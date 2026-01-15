Siamo arrivati all’epilogo della stagione 2025-2026 del College Football NCAAF, e in pochi si sarebbero aspettati di vedere questi due programmi giocarsi il titolo nazionale, parliamo degli Indiana Hoosiers, che settimana dopo settimana si sono guadagnati il rispetto fino ad entrare in post-season da #1, e i Miami Hurricanes che grazie ad un attacco pragmatico, guidato da Carson Beck, e ad una solida difesa, sono la grande sorpresa di quest’anno. NCAAF Finale 2026.

NCAAF Finale 2026: la finale, Indiana Hoosiers-Miami Hurricanes

La finale dei playoffs di College Football NCAAF tra Indiana Hoosiers-Miami Hurricanes è abbastanza inattesa secondo le previsioni del pre-season un pò di tutti gli analisti, noi compresi, ma andiamo a vedere come arrivano le squadre a questo storico appuntamento, e quali sono i punti di forza (ma anche i punti deboli) dei due programmi che si giocano il titolo nazionale 2026, lunedì 19 gennaio all’Hard Rock Stadium . Questa sarà la 22a volta che il sud della Florida ospiterà un campionato nazionale di football universitario e la seconda volta da quando è iniziata l’era del CFP nel 2014. Non sarà una vera partita casalinga, dato che si prevede che tra il pubblico ci saranno più tifosi degli Indiana Hoosiers. Tuttavia, i Miami Hurricanes godranno di un raro vantaggio nella finale dei College Football Playoff, giocando per il titolo nazionale nel loro stadio.

I Miami Hurricanes arrivano da un 4-0 ATS nelle ultime partite (incluse due vittorie da sfavorita con un solo possesso) in cui hanno superato le aspettative dei bookmaker di una media di 13 punti. Miami è più propensa a rallentare la partita (un ritmo più lento metterà al centro i punti di forza difensivi di questa squadra) con gli Hurricanes hanno le migliori linee offensive e difensive, hanno un quarterback più esperto (Carson Beck) e, come già accennato, il vantaggio del fattore campo. Gli Hurricanes hanno chiuso la stagione con un record di 7-1 in casa. L’unica sconfitta assoluta (e ATS) è arrivata contro Louisville un venerdì sera, quando il quarterback Beck ha lanciato quattro intercetti ma ha lanciato solo due intercetti nelle ultime sette partite su 195 tentativi. Akheem Mesidor si è infortunato alla spalla nella semifinale dei playoff, ma si è fatto fotografare con i tifosi dopo la partita ed era decisamente fiducioso di recuperare per la finale. Mesidor e Rueben Bain Jr. sono la chiave per le speranze di titolo di Miami e, finché entrambi saranno in campo gli Hurricanes possono crederci. Miami ha la difesa di corsa numero 7 del paese per tasso di successo, che limita gli avversari ad appena il 35,4%.

Anche gli Indiana Hoosiers arrivano da un 4-0 ATS nelle ultime uscite e hanno superato le aspettative dei bookmaker di una media di 22,3 punti in queste quattro partite. Il quarterback degli Hoosiers Fernando Mendoza ha faticato a limitare i danni causati dai sack e, visto il modo in cui i defensive end di Miami hanno giocato durante i playoff, questo dovrebbe essere un problema serio per Indiana. Si parla molto di Mendoza e dell’attacco degli Hoosiers, ma non dimentichiamo la difesa che concede solo 11.1 punti di media, il 2° miglior dato dell’intera nazione, ed è 3° anche in total yard (260.9), particolarmente efficace sulle corse: Indiana è la squadra che concede meno portate su terra agli avversari ed è 2° con 75.0 rushing yard. In stagione Indiana ha faticato solo una volta, vincendo comunque 13-10 su Ohio State nella finale del Big Ten in cui gli Hoosiers hanno avuto solo due azioni di corsa esplosive su 31 tentativi, e solo sette corse riuscite tra quelle 31 azioni.

Le previsioni su Indiana-Miami, finale CFB

Ecco alcune idee iniziali su cui concentrarci, anche se come sempre le giocate ufficiali con analisi e stake rimangono un esclusiva del nostro canale Telegram BETTING MANIAC VIP (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo), e usciranno più ravvicinate alla partita, quindi prendete con calma queste prime idee sulle linee. Se, come abbiamo visto, Miami, che ha un ottima difesa su terra, riuscirà a disinnescare le corse in aiuto ai lanci di Mendoza, allora non dico che gli Hurricanes possano vincere, ma possono almeno coprire lo spread che li vede sfavoriti con +8.5 punti in appoggio. Il tutto si lega al fatto che Miami riuscirà a rallentare l’attacco di Indiana, e qui si lega anche la nostra idea da Under sui punti totali.

MIAMI +8.5

UNDER 48.5

Quote finale NCAAF: Hoosiers-Hurricanes

Queste le linee principali per la finale CFB 2026.

MONEYLINE: INDIANA @1.29 / MIAMI @3.75

SPREAD: INDIANA -8.5

OVER-UNDER 47.5 PUNTI TOTALI

OVER-UNDER TT: INDIANA 28.5 / MIAMI 18.5

PRIMO TEMPO SPREAD: INDIANA -4.5

PRIMO TEMPO O/U: 23.5 PUNTI

