Siamo alle battute finali della stagione di College Football NCAAF, con le Final Four del CFP che in pochi si aspettavano visto che sono uscite alcune favorite, su tutte i campioni in carica di Ohio State. Le sfide in programma l’8 e il 9 gennaio sono Mississippi Rebels-Miami Hurricanes e Indiana Hoosiers-Oregon Ducks. NCAAF Final Four 2026.

NCAAF Final Four 2026: le sfide in programma

Vediamo le analisi delle due sfide che ci attendono l’8 e 9 gennaio per le Final Four dei Playoffs College Football NCAAF, che ci daranno i nomi dei due programmi che si giocheranno il titolo nazionale quest’anno.

Mississippi Rebels-Miami Hurricanes

Miami e Ole Miss hanno offerto due delle storie più avvincenti dei College Football Playoff di quest’anno. Ma solo una squadra avrà la possibilità di giocarsi il titolo nazionale dopo la sfida di giovedì sera al Fiesta Bowl in semifinale CFP a Glendale, in Arizona. Il vincitore della partita di giovedì affronterà il vincitore della semifinale del Peach Bowl di venerdì tra la testa di serie numero uno Indiana e la testa di serie numero cinque Oregon, per il titolo nazionale il 19 gennaio a Miami.

Dopo essere stati selezionati da ultimi, i Miami Hurricanes (12-2), testa di serie numero 10, hanno sovvertito i pronostici due volte con prestazioni difensive dominanti nelle vittorie contro la testa di serie numero 7, Texas A&M, per 10-3 al primo turno e nel trionfo per 24-14 contro la testa di serie numero 2, Ohio State, il 31 dicembre. L’attacco di corsa di Miami è guidato da Mark Fletcher Jr (ha corso per 172 delle 175 yard di Miami contro Texas A&M e per 90 delle 153 yard corse degli Hurricanes contro Ohio State la scorsa settimana) e difensivamente cercheranno di mettere pressione al QB avversario, con la linea guidata dai defensive lineman Rueben Bain Jr. e Akheem Mesidor. Gli Hurricanes hanno totalizzato 12 sack in due partite del CFP e guidano la nazione con 46 sack complessivi in ​​14 partite. Il defensive back Keionte Scott, è stato autore di un fondamentale ritorno di intercetto da 72 yard in touchdown contro Ohio State.

I Mississippi Rebels (13-1), testa di serie numero 6, giocheranno contro Miami per la prima volta dal 1951, e al primo turno hanno sconfitto Tulane, testa di serie numero 11, per 41-10 e hanno messo a segno una sorprendente vittoria in rimonta per 39-34 contro la testa di serie numero 3, Georgia, nei quarti di finale del Sugar Bowl giovedì scorso. Ole Miss continua la sua migliore stagione nella storia del programma, nonostante il suo staff tecnico sia in continua evoluzione da quando coach Lane Kiffin ha lasciato la squadra a novembre per diventare capo allenatore ad LSU. Con Pete Golding promosso a capo allenatore e diversi assistenti allenatori, come il coordinatore offensivo Charlie Weis Jr., rimasti con i Rebels fino alla fine della stagione, la squadra ha continuato a fare bene e a vincere. Ole Miss è al 65° posto a livello nazionale per la difesa di corsa (146,1 yard a partita) e la scorsa settimana ha concesso 124 yard a Georgia. Il quarterback Trinidad Chambliss ha disputato una delle migliori partite della sua carriera contro Georgia, completando 30 passaggi su 46 per 362 yard, due touchdown e nessun intercetto.

Ole Miss è alla ricerca del suo primo titolo nazionale, mentre Miami è a una sola vittoria dal giocarsi un potenziale sesto titolo nazionale, il primo dal 2001. Per questa sfida sono proprio gli Hurricanes favoriti con -3.5 punti di spread e linea Over-Under a 52.5 punti totali.

Indiana Hoosiers-Oregon Ducks

I numeri 1 della nazione, gli Indiana Hoosiers, guidati da coach Curt Cignetti, hanno appena vinto la partita più importante nella storia della scuola, rimangono imbattuti in stagione, e ora c’è un altro grande test a dividerli dalla finalissima per il titolo nazionale contro Oregon alla #5, al Peach Bowl di venerdì ad Atlanta. Indiana ha travolto l’Alabama per 38-3 al Rose Bowl. In stagione Indiana ha già battuto i Ducks, e in quel primo incontro Oregon è stato tenuto a un minimo stagionale di 267 yard totali (Moore ha lanciato due intercetti). Il vincitore dell’Heisman Trophy Fernando Mendoza è in testa alla classifica nazionale con 36 TD pass abbinati a 3.172 yard passate e una percentuale di completamento del 72,3%. Il trasferimento da Cal e la prevista prima scelta assoluta al Draft NFL di aprile hanno contribuito a far crescere il football dell’Indiana che da anni era più nota e concentrata nel basket. Nel 2025, le 715 sconfitte totali dell’Indiana erano le più alte nella FBS (Northwestern ora detiene questo dubbio record). Il running back principale, Roman Hemby (1.007 yard), ha segnato due touchdown quando ha affrontato Oregon.

Gli Oregon Ducks hanno superato facilmente Texas Tech per 23-0 all’Orange Bowl. Coach Dan Lanning si prepara alla terza semifinale di sempre dei Ducks al CFP. Il quaterback Dante Moore ha lanciato per 3.280 yard e 28 touchdown per i Ducks. Le altre armi dell’Oregon includono il wide receiver Malik Benson e il tight end Kenyon Sadiq, che hanno totalizzato 87 ricezioni e 14 touchdown. Benson ha ricevuto un touchdown da 44 yard contro gli Hoosiers a ottobre.

Come già anticipato, Indiana ha già battuto Oregon a Eugene per 30-20 l’11 ottobre, coprendo anche la linea di handicap (-6.5 in quell’occasione) con Under su linea 51.5. Per questa seconda sfida, con un peso specifico molto più alto, e che si giocherà in campo neutro, gli Hoosiers rimangono favoriti, anche se lo spread è sceso a -3.5 punti, mentre la linea Over-Under si gioca a 48.5 punti totali.

Quote Antepost NCAAF: gli ultimi aggiornamenti

Ecco gli ultimi aggiornamenti, a poche ore dal via delle Final Four, sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football NCAAF.

Indiana @2.25

Oregon @4.00

Miami @4.00

Mississippi @7.00

