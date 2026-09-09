Dal 10 al 13 settembre 2026 si gioca la week 2 di College Football NCAAF, la seconda settimana di regular season per il football universitario, e come sempre analizziamo i match più interessanti, su tutte certamente Ohio State Buckeyes-Texas Longhorns, ovvero la #1 del ranking nazionale contro la #3. Pronostici NCAAF Week 2.

Pronostici NCAAF Week 2: I big match della seconda settimana di regular season

Vediamo tutte le sfide da non perdere nella week 2 di Football Americano NCAAF. Questa settimana inizieranno anche i pro della NFL e abbiamo preparato un articolo di anteprima e il consueto video con scommesse antepost di Guru e Morfeo.

Kansas Jayhawks-Missouri Tigers

Kansas Jayhawks e Missouri Tigers numero 23 del ranking, daranno vita alla loro storica rivalità nella “Border War” sotto i riflettori del venerdì sera a Lawrence, Kansas. La serie risale al 1891, sebbene la sua intensità moderna si sia affievolita quando le due università sono passate a conference diverse nel 2012 e hanno smesso di affrontarsi ogni anno.

Coach Lance Leipold di Kansas, ha affermato di comprendere meglio la rivalità ora che i Jayhawks e i Tigers hanno ripreso la loro serie un anno fa, dopo una pausa di 14 anni. Missouri ha vinto 42-31 a Columbia, Missouri, dopo che i Jayhawks si sono fatti rimontare un vantaggio iniziale di 15 punti. Alla sua sesta stagione al Kansas, Leipold arriva da due stagioni consecutive con un record di 5-7, e nel 2025 ha chiuso con un 3-6 nella Big 12. Senza bowl dal 2023, i Jayhawks hanno molto da sistemare. Battere i Tigers sarebbe un buon punto di partenza, anche se non necessariamente perché si tratta del 122° incontro tra Kansas e Missouri. I Jayhawks (1-0) hanno iniziato la stagione con una netta vittoria per 51-6 contro Long Island la scorsa settimana, totalizzando 613 yard in attacco, di cui 246 su passaggio di Isaiah Marshall.

Missouri (1-0) ha sconfitto Arkansas-Pine Bluff per 54-14 la scorsa settimana, dopo essere arrivato alla partita classificato al 25° posto a livello nazionale dall’Associated Press. Austin Simmons, proveniente da Ole Miss, ha lanciato per quattro touchdown e completato 17 passaggi su 19 per 252 yard nel primo tempo prima di essere sostituito. Coach Eli Drinkwitz, ha dichiarato di volere una prestazione più completa dalla sua squadra, che a suo dire ha mostrato troppe disattenzioni contro i Golden Lions. Drinkwitz ha aggiunto che è possibile che il tackle sinistro Cayden Green, il miglior giocatore di linea di Missouri, assente la scorsa settimana per un infortunio non specificato, sia pronto a giocare.

Michigan Wolverines-Oklahoma Sooners

I Michigan Wolverines affronteranno l’undicesima in classifica, gli Oklahoma Sooners sabato ad Ann Arbor. Michigan non è in classifica dopo aver avuto bisogno di un lancio disperato, con un secondo di recupero a disposizione, per battere Western Michigan 13-12 la scorsa settimana. I Wolverines sperano in una prestazione offensiva migliore dopo aver totalizzato solo 276 yard contro i Broncos. Non sarà facile contro la difesa dei Sooners, che l’anno scorso è stata una delle migliori del paese e ha limitato UTEP a sole 198 yard nella vittoria per 51-0 all’esordio stagionale. La partita di sabato sarà la prima tra le due squadre ad Ann Arbor e la terza in assoluto. Oltre alla vittoria dello scorso anno, Oklahoma sconfisse Michigan nell’Orange Bowl il 1° gennaio 1976, conquistando il campionato nazionale.

Il quarterback del secondo anno Bryce Underwood partirà titolare contro Oklahoma, ma coach Kyle Whittingham non gli ha dato una fiducia scontata a lungo termine. “Al momento è il nostro quarterback titolare”, ha detto Whittingham. Nella sconfitta per 24-13 subita la scorsa stagione contro Oklahoma, Underwood completò solo 9 passaggi su 24 per 142 yard, mentre i Sooners superarono Michigan per 408 yard a 288. Underwood contro Western Michigan ha completato 11 passaggi su 21 per 123 yard e un intercetto prima del suo lancio disperato di 47 yard per JJ Buchanan allo scadere del tempo

Il linebacker Cole Sullivan ha disputato un’ottima partita contro i Sooners la scorsa stagione, quando giocava per Michigan, mettendo a segno un sack e recuperando un fumble. Sabato, il linebacker di riserva giocherà per i Sooners. I Sooners sperano di recuperare alcuni giocatori della linea offensiva dopo che il centro titolare Jake Maikkula e la guardia destra Ryan Fodje hanno saltato la partita d’esordio. Entrambi sono tornati ad allenarsi lunedì, anche se il tackle sinistro titolare Michael Fasusi, che ha esordito da titolare contro Michigan la scorsa stagione, si è allenato a ritmo ridotto questa settimana a causa di un apparente infortunio alla spalla.

Oklahoma State Cowboys-Oregon Ducks

Gli Oregon Ducks hanno trascorso la settimana concentrandosi sull’autoanalisi prima di affrontare Stillwater sabato, forte di una striscia di 12 vittorie consecutive in trasferta, per la partita contro gli Oklahoma State Cowboys. I Ducks (1-0) sono favoriti con un margine di oltre dieci punti contro Oklahoma State (0-1) nella prima trasferta a Stillwater nella storia del programma. L’incontro dello scorso anno con i Cowboys ha visto i Ducks totalizzare una media di 10,2 yard per giocata travolgendo Oklahoma State con un punteggio di 69-3. La vittoria con 66 punti di scarto della scorsa stagione è stata la più ampia contro una squadra della Power 4 nella storia del football dell’Oregon.

Quel livello di dominio è sembrato un miraggio nella sofferta vittoria per 34-27 dell’Oregon contro il Boise State la scorsa settimana. I Ducks, scesi dal secondo al sesto posto nella classifica Top 25, erano sotto di 10 punti nel primo tempo. La striscia di 12 vittorie consecutive in trasferta dell’Oregon è iniziata nell’ottobre del 2023 ed è la più lunga attualmente in corso nel paese. I Ducks hanno un record di 18-2 in trasferta sotto la guida di coach Dan Lanning. I Ducks sono guidati dal quarterback Dante Moore, considerato il possibile numero 1 assoluto nel Draft NFL del 2026. Moore ha totalizzato un record personale di 378 yard su passaggio contro Boise State, inclusi tre completi da oltre 50 yard. Tra i lanci più lunghi, spicca un touchdown da 62 yard. Moore ha dimostrato fin da subito una buona precisione nei lanci lunghi e gli Oregon Ducks preferiscono dettare il ritmo di gioco. Tuttavia, il nuovo ambiente sta spingendo Oregon a riflettere sull’importanza di un efficace attacco di corsa. Lanning è consapevole che il caldo potrebbe influenzare la partita e si aspetta che Oklahoma State metta alla prova la difesa secondaria, che ha avuto una prestazione deludente contro Boise State.

Oklahoma State ha perso a Tulsa la scorsa settimana, nella partita d’esordio del nuovo allenatore Eric Morris. Morris ha già affrontato in passato Dan Lanning, allenatore di Oregon. Nel 2022 era coordinatore offensivo alla Washington State. Morris ha debuttato come capo allenatore dei Cowboys sabato scorso, nella sconfitta per 24-10 a Tulsa. La sconfitta casalinga contro Tulsa della scorsa stagione portò al licenziamento di Gundy, che aveva guidato la squadra per oltre 20 stagioni. Morris ha dichiarato che il tackle sinistro Jacob Sexton sarà fuori per il resto della stagione a causa di un infortunio alla gamba. I Cowboys sono in piena fase di ricostruzione. Morris, che ha allenato Patrick Mahomes e Cam Ward, sta costruendo il suo attacco attorno al quarterback Drew Mestemaker. I due erano insieme al North Texas la scorsa stagione, con Morris come capo allenatore, e si classificarono al secondo posto con 318 yard di passaggio a partita.

BYU Cougars-Arizona Wildcats

Sabato pomeriggio a Provo, nello Utah, si terrà un’importante sfida tra due contendenti al titolo della Big 12 Conference: la numero 15 i BYU Cougars ospiteranno gli Arizona Wildcats. I padroni di casa Cougars (1-0) hanno vinto otto partite consecutive al LaVell Edwards Stadium, dove l’Arizona (1-0) non vince dal 1975. BYU ha vinto gli ultimi cinque incontri della serie, inclusa una partita emozionante terminata ai supplementari la scorsa stagione, in cui ha rimontato uno svantaggio di 10 punti nel quarto quarto. Entrambe le squadre non hanno avuto problemi nelle rispettive partite d’esordio contro squadre della Big Sky Conference. L’Arizona ha battuto Northern Arizona 35-7 e BYU ha travolto Utah Tech con un 63-7. Due dei migliori quarterback della conference, se non dell’intero paese, si sfideranno.

Bear Bachmeier di BYU arriva da una stagione da matricola in cui ha totalizzato 3.033 yard lanciate e 15 touchdown, aggiungendone altri 11 su corsa. Bachmeier ha messo a segno quattro touchdown (tre su passaggio, uno su corsa) nella partita d’esordio dei Cougars. Sarà determinante anche il gioco su terra, LJ Martin, senior della BYU, ha guidato la Big 12 per yard corse la scorsa stagione con 1.305, aggiudicandosi il premio di miglior giocatore offensivo della lega. Ha totalizzato 54 yard su sette portate, contribuendo alle 308 yard corse dai Cougars contro Utah Tech. Martin ha totalizzato 162 yard e un touchdown contro i Wildcats la scorsa stagione. BYU dovrà fare a meno del safety Raider Damuni (infortunio alla parte inferiore della gamba), ko contro Utah Tech, ma dovrebbe recuperare il linebacker Isaiah Glasker, che ha saltato la prima partita. Il cugino di Glasker, il freshman Legend Glasker, ha avuto un debutto universitario strepitoso lo scorso fine settimana, ricevendo due passaggi da touchdown da Bachmeier e realizzandone un altro su corsa.

Il QB di Arizona, Noah Fifita, è il leader attivo della FBS per passaggi da touchdown (75). Fifita ha lanciato due touchdown e si è posizionato al secondo posto nella classifica di tutti i tempi della scuola per yard lanciate, con 9.462. Arizona ha limitato la NAU a -7 yard su corsa, la prima volta dal 2006 che ha concesso meno yard su corsa a un avversario. Il gioco di corsa dei Wildcat è guidato da Kedrick Reescano, autore di due touchdown su passaggio corto nella partita d’esordio e di 11 nelle ultime 11 partite.

Kentucky Wildcats-Alabama Crimson Tide

La prima partita in trasferta degli Alabama Crimson Tide e l’esordio nella Southeastern Conference contro i Kentucky Wildcats (1-0) a Lexington sabato sarà un test più accurato per valutare i progressi dell’attacco di corsa per la squadra di coach Kalen DeBoer. Il bilancio complessivo di Kentucky contro Alabama è di 2 vittorie, 39 sconfitte e 1 pareggio, con otto sconfitte consecutive.

Se l’obiettivo per Alabama, numero 12 in classifica, era quello di migliorare il gioco di corsa, che la scorsa stagione si è classificato tra i peggiori a livello nazionale, la partita d’esordio contro East Carolina è stata un successo strepitoso. I Crimson Tide (1-0) hanno totalizzato 227 yard su corsa e cinque touchdown nella vittoria per 48-10 dello scorso fine settimana, più di quanti ne avessero realizzati in qualsiasi partita contro un avversario FBS la scorsa stagione. Il quarterback versatile Keelon Russell, autore di 86 yard su corsa (il miglior risultato della squadra), ha semplificato le cose per l’attacco. Hill ha aggiunto due touchdown su corsa e la matricola a cinque stelle EJ Crowell ne ha segnato uno al suo debutto, nonostante Alabama stesse introducendo cinque nuovi titolari nella linea offensiva. Anche la difesa dei Crimson Tide ha iniziato alla grande, limitando l’attacco nettamente inferiore di East Carolina a sole 2 yard su corsa e nessuna conversione al terzo down su nove tentativi.

Un attacco rinnovato di Kentucky metterà alla prova la difesa di Alabama. Dopo aver trascorso le ultime 13 stagioni sotto la guida dell’allenatore Mark Stoops, noto per la sua mentalità difensiva, i Wildcats hanno ingaggiato il guru dell’attacco Will Stein, ex coordinatore offensivo dell’Oregon, per implementare il suo schema. Stein, che a 36 anni è il più giovane allenatore capo della SEC dai tempi di Lane Kiffin, ha guidato attacchi che si sono classificati tra i primi 25 per yard totali in ognuna delle sue tre stagioni con i Ducks. Ora ha il compito di risollevare un attacco che si è classificato al 100° posto o peggio per yard totali in ognuna delle ultime quattro stagioni. Il miglioramento è stato evidente nella vittoria per 45-13 di Kentucky nella partita d’esordio stagionale contro la squadra FCS di Youngstown State. I Wildcats hanno totalizzato 205 yard su corsa, mentre Kenny Minchey, proveniente da Notre Dame, ha lanciato per 301 yard e quattro touchdown nella sua prima partita da titolare. Cosa potrebbe giocare a favore dei Wildcats questa settimana? Nelle prime due stagioni di DeBoer, Alabama ha un bilancio di sole 6 vittorie e 5 sconfitte nelle partite giocate in trasferta.

Georgia Tech Yellow Jackets-Tennessee Volunteers

Sabato sera ad Atlanta, in Georgia, i Tennessee Volunteers affronteranno i Georgia Tech Yellow Jackets per la seconda volta in quasi 40 anni. ennessee è in vantaggio nella serie storica con 25 vittorie, 17 sconfitte e 2 pareggi, e i Vols hanno vinto l’ultimo incontro ad Atlanta per 42-41, il 4 settembre 2017. Quella partita, però, si è giocata al Mercedes-Benz Stadium.

Uno dei difensori di punta dei Volunteers (saliti al #18 del ranking) è pronto a tornare in campo. Il linebacker senior Arion Carter ha scontato una giornata di squalifica per aver accettato un pagamento di 427 dollari, poi restituito, da un agente sportivo per coprire le spese di un volo mentre stava valutando la possibilità di partecipare al draft NFL la scorsa offseason. Tennessee affronterà il suo primo avversario FBS della stagione, reduce da una netta vittoria per 56-9 contro Furman. La difesa di Tennessee ha messo a segno sette sack contro Furman nella sua prima partita sotto la guida del nuovo coordinatore Jim Knowles, e potrebbe rafforzarsi ulteriormente contro gli Yellow Jackets con il ritorno di Carter che ha recentemente annunciato che donerà 427 dollari per ogni placcaggio effettuato in questa stagione a enti di beneficenza dell’area di Nashville a sostegno della ricerca sul cancro. Sul campo, Carter spera di migliorare la difesa di Tennessee, che la scorsa stagione si è classificata al 91° posto a pari merito, subendo 28,8 punti a partita, e al 96° posto per touchdown concessi (46). L’attacco dei Volunteers ha avuto un ottimo inizio. Il quarterback titolare matricola Faizon Brandon ha realizzato cinque touchdown in totale (tre su passaggio, due su corsa) e si è guadagnato il premio di miglior matricola della settimana della SEC. Brandon ha completato 13 passaggi su 17 per 226 yard e ha corso per 68 yard.

Georgia Tech cercherà di riscattarsi dopo la frustrante sconfitta casalinga per 14-13 contro Colorado. Georgia Tech non ha ottenuto lo stesso successo offensivo nella partita d’esordio. Alberto Mendoza, quarterback al primo anno dei Yellow Jackets e fratello minore del vincitore dell’Heisman Trophy dello scorso anno, Fernando Mendoza, ha completato 17 passaggi su 23 per 237 yard, senza lanciare touchdown o intercetti. Il running back Justice Haynes ha totalizzato solo 64 yard su 19 portate, con una media di 3,4 yard a portata, un dato che i Yellow Jackets dovranno probabilmente migliorare per avere successo in questa stagione. Georgia Tech ha avuto ancora la possibilità di vincere la partita negli ultimi secondi, prima che il tentativo di field goal da 45 yard di Aidan Birr venisse bloccato dai Buffaloes. L’unico touchdown dei Yellow Jackets è arrivato grazie a un ritorno di kickoff di 100 yard di Rahkeem Smith nel secondo quarto. Georgia Tech ha inoltre concesso 183 yard su corsa a una squadra del Colorado che l’anno scorso si classificava al 104° posto nella classifica dell’attacco di corsa.

Texas Longhorns-Ohio State Buckeyes

Gli Ohio State Buckeyes, numero 1 in classifica, cercheranno di continuare la sua recente serie di vittorie contro i Texas Longhorns, numero 3, quando le due potenze del football universitario si affronteranno sabato sera ad Austin, nella partita di cartello di inizio stagione. Ohio State ha battuto i Longhorns per 14-7 la scorsa stagione a Columbus, Ohio. I Buckeyes hanno anche eliminato Texas per 28-14 nella semifinale del College Football Playoff 2024 ad Arlington, Texas, accedendo così alla finale del campionato nazionale. Tutto ciò conterà poco nel caldo torrido del Texas centrale di sabato, in una partita che si ridurrà a una battaglia di volontà tra squadre ricche di talento e con ambizioni di titolo nazionale. Una sconfitta per una delle due squadre non la escluderebbe dalla corsa al titolo, ma una vittoria avrebbe un peso notevole, dato che entrambe si trovano ad affrontare difficili campionati di conference.

I Buckeyes (1-0) hanno consolidato la loro posizione in cima alla classifica AP con una vittoria casalinga per 56-3 contro Ball State il 5 settembre. Nella vittoria dei Buckeyes contro Ball State, il quarterback Julian Sayin ha lanciato per 320 yard e tre touchdown, di cui due per Jeremiah Smith, e ha segnato un quarto touchdown su corsa. Smith ha chiuso la partita con otto ricezioni per 151 yard, mentre i due running back di Ohio State, Bo e Ja’Kobi hanno totalizzato 83 yard e un touchdown a testa su corsa. Ohio State ha messo a segno tre drive da 90 yard o più, concludendo la partita con un touchdown, e ha limitato Ball State a sole 165 yard totali.

Texas è salita di una posizione dopo aver travolto il Texas State per 59-7, sempre in casa. Arch Manning ha lanciato per 305 yard e un record personale di quattro touchdown in due quarti e mezzo di gioco per i Longhorns nella vittoria contro Texas State nella partita d’esordio. La coppia di running back del Texas, composta da Hollywood Smothers (70 yard su 10 portate) e Raleek Brown (34 yard su 11 portate con due touchdown), ha totalizzato 104 yard su corsa, il wide receiver Ryan Wingo ha ricevuto sette passaggi per 121 yard con un touchdown, il tutto nel primo tempo, e Cam Coleman ha ricevuto due dei passaggi da touchdown di Manning, con i Longhorns in gran forma. Ora Manning è pronto per la rivincita contro gli Ohio State Buckeyes.

Iowa Hawkeyes-Iowa State Cyclones

Gli Iowa State Cyclones sono usciti vittoriosi dalle sue ultime due trasferte a Iowa City, ma questo accadeva sotto la guida dell’ex allenatore Matt Campbell. Il nuovo allenatore dei Cyclones, Jimmy Rogers, si confronterà per la prima volta sabato sera con la leggenda del coaching degli Iowa Hawkeyes, Kirk Ferentz, nella storica rivalità tra Cyclones e Hawkeyes, in occasione del 73° incontro tra le due squadre. Ferentz è alla sua 28esima stagione come allenatore degli Hawkeyes, ma la sua grinta agonistica aumenta quando è in palio il Cy-Hawk Trophy. Iowa State ha vinto tre degli ultimi quattro incontri. I Cyclones hanno vinto in casa ad Ames la scorsa stagione per 16-13.

I Cyclones (1-0) hanno inaugurato l’era Rogers con una vittoria per 38-10 contro la Southeast Missouri State. Rogers è stato ingaggiato dopo una sola stagione a Washington State, quando Campbell si è trasferito per prendere le redini del programma di Penn State. Molti giocatori di Washington State hanno seguito Rogers, tra cui il defensive end Isaac Terrell, che ha messo a segno tre sack nella vittoria contro il Southeast Missouri State. Come squadra, i Cyclones hanno registrato sei sack nella partita d’esordio. Nel 2025, ne hanno totalizzati solo 13 in 12 partite. Anche il quarterback trasferito Jaylen Raynor si è comportato bene al suo debutto. L’ex stella dell’Arkansas State ha lanciato per due touchdown e ne ha segnati altri due su corsa.

Iowa (1-0) ha travolto la Northern Illinois per 40-0 nella sua partita d’esordio. Iowa ha superato Northern Illinois per 507 yard a 120 e il running back Kamari Moulton ha guadagnato 183 yard, il suo record personale, in sole 11 portate. Ha segnato con corse da 50 e 37 yard. Ferentz continua a mantenere segreta l’identità del suo quarterback titolare. Hank Brown ha iniziato la partita d’esordio e si è comportato bene, completando 12 passaggi su 20 per 129 yard e un touchdown. Jeremy Hecklinski è stata la seconda opzione e ha completato 7 passaggi su 16 per 76 yard, un touchdown e un intercetto.

NCAAF Power Ranking football universitario

Gli aggiornamenti della top-25 del power ranking nazionale per le migliori squadre di college football universitario. Tra parentesi le posizioni guadagnate (+) e perse (-). Si conferma al comando Ohio State, con Notre Dame che sale alla #2 seguita da Texas. Perde invece 2 posizioni Georgia, come ne perde 4 Oregon, una brutta notizia per noi che abbiamo puntato in antepost sui Ducks che hanno vinto all’esordio, ma faticando ben più del previsto. Abbiamo però puntato anche su Miami che sale al 5° posto migliorando di altre due posizioni, tallonata dai campioni in carica di Indiana.

La crescita maggiore è quella di Alabama che guadagna la bellezza di 6 posizioni ed entra nella top-10 mentre il calo peggiore è quello di BYU, con i Cougars che perdono ben 7 posizioni e crollano alla #13. Ci sono diverse new entry, su tutte Tennessee che entra direttamente al 18° posto, ma ci sono anche Virginia alla #22, con Florida e Missouri che completano la top-25 da new entry.

#1. Ohio State Buckeyes (=)

#2. Notre Dame Fightning Irish (+1)

#3. Texas Longhorns (+2)

#4. Georgia Bulldogs (-2)

#5. Miami Hurricanes (+2)

#6. Indiana Hoosiers (+2)

#7. LSU Tigers (+3)

#8. Oregon Ducks (-4)

#9. Texas Tech Red Raiders (=)

#10. Alabama Crimson Tide (+6)

#11. Mississippi Rebels (+2)

#12. USC Trojans (=)

#13. BYU Cougars (-7)

#14. Texas A&M Aggies (-3)

#15. Oklahoma Sooners (-1)

#16. Penn State Nittany Lions (-1)

#17. Washington Huskies (+4)

#18. Tennessee Volunteers (NEW)

#19. Utah Utes (-1)

#20. SMU Mustangs (+3)

#21. Iowa Hawkeyes (+3)

#22. Virginia Cavaliers (NEW)

#23. Houston Cougars (-1)

#24. Florida Gators (NEW)

#25. Missouri Tigers (NEW)

Quote Antepost: gli aggiornamenti sul College Football

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale del titolo di College Football NCAAF.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.