Finalmente ci siamo, dal 23 agosto torna il grande Football Americano e come sempre saranno i giovani del College NCAAF ad aprire la stagione con la così detta week 0 che vedrà in campo le prime squadre. Andiamo a vedere la preview con le squadre favorite, le date chiave dell’annata e i consigli per le scommesse stagionali e di week 0. Anteprima NCAAF 2025-2026.
Anteprima NCAAF 2025-2026: le date chiave del College Football
L’attesa per gli appassionati di Football Americano è finita. Per i grandi pro della NFL dovremo aspettare inizio settembre (ma sono già in campo da settimane con le sfide di pre-season), ma dal 23 agosto sono in campo i giovani del College Football NCAAF con la week 0 che apre le ostilità. Prima di vedere le favorite per provare a vincere il titolo in mano agli Ohio State Buckeyes, vediamo le date chiave da non perdere e da segnarvi nel calendario.
23 AGOSTO: WEEK 0
Ne parliamo anche dopo, ma il kick-off della stagione 2025-2026 di College Football è dal 23 agosto già con top-team in campo e alcuni big match di rilievo come Fresno State e Kansas anche se il Game of the Week si giocherà in Irlanda, a Dublino, con la così detta Farmageddon rivalry tra Kansas State ed Iowa State.
30 AGOSTO: WEEK 1
La stagione parte effettivamente la settimana dopo, con in campo tutti i maggiori programmi. Avremo un sabato da ben 60 partite e altri 3 match si giocheranno il 31 agosto. La partita più attesa è in Texas dove inizia l’era di Arch Manning contro i campioni in carica di Ohio State in quella che, come vedremo, è anche la sfida tra le due squadre favorite al via dalle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale. Da segnalare anche Alabama che fa visita a Florida State, Clemson ospita LSU e Notre Dame è in campo a Miami.
NOVENBRE: PRIMO PLAYOFFS RANKING
Il primo ranking sulle squadre che ambiscono ai playoffs verranno rilasciati dal College Football Playoff Committee dai primi giorni di novembre.
6 DICEMBRE: CONFERENCE CHAMPIONSHIP WEEK
E’ la settimana dei 9 conference champions, partite importanti visto che i vincitori delle principali 4 conference (ACC, Big Ten, Big 12, SEC) saranno automaticamente qualificati ai playoffs.
7 DICEMBRE: RANKING PLAYOFFS DEFINITIVO
Il 7 dicembre avremo l’ufficialità delle 12 squadre che parteciperanno ai prossimi College Football Playoff, sempre col nuovo format che vede le prime 4 del ranking avere il bye al primo turno dei quarti.
13 DICEMBRE: BOWL SEASON
L’espansione dei playoffs da 4 a 12 team ha fatto perdere un pò di blasone ed importantza ai Bowls games che si giocheranno comunque dal 13 dicembre. Da segnalare il Fenway Bowl e il Pinstripe Bowl che si giocheranno sui campi da baseball mitici di Red Sox e Yankees.
META’ DICEMBRE: ANNUNCIATO L’HEISHMAN TROPHY
Negli ultimi anni il vincitore del Heisman Trophy, il miglior giocatore della stagione, è stato annunciato il sabato prima dell’inizio dei playoffs. Lo scorso anno Travis Hunter di Colorado fu incoronato con l’Heishman Trophy il 14 dicembre.
19-20 DICEMBRE: PRIMI TURNI PLAYOFFS CFP
Iniziano I playoffs con I first round.
31 DICEMBRE/1 GENNAIO: QUARTI DI FINALE CFP
Un capodanno da non perdere con I quarti di finale, ovvero Cotton Bowl, che si giocherà l’ultimo dell’anno, e gli Orange Bowl, Rose Bowl, e Sugar Bowl, che invece sono in programma il primo di gennaio.
8-9 GENNAIO: SEMIGINALI CFP
I vincitori dei quarti si troveranno alle Final Four, le semifinali, col Fiesta Bowl in programma giovedì 8 gennaio e il Peach Bowl il giorno successivo, venerdì 9.
19 GENNAIO: NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME
Il big match che tutti vogliono arrivare a giocarsi, il CFP National Championship Game che quest’anno si giocherà il 19 gennaio, e abbiamo anche la location, il Miami’s Hard Rock Stadium. Lo scorso anno Ohio State superò 34-23 Notre Dame in finale. I Buckeyes riusciranno a difendere il titolo, o chi gli succederà?
Le favorite per il titolo di College Football NCAAF
Approposito di campioni in carica e possibili favoriti per il titolo nazionale di College Football 2026, andiamo a vedere un analisi sui top-team che quest’anno potranno essere grandi protagonisti.
I campioni in carica, gli Ohio State Buckeyes, e i Texas Longhorns sono le due grandi favorite per la vittoria finale secondo le quote antepost, seguite dai sempre presenti Georgia Bulldogs ma ci sono anche Penn State Nittany Lions e Oregon Ducks da tenere in considerazione a chiudere la top-5 da dove sono di poco esclude due realtà importanti come Alabama e Clemson, ma anche Notre Dame ed LSU. Ecco tutte le quote: