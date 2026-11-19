La week 12 di Football Americano NFL inizierà giovedì notte col Thursday Night tra Houston Texans-Indianapolis Colts. Il grosso delle partite sono alla domenica, col Sunday Night che vedrà di fronte San Francisco 49ers-Minnesota Vikings nella cornice dello stadio Azteca in Messico, mentre lunedì a chiudere col Monday Night vedremo Washington Commanders-Cincinnati Bengals. Pronostici NFL Week 11.
Pronostici NFL Week 11: Power Ranking
Iniziamo l’analisi della Week 1 NFL dal Power Ranking dove tornano in testa i 49ers sui Bills, con i Jaguars stabili sul gradino basso del podio. Il salto in avanti più alto lo fanno i Browns che guadagnano +6 posizioni. I cali più importanti, di -4 posizioni a testa, riguardano Packers, Ravens, Cardinals. Scendono all’ultimo posto gli Eagles dopo che i Chargers si sono finalmente sbloccati col primo successo stagionale.
#1. 49ERS (+1)
Tornano al comando i Niners dopo la vittoria 46-40 ad Arlington. La prossima settimana SF gioca a Mexico City contro MIN su cui apre favorita con -3.5 punti di handicap.
#2. BILLS (-1)
Anche BUF arriva da una vittoria in trasferta, ma più semplice nel 31-12 a NYJ. La prossima settimana i Bills tornano in casa dove sono i massimi favoriti della w11 con -16.5 punti di handicap da coprire contro MIA.
#3. JAGUARS (=)
Stabili al terzo posto i Jaguars che sono una delle squadre più complete dalla NFL con un QB di livello, un WR che sta emergendo come una stella, una coppia di RB affidabili sulle corse e una super difesa. Il 40-23 in TEN della scorsa settimana è un altro segnale di cosa possa fare JAX in questa stagione. Domenica Lawrence e compagni sono attesi alla trasferta a NYG dove sono favoriti con -5.5 punti di spread.
#4. BENGALS (+2)
CIN vince la sfida al vertice divisionale contro PIT e lo fa anche bene con un 38-18 finale. Burrow è il candidato principale al titolo di MVP, sta giocando la miglior stagione della sua carriera, aiutato da due WR come Chase e Higgins. I Bengals chiuderanno la w11 lunedì notte a WAS dove sono favoriti con una vittoria con almeno un TD di scarto (-6.5).
#5. BEARS (-1)
CHI arriva dalla settimana di bye, rimane in corsa in una division competitiva e si prepara alla prossima domenica in casa, dove i Bears sono favoriti in doppia cifra (-11.5) contro NO.
#6. BRONCOS (-1)
Anche DEN arriva dalla settimana du bye e ha perso una posizione senza giocare, e i Broncos loro domenica rientrano in casa dove sono favoriti in doppia cifra (-10.5) contro LV.
#7. VIKINGS (+4)
Risale MIN che dopo essere uscita dalla top-10 a seguito di 2 sconfitte (dopo un avvio da 6-0) ha impressionato andando a dominare 30-10 a GB contro gli storici rivali, i Packers. Prossima settimana SNF da non perdere con i Vikings impegnati a Mexico City contro SF da sfavoriti con +3.5 punti di spread in appoggio. La difesa rimane d’élite e a Cousins è bastato poco tempo per tornare alla guida dell’attacco di MIN.
#8. LIONS (=)
L’attacco di DET è una certezza e ha segnato 35 punti in casa nella bella vittoria su NE dove si è finalmente vista anche una difesa di qualità che ha lasciato i Pats a soli 10 punti. Domenica prossima DET ospita TB in casa dove è favorita con -6.5 punti di spread. Goff e compagni non hanno mai perso in casa quest’anno (5-0).
#9. CHIEFS (+1)
KC si è affidata ad un attacco verticale nel 35-13 ad ATL e Mahomes e soci sembrano tornati in forma nel momento giusto della stagione. Vedremo se si confermeranno domenica prossima, dove hanno un impegno agevole sulla carta, contro ARI su cui sono nettamente favoriti (-15.5).
#10. SEAHAWKS (-1)
L’attacco non sta brillando con Lock, ma la difesa ancora una volta ha rimesso in pista i Seahawks nel 21-13 a LV, un successo non così impressionante per SEA che la prossima settimana avrà il riposo, in vista del big match con SF.
#11. PACKERS (-4)
Brutto crollo interno in un match a Lambe Field contro i rivali di MIN su cui i Packers sono stati dominati 10-30. La settimana prossima arriva un bye provvidenziale per GB.
#12. RAMS (+2)
Continua la rinascita e la risalita di LAR che arriva dal 34-6 comodo in ARI. I Rams sono attesi dal bye della prossima settimana in vista di un calendario che si fa tosto contro GB, KC e SF in fila. Stafford e compagni hanno vinto 4 partite di fila, ma hanno perso anche diversi giocatori chiave quando sta arrivando il momento chiave della stagione e uno schedule bello tosto come abbiamo visto.
#13. STEELERS (-1)
La sconfitta di 20 contro CIN ha ricordato i limiti di PIT che si aspettava di più almeno dalla difesa. Gli Steelers sono chiamati a vincere domenica prossima a PHI, dove sono favoriti con -4.5 punti di handicap.
#14. GIANTS (=)
NYG perde in casa giocandosela contro WAS, ma rimane stabile alla #14. I G-Men hanno perso solo di 3 ma domenica prossima potrebbero perderne un altra sul proprio campo visto che arriva JAX su cui i Giants sono sfavoriti (+5.5).
#15. PANTHERS (+4)
CAR non ha fallito una vittoria determinante a NO, anche se è arrivata a fatica nel finale. La prossima settimana i Panthers potranno sfruttare un turno interno agevole contro BAL per dare un pò di continuità di risultati, e Young e compagni sono favoriti con -2.5 punti di spread contro i Ravens.
#16. BROWNS (+6)
La salita maggiore della settimana la mette a segno CLE che guadagna +6 posizioni (anche un po per demeriti altrui) dopo il successo interno su HOU. I Browns
#17. PATRIOTS (-2)
Dopo un periodo di rilancio seconda settimana di fila di discesa dopo prove deludenti per i Patriots annientati 10-35 a DET. La prossima settimana NE riposa. Bisognerà rivedere una difesa che sta lavorando male, un Maye che è tornato
a calare al centro dell’attacco e il 3° infortunio stagionale per Brown.
#18. BUCCANEERS (=)
I resilienti Buccaneers arrivano dalla settimana di pausa per preparare al meglio la prossima trasferta a DET dove TB è sfavorita con +6.5 punti di spread in appoggio.
#19. TEXANS (-3)
HOU arriva dalla sconfitta di 3 punti a CLE dove nel secondo tempo i Texans non si sono praticamente mossi. Ora settimana corta in vista del TNF che aprirà la w11 in casa contro i Colts su cui HOU è comunque favorita in doppia cifra (-12.5).
#20. FALCONS (-3)
Il solo Robinson non puo bastare per ATL, e si è visto nel pesante ko interno dei Falcons (13-35) contro KC. La settimana prossima bye per ATL.
#21. RAIDERS (=)
E’ iniziata l’era Mendoza e anche bene, ma poi LV cala alla lunga nel secondo tempo e perde in casa contro SEA. Ora trasferta difficile a DEN con i Raiders che però potrebbero anche coprire uno spread in doppia cifra (+10.5).
#22. COWBOYS (+1)
DAL ha perso in casa subendo 46 punti da SF, con la difesa che rimane il solito punto debole dei Cowboys che però hanno fatto faticare la miglior squadra della lega, segnando 40 punti con l’attacco guidato da Prescott che rimane un punto di forza per DAL che la settimana prossima ha un turno favorevole in casa contro TEN su cui è favorita con -8.5 punti.
#23. COMMANDERS (+2)
Lo diciamo sempre, WAS è meglio di quanto dica il proprio record, e lo abbiamo visto anche nella vittoria in rimonta a NYG. Ora settimana lunga visto che i Commanders torneranno in campo lunedì in casa, ospitando la caldissima CIN su cui WAS è sfavorita (+6.5).
#24. RAVENS (-4)
La stagion e di BAL è del tutto compromessa lo sappiamo, ma perdere anche in casa contro LAC che non aveva mai vinto finora è uno strazio per i tifosi dei Ravens che hanno visto Brissett lanciare 49 volte alla sua prima al centro dell’attacco di BAL, ma senza efficacia. In w11 i Ravens giocano in trasferta a CAR dove sono di poco sfavoriti (+2.5), mi aspettavo anche qualche punto in più di spread per gli ospiti.
#25. SAINTS (-1)
Alcuni aspetti di NO sono positivi, ma rimangono pochi. Il resto della squadra non va e perde in casa lo scontro divisionale con CAR. Ora arriva una trasferta davvero ostica a CHI dove i Saints sono appoggiati da uno spread di +11.5.
#26. COLTS (+4)
I Colts continuano a fare lo yo-yo tra le posizioni basse e superano MIA sia nel ranking che sul campo anche se di misura 24-22 in uno scontro tra due delle peggiori squadre della lega. Non proprio un upset. Ora IND avrà la settimana corta per preparare il TNF a HOU dove c’è uno altro spread in doppia cifra per i Colts underdogs (+12.5).
#27. DOLPHINS (-1)
Luci e ombre con McCord al via dell’attacco. MIA se la gioca ma perde di 2 a IND. Domenica i Dolphins sono i massimi sfavoriti di giornata in trasferta a BUF (+16.5 per MIA).
#28. CHARGERS (+4)
Per la prima volta in stagione Herbert non subisce nemmeno un intercetto e LAC dopo un avvio da 0-8 vince finalmente la prima partita dell’anno, anche se contro i Ravens a pezzi. Domenica in casa potrebbe arrivare un altro successo per i Chargers che sono favoriti con -2.5 punti di handicap su NYJ.
#29. JETS (=)
Altro giro altra sconfitta anche se il 12-31 interno contro BUF poteva anche essere preventivato. Vediamo se le cose miglioreranno domenica in trasferta a LAC dove secondo i book i Jets se la potranno giocare (+2.5).
#30. TITANS (-2)
I Titans beccano 40 punti in casa, ma lo fanno contro una delle migliori squadre NFL e non tutto è stato da buttare. Per esempio Ward sta facendo miglioramenti. Domenica TEN gioca da sfavorita (+8.5) a DAL.
#31. CARDINALS (-4)
Anche in ARI cambio in regia ma la prima di Carson Beck non rimarrà di certo nei libri di storia (108 yard lanciate) e i Cardinals sembrano aver fatto un passo indietro nel pesante 6-34 interno contro LAR. Ora per i Cardinals arriva una trasferta di fuoco a KC con +15.5 punti in appoggio.
#32. EAGLES (-1)
PHI arriva dalla settimana du bye ma scende all’ultimo posto. Per molti gli Eagles non vinceranno più una partita da qui alla fine della stagione. Intanto domenica a PHI arrivano gli Steelers su cui gli Eagles sono sfavoriti con +4.5 punti di spread.
NFL Week 11: Analisi prime-time
Vediamo le analisi delle sfide più interessanti e in prime time per la week 11 di NFL.
TNF: Houston Texans-Indianapolis Colts
Due squadre che finora hanno reso al di sotto delle aspettative puntano a conquistare la quarta vittoria stagionale: giovedì sera, gli Indianapolis Colts affronteranno in trasferta gli Houston Texans in uno scontro valido per la AFC South.
I Texans (3-6), dopo aver perso le prime quattro partite della stagione, si sono rivelati una delusione, soprattutto considerando che avevano raggiunto i playoff in ciascuna delle tre annate precedenti. Il quarterback C.J. Stroud, è stanco di sentire parlare del rendimento insoddisfacente della sua squadra in questa prima metà di stagione Dopo l’avvio da 0-4, Houston aveva vinto tre delle quattro partite successive, prima di cedere per 27-24 sul campo dei Cleveland Browns la scorsa settimana. Attualmente, i Texans si trovano a quattro vittorie di distanza dai Jacksonville Jaguars, capolista della AFC South, e sono piuttosto lontani anche nella corsa per una wild-card. Martedì, Houston ha inserito nella lista infortunati (injured reserve) il linebacker di punta Azeez Al-Shaair (inguine). Mercoledì è stata confermata l’assenza del defensive end di spicco Danielle Hunter (bicipite femorale), del tight end Brevin Jordan (piede/malattia), del running back Woody Marks (commozione cerebrale) e del ricevitore Marvin Harrison Jr. (bicipite femorale). Il running back David Montgomery (inguine) ha completato tre sessioni di allenamento consecutive a pieno ritmo ed è pronto a rientrare dopo aver saltato quattro partite. Anche la safety Kamari Lassiter (polso) ha ricevuto il via libera per giocare, mentre la presenza della guardia Wyatt Teller (schiena), del linebacker Jake Hummel (inguine) e del cornerback Jaylin Smith (bicipite femorale) rimane in dubbio.
I Colts (3-7) inseguono Houston con mezzo successo di ritardo, ma hanno già iniziato a muoversi in ottica futura, tra cui cedendo ai Seattle Seahawks la guardia Quenton Nelson, convocato per otto volte al Pro Bowl. Domenica, i Colts hanno interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive battendo in casa i Miami Dolphins per 24-22. In precedenza, sempre in questa stagione, i Colts avevano superato i Texans per 19-17 tra le mura amiche, grazie a un field goal da 53 yard realizzato da Spencer Shrader a soli 16 secondi dalla fine, nonostante Houston sia riuscita a limitare la stella dei Colts, Jonathan Taylor, a una media di 3 yard per corsa (68 yard su 23 tentativi). Sorprendentemente, in questa stagione Taylor non ha ancora raggiunto le 100 yard in una singola partita, pur occupando il sesto posto nella NFL con 739 yard corse. È però riuscito a superare quota 90 yard in cinque occasioni, con un massimo di 98. Nella vittoria della scorsa settimana contro i Dolphins, Taylor ha corso per 83 yard su 16 tentativi, dividendosi il carico di lavoro con Seth McGowan – scelto al settimo giro del draft – che ha totalizzato 77 yard e un touchdown su 12 portate. Indianapolis si è dimostrata decisamente meno efficiente nel gioco aereo. Contro Miami, il veterano Daniel Jones ha subito due intercetti, completando passaggi per sole 108 yard e un touchdown. Nelle ultime cinque partite, Jones ha collezionato otto intercetti, portando il suo totale stagionale a 12 – il dato peggiore dell’intera NFL. Il cornerback Sauce Gardner (problema al polpaccio) non ha preso parte agli allenamenti per tutta la settimana, ma figura tra i quattro giocatori dei Colts in dubbio per la partita di giovedì. Gli altri sono l’offensive tackle Charlie Heck (motivi personali), il long snapper Luke Rhodes (problema al bicipite femorale) e il ricevitore Anthony Gould (problema a un dito del piede). Charvarius Ward Sr. (ginocchio) figura tra i cinque giocatori dei Colts che non saranno della partita. Assenti anche il defensive tackle Jerry Tillery (polpaccio), il tight end Will Mallory (bicipite femorale) e gli offensive tackle Bernhard Raimann (commozione cerebrale) e Jalen Travis (ginocchio).
San Francisco 49ers-Minnesota Vikings
Uno dei migliori scontri della stagione NFL potrebbe andare in scena a Città del Messico. I Minnesota Vikings affronteranno i San Francisco 49ers domenica sera, davanti a un pubblico televisivo in prima serata. La sfida tra le due squadre, in una cornice internazionale gremita, potrebbe rivelarsi decisiva per definire i vertici della classifica della NFC in vista della postseason. Entrambe le squadre hanno ottenuto ottimi risultati in trasferta in questa stagione, subendo una sola sconfitta lontano da casa a testa. Il bilancio complessivo degli scontri diretti è in parità sul 25-25-1, includendo sei partite di playoff. I Vikings hanno vinto l’ultimo confronto tra le due squadre, imponendosi per 23-17 in casa nel 2024.
I 49ers (8-1) capolista della conference, sono reduci da una rocambolesca vittoria per 46-40 contro i Dallas Cowboys. L’incontro ha messo in luce la grande capacità offensiva dei 49ers, ma ha anche evidenziato alcune vulnerabilità nella loro difesa. Ora li attende un confronto impegnativo contro Kirk Cousins e l’attacco dei Vikings. L’8 novembre, San Francisco ha superato Cousins – all’epoca tra le fila dei Las Vegas Raiders – con un netto 38-17; da allora, però, i Vikings hanno ingaggiato il quarterback veterano. I 49ers si preparano dunque ad affrontare Cousins per la seconda volta nel giro di tre settimane. San Francisco punta a mantenere lo slancio in attacco. Brock Purdy ha completato il 70,1% dei suoi passaggi per 2.369 yard, 20 touchdown e cinque intercetti, aggiungendo 222 yard e due marcature su 41 corse personali. Christian McCaffrey è il miglior corridore dei 49ers, con 519 yard e 10 touchdown su corsa. George Kittle è il ricevitore più prolifico di San Francisco, con 44 ricezioni per 557 yard e cinque touchdown.
Al suo debutto con i Vikings (7-2) la scorsa settimana, Cousins ha totalizzato 207 yard, due touchdown e un intercetto, completando 21 passaggi su 31 nel successo per 30-10 contro i Green Bay Packers. In questa stagione, Kirk Cousins ha collezionato complessivamente 2.547 yard su passaggio, 22 touchdown e nove intercetti nelle 10 partite in cui è partito titolare. Aaron Jones è il miglior corridore dei Vikings, con 521 yard e tre touchdown, mentre Justin Jefferson guida la squadra per numero di ricezioni, con 40 prese per 467 yard e quattro mete. La scorsa settimana Jefferson ha messo a segno nove ricezioni per 74 yard e si aspetta che Cousins continui a cercarlo.
Washington Commanders-Cincinnati Bengals
I Washington Commanders ospitano i Cincinnati Bengals nel Monday Night Football di Week 11 della stagione NFL 2026. La rivalità vede Washington in vantaggio per 6 vittorie a 5 (con un pareggio) nei 12 precedenti ufficiali.
I Commanders (3-5-1) arrivano dalla vittoria 24-21 in trasferta contro i Giants. I Commanders mostrano un andamento altalenante fatto di vittorie divisionali preziose alternate a battute d’arresto. Il leader dell’attacco è il QB Jayden Daniels che si affida al WR veterano Stefon Diggs, supportato dal rookie Antonio Williams. Il RB Rachaad White è utile sia su terra che in ricezione al fianco di Austin Ekeler. Sonny Styles guida la difesa con 80 tackle totali, arriva da una prova da 13 placcaggi contro i Giants. Lo segue Frankie Luvu con 55 tackles mentre il CB Rasul Douglas è arrivato a 3 intercetti stagionali. Laremy Tunsil è un assenza pesantissima sul lato cieco di Daniels e sono fuori anche il WR Dymani Browns e il RB Jacory Croskey-Merritt. La guardia titolare Lucas Patrick è nel protocollo commozioni cerebrali e la sua presenza è in dubbio. Da valutare anche i due Tight End Chi Okonkwo e Colson Yankoff.
Vittoria casalinga per 38-18 nel derby divisionale contro i Pittsburgh Steelers per i Bengals (7-2) che continuano a rimanere una delle squadre ai vertici della propria division e anche del power ranking. I Bengals reduci da cinque vittorie consecutive e un attacco da 36,2 punti a partita guidato da Joe Burrow, favorito per il titolo di MVP, ha superato le 2.115 yard con 20 TD pass e guida il miglior attacco aereo della lega. La coppia di ricevitori formata da Tee Higgins e Ja’Marr Chase è risultata incontenibile per tanti, e non dimentichiamo il TE Mike Gesicki. Il riferimento sulle corse è il RB Chase Brown. La difesa non è allo stesso livello dell’attacco, ma Boye Mafe è il leader della squadra con 5.5 sacks e nelle pressioni, la safety Jordan Battle è un ex Commanders ed è arrivato a 3 intercetti personali in stagione, e in linea ci sono Jonathan Allen e Dexter Lawrence II. La guardia destra Dalton Risner ha lasciato l’ultima partita contro Pittsburgh per un infortunio al ginocchio; se non dovesse farcela, è pronto al suo posto Jalen River. Assente nel reparto ricevitori Andrei Iosivas. Sono in dubbio la safety Kyle Dugger e il LB Oren Burks. Myles Hinton è fermo per sindrome influenzale, ma atteso al rientro.
Betting Trends: le statistiche più interessanti per NFL Week 11
Passiamo al betting trends più interessanti per le scommesse sulle partite della week 11 NFL.
Chicago Bears-New Orleans Saints (BEARS -6.5 1°TEMPO)
I Saints sono 1-8 ATS in questa stagione nei primi tempi e in questo match siamo di fronte a una combinazione ideale per quanto riguarda il primo tempo: i Bears, infatti, sono una delle migliori squadre della NFL in questa fase, con un bilancio di 7-2 ATS nei primi due quarti. I Saints occupano l’ultimo posto per punti segnati nel primo tempo, con una media deludente di 6,2 punti a partita. Al contrario, i Bears partono fortissimo, attestandosi al quarto posto con una media di 15 punti nel primo tempo. Inoltre, al Soldier Field, Chicago si è dimostrata solida in difesa durante la prima metà di gara, concedendo una media di soli 7,2 punti, un dato che vale il quarto posto a pari merito nella NFL. I Bears sono inoltre reduci da una settimana di riposo mentre i Saints lasciano la comodità di New Orleans per affrontare una partita all’aperto a fine novembre. Per i Saints, la situazione potrebbe farsi complicata ben prima dell’intervallo.
New York Giants-Jacksonville Jaguars (JAGUARS -6.5)
Si è parlato molto del calendario fin troppo agevole dei Giants che ne hanno saputo approfittare, ma ora dovranno vedersela con i Jaguars che, dopo i rinforzi arrivati alla scadenza del mercato, si collocano al terzo posto per probabilità di vittoria del Super Bowl e nel nostro power ranking. Jacksonville non ha concesso sconti agli avversari più deboli: nelle ultime tre partite ha dominato i Titans (+17), i Ravens (+23) e i Colts (+35), con un margine di vittoria medio di 25 punti! Nella sconfitta della scorsa settimana contro i Commanders, i Giants hanno mostrato qualche crepa. L’ultima volta che hanno affrontato un avversario con un bilancio positivo è stato nella seconda settimana contro i Rams, che li hanno annientati con uno scarto di 22 punti. I Jaguars hanno un impressionante 14-3-1 ATS nelle ultime partite da favoriti.
Dallas Cowboys-Tennessee Titans (TITANS +7.5)
Al contrario di JAX, i Cowboys sono 5-15 ATS nelle ultime partite da favoriti e in queste ultime 20 partite in cui sono partiti favoriti, solo in quattro occasioni i Cowboys hanno vinto con un margine di almeno otto punti. Solo in questa stagione, i Cowboys hanno perso direttamente contro i Buccaneers (con Jalon Daniels in campo) pur essendo favoriti di 9,5 punti, e contro i Cardinals, nonostante un pronostico a loro favore di 7,5 punti. Proprio come i Cowboys, anche i Titans sono una barzelletta, ma almeno ultimamente stanno mostrando un po’ di combattività. Contro Jacksonville sono rimasti in partita fino alle fasi finali, quando i Jags hanno preso il largo; nella gara precedente, invece, avevano segnato 36 punti, pur perdendo ai supplementari contro Cincinnati. Non è un’esagerazione affermare che Cam Ward stia giocando il miglior football della sua carriera, avendo totalizzato 535 yard e quattro touchdown nelle ultime due partite. Di certo, Tennessee può tenere testa a una squadra di Dallas che, nelle ultime due partite casalinghe, ha concesso l’assurda cifra di 79 punti e che, sempre in casa, occupa il 31° posto per yard nette concesse per azione.
Altri trend Week 11 NFL in breve
Dallas Cowboys-Tennessee Titans (OVER 54.5)
Ancora sul match di Dallas. I Cowboys sono O/U 19-7-1 dall’inizio della scorsa stagione.
Philadelphia Eagles-Pittsburgh Steelers (STEELERS -4.5)
Gli Eagles sono 0-7 ATS nelle ultime partite.
Denver Broncos-Las Vegas Raiders (RAIDERS +10.5)
I Raiders sono 13-3 ATS nei viaggia a Denver dal 2018 ad oggi.
Previsioni NFL Week 11: tutti i consigli su Spread e Over-Under
Le previsioni sugli spread e gli Over-Under della week 11 di NFL, sono solo prime idee. Le giocate ufficiali di Guru e Morfeo rimangono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.
HOU-IND: 2 +10.5 / OVER 44.5
BUF-MIA: 2 +16.5 / OVER 45.5
CHI-NO: 2 +10.5 / UNDER 49.5
DAL-TEN: 2 +7.5 / OVER 54.5
DET-TB: 1 -6.5 / OVER 46.5
KC-ARI: 2 +16.5 / OVER 41.5
PHI-PIT: 2 -4.5 / UNDER 38.5
CAR-BAL: 1 -2.5 / OVER 43.5
LAC-NYJ: 1 -2.5 / OVER 40.5
DEN-LV: 2 +10.5 / OVER 40.5
NYG-JAX: 2 -6.5 / OVER 46.5
SF-MIN: 2 +3.5 / UNDER 46.5
WAS-CIN: 2 +6.5 / UNDER 52.5
Quote Antepost: gli aggiornamenti NFL
Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della NFL. I San Francisco 49ers @5.75 si riprendono i favori dei bookmakers, di poco avanti sui Buffalo Bills @6 mentre continua a scendere la quota dei Jacksonville Jaguars @8.50, terza forza secondo gli analisti, che si lasciano alle spalle i Chicago Bears #9, poi si sale in doppia cifra con Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs entrambe @11 volte la posta.
Per le quote antepost su MVP Regular Season abbiamo il QB dei Bengals, Joe Burrow @1.83 che sta prendendo il largo su Josh Allen @4.50, Brock Purdy @5.50 e Trevor Lawrence @6, i QB che guidano le tre squadre attualmente favorite per il Vince Lombardi Trophy come abbiamo visto prima. Rimane molto indietro Patrick Mahomes @26, la stessa quota con cui si gioca Caleb Williams.
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.