Abbiamo già visto i primi match della cosidetta week 0 dello scorso fine settimana, ma è da giovedì 3 settembre che si inizia a fare sul serio con la Week 1 di College Football NCAAF, andiamo a vedere le analisi dei primi big match dell’anno, dopo aver analizzato nel dettaglio la stagione con un anteprima e tanti consigli e spunti per le scommesse stagionali antepost. Pronostici NCAAF Week 1.
Pronostici NCAAF Week 1: I big match della prima settimana
Vediamo le analisi dei big match più interessanti della week 1 di College Football NCAAF. Siamo solo alle prime battute e non ci sono ancora gli scontri epici che vedremo più avanti nelle prossime settimane, ma non mancano comunque match da non perdere subito da questa prima settimana di gioco.
Georgia Tech-Colorado
Nella partita d’esordio della stagione 2025, i Georgia Tech Yellow Jackets hanno dominato i Colorado Buffaloes, totalizzando 320 yard su corsa e vincendo per 27-20.
Gli Yellow Jackets ercheranno di ripetere l’impresa giovedì sera nella partita inaugurale della stagione 2026. La vittoria del Georgia Tech a Boulder, in Colorado, la scorsa stagione ha dato il via a una stagione da 9 vittorie e 4 sconfitte, la prima dal 2016. Il quarterback Haynes King ha totalizzato 299 delle 463 yard degli Yellow Jackets, di cui 156 su corsa, ma ora gioca nella NFL con i Carolina Panthers. Alberto Mendoza subentra come quarterback titolare, mentre il dinamico running back Justice Haynes fa il suo debutto con il Georgia Tech dopo il trasferimento dal Michigan.
I Buffaloes arrivano da una stagione con un bilancio di 3 vittorie e 9 sconfitte, la terza sotto la guida dell’allenatore Deion Sanders e la più deludente delle tre. Colorado, che ha perso sette delle ultime otto partite, ha apportato importanti cambiamenti nello staff tecnico. Brennan Marion prenderà le redini dell’attacco con una strategia veloce, mentre Chris Marve guiderà la difesa. I Buffaloes saranno guidati dal diciottenne Julian Lewis, che subentrerà come quarterback titolare. L’ex recluta a cinque stelle di Carrollton, Georgia, ha giocato quattro partite (due da titolare) alla fine della scorsa stagione, completando 52 passaggi su 94 per 589 yard e quattro touchdown. Lewis avrà a disposizione diverse nuove armi nel reparto ricevitori, rinforzato grazie ai trasferimenti. Danny Scudero (San Jose State), DeAndre Moore (Texas) e Kam Perry (Miami (Ohio) dovrebbero dare un contributo significativo all’attacco
LSU-Clemson
Sia la LSU che Clemson cercano di riconquistare la loro rilevanza a livello nazionale affrontandosi sabato sera a Baton Rouge, in Louisiana, per la partita d’apertura della stagione. È la seconda stagione consecutiva che queste due squadre dei Tigers si incontrano nella partita inaugurale. La LSU era al nono posto in classifica quando sconfisse la numero 4 Clemson per 17-10 lo scorso agosto a Clemson, nella Carolina del Sud. Questa volta, la LSU è all’undicesimo posto, mentre Clemson non è classificata in top-25 all’inizio della stagione per la prima volta dal 2011. Sia la LSU che Clemson hanno chiuso con un record di 7-6 e senza essere classificate.
Da quando ha ingaggiato Kiffin, strappandolo ai rivali della SEC Ole Miss alla fine della scorsa stagione, la LSU ha generato molto più interesse rispetto alla maggior parte delle squadre del paese, e Kiffin ha replicato il successo ottenuto con i Rebels sul mercato dei trasferimenti con la sua prima classe a Baton Rouge: la migliore in assoluto, secondo 247Sports. L’ex quarterback di Arizona State, Sam Leavitt, è il giocatore più noto proveniente da un altro ateneo, ma sarà la difesa a dover mantenere la stabilità nelle prime fasi della stagione. Kiffin ha confermato Blake Baker, che ha ricoperto il ruolo di coordinatore difensivo sotto la guida di Brian Kelly, garantendo una significativa continuità a un reparto che la scorsa stagione si è classificato quinto nella SEC per punti subiti, sesto per difesa sui passaggi e difesa totale, e settimo per difesa sulle corse. L’attacco, che Kiffin supervisionerà insieme a Charlie Weis Jr., si è classificato ultimo per attacco totale e attacco di corsa, quattordicesimo per punti segnati e decimo per passaggi.
Clemson ha avuto nove giocatori selezionati nel draft NFL, tra cui il quarterback Cade Klubnik. Il suo sostituto, Christopher Vizzina, è alla sua quarta stagione con la squadra. Swinney ha confermato Chad Morris per il suo terzo mandato con la squadra, il secondo come coordinatore offensivo. Morris cercherà di trovare un maggiore equilibrio rispetto alla scorsa stagione, quando Clemson si è classificata undicesima nella ACC per punti segnati e corse, sesta per passaggi e ottava per attacco totale. La difesa si è classificata terza contro le corse, a pari merito al terzo posto per punti subiti, ottava per yard concesse a partita e undicesima per difesa sui passaggi.
Washington-Washington State
La 118ª edizione dell’Apple Cup, che si disputerà domenica a Seattle tra Washington State e la numero 17 Washington, potrebbe rivelarsi una delle più viste di sempre.
Kirby Moore, allenatore dei Cougars al suo primo anno ha trascorso le tre stagioni precedenti come coordinatore offensivo/allenatore dei quarterback al Missouri, ha profondi legami con Washington e con il football. Suo padre, Tom, è un allenatore leggendario alla Prosser High School e suo fratello, Kellen, è l’allenatore dei New Orleans Saints della NFL. Prende le redini di un programma WSU che ha chiuso la scorsa stagione con un record di 7-6, inclusa una vittoria per 34-21 contro la Utah State nel Famous Idaho Potato Bowl. I Cougars hanno ancora un L’amaro in bocca per la sconfitta all’Apple Cup dello scorso anno. Erano sotto di soli sette punti all’inizio del quarto quarto a Pullman, Washington, prima che gli Huskies prendessero il largo, vincendo 59-24 con 28 punti consecutivi. Washington è in vantaggio nella serie storica con 77 vittorie, 34 sconfitte e 6 pareggi. I Cougars hanno nominato Caden Pinnick, proveniente da UC Davis, come quarterback titolare. Pinnick ha giocato una partita all’Husky Stadium la scorsa stagione con gli Aggies, completando 8 passaggi su 16 per 50 yard con un touchdown e un intercetto nella sconfitta per 70-10.
Il quarterback degli Huskies, Demond Williams Jr., che ha avuto un’indecisione riguardo al portale dei trasferimenti durante la offseason, ha guidato Washington a un record di 9-4 la scorsa stagione e a una vittoria per 38-10 contro Boise State nell’L.A. Bowl. Nell’Apple Cup dello scorso anno, Williams ha completato 16 passaggi su 19 per 288 yard e quattro touchdown, oltre a correre per 88 yard e un altro touchdown.
Notre Dame-Wisconsin
Per l’allenatore di Notre Dame, Marcus Freeman, la preparazione è fondamentale: comprende l’importanza della prima partita della stagione e conosce a fondo l’avversario di questa settimana, Wisconsin.
Notre Dame ha trascorso la pausa estiva furiosa per essere stata esclusa dai College Football Playoff e ha una grande motivazione per la trasferta di domenica sera al Lambeau Field, dove i Fighting Irish, numero 4 in classifica, aprono la stagione in casa contro Wisconsin e l’ex capo di Freeman, Luke Fickell. Gli Irish persero le prime due partite nel 2025, ma furono esclusi dai playoff nonostante una serie di 10 vittorie consecutive. Il posto andò invece a Miami, che aveva sconfitto Notre Dame nella partita d’apertura della stagione. L’attacco degli Irish ruota attorno al promettente quarterback junior CJ Carr. Nel 2025 ha completato il 66,6% dei suoi passaggi per 2.741 yard con 24 touchdown e 6 intercetti in 12 partite da titolare. Il senior Jordan Faison ha totalizzato 49 ricezioni per 640 yard e 4 touchdown la scorsa stagione. Il senior Jaden Greathouse, limitato a 4 partite la scorsa stagione da un infortunio al bicipite femorale, ha collezionato 42 ricezioni per 592 yard e 4 touchdown nel 2024. Notre Dame sta ripartendo da zero nel ruolo di running back. Due giocatori scelti al primo giro del draft, Jeremiyah Love e Jadarian Price, non sono facili da sostituire. Ma Aneyas Williams si guadagna il posto da titolare, forte della sua reputazione di giocatore capace di grandi giocate. Ha una media di 7,6 yard in 58 tentativi in carriera, con sette touchdown. Gli Irish sono fortissimi in difesa in ogni reparto, con una profondità incredibile nella linea offensiva, nei linebacker e nella secondaria. La safety Brauntae Johnson, il cornerback Leonard Moore e i linebacker Drayk Bowen e Kyngstonn Viliamu-Asa hanno ricevuto il riconoscimento di All-American pre-stagionale, un talento di cui l’attacco del Wisconsin ha avuto modo di conoscere bene i dettagli in vista della partita d’esordio.
Colton Joseph, un quarterback junior versatile proveniente da Old Dominion, prenderà il posto di titolare per i Badgers, che la scorsa stagione hanno totalizzato una media di soli 12,8 punti e 253,1 yard a partita. Joseph ha completato il 59,8% dei suoi passaggi per 4.251 yard e 32 touchdown con 15 intercetti in due stagioni da titolare. Joseph, nominato Giocatore Offensivo dell’Anno della Sun Belt nel 2025, ha anche corso per 1.654 yard e 24 touchdown in due stagioni, di cui 1.007 yard nella scorsa stagione. Abu Sama III, che ha corso per 1.933 yard e 13 touchdown in 38 partite in tre stagioni a Iowa State, dovrebbe essere il running back principale. Torna anche Darrien Dupree, che ha corso per 363 yard, il miglior risultato della squadra, in 10 partite. Wisconsin, il cui devastante gioco di corsa, che vantava giocatori del calibro di Ron Dayne e Jonathan Taylor, gli era valso il soprannome di “Running Back U.”, ha totalizzato una media di soli 116,7 yard a partita la scorsa stagione, con una media di 3,3 yard per corsa. I Badgers hanno subito 21,6 punti a partita la scorsa stagione, limitando gli avversari a sole 105,2 yard a incontro su corsa, ma concedendone 218,3 su passaggio con 19 touchdown. Wisconsin si è classificato ultimo nel paese la scorsa stagione con soli sei recuperi palla.
NCAAF Power Ranking
Vediamo la top-10 delle squadre più forti del college football universitario secondo gli analisti. Ohio State favorita assoluta nei sondaggi AP e nei Power Rankings. I Buckeyes vantano una rosa stellare con ben 4 giocatori scelti nella top 15 del mock draft. Segue Georgia, sempre al vertice della SEC, i Bulldogs rimangono la minaccia fisica e difensiva numero uno per il titolo. Al 3° posto Notre Dame. Guidati dal quarterback CJ Carr, i Fighting Irish possono contendere per il titolo.
Appena giù dal podio gli Oregon Ducks che, spinti dal talento del quarterback Dante Moore, si confermano l’alternativa principale nella Big Ten. Al 5° posto Texas con i Longhorns di Arch Manning che hanno anche una delle migliori classi del transfer portal del paese. In 6° posizione i campioni in carica, gli Indiana Hoosiers che hanno salutato il QB Mendoza passato in NFL, e ricominceranno con Josh Hoover al centro dell’attacco. 7° posto i finalisti dello scorso anno, i Miami Hurricanes che sono fortemente accreditati nella ACC e desiderosi di vendicare la finale nazionale persa lo scorso anno.
In 8° posizione Texas Tech è la favorita principale della nuova Big 12, nonostante i dubbi sul quarterback. Al 9° posto Oklahoma con i Sooners che sulla carta sono molto solidi nei power ratings computazionali e dati come una delle mine vaganti della SEC. Chiude la top-10 LSU al debutto con il nuovo attesissimo capo allenatore Lane Kiffin e il quarterback Sam Leavitt.
TOP-10 POWER RANKING NCAAF
#1. Ohio State Buckeyes
#2. Georgia Bulldogs
#3. Notre Dame Fightning Irish
#4. Oregon Ducks
#5. Texas Longhorns
#6. Indiana Hoosiers
#7. Miami Hurricanes
#8. Texas Tech Red Raiders
#9. Oklahoma Sooners
#10 LSU Tigers
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