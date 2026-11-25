Dal 24 al 28 novembre 2026 si gioca la Week 13 della regular season per il College Football NCAAF, è la settimana del giorno del ringraziamento ed è anche la Rivalry Week con in programma le sfide con grandi e tradizionali rivalità tra le squadre più importanti della nazione. Pronostici NCAAF Week 13.

Pronostici NCAAF Week 13: I big match della settimana

Vediamo tutte le sfide da non perdere nella week 13 di Football Americano NCAAF con i big match del football universitario in programma dal 24 al 28 novembre 2026.

Texas Tech Red Raiders-TCU Horned Frogs

In campo anche il football universitario nel giorno del Ringraziamento, e tra le sfide più interessanti del giovedì segnaliamo certamente quella tra Texas Red Raiders e TCU Horned Frogs. I Red Raiders, saliti di una posizione fino all’undicesimo posto nell’ultimo ranking CFP di martedì, possono assicurarsi un posto nella finale della Big 12 Conference contro l’imbattuta Utah – e guadagnare ulteriore credito agli occhi del comitato di selezione dei playoff – se riusciranno a battere TCU giovedì sera a Lubbock, in Texas.

Sebbene la vittoria per 20-10 ottenuta sabato sul campo di Baylor non abbia regalato ai Red Raiders (10-1, 7-1) molti punti in termini di gioco, la sconfitta di Indiana – che occupava l’ottava posizione – contro Washington ai tempi supplementari ha aperto loro qualche spiraglio per risalire la classifica. Da quando coach Joey McGuire ha affidato il ruolo di quarterback a Thomas Castellanos al posto di Will Hammond, i Red Raiders hanno ottenuto un bilancio di 4 vittorie e 0 sconfitte. Contro Baylor, Castellanos ha totalizzato 171 yard nei passaggi e subito due intercetti, ma è stato anche l’autore del touchdown del vantaggio nel terzo quarto, oltre ad aver guadagnato 92 yard su corsa. Ancora più importante è stata la solidità della difesa di Texas Tech, che ha concesso ai Bears appena 31 yard su corsa e 267 yard totali.

Mentre i Red Raiders coltivano sogni di playoff, gli Horned Frogs (5-6, 3-5) sono chiamati a una reazione in un momento di profondo cambiamento. Coach Sonny Dykes è stato esonerato poche ore dopo la sconfitta per 38-17 subita sabato sera contro Utah. Il coordinatore difensivo Andy Avalos, che tra il 2021 e il 2023 ha ricoperto il ruolo di capo allenatore a Boise State (con un bilancio di 22 vittorie e 14 sconfitte), ha assunto l’incarico di allenatore ad interim. Gli Horned Frogs sono rimasti competitivi per tutta la stagione, nonostante un attacco che, contro avversarie del circuito “Power Four”, è riuscito a superare i 22 punti segnati in una sola occasione – una partita, peraltro, persa 29-28 contro Arizona il 6 novembre. La difesa guidata da Avalos è la migliore del campionato per punti concessi (17,3 a partita) e la seconda per yard totali concesse (315 a partita). Un altro nodo da sciogliere riguarda il ruolo di quarterback. Jaden Craig (alle prese con un infortunio alla caviglia), che in 10 partite ha totalizzato 2.664 yard lanciate e 13 touchdown, non sarà della partita. Adam Schobel, che contro Utah ha esordito da titolare completando 15 passaggi su 31 per 106 yard, scenderà in campo dal primo minuto giovedì sera.

Kentucky Wildcats-Louisville Cardinals

In aggiornamento…

Ohio State Buckeyes-Michigan Wolverines

In aggiornamento…

UCLA Bruins-Southern California Trojans

In aggiornamento…

Alabama Crimson Tide-Auburn Tigers

In aggiornamento…

Le altre sfide da non perdere

Mississippi Rebels-Mississippi State Bulldogs

Iowa Hawkeyes-Nebraska Cornhuskers

Florida State Seminoles-Florida Gators

Texas A&M Aggies-Texas Longhorns

Utah Utes-West Virginia Mountaineers

Syracuse Orange-Notre Dame Fighting Irish

Miami Hurricanes-Boston College Eagles

North Carolina Tar Heels-NC State Wolfpack

Arkansas Razorbacks-LSU Tigers

Virginia Tech Hokies-Virginia Cavaliers

Clemson Tigers-South Carolina Gamecocks

Wake Forest Demon Deacons-Duke Blue Devils

BYU Cougars-Cincinnati Bearcats

Georgia Bulldogs-Georgia Tech Yellow Jackets

Missouri Tigers-Oklahoma Sooners

Coloradoi State Rams-Boise State Broncos

Vanderbilt Commodores-Tennessee Volunteers

Indiana Hoosiers-Purdue Boilmakers

Oregon Ducks-Washington Huskies

Arizona Wildcats-Arizona State Sun Devils

Houston Cougars-Baylor Bears

Quote Antepost: gli aggiornamenti sul college football

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale del titolo di College Football NCAAF e per l’Heishman Trophy, il titolo per il miglior giocatore dell’anno.

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