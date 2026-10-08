Le sfide più interessanti della week 6 di College Football NCAAF sono certamente i big match di SEC con in campo Alabama Crimson Tide-Georgia Bulldogs e Oklahoma Sooners-Texas Longhorns, ma andiamo a vedere anche le analisi delle altre sfide da non perdere, in particolare Utah Utes-Kansas Jayhawks su cui si concentra la nostra free pick di questa settimana, oltre agli aggiornamenti di power ranking e quote antepost con i Pronostici NCAAF Week 6.
Pronostici NCAAF Week 6: I big match da non perdere
Vediamo tutte le sfide da non perdere nella week 6 di Football Americano NCAAF con i big match del football universitario in programma dal 6 al 10 ottobre 2026.
Washington Huskies-Iowa Hawkeyes
Venerdì sera a Seattle scontro di Big Ten Conference con i Washington Huskies che ospiteranno gli Iowa Hawkeyes, numero 20 del ranking.
Hank Brown figura come quarterback titolare degli Hawkeyes (4-1, 1-1 Big Ten) ma è stato lo stesso Brown a sollevare dubbi su questa indicazione durante una conferenza stampa tenutasi martedì pomeriggio dopo che sabato scorso a Iowa City ha riportato una distorsione dell’articolazione acromion-claveare alla spalla con cui lancia, durante la sconfitta per 31-14 contro Ohio State (numero 5 del ranking). Contro i Buckeyes, prima di uscire di scena nel quarto periodo, Brown aveva completato 12 passaggi su 27 per 132 yard, senza touchdown e con un intercetto all’attivo. È stato sostituito da Jeremy Hecklinski, autore di un perfetto 5 su 5 nei passaggi per 67 yard e della guida dell’unica azione offensiva conclusasi con un touchdown per Iowa. La settimana scorsa gli Hawkeyes hanno beneficiato di un miglioramento del gioco di corsa grazie al rientro di L.J. Phillips Jr che nella scorsa stagione a South Dakota aveva totalizzato 1.921 yard su corsa e 19 touchdown, contro Ohio State ha effettuato quattro portate per 16 yard: quasi la metà delle 39 yard complessive guadagnate su corsa dagli Hawkeyes nell’incontro.
Gli Huskies (3-2, 0-2 Big Ten) sono reduci dalla sconfitta per 25-21 subita sabato contro Southern California (all’epoca numero 18 del ranking), dopo aver iniziato il campionato di conference perdendo 27-24 in casa contro Minnesota il 26 settembre. “Queste due sconfitte, per tre e quattro punti, sono dure da digerire”, ha detto coach Jedd Fisch. Gli Huskies sono guidati dal quarterback versatile Demond Williams Jr., che in questa stagione ha completato il 67,5% dei passaggi per un totale di 1.327 yard e otto touchdown, subendo tre intercetti. Williams è il secondo miglior corridore della squadra con 191 yard, dietro solo a Brian Bonner Jr. (215), una matricola promossa in prima squadra dopo che Washington ha perso per infortunio i suoi due running back titolari – Quaid Carr e Jayden Limar – durante la partita d’esordio contro Washington State.
BYU Cougars-Iowa State Cyclones
Venerdì sera, in occasione della sfida di Big 12 tra BYU Cougars (numero 8 del ranking) e Iowa State Cyclones a Provo (Utah), non andrà in scena l’atteso duello tra running back di spicco. BYU punta comunque a raggiungere un record di 5-0 per la terza stagione consecutiva, un traguardo mai toccato prima nella storia del programma. La scorsa stagione, BYU ha ottenuto una vittoria esterna per 41-27 contro Iowa State: in quell’occasione, Bachmeier ha lanciato per 307 yard e due touchdown, mentre la safety Faletau Satuala ha riportato un intercetto per 40 yard fino in meta. Si è trattato della prima vittoria dei Cougars sui Cyclones nei sei precedenti incontri tra le due squadre.
Il running back dei Cougars (4-0, 2-0 Big 12), LJ Martin, è stato dichiarato indisponibile martedì dopo aver subito un infortunio alla parte inferiore della gamba destra durante la vittoria per 17-10 ottenuta lo scorso fine settimana contro TCU. Il giocatore, detentore del titolo di “Offensive Player of the Year” della Big 12, sta viaggiando a una media di 7,8 yard per portata, con un totale di 344 yard corse e tre touchdown all’attivo. Anche la seconda scelta nel ruolo di running back, Sione Moa, rimane fuori causa infortunio al ginocchio rimediato nella prima giornata di campionato. Con Martin fuori gioco, si prevede che Preston Rex (94 yard su 18 portate) sarà il principale portatore di palla, affiancato da Journee Tonga (157 yard su 19 portate) e Devaughn Elka (87 yard su 12 portate). Rex, ex safety, si è detto pronto ad assumere un ruolo di maggior rilievo. Il quarterback Bear Bachmeier ha segnato due touchdown su corsa contro TCU e guida la squadra con un totale di quattro marcature di questo tipo in stagione. Bachmeier ha inoltre totalizzato 704 yard su passaggio, sei touchdown e un intercetto. La safety Faletau Satuala è stato protagonista di un intercetto decisivo nella vittoria contro TCU come lo è stato nel precedente dello scorso anno contro ISU, quando ha riportato un intercetto per 40 yard.
I Cyclones (3-2, 1-1 Big 12) si affidano invece a Aiden Flora che vanta una media di 8,1 yard per portata, con 594 yard corse e sei touchdown totali. Occupa il settimo posto nella classifica nazionale per yard corse e ha anche riportato un punt in meta. Nella vittoria casalinga per 45-42 della scorsa settimana contro West Virginia, Flora ha stabilito i propri record in carriera correndo per 212 yard e segnando tre touchdown; l’ex quarterback liceale ha inoltre servito due passaggi vincenti sfruttando schemi su azione di corsa (halfback toss). Il quarterback dei Cyclones, Jaylen Raynor, ha totalizzato 903 yard su passaggio e sei touchdown, a fronte di quattro intercetti. In difesa, il linebacker Sullivan Schlimgen guida Iowa State con 46 placcaggi.
Pittsburgh Panthers-North Carolina Tar Heels
I Pittsburgh Panthers, attualmente al numero 25 del ranking, cercheranno di mantenere il loro avvio imbattuto schierando un nuovo quarterback nella partita casalinga di sabato pomeriggio contro North Carolina Tar Heels. Pitt, Miami (numero 4 del ranking) e Duke sono le uniche squadre della ACC ancora imbattute. Quest’anno, nelle quattro partite casalinghe disputate, i Panthers hanno superato gli avversari con un punteggio complessivo di 157-34. È previsto il tutto esaurito, anche perché Pitt celebrerà il 50° anniversario della squadra che vinse il titolo nazionale nel 1976.
I Panthers (5-0, 2-0 ACC) scenderanno in campo da squadra classificata a livello nazionale per la prima volta in questa stagione, in occasione della visita dei Tar Heels a Pittsburgh. Pitt è una delle tre squadre ancora imbattute nella ACC, ma i Panthers sono stati costretti ad apportare dei cambiamenti. Dopo che il quarterback Mason Heintschel ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore durante la vittoria per 35-33 di venerdì scorso contro Virginia Tech, la squadra potrebbe aver bisogno di tempo per adattarsi. Il ruolo di titolare passerà ora a Holden Geriner, quarterback al quinto anno. Coach Pat Narduzzi, che in passato ha già guidato i Panthers a un avvio di 3-0 nella ACC in tre occasioni, punta a ripetersi, ma non vuole svelare le differenze tra i due quarterback. Pitt vanta un differenziale di turnover positivo di +5; mantenere questo livello di efficienza sarà fondamentale per i Panthers.
North Carolina (2-2, 0-1) è uscita sconfitta la scorsa settimana tra le mura amiche, perdendo 37-26 contro Notre Dame, numero 3 del ranking. UNC dovrà prepararsi ad affrontare l’incognita rappresentata dai Panthers con coach Bill Belichick che ha sottolineato come i ricevitori di Pitt siano capaci di grandi giocate esplosive, suggerendo che l’identità di chi lancia la palla potrebbe non essere l’aspetto determinante. North Carolina potrebbe aver bisogno di rinforzi sulla linea difensiva dopo l’infortunio subito dal nose tackle Isaiah Johnson contro Notre Dame. Questo lascerebbe a Nicco Maggio e Trey Giddens, entrambi al secondo anno di college, il compito di coprire parte del minutaggio in quel ruolo. Jaden Jefferson è stato nominato “Specialist of the Week” della ACC grazie al ritorno di kickoff da 98 yard trasformato in touchdown in apertura di secondo tempo contro Notre Dame. I Tar Heels hanno mostrato una buona produttività nei loro primi drive stagionali, un aspetto su cui poter costruire. Il quarterback Billy Edwards Jr., ha lanciato tre passaggi da touchdown contro Notre Dame, tutti indirizzati a un tight end. Edwards dovrà affrontare una difesa di Pitt nota per la sua capacità di mettere in difficoltà gli avversari.
Missouri Tigers-Texas A&M Aggies
Due sconfitte subite a fine settembre hanno fatto uscire i Texas A&M Aggies dalla classifica AP Top 25. Gli avversari di questa settimana sono i Missouri Tigers (numero 14 del ranking). Reduce da una netta vittoria la scorsa settimana contro Florida (allora numero 8), Missouri affronterà Texas A&M sabato pomeriggio in una partita della Southeastern Conference a Columbia, nel Missouri.
I Tigers (4-1, 1-1 SEC) hanno concesso una media di 2,6 yard per portata, un dato che li colloca al 12° posto a livello nazionale. Nella vittoria per 45-17 contro Florida di sabato scorso, Missouri ha limitato il running back Jadan Baugh a sole 13 yard su 12 portate; il giocatore arrivava alla partita reduce da cinque gare consecutive oltre le 100 yard corse. La SEC ha nominato il linebacker dei Tigers Nicholas Rodriguez — autore di 11 placcaggi sabato — come miglior giocatore difensivo della settimana. Anche l’attacco di Missouri è stato impressionante contro i Gators: Austin Simmons ha completato 23 passaggi su 30 per 340 yard e due touchdown. In questa stagione, Simmons ha totalizzato 13 passaggi da touchdown e zero intercetti su 137 tentativi di lancio. Il compagno di squadra Jamal Roberts ha corso per 211 yard e tre touchdown contro Florida, con una media di 8,8 yard a portata.
Il quarterback degli Aggies (3-2, 1-2 SEC) Marcel Reed ha mostrato un rendimento altalenante in stagione, ma nella scorsa annata mise ripetutamente in difficoltà i Tigers durante la vittoria esterna per 38-17 di Texas A&M. Dopo aver raggiunto i College Football Playoff la scorsa stagione, Texas A&M aveva iniziato l’annata 2026 all’ottavo posto della classifica nazionale. Gli Aggies avevano esordito con due vittorie, per poi subire sconfitte consecutive contro Kentucky (non classificata) e LSU (allora numero 10). Reed ha faticato in quelle partite, collezionando complessivamente quattro intercetti in cinque gare. Gli Aggies si sono riscattati la scorsa settimana battendo Arkansas per 34-7 in casa, grazie a 231 yard corse e a una migliore protezione sui passaggi. Reed ha completato 13 passaggi su 19 per 170 yard e, con 66 yard corse, è stato il miglior corridore della squadra a pari merito con KJ Edwards (autore di due TD). Reed ha segnato su una corsa da una yard, portando il punteggio sul 21-7 nel secondo quarto. Coach Mike Elko, ha dichiarato lunedì che l’efficace gioco di corsa della squadra ha probabilmente favorito il gioco aereo per Reed, il quale ha effettuato diversi lanci di qualità mentre si muoveva fuori dalla tasca di protezione.
Nebraska Cornhuskers-Indiana Hoosiers
I Nebraska Cornhuskers non iniziano una stagione con un record di 6-0 dal 2016. Quello è anche l’anno in cui i Cornhuskers hanno sconfitto per l’ultima volta una squadra classificata nella Top 25 dell’AP. Dopo aver battuto Oregon (allora numero 22 del ranking) il 17 settembre 2016, Nebraska ha perso 31 partite consecutive contro avversarie classificate. La prima occasione per i Cornhuskers di battere una squadra classificata nel 2026 arriverà sabato pomeriggio, quando gli Indiana Hoosiers (numero 7 del ranking) faranno visita al Nebraska per la prima volta in quattro anni.
Il coach degli Hoosiers (5-0, 2-0 Big Ten) Curt Cignetti, ha dichiarato di non vedere l’ora di arrivare a Lincoln, in Nebraska, per scoprire l’atmosfera del luogo ma conosce bene il quarterback degli Huskers che ha trascorso i suoi primi due anni a Virginia, dove nel 2023 perse contro la squadra di Cignetti, James Madison, nonostante avesse totalizzato 377 yard e due touchdown nella sua seconda partita a livello universitario anche se in questa stagione non ha ancora affrontato una difesa come quella di Indiana, che si classifica quinta a livello nazionale per media punti subiti (10,8 a partita) e quarta per yard concesse (237,8 a partita). C’è poi l’attacco degli Hoosiers, ottavo per punti segnati (44,2 a partita) e nono per gioco di corsa (252,6 yard a partita). Il quarterback Josh Hoover ha collezionato 15 passaggi da touchdown senza subire intercetti in questa stagione. Lee Beebe Jr. (520 yard su corsa, quattro touchdown) ha corso per 203 yard due settimane fa contro Northwestern, mentre il compagno di reparto Turbo Richard (587 yard su corsa, cinque touchdown) ha fatto ancora meglio, totalizzando 204 yard sabato scorso nella vittoria per 47-15 contro Rutgers.
Il già citato quarterback dei Cornhuskers (5-0, 2-0 Big Ten), Anthony Colandrea, è diventato una minaccia su due fronti. In carriera ha corso per 1.400 yard e 14 touchdown, raggiungendo il suo record personale di 108 yard corse proprio la scorsa settimana, nella vittoria casalinga per 48-23 di Nebraska contro Maryland. Con Colandrea la squadra di coach Matt Rhule ha il nono miglior attacco della nazione per punti segnati (una media di 43,6 punti a partita).
Florida Gators-South Carolina Gamecocks
I Florida Gators (numero 16 del ranking) puntano a tornare all’altezza delle aspettative create nelle prime quattro partite, dopo aver fatto i conti con la dura realtà della Southeastern Conference lo scorso fine settimana in Missouri. I Gators ospiteranno sabato mattina a Gainesville, in Florida, South Carolina Gamecocks, squadra fanalino di coda: un gruppo di talento ma dal rendimento deludente.
Dopo un avvio spettacolare da 4-0 che aveva riportato i Gators (4-1, 2-1 SEC) al centro dell’attenzione nazionale, la squadra di coach Jon Sumrall era diventata una delle rivelazioni della stagione, grazie a un attacco esplosivo ricco di giocatori di talento e a un running back potente e candidato all’Heisman Trophy: Jadan Baugh. La clamorosa vittoria casalinga per 52-28 contro Ole Miss (allora numero 4 del ranking) aveva fatto balzare Florida di 13 posizioni fino all’ottavo posto nella classifica “Top 25” dell’Associated Press. Tuttavia, il sabato successivo, i Gators hanno subito una dura lezione dall’incessante offensiva di Missouri e da una difesa capace di arginare le consuete giocate spettacolari degli ospiti. I Tigers hanno vinto per 45-17, dominando Florida nelle yard totali guadagnate (560 contro 325). Baugh, autore di quattro partite da oltre 100 yard e 11 touchdown durante l’avvio da 4-0 dei Gators, è stato completamente bloccato. Dopo aver corso per 12 yard al primo contatto con la palla, ha chiuso la gara con un totale di 13 yard su 12 portate. La disfatta ha fatto scivolare i Gators di otto posizioni, portandoli al sedicesimo posto, subito dietro a Missouri. Florida conta di recuperare l’esplosivo wide receiver al secondo anno Vernell Brown III (17 ricezioni, 271 yard, 2 touchdown). Ha saltato la partita contro Missouri a causa di un problema al ginocchio, ma Sumrall ha dichiarato che ha ricevuto il via libera per partecipare.
I Gamecocks (2-3, 0-3 SEC) sono in difficoltà sotto la guida dell’allenatore al sesto anno, coach Shane Beamer. Gamecocks hanno perso tre partite consecutive – due delle quali con uno scarto minimo – inclusa la preoccupante sconfitta casalinga per 35-34 dello scorso fine settimana contro Kentucky (all’epoca numero 24 del ranking), squadra che paradossalmente è uscita dalla Top 25 proprio dopo aver vinto in trasferta grazie a una conversione da due punti ai tempi supplementari. Beamer e la sua squadra sono stati fischiati mentre lasciavano il campo del Williams-Brice Stadium, dopo aver dilapidato un vantaggio di 17-0; un segnale che indica come la panchina dell’allenatore scotti più che mai. Fortunatamente per i Gamecocks, anche le prestazioni del quarterback LaNorris Sellers sono in netta crescita. Sellers si è riscattato dopo la brutta prova contro Alabama, lanciando per 226 yard e due touchdown e correndo per 147 yard (massimo stagionale) su 17 portate.
Oklahoma Sooners-Texas Longhorns
I Texas Longhorns si presentano alla partita di SEC da imbattuti e in vetta alle classifiche, mentre gli Oklahoma Sooners sono in difficoltà in vista di quello che è conosciuto come il Red River Shootout. Dal 2000 ad oggi la squadra che ha prevalso nel gioco di corsa ha ottenuto un bilancio di 24 vittorie e 2 sconfitte. Nessuna delle due squadre ha brillato in questo fondamentale in stagione, ma Texas ha fatto decisamente meglio di Oklahoma. I Longhorns hanno vinto gli ultimi due scontri diretti; Oklahoma non segna un touchdown contro di loro dagli ultimi secondi della vittoria per 34-30 ottenuta nel 2023.
I Longhorns (4-0, 1-0 SEC) viaggiano a una media di 147,3 yard a partita su corsa, mentre gli Sooners si attestano sulle 99 yard a incontro. Il running back Hollywood Smothers ha iniziato la carriera a Oklahoma nel 2023, per poi trascorrere le due stagioni successive a North Carolina State e unirsi ai Longhorns durante la pausa tra i campionati. In questa stagione Smothers ha totalizzato 198 yard e due touchdown, ma si è infortunato prima della vittoria per 20-17 contro Tennessee, proprio a ridosso della settimana di riposo dei Longhorns che sperano che Smothers e il tight end Nick Townsend (infortunatosi nella seconda giornata contro Ohio State) possano essere pronti al rientro. Il wide receiver Parker Livingstone si è trasferito da Texas a Oklahoma durante la pausa stagionale e finora ha messo a segno sei ricezioni per un totale di 51 yard.
I Sooners (2-2, 0-1 SEC) hanno perso due delle ultime tre partite e hanno mostrato problemi in attacco nelle ultime settimane. Queste difficoltà sono accentuate dai problemi di gestione del pallone del quarterback John Mateer che ha subito un intercetto e ha perso due fumble nella sconfitta per 41-13 contro Georgia del 26 settembre, prima della settimana di riposo della scorsa settimana. Coach Brent Venables, ha espresso fiducia in Mateer e ha confermato l’intenzione di continuare a puntare su di lui come quarterback, almeno per il momento. I Sooners hanno faticato nel running game a causa di una linea offensiva rimaneggiata, priva del left tackle Michael Fasusi che è andato a referto contro Georgia, ma la sua disponibilità per la gara di sabato resta incerta.
Oregon Ducks-UCLA Bruins
Gli UCLA Bruins, attualmente numero 21 del ranking, cercheranno di mantenere l’imbattibilità e di ottenere la prima vittoria del programma a Eugene contro gli Oregon Ducks (numero 13 ) da oltre vent’anni a questa parte. UCLA arriva all’Autzen Stadium reduce da cinque sconfitte consecutive contro Oregon dal 2018. I Bruins non vincono a Eugene da otto trasferte; l’ultimo successo risale al novembre 2004, con un punteggio di 34-26.
I Ducks (3-1, 1-0 Big Ten) vantano una percentuale di vittorie casalinghe del 92,9% in questo secolo, avendo chiuso imbattuti a Eugene sia l’ultima stagione nella Pac-12 Conference (2023) sia la prima nella Big Ten (2024). Oregon torna a giocare in casa per la prima volta dal 18 settembre. I Ducks hanno osservato un turno di riposo dopo la vittoria per 41-27 ottenuta in trasferta contro Southern California il 26 settembre. La difesa dei Ducks, che finora ha concesso agli avversari solo tre touchdown su corsa e una media di appena 3,6 yard per portata, è riuscita a contenere efficacemente USC nell’ultima uscita. Il linebacker Devon Jackson è stato fondamentale in questa fase di contenimento, mettendo a segno 11 placcaggi. La pausa ha concesso al quarterback Dante Moore più tempo per riprendersi da una commozione cerebrale subita proprio contro i Trojans. Moore ha dovuto lasciare spazio a Dylan Raiola (arrivato via trasferimento da Nebraska) che ha preso il suo posto come quarterback di Oregon. Raiola ha completato 19 passaggi su 25 per un totale di 289 yard e due touchdown. Nonostante l’incertezza sulla situazione del quarterback, coach Dan Lanning ha chiarito che la difesa dell’Oregon dovrà affrontare una sfida impegnativa rappresentata dal gioco di corsa di UCLA.
I Bruins (4-0, 2-0 Big Ten) occupano il quarto posto nella FBS con una media di 281,5 yard corse a partita. I loro 18 touchdown su corsa li collocano al secondo posto a pari merito a livello nazionale, appena uno in meno rispetto a LSU, che però ha disputato una partita in più. Il QB Nico Iamaleava sta registrando una media di 35,8 rushing yard a partita che si aggiunge al variegato attacco su corsa della squadra. Il quarterback si inserisce in una rotazione di running back — Wayne Knight, Anthony Woods e Javian Thomas — che registrano rispettivamente medie di 111,3, 67,3 e 38,8 yard. Knight, leader della squadra per yard corse, vanta un bottino di nove touchdown (terzo posto a pari merito nella nazione) e una media di 9,1 yard per portata (secondo posto nel Paese).
Vanderbilt Commodores-Mississippi Rebels
I Mississippi Rebels (numero 9 del ranking) hanno sfruttato la settimana di riposo per riflettere sugli alti e bassi della vita nella SEC. Ole Miss torna dalla settimana di bye per affrontare i Vanderbilt Commodores sabato a Nashville, in Tennessee.
Tre settimane fa, i Rebels (3-1, 1-1 SEC) hanno battuto LSU e l’ex capo allenatore Lane Kiffin in uno scontro tra squadre della top 10, la partita di stagione regolare più attesa degli ultimi tempi. Poi è arrivata la pesante sconfitta per 52-28 contro Florida. Ole Miss ha giocato contro Florida senza il suo miglior running back, Kewan Lacy, a causa di un infortunio alla spalla subito contro LSU; tuttavia coach Pete Golding ha dichiarato: “Conto di averlo a disposizione questa settimana”. Il rientro di Lacy (che in caso di ritorno si dividerà il carico di lavoro) dovrebbe dare una spinta a un attacco guidato dal quarterback Trinidad Chambliss, candidato all’Heisman Trophy; i Rebels, però, occupano l’ultimo posto nella SEC per punti subiti (30,8), difesa sulle corse (194,8) e difesa totale (404,8). Con anche il fuoriclasse wide receiver Deuce Alexander, i Rebels si affidano ad un reparto offensivo capace di una media di 322,5 yard su passaggio (primi nella SEC), 440,0 yard totali (ottavi) e 35,5 punti (noni)
I Commodores (3-2, 0-2 SEC) hanno vinto tutte e tre le partite fuori dalla conference, inclusa una vittoria miracolosa per 35-31 contro NC State, ottenuta recuperando un fumble nella end zone proprio negli ultimi secondi di gara. Tuttavia, dall’inizio del campionato SEC, i Commodores hanno perso in trasferta contro Auburn (21-15) e in casa contro Georgia, numero 2 del ranking (38-14). Il quarterback Jared Curtis non ha giocato contro Georgia a causa di un infortunio al ginocchio rimediato contro Auburn, ma è tornato ad allenarsi martedì e coach Clark Lea ha dichiarato che le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Anche se Curtis dovesse essere disponibile, si troverà a guidare un attacco che occupa il 14° posto nella SEC per punti (25,4) e yard guadagnate (349,4).
Arkansas Razorbacks-Tennessee Volunteers
Sabato i Tennessee Volunteers affronteranno la prima trasferta stagionale nella SEC sabato pomeriggio a Fayetteville contro gli Arkansas Razorbacks. Tennessee ha vinto 14 dei 21 precedenti contro i Razorbacks, ma ha interrotto una serie negativa di quattro sconfitte consecutive negli scontri diretti grazie al successo per 34-31 ottenuto l’anno scorso a Knoxville. Proprio in occasione dell’ultima trasferta dei Volunteers a Fayetteville, il 5 ottobre 2024, Arkansas mise a segno un’impresa battendo a sorpresa Tennessee (all’epoca numero 4 del ranking) ottenendo così la sua ultima vittoria casalinga in una partita della SEC.
Per i Volunteers (4-1, 1-1 SEC), secondo indiscrezioni, coach Josh Heupel avrebbe deciso di affidare la guida dell’attacco a George MacIntyre, dopo le prestazioni altalenanti del titolare e matricola al primo anno Faizon Brandon che aveva conquistato il posto da titolare durante il ritiro precampionato, ma è stato mandato in panchina all’intervallo della partita contro Auburn, sabato scorso, dopo aver completato appena 3 passaggi su 8 per un totale di 0 yard e un intercetto. Dopo l’ingresso in campo di MacIntyre, l’attacco si è stabilizzato e i Volunteers sono riusciti a portare a casa una vittoria casalinga per 24-14, pur totalizzando meno di 100 yard su passaggio per la prima volta dal 2017. Martedì, diverse testate hanno riferito che MacIntyre partirà titolare per la prima volta in carriera contro Arkansas, dato che Brandon sta ancora smaltendo gli effetti dell’infortunio alla spalla. Brandon aveva subito ben 10 sack nella sconfitta del 26 settembre contro i Longhorns, occasione in cui era dovuto uscire brevemente dal campo per farsi medicare la spalla del braccio di lancio. DeSean Bishop è stato un fattore decisivo nella vittoria contro Auburn. Il giocatore dell’ultimo anno è ora il terzo miglior rusher della SEC, dopo aver travolto la difesa dei Tigers con 220 yard su corsa (record in carriera) e tre touchdown.
I Razorbacks (2-3, 0-2 SEC) hanno subito una sconfitta per 34-7 contro Texas A&M, venendo superati nettamente nel computo delle yard totali (401 a 204); si è trattato del loro tredicesimo ko consecutivo in partite di conference, una striscia negativa iniziata nel 2024. Il wide receiver Chris Marshall è stato una nota positiva per l’attacco dell’Arkansas, che ha registrato una media di 11,3 punti contro i tre avversari provenienti dalle cosiddette “power conference”. Il giocatore, arrivato da Boise State, occupa il secondo posto nella SEC con 549 yard guadagnate su 35 ricezioni.
Ohio State Buckeyes-Maryland Terrapins
Sebbene gli Ohio State Buckeyes (numero 5 del ranking) partano nettamente favoriti (con un vantaggio previsto di cinque touchdown) nella sfida casalinga di Big Ten di sabato pomeriggio contro i Maryland Terrapins, gli aspetti tattici e i duelli individuali all’interno della partita rendono l’incontro interessante. I precedenti storici non giocheranno a favore di Maryland: i Buckeyes conducono la serie di scontri diretti per 9-0 e, in attacco, hanno superato quota 60 punti in quattro occasioni.
Per i Buckeyes (4-1, 2-0 Big Ten), il gioco d’attacco ruota attorno Jeremiah Smith, candidato all’Heisman Trophy; il ricevitore cercherà di inanellare la terza partita consecutiva con oltre 200 yard ricevute in questo scontro di conference a Columbus, in Ohio. Dopo aver collezionato 11 ricezioni per 206 yard e due touchdown nella vittoria per 31-14 ottenuta la scorsa settimana in casa di Iowa (allora numero 14 del ranking), Smith — wide receiver al primo anno — ha totalizzato 23 ricezioni per 423 yard e sei touchdown nelle ultime due partite. I Buckeyes, secondi a livello nazionale per gioco aereo con una media di 357 yard a partita, rappresentano una sfida durissima per i Terrapins. Il cornerback Devin Sanchez, al suo primo anno da titolare; nelle ultime due partite è stato sanzionato due volte per interferenza sul passaggio in ciascun incontro e coach Ryan Day ha dichiarato: “Deve farsi valere contro i ricevitori di talento del Maryland e compiere un passo avanti nel suo percorso di crescita”.
I Terrapins (2-3, 0-2 Big Ten) cercheranno di arginare Smith e possono farlo visto che hanno concesso meno di 250 yard su passaggio in otto trasferte consecutive, la quarta striscia aperta più lunga nella FBS. In questa stagione, Maryland concede una media di 198,4 yard su passaggio a partita, piazzandosi al 57° posto nella classifica nazionale. Maryland può contare su un wide receiver di talento, il junior Chris Durr Jr., che occupa il secondo posto a livello nazionale con una media di 8,4 ricezioni a partita, subito dietro le 8,8 di Smith. Durr ha messo a segno almeno sei ricezioni in ognuna delle cinque partite disputate finora in questa stagione. La stagione dei Terrapins ha subito una battuta d’arresto a causa di tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali è arrivata la scorsa settimana contro Nebraska con il punteggio di 48-23.
Kentucky Wildcats-LSU Tigers
Sabato sera a Lexington, i Kentucky Wildcats ospiteranno gli LSU Tigers (numero 10 del ranking) in questa sfida di Southeastern Conference.
La scorsa settimana Kentucky (4-1, 2-1 SEC) ha giocato in trasferta nella SEC e ha rimontato uno svantaggio di 17-0, battendo South Carolina 35-34 ai tempi supplementari, ma sono stati “premiati” scivolando fuori dalla classifica AP, dopo esservi entrati alla posizione numero 24. Kentucky ha ottenuto una vittoria sorprendente per 31-21 in casa di Texas A&M (allora numero 9 del ranking) il 19 settembre, dopo aver esordito nella SEC con una sconfitta casalinga contro Alabama e coach Will Stein si è detto soddisfatto nonostante l’uscita dalla top-25 dove i suoi Wildcats ambiscono comunque a rientrare, magari battendo un altra squadra da top-10 come LSU. Stein è però preoccupato per le condizioni del suo reparto difensivo arretrato, la secondaria è decimata dagli infortuni, con la presenza di alcuni giocatori ancora in dubbio per sabato. Kentucky si classifica al 13° posto per difesa totale (376,6) ma al nono per attacco totale (416,8). La squadra è guidata da Kenny Minchey, sesto per yard su passaggio (229,6), subito dietro a Leavitt (244,2).
Anche i Tigers (4-1, 1.1 SEC) devono fare i conti con degli infortuni. La scorsa settimana i Tigers hanno dominato McNeese (squadra sulla carta inferiore) per 63-14; il capo allenatore, coach Lane Kiffin ha resistito alla tentazione di tenere a riposo il quarterback Sam Leavitt, non al meglio della condizione fisica. Kiffin e Leavitt hanno agito con prudenza e il secondo miglior corridore della squadra è rimasto nella tasca per tutto il tempo in cui è stato in campo e non ha giocato nella ripresa, un atteggiamento cauto e conservativo in vista di questa sfida che LSU non vuole prendere con leggerezza. Tuttavia, altri infortuni continuano a condizionare la squadra: due leader del gruppo, il linebacker Whit Weeks e il tight end Trey-Dez-Dez Green, sono fuori gioco a tempo indeterminato. LSU è prima nella SEC per difesa totale (220,6 yard concesse) e terza per punti subiti (15,2 di media). Guida inoltre la conference per attacco totale (547,8 yard guadagnate). I Tigers giocano in trasferta per la prima volta dalla sconfitta per 32-24 subita il 19 settembre contro Ole Miss (all’epoca numero 8 del ranking).
Penn State Nittany Lions-Southern California Trojans
I Southern California Trojans, attualmente al 19º posto in classifica, stanno attraversando un momento difficile, e sono attesi da una trasferta difficile contro i Penn State Nittany Lions che a loro volta devono risollevarsi, in questa sfida di Big Ten a University Park, in Pennsylvania. Nell’ultimo decennio, USC e Penn State si sono affrontate una sola volta in stagione regolare: una vittoria per 33-30 ai tempi supplementari ottenuta dai Nittany Lions il 12 ottobre 2024.
I Nittany Lions (3-2, 0-2 nella Big Ten), reduci da un periodo complicato, cercheranno di evitare la terza sconfitta consecutiva. Penn State arriva da due sconfitte di fila maturate in circostanze molto diverse. La squadra ha subito una battuta d’arresto casalinga per 24-20 contro Wisconsin il 26 settembre: la difesa di Penn State ha concesso ai Badgers due touchdown negli ultimi quattro minuti di gioco. Venerdì scorso, i Nittany Lions hanno poi subito una pesante sconfitta in casa di Northwestern, venendo superati nettamente nelle statistiche (506 yard totali concesse contro le 291 guadagnate) e lasciando agli Wildcats il possesso della palla per oltre 36 minuti. Nelle ultime due partite, Rocco Becht ha collezionato un passaggio da touchdown e tre intercetti. I Nittany Lions hanno anche faticato a imporre il gioco di corsa nelle ultime due settimane, registrando una media di 3,3 yard per portata contro Wisconsin e 2,2 contro Northwestern.
I Trojans (5-1, 2-1 Big Ten) hanno subito una sconfitta casalinga con 14 punti di scarto contro Oregon il 26 settembre, per poi riprendersi vincendo 25-21 contro Washington. Nemmeno la vittoria è stata impeccabile: a metà del terzo quarto USC si trovava in svantaggio per 21-10 prima di riuscire a rimontare. Il defensive tackle Jahkeem Stewart è stato autore di un ritorno su fumble di 48 yard che ha portato al touchdown del sorpasso durante la rimonta di USC. Tra le difficoltà incontrate da USC contro Washington figurano nove penalità, un gioco di corsa limitato a una media di 3,5 yard per portata e un intercetto subito da Jayden Maiava, che ha chiuso la partita completando 21 passaggi su 34 per un totale di 245 yard e un touchdown.
Alabama Crimson Tide-Georgia Bulldogs
A Tuscaloosa va in scena il big match più importante di questa week 6, quando i Georgia Bulldogs (numero 2 del ranking) cercheranno di ottenere la loro prima vittoria in trasferta contro gli Alabama Crimson Tide (numero 6) in trasferta dal 2007, quando queste due squadre, da sempre in lizza per il titolo nazionale, si affronteranno sabato sera in uno scontro della Southeastern Conference tra formazioni ancora imbattute. L’ultimo precedente tra le due rivali risale alla finale del campionato SEC dello scorso dicembre, quando Georgia si impose per 28-7, interrompendo così una striscia di tre sconfitte consecutive negli scontri diretti.
Coach Kirby Smart è uno dei migliori allenatori del football universitario ma nella sua lunga e vincente carriera non è mai riuscito a portare a casa un successo da Tuscaloosa. Smart, ex coordinatore difensivo di Alabama con cui ha vinto un titolo nazionale, ha dichiarato che la partita di sabato contro i Crimson Tide rappresenterà una sfida enorme. Giunti quasi a metà della stagione regolare, i Bulldogs (5-0, 3-0 SEC) non sono ancora stati messi seriamente alla prova. Forte del miglior attacco della nazione per media punti (51,4 a partita), la squadra ha superato agevolmente i primi tre avversari di conference (Arkansas, Oklahoma e Vanderbilt) con uno scarto medio di quasi 27 punti a incontro. Il senior Gunner Stockton è sesto a livello nazionale per percentuale di passaggi completati (75,5%) e ha lanciato 13 passaggi da touchdown, subendo un solo intercetto.
I Crimson Tide (5-0, 3-0 SEC) di coach Kalen DeBoer arrivano dal netto 56-23 inflitto la scorsa settimana a Mississippi State, all’epoca numero 16 del ranking e si affidano al QB al secondo anno, Keelon Russell che ha registrato una media di 323,3 yard su passaggio nelle ultime tre vittorie dei Crimson Tide; il quarterback, titolare per la prima stagione, ha totalizzato 13 touchdown (10 su passaggio e tre su corsa) senza subire alcun intercetto. Alabama si presenta a questo scontro di alto livello con fiducia; DeBoer ha dichiarato di ritenere fondamentale questo stato d’animo per poter vincere.
Utah Utes-Kansas Jayhawks
Sabato sera a Salt Lake City si scontrano gli Utah Utes (numero 12 del ranking) e i Kansas Jayhawks. Entrambe le squadre vantano difese di alto livello nella Big 12. La solidità difensiva di entrambe le formazioni si fonda sull’efficacia nel contrastare il gioco di corsa avversario. Si tratta del sesto scontro diretto della storia tra le due squadre. Gli Utes sono in vantaggio per 3-2, mentre i Jayhawks cercano la loro prima vittoria contro Utah dal 1951. Con una linea a 51.5 punti totali potremmo vedere UNDER.
I Jayhawks (2-2, 0-1 Big 12) guidano la lega per difesa totale, concedendo appena 244,8 yard a partita (appena 100 su corsa) e sebbene non abbiano ancora vinto contro avversari di Power 4 in questa stagione, godono della massima attenzione e del rispetto degli Utes, squadra che si sta affermando come una delle favorite della Big 12. Kansas arriva all’appuntamento in ottima forma, dopo aver travolto Middle Tennessee per 55-0 sabato scorso. I Jayhawks hanno ottenuto la loro prima vittoria senza subire punti dal 2008, concedendo agli avversari appena 138 yard complessive in attacco. Hanno inoltre totalizzato 706 yard in fase offensiva, stabilendo un nuovo record di ateneo per yard totali guadagnate in una singola partita. A guidare la squadra è stato Dylan Edwards, autore di 137 yard su corsa e tre touchdown. Il successo con uno scarto di 55 punti rappresenta inoltre la vittoria più ampia ottenuta da Kansas contro un avversario della FBS dal 1968.
Anche gli Utes (4-0, 1-0 Big 12) primeggiano nella difesa sui punti subiti, concedendone 10,3 a incontro. Utah concede solo 84,0 yard a partita via terra. Gli Utes sono reduci da una settimana di riposo dopo la vittoria per 31-17 ottenuta in casa di Iowa State. Utah ha mostrato un attacco inarrestabile nel primo tempo, per poi perdere un po’ di smalto dopo l’intervallo. Tuttavia, Utah non ha motivi per farsi prendere dal panico. Gli Utes hanno segnato 30 o più punti in 10 partite consecutive, una striscia iniziata la scorsa stagione e attualmente la più lunga tra le squadre della FBS. Devon Dampier continua a dimostrarsi efficiente ed efficace nel far avanzare il gioco: è leader della Big 12 per efficienza nei passaggi (172,2) e secondo per percentuale di completamento (70,3%), con una media di 224,0 yard lanciate a partita.
NCAAF: Power Ranking football universitario
Gli aggiornamenti della top-25 del power ranking nazionale per le migliori squadre di college football universitario. Tra parentesi le posizioni guadagnate (+) e perse (-) rispetto alla scorsa settimana.
Sempre al comando i Texas Longhorns che arrivano dalla settimana di bye e sono sempre seguiti dai Georgia Bulldogs, anche loro stabili al 2° posto mentre al 3° posto salgono i Miami Hurricanes che arrivano da una dominante vittoria 41-13 su Clemson (la 2° sconfitta interna più pesante da quando c’è Dabo Swinney sulla panchina dei Tigers).
Bel salto in avanti di 4 posizioni per Alabama Crimson Tide che segnano 56 punti nella vittoria su Mississippi State e si lasciano alle spalle anche i Notre Dame Fightning Irish in discesa dal 3° al 5° posto dopo una vittoria più faticosa del previsto ad UNC. Tornano in top-10 gli LSU Tigers che dopo la sconfitta contro Ole Miss hanno risposto con 2 belle prove e alle loro spalle ci sono proprio i Mississippi Rebels che arrivano dalla settimana di bye e hanno pagato la brutta sconfitta rimediata in Florida (28-52). Alti e bassi comunque per i Florida Gators che dopo quell’impresa sono crollati 17-45 in Missouri, tornando a perdere 7 posizioni. Proprio i Missouri Tigers sono una delle new entry direttamente alla #15, con la squadra di coach Eli Drinkwitz che ha dimostrato di poter battere anche top-team.
Tra le new entry ci sono anche i Pittsburgh Panthers che entrano direttamente alla #21 da imbattuti, dopo essere passati anche in trasferta a Virginia Tech venerdì scorso, una cosa che sappiamo bene visto che avevamo puntato sugli Hokies, ma la squadra di coach Pat Narduzzi ha vinto un match comunque combattuto punto a punto.
Il calo più pesante della settimana è quello degli Iowa Hawkeyes che precipitano perdendo -8 posizioni quasi fuori dalla top-25 dopo la prima sconfitta stagionale, arrivata in casa per 14-31 contro OSU a cui la solitamente forte difesa di Iowa ha concesso 484 total yards (206 dal solo Jeremiah Smith). Se c’è chi entra c’è anche chi esce dalla top-25; rispetto alla scorsa settimana perdiamo SMU e Penn State.
#1. Texas Longhorns (=)
#2. Georgia Bulldogs (=)
#3. Miami Hurricanes (+1)
#4. Alabama Crimson Tide (+4)
#5. Notre Dame Fightning Irish (-2)
#6. Ohio State Buckeyes (-1)
#7. Indiana Hoosiers (-1)
#8. BYU Cougars (+2)
#9. LSU Tigers (+2)
#10. Mississippi Rebels (-1)
#11. Utah Utes (+1)
#12. Oregon Ducks (+2)
#13. Texas Tech Red Raiders (+3)
#14. Florida Gators (-7)
#15. Missouri Tigers (NEW)
#16. UCLA Bruins (+2)
#17. Mississippi State Bulldogs (-4)
#18. Oklahoma State Cowboys (+2)
#19. USC Trojans (=)
#20. Tennessee Volunteers (-3)
#21. Pittsburgh Panthers (NEW)
#22. Boise State Broncos (-1)
#23. Iowa Hawkeyes (-8)
#24. Houston Cougars (-1)
#25. Duke Blue Devils (-3)
Quote Antepost: gli aggiornamenti sul College Football
Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale del titolo di College Football NCAAF ma anche sull’Heishman Trophy per il miglior giocatore dove si è preso un netto vantaggio Jeremiah Smith @1.95, per molti uno dei migliori prospetti degli ultimi 25 anni come WR, che stacca i QB che sono solitamente i favoriti per questo titolo, con Keelon Russell primo avversario di Smith, ma lontano @8 di quota, come CJ Carr @8.50 e Trinidad Chambliss che sale ulteriormente in doppia cifra @17 volte la posta.
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.