiamo visto nel 34-17 vincente a SEA. Prossima settimana c’è un SNF in casa contro TB su cui i Bears sono favoriti per una vittoria con almeno un TD di margine (-6.5).
#4. JAGUARS (=)▶️
Vittoria dominante 42-7 contro i pessimi Colts per i Jaguars che continuano a viaggiare tra le migliori squadre della lega, con un ottimo equilibrio tra la difesa e soprattutto l’attacco ben gestito da Lawrence. La settimana prossima JAX aprirà la w9 col TNF in trasferta a BAL contro i Ravens a pezzi, su cui i Jaguars sono favoriti nettamente (-9.5) nonostante giochino fuori casa.
#5. BRONCOS (+2)📈
Grande vittoria in rimonta su KC per i Broncos che hanno sempre nella difesa il loro punto di forza, ma i 15 punti segnati da Nix e soci nell’ultimo quarto sono un segnale incoraggiante anche per l’attacco che ha potenziale e lo potrà dimostrare anche domenica prossima in trasferta in CAR, contro i Panthers che concedono molto dietro e su cui DEN è favorita con -2.5 punti di spread.
#6. VIKINGS (-4)📉
Persa l’imbattibilità per i Vikings usciti sconfitti a DET per 15-19, match in cui comunque MIN se l’è giocata ma questa volta l’ottima difesa non è bastata. L’attacco rimane un punto debole di MIN che la prossima settimana chiuderà la w9 con un MNF in casa contro BUF su cui i Vikings aprono da sfavoriti (+3.5).
#7. LIONS (+4)📈
La vittoria contro l’unica squadra ancora imbattuta (MIN) rilancia i Lions che l’hanno spuntata nonostante un match difficile per l’attacco. Goff e compagni sono stati aiutati finalmente dalla difesa che rimane il reparto deficitario di DET che la settimana prossima gioca una trasferta non impossibile a MIA dove i Lions sono favoriti per una vittoria con un TD di margine (-6.5).
#8. SEAHAWKS (-4)📉
La difesa rimane un reparto d’élite per Seattle, ma l’attacco sta faticando troppo e in casa contro CHI è arrivata la 3° sconfitta nelle ultime 4 partite per i Seahawks. I campioni in carica sono solo 4-4 e la prossima settimana non possono fallire in casa contro ARI. I Seahawks con -12.5 punti di spread sono i massimi favoriti della w9.
#9. BENGALS (-1)📉
I BNengals hanno vinto segnando 43 punti ma perdono una posizione. Si perchè CIN ha vinto in casa contro una squadra molto modesta come TEN che ha uno dei peggiori attacchi della lega a cui i Bengals hanno concesso 36 punti e 440 total yards. Vincere un match interno del genere solo in OT e con questa fatica difensiva non è un bel segnale e vedremo se l’attacco basterà anche la prossima settimana in trasferta ad ATL dove Burrows e soci sono comunque favoriti (-3.5).
#10. CHIEFS (-4)📉
Altre 4 posizioni perse da KC che in due settimane è scesa dalla #2 alla #10. Dopo il ko a SEA con soli 3 punti segnati, i Chiefs hanno perso anche a DEN e la prossima settimana Mahomes e compagni hanno un solo risultato, la vittoria interna contro NYJ su cui sono favoriti con -9.5 punti ma la squadra ha bisogno di migliorare molto e su tutti i reparti, anche quello offensivo.
#11. PATRIOTS (-1)📉
Anche i Patriots arrivano da una vittoria ma perdono una posizione nel ranking, perchè il 24-19 a MIA non è un grande segnale, soprattutto dopo un primo tempo tremendo in cui Maye e compagni hanno messo insieme solo 3 punti e si sono dovuti sforzare nel 2° tempo per portare a casa una vittoria che doveva essere molto più agevole. NE ospita GB la prossima settimana, in un interessante match tra due squadre con un record di 5-3, e il fattore campo spinge i Patriots favoriti (-3.5).
#12. STEELERS (+2)📈
Ottima vittoria 27-6 in uno scontro divisionale con CLE per gli Steelers che hanno dominato con una difesa soffocante. Doveva essere un anno di calo senza Tomlin, ma gli Steelers rimangono una contender in testa alla AFC North e la settimana prossima sfrutteranno il bye per preparare al meglio lo scontro al vertice determinante con CIN di w10.
#13. PACKERS (+2)📈
Buona vittoria anche per GB che nel TNF della scorsa settimana ha superato 27-19 CAR e ora avrà la settimana lunga per preparare la trasferta in New England dove i Packers potranno mostrare la loro difesa feroce, anche se l’attacco rimane instabile in una stagione da alti e bassi. Le teste di formaggio aprono sfavorite (+3.5) per la trasferta di domenica.
#14. RAMS (+4)📈
Come previsto i Rams vincono il derby di LA contro i disastrosi Chargers e provano a rilanciarsi in una stagione che li doveva vedere protagonisti assoluti, e che invece li vede essere tornati appena al 50% di win. La prossima settimana Stafford e compagni dovranno dare costanza ai propri risultati e cambiare passo già dalla trasferta a WAS dove sono favoriti con -5.5 punti di handicap.
#15. GIANTS (+4)📈
I Giants zitti zitti sono al comando della propria division, aiutata anche dai risultati tremendi delle rivali, e i G-Men conquistano +3 posizioni senza giocare visto che arrivano dalla settimana di bye che sarà stata utile per preparare il prossimo match contro gli avversari di PHI in crollo totale, e infatti NYG è favorita (-3.5) nonostante giochi in trasferta questo scontro di NFC East.
#16. FALCONS (-3)📉
Perdere un match in cui gli avversari non hanno completato nemmeno un passaggio è ridicolo e imbarazzante, e parliamo dello 0-16 della scorsa settimana dei Falcons a TB, un risultato che torna a lasciare qualche dubbio sulla squadra di Atlanta che domenica prossima è chiamata al pronto riscatto in casa contro CIN, su cui è comunque sfavorita (+3.5), anche se gioca tra le mura amiche (dove ha un record di 1-3).
#17. RAIDERS (+5)📈
Vittoria esterna con 38 punti segnati a NYJ, i Raiders chiudono la serie perdente tornando al successo, nonostante i punti interrogativi rimangano. Domenica sono curioso di vedere LV impegnata a SF dove è nettamente sfavorita (+9.5), per una squadra finora più micidiale in trasferta (3-1) che in casa.
#18. BUCCANEERS (+5)📈
Ho già accennato all’incredibile vittoria 16-0 di TB su ATL senza che Mayfield abbia completato nemmeno un lancio (0/3) ma con 322 yards su corsa accumulate dai Buccaneers che non potranno pensare a fare la stessa cosa la settimana prossima, in trasferta a CHI dove aprono sfavoriti con +6.5 punti di spread in appoggio. TB si conferma comunque una squadra davvero resiliente.
#19. RAVENS (-7) 📉📉📉
Catastrofe con l’infortunio dei primi 2 QB, Jackson e Huntley, e ci sono problemi anche per il 3° QB dei Ravens che arrivano dalla sconfitta con BUF e avranno pure la settimana corta visto che apriranno la w9 col TNF in casa contro i caldissimi Jaguars su cui sono nettamente sfavoriti anche se giocano in casa (+9.5). Piove sul bagnato quindi per BAL in una stagione da buttare, e da qui alle prossime settimane potremmo vedere i Ravens anche ben fuori dalla top-20.
#20. PANTHERS (-4)📉
Altro ko per i Panthers che hanno perso il TNF scorso a GB e si preparano ad uno scontro ostico in casa contro DEN, dove infatti Young e compagni sono leggermente sfavoriti (+2.5). La squadra con un record di 3-4 rimane al comando di una ridicola NFC South, ma bisogna tornare alla vittoria il prima possibile dopo gli ultimi 2 brutti ko.
#21. TEXANS (=)▶️
Stabili i Texans che arrivano dalla settimana di bye e ora avranno una serie di trasferte comunque non impossibili, ad iniziare dalla prossima domenica a LAC dove Stroud e soci sono favoriti (-4.5).
#22. BROWNS (-6)📉
I Browns non mi avevano convinto la settimana prima nella vittoria contro TEN e la scorsa settimana si sono visti i frutti (marci) di una squadra surclassata 6-27 a PIT in uno scontro divisionale dove Watson ha perso 8 sacks! Con questa linea c’è da tremare anche per la prossima trasferta a NO, dove però i book pensano ad un match combattuto e punto a punto, visto che CLE è sfavorita, ma di pochissimo (+1.5).
#23. COMMANDERS (+2)📈
Altre due posizioni conquistate da WAS che ha vinto aiutata da fattore campo e da rivali (PHI) in crisi totale, ma continuo a credere che i Commanders sono meglio del record di 2-4-1 di cui sono titolari al momento, visto che prima non avevano sfigurato nemmeno nella sconfitta a SF o nel ko in OT contro NYG. La prossima settimana in casa contro LAR secondo me i Commanders potranno giocarsi le loro carte.
#24. CARDINALS (+4)📈
Vittoria inattesa a DAL, la 2° in 3 settimane per i Cardinals. Il cambio di Brisset in panchina per il QB Minshew, ha ripagato e ARI si prepara alla trasferta a SEA della prossima settimana dove è la maggior sfavorita della domenica con +12.5 punti di spread in appoggio. In arrivo un altro upset?
#25. COWBOYS (-5)📉
Altra stagione da dimenticare, con una difesa che rimane pessima (33 punti subiti in casa da ARI), anche Prescott non sta brillando e la squadra si affida molto alle corse. Domenica prossima arriva però una trasferta che potrebbe essere positiva a IND, dove i Cowboys sono favoriti (-5.5).
#26. DOLPHINS (=)▶️
Miami ha giocato un ottimo primo tempo domenica scorsa, spaventando NE, ma è crollata nel secondo tempo. Se la squadra riuscisse a gestire meglio i finali, avrebbe un record decisamente migliore dell’attuale 1-6, e la settimana prossima i Dolphins ospitano DET su cui sono sfavoriti (+6.5).
#27. SAINTS (-3)📉
I Saints arrivano dalla settimana di bye ma perdono lo stesso tre posizioni perchè alcune squadre di bassa fascia hanno giocato bene domenica scorsa, mentre NO è arrivata alla pausa con un rendimento offensivo in calo che preoccupa, anche in vista della sfida interna di domenica prossima contro CLE, su cui i Saints sono comunque favoriti (-2.5).
#28. TITANS (+2)📈
I Titans hanno lottato a CIN e hanno tenuto testa a Burrow e compagni, arrendendosi solo in OT e dopo aver segnato 36 punti. I Titans rimangono una delle squadre peggiori e in ricostruzione, ma vendono sempre a caro prezzo la pellaccia e la settimana prossima potranno riposarsi in vista del bye.
#29. EAGLES (-2)📉
Sconfitti anche a WAS gli Eagles continuano la loro stagione da incubo che potrebbe continuare anche la settimana prossima dove giocano in casa ma sono sfavoriti (+3.5) nonostante sfidino una squadra da centro ranking come NYG. La squadra ha un record di 2-6 con un 1-7 ATS nelle scommesse (0-4 ATS in casa) che fa ben capire quanto analisti ed esperti si aspettassero altro da PHI quest’anno.
#30. JETS (-1)📉
I Jets forse sono un pò meglio di così, ma la sconfitta interna con 38 punti concessi a LV in difficoltà è un altro brutto segnale per NYJ che la prossima settimana ha la trasferta a KC contro i Chiefs chiamati al riscatto, e i Jets sono sfavoriti con +9.5 punti di spread in appoggio.
#31. CHARGERS (=)▶️
L’avvio da 0-7 che avevo preventivato alla fine si è realizzato per i Chargers che hanno perso il derby di LA e potrebbero continuare la loro stagione da horror andando anche 0-8 visto che la prossima domenica giocano in casa, ma sono sfavoriti (+4.5) contro HOU.
#32. COLTS (=)▶️
I Colts sono stati sommersi nel 7-42 a JAX della settimana scorsa (0-28 all’intervallo), squadra allo sbando che per me si merita tutto l’ultimo posto, se vogliamo in coabitazione con LAC. La settimana scorsa a IND arrivano i Cowboys a loro volta in crisi, ma i Colts sono comunque sfavoriti secondo gli analisti (+5.5).
Betting Trends: le statistiche più interessanti per NFL Week 9
Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers (BEARS -6.5)
I Bears sono 8-0 ATS nelle ultime partite in primetime. I Bears di Ben Johnson si sono rivelati una vera miniera d’oro per chiunque abbia puntato su di loro nelle partite in notturna, coprendo lo spread per otto incontri consecutivi con uno scarto medio di 8,3 punti! Questa striscia impressionante include un bilancio di 5-0 ATS in casa, oltre a vittorie in prima serata – in questa stagione – con margini di 20, 6 e 17 punti. È stata una stagione alquanto singolare per i Buccaneers, capaci di riprendersi da un avvio da 0-4 vincendo tre delle ultime quattro partite. C’è da dire, però, che hanno affrontato un calendario piuttosto agevole; questa trasferta contro una pretendente al Super Bowl in grande spolvero rappresenta, senza dubbio, il loro banco di prova più difficile finora. Ben Johnson da quando è diventato capo allenatore ha tenuto un 19-7-1 ATS nelle scommesse con i suoi Bears.
Seattle Seahawks-Arizona Cardinals (SEAHAWKS -8.5)
I Seahawks hanno dominato le scommesse negli ultimi precedenti contro i Cardinals con un 9-1 ATS. Nonostante un deludente bilancio di 4 vittorie e 4 sconfitte, i Seahawks hanno mostrato statistiche solide, attestandosi al terzo posto per yard nette guadagnate per azione, mentre Arizona si colloca in ultima posizione. I Seahawks sono chiamati al pronto riscatto dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa, e l’avversario sulla carta è quello giusto. I Cardinals passano inoltre dall’affrontare (al chiuso, a Dallas) quella che forse è la peggiore difesa della NFL, a scontrarsi, all’aperto e a novembre, con quella che probabilmente è la migliore difesa della lega: quella di Seattle. Analizzando la serie di 10 partite in cui Seattle ha coperto lo spread (ATS), si nota che in sette occasioni i Seahawks hanno vinto con uno scarto in doppia cifra; tra queste, una vittoria casalinga con 22 punti di scarto lo scorso novembre e un netto successo per 24 punti in Arizona, durante la seconda settimana di campionato, in cui i Cardinals hanno totalizzato appena 151 yard. Con l’ingresso di Drew Lock al posto di Sam Darnold, lo spread a favore di Seattle è sceso da -11,5 a -8.5 ma non c’è problema visto che proprio il QB backup era il titolare in quella partita dominata in Arizona, dove ha completato 19 passaggi su 26 per 235 yard, 3 touchdown e zero intercetti. In questa stagione è sceso in campo solo due volte, ma ha offerto prestazioni eccellenti nei pochi minuti a disposizione; al contrario, il rendimento di Darnold ha subito un netto peggioramento. Non sono convinto che questo cambio di quarterback rappresenti davvero quel passo indietro che il mercato delle scommesse suggerisce. Ora che sono fuori dalla zona playoff, i Seahawks non possono permettersi di sottovalutare nessuno. Contro Dallas, Gardner Minshew è sembrato una superstar, ma vedremo come se la caverà a Seattle contro la difesa dei Seahawks.
LA Chargers-Houston Texans (UNDER 40.5)
E’ una stagione orrida per i Chargers, ma gli scommettitori che stanno puntando su match ad alto punteggio per Herbert e compagni sono contenti, con LAC che è Under 11-1-1 nelle ultime 13 partite in cui si sono registrati una media di appena 36,3 punti complessivi. L’attacco, per giunta, sta peggiorando: nelle ultime due gare ha messo a segno un totale di soli 15 punti. In questa stagione, LAC si colloca al 25° posto o peggio per quanto riguarda la frequenza di giocate esplosive, la percentuale di touchdown nella “red zone” e il tasso di conversione dei terzi down. Sul fronte difensivo la situazione è meno grave: i Chargers rientrano tra le prime 10 squadre per quanto riguarda la percentuale di touchdown concessi agli avversari nella “red zone” e il tasso di conversione dei terzi down subiti. I Texans sembrano gli avversari ideali per un altro match a basso punteggio. I Texans hanno infatti registrato l’Under in sette delle loro ultime otto trasferte, con una media di appena 34,5 punti complessivi in tali incontri. Nelle due partite giocate finora fuori casa in questa stagione, hanno concesso agli avversari rispettivamente 19 e 3 punti.
Altri top trends Week 9 NFL
Al contrario dei Chargers l’altra parte di LA, quella dei Rams, vive di alti punteggi. LAR è Over 13-2 nelle ultime trasferte e per la partita a Washington la linea O/U si gioca a 47.5 punti totali. Da Over anche i Raiders che hanno segnato sempre Over nelle ultime 6 partite e per la trasferta a San Francisco c’è una linea alta a 52.5 punti totali, ma superabile. Infine i Panthers sono 13-1 ATS nelle ultime partite dopo una sconfitta, anche se domenica in Carolina arriva un avversario ostico, i Broncos, su cui Young e compagni sono anche leggermente sfavoriti (+2.5).
Quote Antepost: gli aggiornamenti NFL
Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della NFL con i Buffalo Bills che scavalcano, anche se di poco i San Francisco 49ers, ma la squadra che cresce di più è quella dei Chicago Bears che oggi si giocano @9 volte la posta rispetto al 15 della settimana scorsa. Continuano ad avvicinarsi alle favorite anche i Jacksonville Jaguars.
Nelle lavagne per MVP Regular Season domina sempre Josh Allen, col QB dei Bills che ha in Brook Purdy il suo primo avversario, ma Purdy è stato agganciato da Joe Burrow e si avvicina con passi in avanti da gigante pure Caleb Williams che come detto sta facendo faville alla guida dei Bears. Bene anche Trevor Lawrence che sta giocando in modo bilanciato con Jacksonville una delle sue migliori stagioni, e rimane un contender per questo titolo in cui dominano i QB, il primo non in quel ruolo è il RB Jahmyr Gibbs che però è molto staccato @41 volte la posta.
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