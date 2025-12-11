Dopo i Conference Championship di College Football NCAAF è tempo di iniziare a pensare ai Bowl di fine anno, e anche ai playoffs per il titolo nazionale, che inizieranno solo il 19 dicembre, ma andiamo a vedere le sfide che ci attendono, le prime previsioni e le quote che vedono ancora Ohio State per il bis, ma attenzione ad Indiana. Pronostici NCAAF Bowl 2025.
Pronostici NCAAF Bowl 2025: programma completo e tutte le sfide
Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono con i Bowl di fine anno di College Football NCAAF in campo il 13 dicembre al 2 gennaio 2025.
Cricket Celebration Bowl (13 dicembre)
- Teams: South Carolina State vs. Prairie View A&M
- Location: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
- Kick-off: 12:00 p.m. ET
- TV: ABC
- Quote: ND
Bucked Up LA Bowl (13 dicembre)
- Teams: Boise State vs. Washington
- Location: SoFi Stadium, Inglewood, CA
- Kick-off: 8:00 p.m. ET
- TV: ABC
- Quote: Washington -9.5 (O/U 53.5)
IS4S Salute to Veterans Bowl (16 dicembre)
- Teams: Troy vs. Jacksonville State
- Location: Cramton Bowl, Montgomery, AL
- Kick-off: 9:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: Troy -3.5 (O/U 46.5)
StaffDNA Cure Bowl (17 dicembre)
- Teams: Old Dominion vs. South Florida
- Location: Camping World Stadium, Orlando, FL
- Kick-off: 5:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: South Florida -3.5 (O/U 54.5)
68 Ventures Bowl (17 dicembre)
- Teams: Louisiana vs. Delaware
- Location: Hancock Whitney Stadium, Mobile, AL
- Kick-off: 8:30 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: Louisiana -3.5 (O/U 57.5)
Xbox Bowl (18 dicembre)
- Teams: Missouri State vs. Arkansas State
- Location: Ford Center At The Star, Frisco, TX
- Kick-off: 9:00 p.m. ET
- TV: ESPN2
- Quote: Missouri State -1.5 (O/U 56.5)
Myrtle Beach Bowl (19 dicembre)
- Teams: Kennesaw State vs. Western Michigan
- Location: Brooks Stadium, Conway, SC
- Kick-off: 11:00 a.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: Western Michigan -3.5 (O/U 49.5)
Union Home Mortgage Gasparilla Bowl (19 dicembre)
- Teams: Memphis vs. NC State
- Location: Raymond James Stadium, Tampa, FL
- Kick-off: 2:30 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: NC State -5.5 (O/U 57.5)
Famous Idaho Potato Bowl (22 dicembre)
- Teams: Washington State vs. Utah State
- Location: Albertsons Stadium, Boise, ID
- Kick-off: 2:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: Utah State -2.5 (O/U 52.5)
Bush’s Boca Raton Bowl (23 dicembre)
- Teams: Toledo vs. Louisville
- Location: Flagler Credit Union Stadium, Boca Raton, FL
- Kick-off: 2:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: Louisville -9.5 (O/U 44.5)
New Orleans Bowl (23 dicembre)
- Teams: Western Kentucky vs. Southern Miss
- Location: Caesars Superdome, New Orleans, LA
- Kick-off: 5:30 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: Western Kentucky -4.5 (O/U 55.5)
Scooter’s Coffee Frisco Bowl (23 dicembre)
- Teams: UNLV vs. Ohio
- Location: Ford Center At The Star, Frisco, TX
- Kick-off: 9:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: UNLV -4.5 (O/U 62.5)
Sheraton Hawai’i Bowl (24 dicembre)
- Teams: California vs. Hawai’i
- Location: Clarence T.C. Ching Athletics Complex, Honolulu, HI
- Kick-off: 8:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: California -2.5
GameAbove Sports Bowl (26 dicembre)
- Teams: Central Michigan vs. Northwestern
- Location: Ford Field, Detroit, MI
- Kick-off: 1:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
Rate Bowl (26 dicembre)
- Teams: New Mexico vs. Minnesota
- Location: Chase Field, Phoenix, AZ
- Kick-off: 4:30 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
SERVPRO First Responder Bowl (26 dicembre)
- Teams: FIU vs. UTSA
- Location: Gerald J. Ford Stadium, Dallas, TX
- Kick-off: 8:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
Go Bowling Military Bowl (27 dicembre)
- Teams: Pittsburgh vs. East Carolina
- Location: Navy-Marine Corps Memorial Stadium, Annapolis, MD
- Kick-off: 11:00 a.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl (27 dicembre)
- Teams: Penn State vs. Clemson
- Location: Yankee Stadium, Bronx, NY
- Kick-off: 12:00 p.m. ET
- TV: ABC
- Quote: nd
Wasabi Fenway Bowl (27 dicembre)
- Teams: UConn vs. Army
- Location: Fenway Park, Boston, MA
- Kick-off: 2:15 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
Pop-Tarts Bowl (27 dicembre)
- Teams: Georgia Tech vs. BYU
- Location: Camping World Stadium, Orlando, FL
- Kick-off: 3:30 p.m. ET
- TV: ABC
- Quote: nd
Snopp Dogg Arizona Bowl (27 dicembre)
- Teams: Miami (OH) vs. Fresno State
- Location: Arizona Stadium, Tucson, AZ
- Kick-off: 4:30 p.m. ET
- TV: The CW Network
- Quote: nd
Isleta New Mexico Bowl (27 dicembre)
- Teams: North Texas vs. San Diego State
- Location: University Stadium, Albuquerque, NM
- Kick-off: 5:45 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
TaxSlayer Gator Bowl (27 dicembre)
- Teams: Virginia vs. Missouri
- Location: EverBank Stadium, Jacksonville, FL
- Kick-off: 7:30 p.m. ET
- TV: ABC
- Quote: nd
Kinder’s Texas Bowl (27 dicembre)
- Teams: LSU vs. Houston
- Location: NRG Stadium, Houston, TX
- Kick-off: 9:15 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
JLab Birmingham Bowl (29 dicembre)
- Teams: Georgia Southern vs. App State
- Location: Protective Stadium, Birmingham, AL
- Kick-off: 2:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote; nd
Radiance Technologies Independence Bowl (29 dicembre)
- Teams: Coastal Carolina vs. Louisiana Tech
- Location: Independence Stadium, Shreveport, LA
- Kick-off: 2:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
Liberty Mutual Music City Bowl (29 dicembre)
- Teams: Tennessee vs. Illinois
- Location: Nissan Stadium, Nashville, TN
- Kick-off: 5:30 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
Valero Alamo Bowl (29 dicembre)
- Teams: USC vs. TCU
- Location: Alamodome, San Antonio, TX
- Kick-off: 9:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
ReliaQuest Bowl (31 dicembre)
- Teams: Iowa vs. Vanderbilt
- Location: Raymond James Stadium, Tampa, FL
- Kick-off: 12:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
Tony the Tiger Sun Bowl (31 dicembre)
- Teams: Arizona State vs. Duke
- Location: Sun Bowl, El Paso, TX
- Kick-off: 2:00 p.m. ET
- TV: CBS
- Quote: nd
Cheez-It Citrus Bowl (31 dicembre)
- Teams: Michigan vs. Texas
- Location: Camping World Stadium, Orlando, FL
- Kick-off: 3:00 p.m. ET
- TV: ABC
- Quote: nd
SRS Distribution Las Vegas Bowl (31 dicembre)
- Teams: Nebraska vs. Utah
- Location: Allegiant Stadium, Orlando, FL
- Kick-off: 3:30 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
Lockheed Martin Armed Forces Bowl (2 gennaio)
- Teams: Rice vs. Texas State
- Location: Amon G. Carter Stadium, Fort Worth, TX
- Kick-off: 1:00 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
AutoZone Liberty Bowl (2 gennaio)
- Teams: Navy vs. Cincinnati
- Location: Simmons Bank Liberty Stadium, Memphis, TN
- Kick-off: 4:30 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
Duke’s Mayo Bowl (2 gennaio)
- Teams: Wake Forest vs. Mississippi State
- Location: Bank of America Stadium, Charlotte, NC
- Kick-off: 3:30 p.m. ET
- TV: ESPN
- Quote: nd
Trust & Will Holiday Bowl (2 gennaio)
- Teams: Arizona vs. SMU
- Location: Snapdragon Stadium, San Diego, CA
- Kick-off: 8:00 p.m. ET
- TV: FOX
- Quote: nd
Playoffs NCAAF: anteprima, sfide e bracket
Passiamo all’evento più atteso, i Playoffs College Football a 12 squadre e iniziamo col dire che c’è stata anche quest’anno una controversia sulle chiamate, e dure critiche come non si erano mai viste in realtà visto che l’esclusione di Notre Dame ha spinto il programma dei Fightning Irish a rinunciare a giocare il Bowl (contro BYU) per protesta. In diversi power ranking gli Irish si sono piazzati terzi e saldamente nella fascia d’élite. Non hanno perso nel finale; non sono nemmeno scesi in campo nell’ultima settimana. Eppure, con la definizione del tabellone, Notre Dame è scivolata fuori dalle 12. I CFP inizieranno dal 19 al 20 dicembre con le prime sfide. Ecco il programma dei primi turni:
College Football Playoff – First Round Game
Alabama Crimson Tide-Oklahoma Sooners
- Teams: 9 Alabama vs. 8 Oklahoma
- Location: Memorial Stadium, Norman, OK
- Kick-off: 8:00 p.m. ET
- TV: ABC
- Quote: Oklahoma -1.5 (O/U 40.5)
- Previsione: ALABAMA
Texas A&M Aggies-Miami Hurricanes
- Teams: 10 Miami vs. 7 Texas A&M
- Location: Kyle Field, College Station, TX
- Kick-off: 12:00 p.m. ET
- TV: ABC
- Quote: Texas A&M -3.5 (O/U 51.5)
- Previsione: Texas A&M
Mississippi Rebels-Tulane Green Wave
- Teams: 11 Tulane vs. 6 Mississippi
- Location: Vaught-Hemingway Stadium, Oxford, MS
- Kick-off: 3:30 p.m. ET
- TV: TNT
- Quote: Mississippi -17.5 (O/U 56.5)
- Previsione: Mississippi
Oregon Ducks-James Madison Dukes
- Teams: 12 James Madison vs. 5 Oregon
- Location: Autzen Stadium, Eugene, OR
- Kick-off: 7:30 p.m. ET
- TV: TNT
- Quote: Oregon -2.15 (O/U 50.5)
- Previsione: Oregon
Secondo le nostre previsioni al secondo turno si andrebbero a creare belle sfide sui quarti di finale:
Texas Tech-Oregon: TEXAS TECH
Alabama-Indiana: ALABAMA
Mississippi-Georgia: GEORGIA
Texas A&M-Ohio State: OHIO STATE
Arriviamo così alle Final Four che vedrebbero queste protagoniste: Texas Tech-Alabama e Georgia-Ohio State.
La Finale che ci attendiamo Alabama-Georgia, re-match della finale di SEC persa dai Crimson Tide che avevano però superato i Bulldogs nel primo scontro di regular season.
Quote Antepost: Ohio State favorita per il bis ma Indiana si avvicina
Indiana sotto la guida di Curt Cignetti ha fatto passi in avanti impressionanti ed è la prima avversaria ed ostacolo verso il bis degli Ohio State Buckeyes che rimangono di poco avanti in quota anche se gli Hoosiers hanno superato proprio Ohio State nella finale di Big-Ten, con il QB Fernando Mendoza che con quel successo si è portato praticamente a casa l’Heishman Trophy battendo il suo rivale più accreditato, Julian Sayin.
Georgia ed Oregon rimangono due alternative importanti ma attenzione alla possibile sorpresa di Texas Tech, con i Red Raiders che hanno giocato una grande stagione, mandandoci in cassa con la vittoria di Big-12 e facendo felici gli scommettitori da tutto l’anno con un impressionante 12-1 ATS nelle scommesse, un dominio a due cifre, con ogni vittoria con un margine di 22 o più.
