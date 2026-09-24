In arrivo una settimana di football universitario piena zeppa di match interessanti, su tutti Tennessee Volunteers-Texas Longhorns, ma anche LSU Tigers-Texas A&M Aggies, Florida Gators-Mississippi Rebels, Michigan Wolverines-Iowa Hawkeyes e USC Trojans-Oregon Ducks, solo per citare gli scontri diretti tra formazioni nella top-25 del power ranking che trovate aggiornato in questo articolo assieme ad analisi e Pronostici NCAAF Week 4.

Pronostici NCAAF Week 4: I big match da non perdere

Vediamo tutte le sfide da non perdere nella week4 di Football Americano NCAAF con i big match del football universitario in programma dal 24 al 26 settembre 2026.

Indiana Hoosiers-Northwestern Wildcats

Venerdì sera a Bloomington (Indiana) i Northwestern Wildcats (2-0) faranno visita agli Indiana Hoosiers (3-0) – attualmente quinti nel ranking – per la partita inaugurale della Big Ten.

Josh Hoover, il terzo quarterback arrivato tramite trasferimento in altrettanti anni a ricoprire il ruolo di titolare per gli Hoosiers, occupa il secondo posto a livello nazionale per efficienza nei passaggi, con un rating di 244,1. Ha completato 37 passaggi su 51 per un totale di 649 yard, 10 touchdown e nessun intercetto in circa otto quarti di gioco, durante i quali Indiana ha travolto North Texas, Howard e Western Kentucky. Gli Hoosiers non subiscono punti da quando mancava 1 minuto e 18 secondi alla fine del terzo quarto della vittoria contro North Texas, nella prima giornata di campionato. Si tratta di un’imbattibilità che dura da 131 minuti e 18 secondi.

Aidan Chiles, quarterback al quarto anno di Northwestern arrivato da Michigan State durante la pausa tra le stagioni, è l’attuale detentore del titolo di “Giocatore offensivo della settimana” della Big Ten, grazie alla prestazione eccezionale offerta sabato nella vittoria per 41-7 dei Wildcats contro Colorado. Chiles ha completato 17 passaggi su 22 per 241 yard e tre touchdown; inoltre, ha segnato due mete su corsa, diventando il primo giocatore della lega dai tempi di J.T. Barrett (Ohio State, 2017) a realizzare questa combinazione “3-2”. Tutti e tre i passaggi da touchdown di Chiles sono stati ricevuti dal running back Joseph Himon II. Nelle ultime due stagioni, da quarterback di Michigan State, Chiles ha affrontato gli Hoosiers due volte, uscendo sconfitto con i punteggi di 47-10 e 38-13.

Tennessee Volunteers-Texas Longhorns

Sabato a Knoxville i Texas Longhorns (numero 1 del ranking) sfidano i Tennessee Volunteers (numero 14) nella partita inaugurale della Southeastern Conference per entrambe le formazioni. Texas e Tennessee si affrontano per la quarta volta in assoluto; i tre precedenti incontri si sono disputati tutti al Cotton Bowl. Il Texas ha vinto due dei tre incontri; l’ultimo è avvenuto il 1° gennaio 1969, quando i Longhorns si sono imposti per 36-13.

Il quarterback del Texas, Arch Manning, afferma di non essere mai stato a Knoxville, in Tennessee, la città dove il suo celebre zio Peyton fu una stella a metà degli anni ’90. Manning ha totalizzato 664 yard su passaggio, sette touchdown e due intercetti, contribuendo a una media di 37,7 punti a partita per il Texas. La prestazione più memorabile è stata quella contro Ohio State:Texas si trovava in svantaggio di 20 punti, ma Manning ha guidato la rimonta della squadra realizzando tre touchdown nell’ultimo quarto e portando a casa la vittoria per 24-23. Sebbene Manning e i Longhorns (3-0) abbiano già ottenuto una vittoria contro Ohio State (all’epoca numero 1), quel successo è arrivato davanti al pubblico di casa. La trasferta di questa settimana rappresenta l’unica vera partita fuori casa per il Texas fino a novembre.

Tennessee (3-0) aveva offerto una borsa di studio a Manning nelle prime fasi del processo di reclutamento, ma alla fine il giocatore aveva ristretto la scelta a Texas, Georgia e Alabama. Il freshman dei Volunteers, Faizon Brandon, ha totalizzato 552 yard e sei touchdown su passaggio, pur avendo effettuato appena 64 lanci, dato che Tennessee ha superato agevolmente avversari come Furman (della FCS), Georgia Tech e Kennesaw State. DeSean Bishop, il miglior running back di Tennessee (alle prese con un problema all’anca), è acciaccato ma dovrebbe scendere in campo. Durante la partita contro Kennesaw State è dovuto uscire dal campo due volte. Finora ha accumulato 286 yard e quattro touchdown su corsa.

Louisville Cardinals-Wake Forest Deamon Deacons

Wake Forest e Louisville (numero 16 del ranking) hanno già disputato partite combattute ed emotivamente intense in questa stagione. Ora si tratta di resettare tutto in vista dello scontro di sabato pomeriggio a Louisville, Kentucky, valido per l’Atlantic Coast Conference (ACC).

Louisville (2-1, 1-0) ha ottenuto una vittoria e una sconfitta contro avversarie classificate a livello nazionale: la scorsa settimana ha battuto SMU (allora numero 16) per 41-31 nell’esordio in ACC, dopo aver perso 41-38 contro Ole Miss (allora numero 9) nella partita inaugurale della stagione, il 6 settembre. Louisville, una delle sei squadre della FBS a non aver ancora commesso palle perse in questa stagione, ha mostrato diversi elementi di un attacco potente, tra cui la coppia di running back di alto livello formata da Keyjuan Brown e Isaac Brown. A testimonianza delle 265 yard guadagnate su corsa dalla squadra contro SMU, Keyjuan Brown ha totalizzato 163 yard e due touchdown, impiegando appena 10 portate per riuscirci. Il quarterback dei Cardinals, Lincoln Kienholz, ha segnato quattro touchdown su corsa, viaggiando a una media di 51 yard su terra a partita. In ogni incontro ha messo a referto almeno un touchdown su corsa e due passaggi da touchdown. Undici dei 18 touchdown offensivi dei Cardinals sono arrivati ​​grazie ad azioni di corsa.

Per Wake Forest si tratterà della seconda partita consecutiva contro un’avversaria classificata a livello nazionale, dopo la sconfitta per 33-20 subita la scorsa settimana contro Miami (allora numero 5). I Demon Deacons (2-1, 0-1) hanno vinto 38-36 dopo due tempi supplementari il 12 settembre in casa di Purdue, nella loro unica trasferta finora.

Florida Gators-Mississippi Rebels

Ole Miss iniziò la stagione battendo una squadra classificata (allora numero 24 di Louisville). La scorsa settimana i Rebels hanno superato la squadra numero 7 (LSU ed ex allenatore di Ole Miss Lane Kiffin) 32-24. Ora, la numero 4 Mississippi (3-0, 1-0 SEC) termina il mese di settembre affrontando la numero 21 della Florida (3-0, 1-0) sabato pomeriggio a Gainesville.

Trinidad Chambliss è passato per 363 yard e due touchdown e ha corso per un altro punteggio contro i Tigers consolidando la sua posizione come uno dei migliori candidati all’Heisman Trophy. Il running back Kewan Lacy ha lasciato la partita contro LSU a causa di un infortunio alla spalla dopo aver corso per 43 yard e un touchdown. Coach Pete Golding ha detto che l’infortunio non era così grave come temevano i ribelli e Lacy potrebbe essere in grado di giocare contro la Florida.

I Gators sono 3-0 per la prima volta in sette anni dopo aver regalato all’ex allenatore del Tulane, coach Jon Sumrall una vittoria nella sua prima partita alla SEC in Florida battendo l’ospite Auburn 44-39 la scorsa settimana. Il running back dei Gators Jaden Baugh è a pari merito in testa alla nazionale con otto touchdown di corsa ed è secondo con una media di 152,7 yard di corsa a partita. Sumrall ha alcune cose su cui concentrarsi per sottolineare la necessità di miglioramento questa settimana. Oltre ai 39 punti concessi, Florida ha fruttato 22 primi down ed è stata penalizzata 16 volte per 138 yard.

Michigan Wolverines-Iowa Hawkeyes

Quando sabato pomeriggio Iowa (numero 17 del ranking) farà visita a Michigan (numero 18) al “Big House”, sarà il loro primo incontro dalla finale del campionato Big Ten del dicembre 2023.

Iowa (3-0) guida la classifica NCAA per la difesa sui punti subiti e per le yard totali concesse a partita, grazie anche al fatto che gli Hawkeyes hanno impedito agli avversari di segnare sia contro Northern Illinois nella settimana di apertura, sia contro Northern Iowa la scorsa settimana. Iowa ha inoltre battuto di misura Iowa State (16-13) nella seconda settimana. Attualmente, gli Hawkeyes concedono una media di soli 4,3 punti e 176,7 yard a partita. L’attacco degli Hawkeyes occupa il decimo posto a livello nazionale nel gioco di corsa, avendo accumulato 804 yard totali nonostante le assenze – dovute a infortuni – dei running back titolari e delle loro prime riserve, Kamari Moulton e L.J. Phillips. Coach Kirk Ferentz ha dichiarato che saprà solo a ridosso del calcio d’inizio se i running back e il tight end DJ Vonnahme saranno pronti a scendere in campo contro Michigan.

Michigan (3-0) ha avuto bisogno di un lancio disperato dell’ultimo secondo (e di un secondo supplementare) per battere Western Michigan nella partita d’apertura della stagione. I Wolverines hanno anche sconfitto Oklahoma per 17-10 al termine di una prestazione altalenante, sebbene contro una squadra che all’epoca occupava l’undicesima posizione in classifica. Inoltre, all’intervallo contro UTEP erano in vantaggio di soli tre punti prima di alzare il ritmo e l’intensità. I Wolverines hanno migliorato il loro gioco di corsa contro UTEP — almeno nelle azioni centrali — e il quarterback Bryce Underwood ha offerto la sua migliore prestazione stagionale complessiva, ha affermato coach Kyle Whittingham. La difesa si è dimostrata solida, attestandosi al ventunesimo posto (a pari merito) per punti subiti. Parte dell’incostanza di Michigan potrebbe dipendere dall’inesperienza, ha detto Whittingham, dato che la sua squadra è la più giovane della Big Ten. Siamo ormai alla quarta settimana e la squadra sta per iniziare il campionato della Big Ten affrontando una rivale storica. Anche se non si tratta di un avversario del calibro di Ohio State, questa sfida dovrebbe contribuire a dare una scossa positiva.

Georgia Bulldogs-Oklahoma Sooners

Due squadre della Southeastern Conference che stanno vivendo momenti di forma opposti si affronteranno per la prima volta nella stagione regolare sabato, quando Georgia (numero 2 del ranking) ospiterà Oklahoma ad Athens, in Georgia. L’unico precedente tra Bulldogs e Sooners prima di sabato rappresenta uno dei momenti salienti della gestione decennale di Smart in Georgia. La vittoria di Georgia su Oklahoma (54-48 dopo due tempi supplementari) al Rose Bowl del 2018 avvenne in una semifinale dei College Football Playoff e proiettò la squadra verso la sua prima finale per il titolo nazionale dal 1982.

Georgia è guidata dal quarterback senior Gunner Stockton, che nelle prime tre partite ha completato 38 passaggi su 45, realizzando nove touchdown. La sua percentuale di completamento dell’84,4% è la seconda più alta a livello nazionale. Prima dell’inizio della stagione, la sfida contro Oklahoma sembrava destinata a essere la prima occasione per Georgia (3-0, 1-0 SEC) di misurarsi con una squadra classificata tra le migliori. Tuttavia, le prestazioni poco convincenti degli ultimi due turni hanno fatto uscire i Sooners dalla top-25. La squadra di coach Kirby Smart, non è ancora stata messa a dura prova. Dopo due vittorie schiaccianti in partite fuori conference, la scorsa settimana Georgia ha superato agevolmente Arkansas per 45-17 nel suo debutto nella SEC.

Oklahoma (2-1) non ha brillato contro Michigan o New Mexico anche se la difesa dei Sooners finora quest’anno ha concesso una media di soli 7,7 punti a partita. Dall’altro lato del campo però i Sooners hanno segnato appena 24 punti nelle ultime due partite e hanno subito tre palle perse nella vittoria per 14-6 della scorsa settimana contro New Mexico. Il quarterback John Mateer è stato una delle cause delle difficoltà offensive. Il giocatore al quinto anno, che ha subito due intercetti contro i Lobos, sa che il suo rendimento deve migliorare. È in dubbio la presenza del talentuoso defensive tackle di Oklahoma, David Stone. Il giocatore, inserito nella seconda squadra ideale della SEC durante la preseason, ha riportato un infortunio al ginocchio lunedì, durante l’allenamento (contro New Mexico, Stone ha registrato il suo record in carriera con otto placcaggi, inclusi due placcaggi con perdita di terreno per gli avversari).

Iowa State Cyclones-Utah Utes

Utah numero 15 del ranking, si reca ad Ames, in Iowa, per affrontare Iowa State sabato con gli Utes forti di un parziale complessivo di 142-24 contro i primi tre avversari. Questa partita, che segna l’esordio nella Big 12 per entrambe le squadre, rappresenta il settimo scontro diretto tra Iowa State e Utah. I Cyclones conducono la serie storica per 5-1 e hanno vinto l’ultimo precedente, disputato nel 2024 in casa di Utah, con il punteggio di 31-28.

In questa stagione, Utah (3-0) vanta un margine di vittoria medio di 39,3 punti nelle prime tre partite. Un aspetto in cui gli Utes hanno fatto passi da gigante, consentendo tale dominio, è la difesa contro le corse. Nelle prime tre gare, Utah ha concesso una media di sole 75,0 yard su corsa a partita: il secondo dato migliore tra le squadre della Big 12. Si tratta di un netto cambiamento di rotta rispetto alla scorsa stagione, quando Utah concedeva 181,2 yard su corsa a partita (108° posto nella FBS). Questo miglioramento ha ulteriormente esaltato l’efficienza offensiva di Utah. Gli Utes occupano l’11° posto nella FBS e il terzo nella Big 12 per attacco totale, con una media di 518,0 yard a partita. Utah è inoltre nona a livello nazionale per punti segnati, guidando la Big 12 con una media di 47,3 punti a incontro. La costante crescita di Devon Dampier come passatore ha aiutato gli Utes a segnare almeno 30 punti per nove partite consecutive, un record nella FBS. Dampier è secondo nella Big 12 per passer rating (178,5), avendo totalizzato 690 yard, sette touchdown e un intercetto nelle sue prime tre gare.

Iowa State (2-1) possiede la solidità difensiva necessaria per costringere Utah a faticare maggiormente per guadagnare terreno. I Cyclones rispecchiano gli Utes per quanto riguarda la capacità di limitare i punti e le yard su corsa concesse agli avversari: concedono infatti solo 11,0 punti e 83,3 yard su corsa a partita. Nelle ultime quattro partite, a partire dalla scorsa stagione, Iowa State non ha concesso agli avversari di superare le 100 yard su corsa. Per i Cyclones, invece, guadagnare terreno su corsa è stato un gioco da ragazzi. Aiden Flora sta vivendo una stagione di svolta nel backfield: condivide il primato della Big 12 per yard corse a partita (109,3) e occupa il quarto posto per media di yard a tentativo (8,6). È inoltre una minaccia costante negli special teams, con una media di 20,8 yard sui ritorni di punt. Il gioco aereo continua a rappresentare il tallone d’Achille dell’attacco dei Cyclones. Jaylen Raynor è ultimo tra i quarterback della Big 12 per yard lanciate (434) e penultimo per percentuale di passaggi completati (55,8%). La scorsa settimana, contro Bowling Green, Raynor ha completato il 64,7% dei passaggi, ma ha totalizzato appena 133 yard, un touchdown e un intercetto.

Penn State Nittany Lions-Wisconsin Badgers

La numero 13 della Penn State dà il via all’azione Big Ten sabato quando accoglie Wisconsin a University Park, Pennsylvania. Penn State ha vinto gli ultimi sei incontri tra le scuole. Wisconsin sta cercando la sua prima vittoria nella serie dal 2011.

I Nittany Lions (3-0, 0-0 Big Ten) hanno aperto la loro stagione con vittorie su Marshall, Temple e Buffalo con un margine combinato di 127-22. Nel 55-13 di Buffalo dello scorso fine settimana, Rocco Becht, Koby Howard e James Peoples hanno segnato ciascuno due touchdown mentre Penn State ha superato i Bulls in yard con un margine di 573-173. Howard ha subito un infortunio non rivelato lo scorso fine settimana, lasciando in discussione il massimo della squadra per la gara di sabato. Se perde la partita, Chase Sowell (otto ricezioni, 126 yard, TD) dovrebbe vedere bersagli aggiuntivi.

Wisconsin (2-1, 0-0) ha aperto la sua stagione con una brutta sconfitta contro Notre Dame, poi si è ripreso battendo Eastern Illinois e anche Eastern Michigan la settimana scorsa. I Badgers superarono gli Eagles 479-216, con Colton Joseph che lanciò per 362 yard e tre touchdown. Joseph ha tirato per 390 yard e due touchdown nelle prime due partite. Il running back Abu Sama III è rimasto fuori la scorsa settimana per un infortunio non specificato, dopo aver corso per 107 yard e un touchdown su sole otto portate nella week 2.

Alabama Crimson Tide-South Carolina Gamecocks

Alabama, numero 8 del ranking, è imbattuta ma ha già affrontato delle prove impegnative mentre entra nel vivo del calendario della Southeastern Conference. I Crimson Tide ospiteranno South Carolina a Tuscaloosa, in Alabama, per la loro prima partita casalinga di conference. Il bilancio storico dei Gamecocks contro Alabama è di 4 vittorie e 13 sconfitte; l’unico successo ottenuto a Tuscaloosa risale al 2004.

I Crimson Tide (3-0, 1-0 SEC) sabato scorso, contro Florida State,hanno segnato 20 punti consecutivi negli ultimi 2 minuti e 36 secondi del primo tempo, riuscendo a colmare uno svantaggio di 21-6. I Crimson Tide hanno avuto la meglio sui Seminoles nel secondo tempo, vincendo 50-36; la settimana precedente avevano superato Kentucky per 32-0 nella ripresa, aggiudicandosi l’esordio nella SEC con il punteggio di 45-17. Il quarterback Keelon Russell ha disputato la miglior partita della sua giovane carriera contro Florida State, completando 23 passaggi su 30 per un totale di 320 yard e quattro touchdown complessivi. I Crimson Tide hanno concesso 377 yard su passaggio, subendo da Florida State tre giocate aeree da oltre 40 yard.

I Gamecocks (2-1, 0-1 SEC) affronteranno la prima trasferta stagionale dopo aver perso la partita d’esordio casalingo nella SEC contro Mississippi State lo scorso fine settimana, con il punteggio di 41-34. I Gamecocks sono stati sconfitti nonostante un avvio fulmineo che li aveva portati in vantaggio per 16-0 e un parziale di 23-14 all’intervallo. Hanno prevalso nel computo delle yard totali (431 a 393), ma due costosi intercetti di LaNorris Sellers hanno fruttato direttamente 10 punti a Mississippi State, permettendo ai Bulldogs di prendere il controllo della partita nel secondo tempo. Coach Shane Beamer, non vuole che Sellers si assuma tutta la colpa della sconfitta. Il talentuoso edge rusher Dylan Stewart (problemi alla schiena) e l’offensive tackle Jacarrius Peak (problemi al ginocchio) – arrivato via trasferimento da North Carolina State – hanno fatto il loro atteso debutto la scorsa settimana, dopo aver saltato l’inizio della stagione per completare il recupero dagli infortuni.

USC Trojans-Oregon Ducks

Sabato a Los Angeles, la numero 20 Oregon farà visita alla numero 12 Southern California, e non è esagerato affermare che la posta in gioco in questo incontro di fine settembre è altissima. Oregon ha vinto tutti gli ultimi quattro incontri tra le due squadre, incluso il 42-27 della scorsa stagione a Eugene, Oregon, il primo incontro tra le due storiche rivali della Pac-12 da quando sono entrate a far parte della Big Ten.

I Trojans (4-0, 1-0 Big Ten) hanno iniziato alla grande la stagione con il quarterback Jayden Maiava a guidare l’attacco. È il leader della Big Ten per yard lanciate (1.173) e touchdown su passaggio (12) e viene da una prestazione da 277 yard nella vittoria per 42-35 contro Rutgers lo scorso sabato, nella partita d’esordio in conference dei Trojans. I Trojans segnano in media più di 40 punti a partita. Il running back King Miller ha totalizzato 338 yard, con una media di 5,3 yard a portata e tre touchdown. USC ha quattro giocatori con 12 o più ricezioni, guidati da Kayden Dixon-Wyatt con 18 ricezioni per un totale di 258 yard, il miglior risultato della squadra. Trent Mosley è il miglior marcatore di touchdown su ricezione con quattro, con una media di 19,6 yard a ricezione. Il cornerback Prophet Brown ha messo a segno due intercetti, di cui uno ritornato per 99 yard in touchdown contro Rutgers. La difesa dei Trojans ha faticato a fermare gli Scarlet Knights, ancora a secco di vittorie, che hanno totalizzato 460 yard di attacco.

Oregon (2-1, 0-0) ha concluso il suo calendario non di conference con una vittoria per 84-0 contro il Portland State, squadra della FCS, venerdì scorso. I Ducks sono tornati alla vittoria dopo la demoralizzante sconfitta per 39-31 subita la settimana precedente contro l’Oklahoma State. Con la vittoria contro il Portland State, i Ducks hanno stabilito un record dell’era moderna per il margine di vittoria più ampio in una partita. Coach Dan Lanning, non ha ancora perso una partita in trasferta da quando i Ducks sono entrati nella Big Ten. Le squadre di Lanning hanno un record di 9-0 nelle partite della Big Ten fuori casa e di 17-1 in conference nelle prime due stagioni nella Big Ten. Il quarterback Dante Moore, che ha giocato solo un tempo contro Portland State, ha all’attivo nove passaggi da touchdown e nessun intercetto in questa stagione. I suoi bersagli principali sono Evan Stewart e Dakorien Moore, che insieme hanno realizzato cinque touchdown su ricezione in questa stagione. Jeremiah McClellan ha subito una frattura al piede prima della partita contro Portland State, ma il suo compagno di reparto, il ricevitore Messiah Hampton, lo ha sostituito realizzando due touchdown in quella partita. I Ducks hanno una media di 160,7 yard di corsa a partita e 4,7 yard per portata, ma hanno subito sette sack in tre partite.

LSU Tigers-Texas A&M Aggies

La scorsa settimana, sia LSU che Texas A&M erano nella Top 10 e speravano di scalare la classifica. Poi hanno iniziato il campionato della Southeastern Conference. I Tigers, settimi in classifica, hanno perso contro Ole Miss per 32-24, scivolando al decimo posto nella nuova classifica AP. Gli Aggies, noni in classifica, hanno perso in casa contro Kentucky per 31-21, precipitando al ventitreesimo posto. LSU e Texas A&M si affronteranno sabato sera a Baton Rouge, in Louisiana. La squadra vincente otterrà la sua prima vittoria in conference in questa stagione, mentre la perdente si troverà in seria difficoltà nella corsa al titolo della SEC e ai College Football Playoff. Lo scorso ottobre, a Baton Rouge, Texas A&M ha sconfitto LSU per 49-25, portando al licenziamento dell’allenatore dei Tigers, Brian Kelly, dopo che la squadra aveva chiuso la stagione con un bilancio di 5 vittorie e 3 sconfitte complessive, di cui 2 vittorie e 3 sconfitte nella SEC. Questa decisione ha di fatto spianato la strada all’arrivo di Kiffin.

LSU (2-1, 0-1 SEC) ha sopportato una settimana di grande attesa proprio in vista del ritorno di coach Lane Kiffin al campus di Ole Miss la scorsa settimana, per poi rimontare uno svantaggio di 24-7 e rischiare di forzare i tempi supplementari, ma il passaggio di Sam Leavitt al quarto tentativo è stato intercettato in end zone nell’ultimo minuto. LSU ha perso due giocatori chiave per infortunio contro i Rebels. Il defensive back Dashawn Spears, uno dei leader della difesa contro le corse numero 1 della nazione (33,0 yard a partita), ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore che lo terrà fuori per il resto della stagione, mentre il tight end Trey’Dez Green salterà diverse partite a causa di un infortunio al ginocchio, ma dovrebbe tornare in campo.

Texas A&M (2-1, 0-1) ha perso un giocatore importante per il resto della stagione: il versatile wide receiver/specialista dei ritorni Terry Bussey ha subito un infortunio alla parte inferiore del corpo nella partita d’esordio. In sua assenza, Mario Craver ha totalizzato un record personale di 11 ricezioni per 119 yard.

Mississippi State Cowboys-Missouri Tigers

Mississippi State ha già superato due difficili prove in trasferta, tra cui una vittoria in rimonta contro South Carolina la scorsa settimana. Ora i Bulldogs, numero 24 in classifica, ospiteranno Missouri, numero 19, sabato sera a Starkville, Mississippi, nella partita d’esordio in SEC per i Tigers e nella prima partita casalinga di conference per il Mississippi State.

Il calendario della SEC si fa ancora più impegnativo per la squadra di coach Jeff Lebby, che aveva iniziato alla grande anche nel 2025, almeno fino all’inizio del campionato di conference. Mississippi State (3-0) è entrato nella classifica AP Top 25 questa settimana dopo un inizio di stagione che include una netta vittoria per 62-13 contro Louisiana-Monroe, una vittoria in trasferta con 25 punti di scarto contro Minnesota e la rimonta di sabato contro South Carolina. I Bulldogs hanno iniziato la scorsa stagione con un record di 4-0 nelle partite non di conference, prima di perdere le prime quattro partite della SEC. Hanno interrotto la serie negativa con una vittoria per 38-35 in trasferta contro l’Arkansas, per poi perdere le ultime tre partite di conference. Nelle prime due stagioni di Lebby, i Bulldogs hanno totalizzato un record complessivo di 1-15 nella SEC. La vittoria di sabato ha portato il suo record a 10-18 complessivo e 2-15 in conference con Mississippi State. L’attacco è guidato dal quarterback mobile Kamario Taylor, autore miglior difensore della settimana dopo aver messo a segno 10 tackle, incluso un sack. Nel complesso, i Bulldogs hanno limitato South Carolina a -15 yard in 10 azioni durante i primi quattro drive del secondo tempo.

Missouri (3-0) ha battuto Troy 27-17 in casa la scorsa settimana, dopo una vittoria in trasferta con 17 punti di scarto contro Kansas e una netta vittoria contro Arkansas-Pine Bluff nella partita d’esordio stagionale. A prescindere dalla rivalità della “Border War”, giocare in trasferta contro Mississippi State sembra essere la sfida più difficile finora per i Tigers. Coach Eliah Drinkwitz, sembra impressionato da ciò che il Mississippi State sta facendo sotto la guida di Lebby. Austin Simmons ha completato il 69,1% dei suoi passaggi e ha lanciato otto touchdown senza intercetti in tre partite. Simmons ha completato 10 passaggi su 19 per 91 yard contro Troy, dopo averne lanciati 544 e sette touchdown nelle prime due partite. Il gioco di corsa di Mizzou è stato produttivo grazie a Jamal Roberts, che ha totalizzato 300 yard su corsa e tre touchdown in tre partite.

NCAAF: Power Ranking football universitario

Gli aggiornamenti della top-25 del power ranking nazionale per le migliori squadre di college football universitario. Tra parentesi le posizioni guadagnate (+) e perse (-) rispetto alla scorsa settimana.

Texas Longhorns rimane al comando con una difesa dominante che ha permesso di vincere agevolmente contro UTSA nonostante una prova inconsistente di Arch Manning alla guida dell’attacco, ma subito dietro c’è la squadra della settimana, con 7 posizioni guadagnate, i Mississippi Rebels che hanno vinto il big match con LSU del grande ex Lane Kiffin.

Al contrario proprio LSU Tigers cala di 4 posizioni anche se mantiene la top-10. Un altro salto enorme da 7 posizioni lo hanno fatto i Florida Gators che hanno impressionato con una prova offensiva vincente nel 44-39 su Auburn. Il crollo più pesante è però quello dei Texas A&M Aggies che precipitano di 14 posizioni dopo aver perso in casa 21-31 contro Kentucky con una brutta prova di Marcel Reed, ed ora arriva la trasferta a LSU che potrebbe complicare ulteriormente i piani.

Le novità riguardano i rientri dei Louisville Cardinals, che non sono proprio una new entry, visto che erano usciti solo per una settimana, per poi rientrare prontamente e direttamente al 17° posto grazie all’ottima vittoria 41-31 sulla ex numero 16, SMU Mustangs che ora troviamo alla #24 per 8 posizioni perse, uno dei crolli più pesanti di questa settimana.

L’altra novità è quella dei Mississippi State Bulldogs che hanno rimontato da 0-16 vincendo 41-34 in trasferta in South Carolina con un ottimo Kamario Taylor alla guida dell’attacco (251 passing yards e 4 touchdowns). New entry anche per i West Virginia Mountaineers che hanno vinto la rivalità contro i Virginia Cavaliers, facendo uscire dalla top-25 proprio UVA (escono rispetto alla settimana scorsa anche Washington Huskies e Houston Cougars).

#1. Texas Longhorns (=)

#2. Mississippi Rebels (+7)

#3. Notre Dame Fightning Irish (-1)

#4. Georgia Bulldogs (=)

#5. Miami Hurricanes (-2)

#6. Ohio State Buckeyes (=)

#7. Indiana Hoosiers (=)

#8. Alabama Crimson Tide (+3)

#9. LSU Tigers (-4)

#10. BYU Cougars (+2)

#11. USC Trojans (-1)

#12. Penn State Nittany Lions (+2)

#13. Texas Tech Red Raiders (=)

#14. Tennessee Volunteers (+1)

#15. Florida Gators (+7)

#16. Utah Utes (+1)

#17. Louisville Cardinals (NEW)

#18. Oregon Ducks (=)

#19. Iowa Hawkeyes (+4)

#20. Michigan Wolverines (=)

#21. Mississippi State Bulldogs (NEW)

#22. Texas A&M Aggies (-14)

#23. West Virginia Mountaineers (NEW)

#24. SMU Mustangs (-8)

#25. Missouri Tigers (-4)

Quote Antepost: gli aggiornamenti sul College Football

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale del titolo di College Football NCAAF. Texas è la #1 del ranking, ma i bookmakers continuano a preferirli Ohio State, anche se i Longhorns si sono avvicinati molto, e attenzione anche a Notre Dame e Georgia che non mollano tra le grandi favorite, assieme a Miami. Bel salto anche nelle quote per Mississippi che apre la serie di programmi in doppia cifra, mettendosi alle spalle proprio LSU che ha appena battuto in un big match emozionante.

Ohio State @6.40

Texas @7.20

Notre Dame @7.50

Georgia @7.50

Miami @9.50

Indiana @10.50

Mississippi @16.00

LSU @17.00

Oregon @23.00

Alabama @26.00

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