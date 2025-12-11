Pronostici College Football NCAAF: tutti i Bowl e l’anteprima dei playoffs per il titolo nazionale. Ohio State favorita per il bis

Pronostici NCAAF Bowl 2025
Pronostici Vincenti NCAAF
Avatar
di
11 Dicembre 2025

Dopo i Conference Championship di College Football NCAAF è tempo di iniziare a pensare ai Bowl di fine anno, e anche ai playoffs per il titolo nazionale, che inizieranno solo il 19 dicembre, ma andiamo a vedere le sfide che ci attendono, le prime previsioni e le quote che vedono ancora Ohio State per il bis, ma attenzione ad Indiana. Pronostici NCAAF Bowl 2025.

Pronostici NCAAF Bowl 2025: programma completo e tutte le sfide

Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono con i Bowl di fine anno di College Football NCAAF in campo il 13 dicembre al 2 gennaio 2025.

Cricket Celebration Bowl (13 dicembre)

  • Teams: South Carolina State vs. Prairie View A&M
  • Location: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
  • Kick-off: 12:00 p.m. ET
  • TV: ABC
  • Quote: ND

Bucked Up LA Bowl (13 dicembre)

  • Teams: Boise State vs. Washington
  • Location: SoFi Stadium, Inglewood, CA
  • Kick-off: 8:00 p.m. ET
  • TV: ABC
  • Quote: Washington -9.5 (O/U 53.5)

IS4S Salute to Veterans Bowl (16 dicembre)

  • Teams: Troy vs. Jacksonville State
  • Location: Cramton Bowl, Montgomery, AL
  • Kick-off: 9:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: Troy -3.5 (O/U 46.5)

StaffDNA Cure Bowl (17 dicembre)

  • Teams: Old Dominion vs. South Florida
  • Location: Camping World Stadium, Orlando, FL
  • Kick-off: 5:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: South Florida -3.5 (O/U 54.5)

68 Ventures Bowl (17 dicembre)

  • Teams: Louisiana vs. Delaware
  • Location: Hancock Whitney Stadium, Mobile, AL
  • Kick-off: 8:30 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: Louisiana -3.5 (O/U 57.5)

Xbox Bowl (18 dicembre)

  • Teams: Missouri State vs. Arkansas State
  • Location: Ford Center At The Star, Frisco, TX
  • Kick-off: 9:00 p.m. ET
  • TV: ESPN2
  • Quote: Missouri State -1.5 (O/U 56.5)

Myrtle Beach Bowl (19 dicembre)

  • Teams: Kennesaw State vs. Western Michigan
  • Location: Brooks Stadium, Conway, SC
  • Kick-off: 11:00 a.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: Western Michigan -3.5 (O/U 49.5)

Union Home Mortgage Gasparilla Bowl (19 dicembre)

  • Teams: Memphis vs. NC State
  • Location: Raymond James Stadium, Tampa, FL
  • Kick-off: 2:30 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: NC State -5.5 (O/U 57.5)

Famous Idaho Potato Bowl (22 dicembre)

  • Teams: Washington State vs. Utah State
  • Location: Albertsons Stadium, Boise, ID
  • Kick-off: 2:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: Utah State -2.5 (O/U 52.5)

Bush’s Boca Raton Bowl (23 dicembre)

  • Teams: Toledo vs. Louisville
  • Location: Flagler Credit Union Stadium, Boca Raton, FL
  • Kick-off: 2:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: Louisville -9.5 (O/U 44.5)

New Orleans Bowl (23 dicembre)

  • Teams: Western Kentucky vs. Southern Miss
  • Location: Caesars Superdome, New Orleans, LA
  • Kick-off: 5:30 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: Western Kentucky -4.5 (O/U 55.5)

Scooter’s Coffee Frisco Bowl (23 dicembre)

  • Teams: UNLV vs. Ohio
  • Location: Ford Center At The Star, Frisco, TX
  • Kick-off: 9:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: UNLV -4.5 (O/U 62.5)

Sheraton Hawai’i Bowl (24 dicembre)

  • Teams: California vs. Hawai’i
  • Location: Clarence T.C. Ching Athletics Complex, Honolulu, HI
  • Kick-off: 8:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: California -2.5

GameAbove Sports Bowl (26 dicembre)

  • Teams: Central Michigan vs. Northwestern
  • Location: Ford Field, Detroit, MI
  • Kick-off: 1:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

Rate Bowl (26 dicembre)

  • Teams: New Mexico vs. Minnesota
  • Location: Chase Field, Phoenix, AZ
  • Kick-off: 4:30 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

SERVPRO First Responder Bowl (26 dicembre)

  • Teams: FIU vs. UTSA
  • Location: Gerald J. Ford Stadium, Dallas, TX
  • Kick-off: 8:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

Go Bowling Military Bowl (27 dicembre)

  • Teams: Pittsburgh vs. East Carolina
  • Location: Navy-Marine Corps Memorial Stadium, Annapolis, MD
  • Kick-off: 11:00 a.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl (27 dicembre)

  • Teams: Penn State vs. Clemson
  • Location: Yankee Stadium, Bronx, NY
  • Kick-off: 12:00 p.m. ET
  • TV: ABC
  • Quote: nd

Wasabi Fenway Bowl (27 dicembre)

  • Teams: UConn vs. Army
  • Location: Fenway Park, Boston, MA
  • Kick-off: 2:15 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

Pop-Tarts Bowl (27 dicembre)

  • Teams: Georgia Tech vs. BYU
  • Location: Camping World Stadium, Orlando, FL
  • Kick-off: 3:30 p.m. ET
  • TV: ABC
  • Quote: nd

Snopp Dogg Arizona Bowl (27 dicembre)

  • Teams: Miami (OH) vs. Fresno State
  • Location: Arizona Stadium, Tucson, AZ
  • Kick-off: 4:30 p.m. ET
  • TV: The CW Network
  • Quote: nd

Isleta New Mexico Bowl (27 dicembre)

  • Teams: North Texas vs. San Diego State
  • Location: University Stadium, Albuquerque, NM
  • Kick-off: 5:45 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

TaxSlayer Gator Bowl (27 dicembre)

  • Teams: Virginia vs. Missouri
  • Location: EverBank Stadium, Jacksonville, FL
  • Kick-off: 7:30 p.m. ET
  • TV: ABC
  • Quote: nd

Kinder’s Texas Bowl (27 dicembre)

  • Teams: LSU vs. Houston
  • Location: NRG Stadium, Houston, TX
  • Kick-off: 9:15 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

JLab Birmingham Bowl (29 dicembre)

  • Teams: Georgia Southern vs. App State
  • Location: Protective Stadium, Birmingham, AL
  • Kick-off: 2:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote; nd

Radiance Technologies Independence Bowl (29 dicembre)

  • Teams: Coastal Carolina vs. Louisiana Tech
  • Location: Independence Stadium, Shreveport, LA
  • Kick-off: 2:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

Liberty Mutual Music City Bowl (29 dicembre)

  • Teams: Tennessee vs. Illinois
  • Location: Nissan Stadium, Nashville, TN
  • Kick-off: 5:30 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

Valero Alamo Bowl (29 dicembre)

  • Teams: USC vs. TCU
  • Location: Alamodome, San Antonio, TX
  • Kick-off: 9:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

ReliaQuest Bowl (31 dicembre)

  • Teams: Iowa vs. Vanderbilt
  • Location: Raymond James Stadium, Tampa, FL
  • Kick-off: 12:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

Tony the Tiger Sun Bowl (31 dicembre)

  • Teams: Arizona State vs. Duke
  • Location: Sun Bowl, El Paso, TX
  • Kick-off: 2:00 p.m. ET
  • TV: CBS
  • Quote: nd

Cheez-It Citrus Bowl (31 dicembre)

  • Teams: Michigan vs. Texas
  • Location: Camping World Stadium, Orlando, FL
  • Kick-off: 3:00 p.m. ET
  • TV: ABC
  • Quote: nd

SRS Distribution Las Vegas Bowl (31 dicembre)

  • Teams: Nebraska vs. Utah
  • Location: Allegiant Stadium, Orlando, FL
  • Kick-off: 3:30 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

Lockheed Martin Armed Forces Bowl (2 gennaio)

  • Teams: Rice vs. Texas State
  • Location: Amon G. Carter Stadium, Fort Worth, TX
  • Kick-off: 1:00 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

AutoZone Liberty Bowl (2 gennaio)

  • Teams: Navy vs. Cincinnati
  • Location: Simmons Bank Liberty Stadium, Memphis, TN
  • Kick-off: 4:30 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

Duke’s Mayo Bowl (2 gennaio)

  • Teams: Wake Forest vs. Mississippi State
  • Location: Bank of America Stadium, Charlotte, NC
  • Kick-off: 3:30 p.m. ET
  • TV: ESPN
  • Quote: nd

Trust & Will Holiday Bowl (2 gennaio)

  • Teams: Arizona vs. SMU
  • Location: Snapdragon Stadium, San Diego, CA
  • Kick-off: 8:00 p.m. ET
  • TV: FOX
  • Quote: nd

Pronostici NCAAF Playoffs 2024

Playoffs NCAAF: anteprima, sfide e bracket

Passiamo all’evento più atteso, i Playoffs College Football a 12 squadre e iniziamo col dire che c’è stata anche quest’anno una controversia sulle chiamate, e dure critiche come non si erano mai viste in realtà visto che l’esclusione di Notre Dame ha spinto il programma dei Fightning Irish a rinunciare a giocare il Bowl (contro BYU) per protesta. In diversi power ranking gli Irish si sono piazzati terzi e saldamente nella fascia d’élite. Non hanno perso nel finale; non sono nemmeno scesi in campo nell’ultima settimana. Eppure, con la definizione del tabellone, Notre Dame è scivolata fuori dalle 12. I CFP inizieranno dal 19 al 20 dicembre con le prime sfide. Ecco il programma dei primi turni:

College Football Playoff – First Round Game

Alabama Crimson Tide-Oklahoma Sooners

  • Teams: 9 Alabama vs. 8 Oklahoma
  • Location: Memorial Stadium, Norman, OK
  • Kick-off: 8:00 p.m. ET
  • TV: ABC
  • Quote: Oklahoma -1.5 (O/U 40.5)
  • Previsione: ALABAMA

Texas A&M Aggies-Miami Hurricanes

  • Teams: 10 Miami vs. 7 Texas A&M
  • Location: Kyle Field, College Station, TX
  • Kick-off: 12:00 p.m. ET
  • TV: ABC
  • Quote: Texas A&M -3.5 (O/U 51.5)
  • Previsione: Texas A&M

Mississippi Rebels-Tulane Green Wave

  • Teams: 11 Tulane vs. 6 Mississippi
  • Location: Vaught-Hemingway Stadium, Oxford, MS
  • Kick-off: 3:30 p.m. ET
  • TV: TNT
  • Quote: Mississippi -17.5 (O/U 56.5)
  • Previsione: Mississippi

Oregon Ducks-James Madison Dukes

  • Teams: 12 James Madison vs. 5 Oregon
  • Location: Autzen Stadium, Eugene, OR
  • Kick-off: 7:30 p.m. ET
  • TV: TNT
  • Quote: Oregon -2.15 (O/U 50.5)
  • Previsione: Oregon

Secondo le nostre previsioni al secondo turno si andrebbero a creare belle sfide sui quarti di finale:

Texas Tech-Oregon: TEXAS TECH
Alabama-Indiana: ALABAMA
Mississippi-Georgia: GEORGIA
Texas A&M-Ohio State: OHIO STATE

Arriviamo così alle Final Four che vedrebbero queste protagoniste: Texas Tech-Alabama e Georgia-Ohio State.

La Finale che ci attendiamo Alabama-Georgia, re-match della finale di SEC persa dai Crimson Tide che avevano però superato i Bulldogs nel primo scontro di regular season.

Pronostici NCAAF Bowl 2025

Pronostici NCAAF Bowl 2025

Quote Antepost: Ohio State favorita per il bis ma Indiana si avvicina

Indiana sotto la guida di Curt Cignetti ha fatto passi in avanti impressionanti ed è la prima avversaria ed ostacolo verso il bis degli Ohio State Buckeyes che rimangono di poco avanti in quota anche se gli Hoosiers hanno superato proprio Ohio State nella finale di Big-Ten, con il QB Fernando Mendoza che con quel successo si è portato praticamente a casa l’Heishman Trophy battendo il suo rivale più accreditato, Julian Sayin. 

Georgia ed Oregon rimangono due alternative importanti ma attenzione alla possibile sorpresa di Texas Tech, con i Red Raiders che hanno giocato una grande stagione, mandandoci in cassa con la vittoria di Big-12 e facendo felici gli scommettitori da tutto l’anno con un impressionante 12-1 ATS nelle scommesse, un dominio a due cifre, con ogni vittoria con un margine di 22 o più.

Screenshot 2025-12-11 alle 13.10.53.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , , ,
Altri articoli
Pronostici College Football NCAAF: anteprima della stagione 2025-2026 al via con la week 0 dal 23 agosto
Pronostici Vincenti NCAAF
Pronostici College Football NCAAF: anteprima della stagione 2025-2026 al via con la week 0 dal 23 agosto
22 Agosto 2025
Pronostici College Football NCAAF: analisi e scommesse sui Conference Championship del 5-6 dicembre 2025
Pronostici Vincenti NCAAF
Pronostici College Football NCAAF: analisi e scommesse sui Conference Championship del 5-6 dicembre 2025
4 Dicembre 2025
Pronostici College Football NCAAF: analisi e scommesse WEEK 14. Rivalry Week con tante sfide imperdibili
Pronostici Vincenti NCAAF
Pronostici College Football NCAAF: analisi e scommesse WEEK 14. Rivalry Week con tante sfide imperdibili
27 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.