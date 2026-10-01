Il football universitario è pronto a giocare la week 5 di regular season College Football NCAAF in campo dal 1 al 4 ottobre. Vediamo le sfide da non perdere con analisi, previsioni e gli aggiornamenti delle quote antepost con i Pronostici NCAAF Week 5.

Pronostici NCAAF Week 5: i big match da non perdere

Vediamo tutte le sfide da non perdere nella week 5 di Football Americano NCAAF con i big match del football universitario in programma dal 1 al 4 ottobre 2026.

Northwestern Wildcats-Penn State Nittany Lions

Il mondo del football universitario dovrà aspettare fino a venerdì sera per poter visitare lo stadio più costoso del campionato, il nuovo Ryan Field dei Northwestern Wildcats, costato 870 milioni di dollari nello scorso con i Penn State Nittany Lions a Evanston, Illinois.

Northwestern (2-1, 0-1 Big Ten) ha tratto fiducia dalla battuta d’arresto subita contro la numero 5 Indiana il 25 settembre. I Wildcats si sono portati a soli due punti di distanza a 5 minuti e 10 secondi dalla fine, prima di cedere per 29-23. Il quarterback senior Aidan Chiles, proveniente da Michigan State, ha contribuito con tre touchdown (due su passaggio e uno su corsa) contro Indiana, confermando il suo eccellente inizio di stagione con il nuovo coordinatore offensivo Chip Kelly. Chiles ha completato il 70,7% dei suoi passaggi (53 su 75) per 807 yard e sei touchdown, senza intercetti, e ha segnato quattro touchdown su corsa.

Penn State (3-1, 0-1 Big Ten) è al 13° posto nella classifica nazionale, la settimana scorsa i Nittany Lions si sono portati in vantaggio per 17-0 contro Wisconsin, salvo poi perdere 24-20. Non ha certo aiutato il fatto che il quarterback senior Rocco Becht, arrivato a Penn State dopo Campbell e Iowa State, abbia vissuto una delle sue giornate peggiori. Ha completato solo 12 passaggi su 29 per 114 yard, con un intercetto.

Mississippi State Cowboys-Alabama Crimson Tide

I Mississippi State Bulldogs ora al 16° posto in classifica (erano al 24° la settimana scorsa), cercheranno di iniziare una nuova serie di vittorie consecutive affrontando gli Alabama Crimson Tide, numero 7 del ranking, sabato pomeriggio in uno scontro tra squadre imbattute della Southeastern Conference a Starkville, Mississippi. I Bulldogs avranno bisogno che le loro stelle si facciano trovare pronte per interrompere la striscia di 16 sconfitte consecutive contro Alabama, con l’ultima vittoria di MSST ormai risalente al 2007.

Dopo 14 tentativi, Mississippi State (4-0, 2-0 SEC) ha interrotto un digiuno di 12 anni senza vittorie contro squadre classificate, battendo il Missouri, allora numero 19 del ranking, per 31-24 lo scorso sabato. Il QB Kamario Taylor ha immediatamente dato nuova linfa ai Bulldogs sin dal suo debutto da titolare lo scorso novembre contro i rivali di Ole Miss. I 14 touchdown pass di Taylor in questa stagione sono pari a quelli di Jayden Maiava della USC e Darian Mensah di Miami, il numero più alto a livello nazionale. Taylor è decimo a livello nazionale per yard lanciate (1.192) e ha subito solo due intercetti. Delle 360 yard lanciate da Taylor contro Missouri, 135 sono arrivate nel quarto quarto, quando ha guidato due drive che hanno portato al touchdown, ribaltando lo svantaggio di 24-17. Sebbene Taylor si sia distinto, non è l’unico a dare impulso all’attacco dei Bulldogs, che si posiziona al quarto posto a livello nazionale per yard totali guadagnate, con una media di 533,3 yard a partita. Fluff Bothwell ha corso per 402 yard e tre touchdown, mentre Anthony Evans ha totalizzato 28 ricezioni per 408 yard e tre touchdown.

Alabama (4-0, 2-0) ha fatto il suo dovere nella terza stagione di coach Kalen DeBoer. Dopo aver superato delle partenze lente per battere Kentucky e Florida State nelle due settimane precedenti, Alabama ha finalmente sferrato l’attacco decisivo la scorsa settimana contro South Carolina, portandosi sul 35-3 alla fine del secondo quarto e gestendo la partita fino alla vittoria finale per 49-18. Il quarterback titolare al primo anno, Keelon Russell, sembra stia trovando la sua dimensione per Alabama. Ha raddoppiato il suo totale di touchdown stagionali con quattro passaggi da touchdown contro i Gamecocks e ha totalizzato nove touchdown (sette su passaggio, due su corsa), senza intercetti, nelle ultime due partite dopo la prestazione con due intercetti contro Kentucky il 12 settembre.

North Carolina Tar Heels-Notre Dame Fightning Irish

Ci sono state molte sfide per l’allenatore Bill Belichick nelle sue due stagioni con i North Carolina Tar Heels e un altro grande evento arriva quando la No. 3, i Notre Dame Fightning Irish, visiteranno Chapel Hill, N.C., sabato. Notre Dame è 21-2 nella sua storia contro i Tar Heels, perdendo l’ultima volta nel 2008 a Chapel Hill (anche se quel risultato, tuttavia, fu successivamente annullato dalla Carolina del Nord a causa di violazioni della NCAA).

North Carolina (2-1) è stata superata la scorsa settimana nel 28-20 perdente a Clemson. La Carolina del Nord resta fedele al quarterback Billy Edwards Jr., che a volte ha faticato durante il primo mese della stagione. Ciò è diventato problematico nel secondo tempo a Clemson. Coach Bill Belichick non si è sbilanciato riguardo alla disponibilità del ricevitore CJ Sadler, che non ha giocato contro Clemson dopo che gli sono state emesse tre multe per eccesso di velocità in meno di due mesi

Notre Dame (4-0) gioca in trasferta per la seconda settimana consecutiva dopo aver battuto 49-10 Purdue. Gli Irish hanno una percentuale di successo del 41,5% sui terzi down e hanno convertito cinque delle sette giocate da quarto down ed è possibile che il running back matricola Jonaz Walton possa emergere con maggiori opportunità secondo quanto dichiarato da coach Marcus Freeman.

Georgia Bulldogs-Vanderbilt Commodores

In vista della trasferta dei Vanderbilt Commodores ad Athens, contro i Georgia Bulldogs, prevista per sabato pomeriggio la situazione dei quarterback su entrambi i fronti offre spunti di grande interesse. Alla vigilia della prima finestra di firma anticipata dello scorso dicembre, il quarterback “cinque stelle” Jared Curtis ha cambiato idea, passando dall’impegno preso con i Bulldogs a quello con i Commodores: una mossa a sorpresa che ha simboleggiato la risalita di Vanderbilt dai bassifondi della Southeastern Conference.

Georgia (4-0, 2-0) non ha disputato partite con uno scarto inferiore ai 28 punti in questa stagione e parte nettamente favorita (con un vantaggio previsto superiore ai tre touchdown) tuttavia coach Kirby Smart è ben consapevole di chi si troverà di fronte nel ruolo di quarterback sabato (“Talento straordinario. Atleticamente è più forte di quanto la gente creda”, ha detto Smart riferendosi a Curtis). Per il momento, la situazione di Georgia nel ruolo di quarterback è ottima. Il senior Gunner Stockton è in testa alla conference con una percentuale di completamento passaggi del 74,3%; in quattro partite ha totalizzato 10 touchdown e 754 yard lanciate, subendo un solo intercetto. La scorsa settimana, nella netta vittoria per 41-13 contro Oklahoma, Georgia ha dovuto fare a meno del running back veterano Nate Frazier, assente per un infortunio alle costole. Data l’incertezza sulla disponibilità di Frazier per sabato, la riserva Dwight Phillips Jr. potrebbe essere chiamata a sostenere un carico di lavoro maggiore dopo le 84 yard su corsa e un touchdown contro Oklahoma.

Vanderbilt (3-1, 0-1) non batte Georgia dalla prima stagione di Smart, nel 2016. La squadra di coach Clark Lea ha perso 21-15 in trasferta contro Auburn la scorsa settimana. Il QB Jared Curtis ha totalizzato 746 yard su passaggio, quattro touchdown e tre intercetti, oltre a due TD su corsa nelle sue prime quattro partite da titolare in carriera. Lea è convinto che il suo quarterback diciannovenne sarà all’altezza della sfida di sabato.

Iowa Hawkeyes-Ohio State Buckeyes

Gli Iowa Hawkeyes affrontano gli Ohio State Buckeyes in una delle sfide più interessanti della settimana, con i padroni di casa che hanno l’opportunità di compiere un’impresa simile a quella di nove anni fa, quando (pur non essendo classificati) travolsero Ohio State (numero 3) per 55-24 nell’ultima visita della squadra a Iowa City. Quella sconfitta finì per precludere ai Buckeyes di coach Urban Meyer l’accesso ai College Football Playoff. Di quella partita si parla ancora in entrambi gli atenei.

Gli Hawkeyes (4-0, 1-0 Big Ten) sono attualmente al 14° posto della AP-25 dopo che sabato scorso hanno sorpreso Michigan (allora numero 18) per 20-19, grazie all’azione decisiva della partita: un passaggio da touchdown di 16 yard da Hank Brown a Reese Vander Zee. La vittoria su Michigan ha confermato che Brown – alla sua sesta partita da titolare in carriera e alla prima in trasferta – sa mantenere la calma sotto pressione: è stato lui a guidare la squadra per 91 yard nell’azione decisiva per la vittoria. In attacco gli Hawkeyes viaggiano a una media di 215,5 yard su corsa a partita (27° posto nella nazione) e sono guidati da Kamari Moulton, autore finora di 284 yard (con una media di 7,3 yard a portata) e due touchdown in questa stagione. Iowa guida anche la classifica nazionale per minor numero di punti subiti (8,0 a partita) e occupa il decimo posto per difesa totale (239,8 yard concesse a partita). Gli Hawkeyes hanno concesso finora solo tre touchdown.

Brown dovrà vedersela con una difesa di Ohio State (3-1, 1-0 Big Ten) che non ha espresso i suoi consueti livelli d’eccellenza, dopo aver dovuto sostituire otto titolari in ciascuna delle ultime due stagioni. La scorsa settimana, nonostante la vittoria per 42-19, i Buckeyes hanno subito da Illinois ben 199 yard su corsa, con una media di 6,0 yard a tentativo. Altrettanto preoccupante per la difesa è stato concedere sette azioni di corsa da oltre 10 yard. Ohio State concede in media 114 yard su corsa a partita, piazzandosi al 45° posto a livello nazionale. La linea d’attacco di Ohio State dovrà aprire varchi per i running back Bo Jackson e Ja’Kobi Jackson e garantire protezione sufficiente al quarterback Julian Sayin per lanciare verso il fuoriclasse Jeremiah Smith e non sarà cosi scontato contro la pressione difensiva di Iowa. È probabile che Smith non si ritrovi a fronteggiare una marcatura individuale come quella tentata (senza successo) da Illinois, occasione in cui il giocatore registrò i suoi record in carriera con 12 ricezioni, 217 yard e quattro touchdown.

Tennessee Volunteers-Auburn Tigers

Il coach dei Tennessee Volunteers, Josh Heupel, cercherà di apportare qualche modifica al suo attacco (pur avendo poco tempo a disposizione) in vista della partita di Southeastern Conference di sabato pomeriggio contro gli Auburn Tigers, a Knoxville. Auburn è in vantaggio nei precedenti per 29-22-3, ma le due squadre non si affrontano dal novembre 2020. Sarà la prima trasferta dei Tigers a Knoxville dal 9 novembre 2013; in quell’occasione, Auburn ottenne una schiacciante vittoria per 55-23.

I Volunteers (3-1, 0-1), attualmente al 17º posto nel ranking, hanno faticato in fase offensiva contro Texas (numero 1 del ranking) nella sconfitta per 20-17. Tuttavia, come accaduto per gran parte della partita, i Volunteers non sono riusciti a produrre l’attacco necessario. Mentre la difesa ha concesso al candidato all’Heisman Trophy Arch Manning e ai Longhorns appena 262 yard totali, l’attacco del Tennessee ha subito 10 sack e ha guadagnato solo 221 yard. Il primo touchdown dei Volunteers è arrivato grazie al contributo degli special teams, con un ritorno di punt da 57 yard di Qua Moss. Alla sua prima partita da titolare in conference, il quarterback matricola dei Vols, Faizon Brandon, ha completato 17 passaggi su 29 per un totale di 145 yard, incluso un lancio da 30 yard per Mike Matthews a 1 minuto e 22 secondi dalla fine, che ha portato all’unico TD dell’attacco.

Auburn (3-1, 1-1) ha ottenuto la sua prima vittoria nella conference sotto la guida di coach Alex Golesh, battendo sabato per 21-15 Vanderbilt, che si presentava all’incontro con un record di 3-0. I Tigers hanno bloccato un punt trasformandolo in un touchdown e hanno respinto un tentativo di field goal dei Commodores. Due delle tre vittorie di Auburn sono state ottenute contro squadre della “Power Four” (Baylor e Vanderbilt) e Golesh ha forti legami con Heupel. Assumendo l’incarico di co-coordinatore offensivo sotto la guida di Heupel, Golesh è entrato nello staff di UCF nel 2020, guidando Dillon Gabriel in una stagione da oltre 3.500 yard su passaggio, 32 touchdown e appena quattro intercetti.

Missouri Tigers-Florida Gators

Sabato a Columbia si sfidano Missouri Tigers e Florida Gators, scontro di SEC a cui i Gators si presentano decisamente meglio.

Fermare il fuoriclasse e running back di Florida Baugh sarà fondamentale per Missouri (3-1, 0-1 SEC) che è stata sconfitta per 31-24 in casa di Mississippi State, all’epoca numero 24 del ranking. I Tigers hanno concesso 499 yard totali ai Bulldogs. Coach li Drinkwitz, ha dichiarato che i Tigers dovranno placcare meglio di quanto fatto contro Fluff Bothwell di Mississippi State, autore di 122 yard su 25 portate. Una tendenza che Drinkwitz vuole invertire è il bilancio di Mizzou contro avversarie classificate nel ranking dall’inizio della stagione 2024: una vittoria e nove sconfitte. Otto di queste sconfitte sono arrivate contro squadre della SEC come Texas A&M, Alabama e Oklahoma.

Tra i principali candidati all’Heisman Trophy, Jadan Baugh ha corso per 142 yard e segnato tre touchdown per i Gators (4-0, 2-0 SEC) nella netta vittoria per 52-28 contro Ole Miss, squadra che si presentava alla sfida da numero 4 del ranking. Baugh è leader della FBS per numero totale di touchdown (11); inoltre, il giocatore al terzo anno è il terzo running back nella storia dell’ateneo a superare le 100 yard su corsa in cinque partite consecutive. Baugh non è l’unica arma a disposizione. Contro Ole Miss, Florida ha totalizzato 302 yard su corsa e 498 yard complessive. La corsa da touchdown di 45 yard di Duke Clark è stata la prima marcatura di Florida nel secondo tempo della partita contro Ole Miss. La vittoria di Florida contro Ole Miss è stata la più prestigiosa (per ranking dell’avversario) degli ultimi 11 anni; i 52 punti realizzati hanno eguagliato il massimo punteggio mai ottenuto contro una squadra tra le prime cinque del ranking dalla stagione 1996. I Gators venivano inoltre da una striscia di 12 sconfitte consecutive contro avversarie della top-five. Sotto la guida del nuovo allenatore, coach Jon Sumrall, i Gators stanno vivendo il loro miglior avvio di stagione dal 2019, anno in cui vinsero le prime sei partite per poi chiudere con un bilancio di 11-2 e la vittoria dell’Orange Bowl.

TCU Horned Frogs-BYU Cougars

I BYU Cougars, attualmente al decimo posto in classifica, puntano a ottenere un avvio di stagione con 4 vittorie e 0 sconfitte per il terzo anno consecutivo (un traguardo mai raggiunto nella storia del programma) in occasione della trasferta di sabato contro i TCU Horned Frogs a Fort Worth, in Texas, valida per la Big 12. L’anno scorso, BYU ha travolto TCU in casa per 44-13: in quell’occasione, Bachmeier ha lanciato per 296 yard e un touchdown, correndo inoltre per 59 yard e un’altra marcatura. Quella vittoria ha interrotto una striscia di cinque successi consecutivi di TCU negli scontri diretti.

I Cougars (3-0, 1-0 Big 12) arrivano alla sfida riposati dopo una settimana di bye, cercando di centrare la quinta partenza da 4-0 nelle undici stagioni sotto la guida di coach Kalani Sitake. Nonostante non abbiano giocato la scorsa settimana, i Cougars hanno perso una posizione in classifica, pur avendo superato i primi tre avversari con uno scarto medio di 28,3 punti. Nella loro ultima uscita, il 19 settembre, i Cougars hanno dominato i padroni di casa di Colorado State con il punteggio di 41-23. Il quarterback Bear Bachmeier ha lanciato per 227 yard — il suo massimo stagionale — contro i Rams, ma non ha messo a referto alcun passaggio da touchdown, dopo averne realizzati tre in ciascuna delle prime due partite. Il running back di punta LJ Martin ha registrato il suo miglior dato stagionale con 176 yard corse e tre touchdown in appena 15 portate. Nella scorsa stagione, ha totalizzato 1.305 yard su corsa, vincendo il titolo di Giocatore Offensivo dell’Anno della Big 12.

Gli Horned Frogs (2-2, 0-1 Big 12) sono reduci da una sconfitta esterna deludente per 21-13 contro UCF. TCU ha commesso quattro palle perse. Il quarterback Jaden Craig ha subito due intercetti e il ricevitore Ed Small ha perso due fumble dopo aver ricevuto la palla. La prestazione complessiva ha lasciato insoddisfatto coach Sonny Dykes, il quale ha dichiarato che la sua squadra ha giocato in modo “indisciplinato”. Craig, arrivato da Harvard, ha lanciato per 310 yard, registrando la sua terza partita consecutiva oltre le 300 yard. In totale ha accumulato 1.213 yard su passaggio, sette touchdown e tre intercetti. Il wide receiver Jordan Dwyer (problemi a un piede) è tornato in campo, mettendo a segno cinque ricezioni per 100 yard. Jeremy Payne guida la squadra con 355 yard corse in questa stagione, ma contro UCF ha registrato il suo minimo stagionale con 48 yard.

USC Trojans-Washington Huskies

La sfida di sabato sera della Big Ten Conference tra Washington Huskies e Southern California Trojans (numero 18 del ranking) si preannuncia particolarmente tesa, dato che entrambe le squadre arrivano al Memorial Coliseum di Los Angeles reduci da una sconfitta la scorsa settimana.

Southern California (4-1, 1-1) ha visto interrompersi la sua imbattibilità iniziale perdendo in casa per 41-27 contro Oregon, all’epoca numero 20 della classifica. Nonostante la battuta d’arresto, coach Lincoln Riley, ha minimizzato i dubbi sull’andamento della sua squadra. Il quarterback di Southern Cal, Jayden Maiava, ha totalizzato 326 yard e due touchdown su passaggio. Ha superato le 260 yard aeree in ogni partita del 2026 e ha messo a segno più di un touchdown in tutte e cinque le uscite stagionali. Anche il wide receiver Kayden Dixon-Wyatt è reduce da un’ottima prestazione, avendo ricevuto sette passaggi per un totale di 114 yard e un touchdown contro i Ducks. Tuttavia, i 27 punti segnati da USC nella quarta giornata rappresentano il bottino più basso della stagione per la squadra. Dopo aver battuto Fresno State per 39-0 senza subire punti il ​​4 settembre, i Trojans ne hanno concessi 30 alla Louisiana il 12 settembre, 35 a Rutgers la settimana successiva e 41 a Oregon (il dato peggiore della stagione). La difesa di USC dovrà inoltre fare a meno del linebacker Desman Stephens, squalificato per una partita a causa di un colpo irregolare (ritardato) ai danni del quarterback di Oregon, Dante Moore, e della successiva esultanza dopo l’azione. Sotto la guida del coordinatore difensivo Gary Patterson, al suo primo anno, la difesa dei Trojans ha messo a segno cinque sack contro Fresno State, ma è riuscita a raggiungere il quarterback avversario una sola volta a partita contro San Jose State, Louisiana e Rutgers. La scorsa settimana, contro Oregon, i Trojans non hanno registrato alcun sack.

Washington (3-1, 0-1), dal canto suo, arriva a Los Angeles reduce da una sconfitta casalinga per 27-24 contro Minnesota, partita in cui ha totalizzato appena 40 yard su corsa in 27 tentativi. La media di 107,3 ​​yard su corsa a partita registrata dagli Huskies in questa stagione li colloca al 124° posto su 138 programmi della FBS. Tra le squadre delle “power conference”, solo Cal, Oklahoma, Stanford e Arkansas hanno fatto peggio, non si tratta di buone notizie per coach Jedd Fisch che ha indicato i problemi di protezione e le difficoltà nel gioco di corsa come cause delle difficoltà nel convertire i terzi down. Nelle prime quattro partite, gli Huskies hanno convertito solo 17 terzi down su 50 tentativi (nelle prime cinque partite, gli avversari di Southern Cal hanno convertito 22 terzi down su 54). Il quarterback degli Huskies, Demond Williams Jr., ha subito 10 sack in quattro partite stagionali; sette di questi sono arrivati ​​nella gara d’esordio nella Big Ten contro Minnesota.

Colorado Buffaloes-Texas Tech Red Raiders

Sabato sera i Texas Tech Red Raiders saranno ospiti a Boulder dei Colorado Buffaloes, squadra in netta difficoltà, per la sfida di Big 12.

I Red Raiders (4-0, 1-0 Big 12) hanno vinto a Oregon State nell’unica trasferta stagionale finora disputata. TTU è reduce da una solida vittoria per 49-14 contro Sam Houston, ottenuta sabato scorso; una partita in cui il linebacker Austin Romaine è stato il grande protagonista, rubando letteralmente la scena. Romaine ha trasformato due intercetti in touchdown in due azioni consecutive, regalando ai Red Raiders un margine di sicurezza nel secondo quarto. Le prodezze di Romaine hanno contribuito a mascherare alcune criticità che Texas Tech dovrà risolvere in vista della prima trasferta di conference. Il quarterback Will Hammond ha subito intercetti in tre possessi consecutivi nel secondo quarto, mantenendo il punteggio sul 21-14 all’intervallo. Texas Tech ha anche perso un pallone (fumble) nel quarto periodo.

I Buffaloes (2-2, 0-1) hanno perso due partite consecutive, inclusa quella d’esordio nella Big 12 la scorsa settimana, terminata 23-13 in favore di Baylor. Coach Deion Sanders ha dato una scossa alla squadra sostituendo il quarterback titolare Julian Lewis con la riserva Isaac Wilson dopo l’intervallo. Lewis è partito titolare in tutte e quattro le partite, ma ha faticato a far avanzare l’attacco, eccezion fatta per la prestazione da quattro touchdown nella vittoria per 52-21 contro Weber State (squadra della FCS). Dopo che Lewis aveva totalizzato 75 yard su passaggio nel primo tempo portando i Buffaloes a segnare tre punti, Wilson è subentrato completando 12 passaggi su 25 per 156 yard e un touchdown. Martedì Sanders ha dichiarato di non aver ancora deciso chi sarà il quarterback titolare contro Texas Tech, volendo prima vedere “come andranno gli allenamenti questa settimana” prima di fare una scelta. Non è certo se sabato Lewis o Wilson potranno contare su DeAndre Moore Jr., il secondo miglior ricevitore della squadra. Moore ha abbandonato la partita contro Baylor a causa di un trauma cranico subito dopo un duro scontro di gioco e non è più rientrato in campo. In questa stagione, Moore ha collezionato 15 ricezioni per 200 yard e un touchdown. Anche il linebacker Tyler Martinez si è infortunato contro i Bears; il suo infortunio è apparso piuttosto serio, dato che più tardi quel giorno indossava un tutore ortopedico. Nonostante gli infortuni, Sanders è fiducioso che la sua squadra possa riprendersi.

Clemson Tigers-Miami Hurricanes

Sebbene non sia raro che Miami Hurricanes e Clemson Tigers si scontrino in una partita importante della Atlantic Coast Conference, è insolito vedere la squadra ospite partire con un vantaggio di 16,5 punti al “Death Valley”. Il favore è dalla parte degli Hurricanes, forti di un ottimo avvio di stagione dopo aver chiuso l’anno scorso come vicecampioni nazionali. Il bilancio storico degli scontri diretti tra Miami e Clemson è in perfetta parità (7-7), con gli Hurricanes che hanno vinto l’ultimo precedente in casa nel 2023. Miami

Clemson, che vanta un record di 5-2 contro gli Hurricanes sotto la guida di coach Dabo Swinney, ha iniziato la stagione con una sconfitta per 51-10 contro LSU, per poi inanellare tre vittorie consecutive contro Georgia Southern, North Carolina e Cal. I Tigers (3-1, 2-0) hanno dovuto rimontare uno svantaggio iniziale in ognuna delle sue vittorie nella conference e hanno perso il running back David Eziomume, uscito dal campo in barella durante il primo quarto della vittoria per 24-10 di Clemson contro Cal, dopo aver riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba mentre effettuava un blocco su un ritorno di kickoff. Il sophomore Gideon Davidson è attualmente il leader del backfield, con 346 yard corse e tre touchdown su azione di corsa. Swinney ha elogiato i progressi dell’attacco di Clemson nelle ultime tre partite, guidato dal quarterback freshman Tait Reynolds.

Gli Hurricanes (4-0, 2-0 ACC) risaliti al numero #4 del ranking nazionale, guidati dal QB Darian Mensah, leader a livello nazionale per efficienza nei passaggi (228,23) e percentuale di completamento (88,7%), è primo a pari merito per touchdown su passaggio (14) e settimo per yard lanciate (1.211). Il suo ricevitore di riferimento, Malachi Toney, è terzo per ricezioni a partita (8,5) e yard ricevute a partita (141), oltre a essere quarto a pari merito per touchdown su ricezione (6). I due sono stati i pilastri di un attacco degli Hurricanes ricco di talento, che in questa stagione sta viaggiando a una media di 51,8 punti a partita, il terzo miglior dato dietro solo a Georgia e Florida. Buone notizie per gli Hurricanes sul fronte infortuni: il running back titolare Mark Fletcher Jr. – assente la scorsa settimana nella vittoria per 52-3 contro Central Michigan a causa di un infortunio alla parte superiore del corpo – dovrebbe rientrare in campo contro Clemson. La difesa di Miami, falcidiata dagli infortuni in questo avvio di stagione, dovrebbe recuperare sabato il tackle Ahmad Moten e il cornerback Damari Brown, entrambi assenti contro i Chippewas. Il defensive lineman Armondo Blount, infortunatosi nella partita contro Central Michigan, “aveva qualche acciacco, ma è pronto a giocare”, secondo Cristobal.

NCAAF: Power Ranking football universitario

Gli aggiornamenti della top-25 del power ranking nazionale per le migliori squadre di college football universitario. Tra parentesi le posizioni guadagnate (+) e perse (-) rispetto alla scorsa settimana.

I Texas Longhorns si confermano al comando in una stagione in cui hanno già battuto altri top-team come Ohio State e la settimana scorsa anche Tennessee. Si riprendono il 2° posto i Georgia Bulldogs con la squadra di coach Kirby Smart che ha messo in scena una delle migliori prove difensive e ha battuto Oklahoma. A completare il podio abbiamo i Notre Dame Fightning Irish stabili al 3° posto visto che la vittoria su Purdue non ha spostato gli equilibri. Risalgono anche i Miami Hurricanes grazie al QB Mensah che ha completato l’89% dei propri lanci (94 su 106, già 1,211 yards con 14 touchdowns e 0 intercetti). A completare la top-5 tornano gli Ohio State Buckeyes guidati dall’incontenibile Jeremiah Smith che cerca di diventare uno dei migliori ricevitori della storia del college football.

Il salto in avanti più importante è quello dei Florida Gators che guadagnano ben 8 posizioni rispetto alla settimana scorsa, entrando ampiamente in top-10. I Gators hanno distrutto Ole Miss 52-28 e la guida di coach Jon Sumrall nel post-Napier si sta rivelando una scelta ottima per questo programma. 8 sono le posizioni guadagnate anche dai Mississippi State Cowboys che hanno vinto tutte e 4 le prime partite stagionali, e sabato scorso hanno impressionato vincendo in rimonta 31-24 contro Mizzou.

Bel salto di 4 posizioni in avanti anche per gli Utah Utes che non hanno avuto problemi a superare 31-17 Iowa State, amministrando nella ripresa, dopo aver chiuso il primo tempo sul 24-3. Provano a risalire anche gli Oregon Ducks che guadagnano a loro volta 4 posizioni dopo il successo in trasferta contro USC senza il QB Dante Moore, e proprio i Southern California Trojans sono la squadra che ha perso più posizioni rispetto alla settimana scorsa (-8), scendendo dalla #11 alla #19. A seguire i Ducks (sempre con +4 posizioni guadagnate), ci sono gli Iowa Hawkeyes che si confermano una contender di Big-Ten dopo il successo tirato (20-19) su Michigan.

L’ottimo lavoro di coach Bob Chesney ha fatto rientrare gli UCLA Bruins in top-20, e per la prima volta dal 2022 questo programma è riuscito ad iniziare la stagione con un record di 4-0. Novità anche con gli Oklahoma State Cowboys che dopo un avvio pessimo (la sconfitta 10-24 a Tulsa) si sono ripresi sotto la guida di coach Eric Morris, allenatore al primo anno ad OKST, in particolare grazie alla bella vittoria di Big-12 della settimana scorsa, 41-24 contro West Virginia. Vincono a Western Michigan anche i Boise State Broncos, altra new-entry nella top-25 del ranking nazionale dove ora troviamo anche i Duke Blue Devils e il rientro degli Houston Cougars che tornano grazie alla vittoria sui Penn State Nittany Lions che sono la squadra che ha perso più posizioni nell’ultima settimana, un crollo di ben 12 posti che gli fa quasi perdere la AP25 chiusa dagli SMU Mustangs, un altra squadra che ha perso tantissimo (-9 posizioni).

Le ultime prestazioni sono costate la top-25 invece a Louisville (che era appena rientrata la settimana prima alla #17), Michigan, Texas A&M, West Virginia (altra new entry della settimana scorsa alla #23, che è durata solo sette giorni in AP25) e Missouri.

#1. Texas Longhorns (=)

#2. Georgia Bulldogs (+2)

#3. Notre Dame Fightning Irish (=)

#4. Miami Hurricanes (+1)

#5. Ohio State Buckeyes (+1)

#6. Indiana Hoosiers (+1)

#7. Florida Gators (+8)

#8. Alabama Crimson Tide (=)

#9. Mississippi Rebels (-2)

#10. BYU Cougars (=)

#11. LSU Tigers (-2)

#12. Utah Utes (+4)

#13. Mississippi State Bulldogs (+8)

#14. Oregon Ducks (+4)

#15. Iowa Hawkeyes (+4)

#16. Texas Tech Red Raiders (-3)

#17. Tennessee Volunteers (-3)

#18. UCLA Bruins (NEW)

#19. USC Trojans (-8)

#20. Oklahoma State Cowboys (NEW)

#21. Boise State Broncos (NEW)

#22. Duke Blue Devils (NEW)

#23. Houston Cougars (NEW)

#24. Penn State Nittany Lions (-12)

#25. SMU Mustangs (-9)

Quote Antepost: gli aggiornamenti sul College Football

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale del titolo di College Football NCAAF.

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