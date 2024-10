Pronostici Golf Black Desert Championship 2024 del PGA Tour, ma continua anche la stagione del DP World Tour. Dopo aver incassato Tyrrell Hatton all’Alfred Dunhill @12, questa settimana si gioca un altro torneo abbastanza importante, l’Open di Francia 2024. Vediamo analisi e i nostri pronostici vincenti sul golf.

Risultati Pronostici Golf Betting Maniac

Iniziamo dalla scorsa settimana, quando siamo tornati in cassa con Tyrrell Hatton. Il giocatore inglese è passato ormai da tempo al LIV Golf, ma nelle ultime settimane lo abbiamo visto spesso presente nei tornei che ha potuto giocare al DP World Tour, e non poteva mancare all’Alfred Dunhill Links, dove aveva già vinto 2 volte in carriera, e ha completato la tripletta, mandandoci anche in cassa con una quota @12.00 volte la posta che avevamo segnalato anche come free pick qui nell’articolo, per tutti.

Nel VIP Telegram di BETTING MANIAC aspettavamo di sbocciare lo champagne con Lucas Glover @71.00, che si è reso protagonista di una grande rimonta, ma alla fine chiude al 3° posto dopo un ottima domenica al Sanderson Farms del PGA Tour (la vittoria va a Kevin Yu che era quotato sopra @100 e che beffa ai playoffs Hossler).

Black Desert Championship 2024 (PGA Tour): Field, tracciato, statistiche

Il PGA Tour torna in gioco col Black Desert Championship 2024 e torna nello stato dello Utah da dove mancava dal 1963, ma come per la settimana scorsa il field non è certamente il massimo, se pensiamo che Chris Kirk e Lucas Glover sono gli unici due giocatori nella top-50 del ranking mondiale che sono attesi questa settimana, ma segnaliamo altri giocatori interessanti (nella top-70) come Nick Taylor, Stephan Jaeger, Erik van Rooyen, Ben Griffin e Kurt Kitayama.

Si gioca al The Black Desert Resort che è 3.100 piedi sopra il livello del mare, un tracciato nuovo di pacca, disegnato da Tom Weiskopf e Phil Smith, un par-71 da 7,371 yards con un alto numero di bunkers. Le superfici sono: Fairways in Dominator Bentgrass; Rough in Kentucky Bluegrass e Greens in 007XL Bentgrass. Su un tracciato nuovo non è semplice fare previsioni e segnalarvi statistiche importanti, ma possiamo dirvi che per alcuni aspetti questo percorso ricorda quello dello Stadium Course al TPC Scottsdale (Waste Management Phoenix Open) e il North Course di Torrey Pines che dal 2017 al 2023 ha ospitato il Farmers Insurance Open, ma per condizioni geografiche e desertiche anche il TPC Summerlin di Las Vegas eunuchi paragone interessante. Inoltre anche le alture dello Utah avranno il loro impatto sul gioco, come il vento che può essere davvero importante, quindi nei prossimi giorni occhio anche al meteo di quella zona.

Pronostici Golf Black Desert Championship 2024: FREE PICK

Come detto le incognite su questo nuovo torneo sono tante, per questo limiteremo le giocate, e per questa settimana daremo più spazio al DP per le free pick, rispetto al PGA Tour. In ogni caso tutti i contenuti sui due tornei, e tutte le giocate con stake e motivazioni, le trovate nel VIP BETTING MANIAC, canale Telegram di cui trovate i riferimenti in fondo a questo articolo.

Come detto lo abbiamo preso la settimana scorsa e lo riprendiamo anche questa, parliamo di Lucas Glover @41.00, che ha una quota più bassa rispetto a Sanderson Farms (@71, ha chiuso T3), ma potrà fare bene anche in questo torneo, dopo essere stato tra i migliori del field non solo come risultato finale, ma anche nelle statistiche di Approach, Tee to Green e Putting la settimana scorsa, chiusa con una domenica eccellente dove è stato il migliore di tutti.

Come detto Glover è uno dei giocatori più alti nel ranking di questo field, e ha la grossa occasione di portare a casa il 7° titolo PGA Tour in carriera (entrando anche nella top-10 di questa FedEx Fall Series List), e parliamo di un giocatore che ha vinto un major, lo US Open del 2009, ma anche il FedEx St Jude Invitational del 2023. Glover ha grande esperienza e buoni risultati nel deserto e 3 delle 6 vittorie in carriera sono arrivati su greens in Bentgrass. Inoltre al TPC Summerlin, tracciato desertico che si avvicina a questo, ha portato a casa un 3° posto (2017), 7° (2019) e 9° (2020) nelle sue ultime 4 presenze a Las Vegas. Si presenta in forma, ha una quota di valore, prendiamo Glover senza dubbi qui.

Open di Francia 2024 (DP World Tour): analisi del torneo

Dopo i Dunhill Links il DP World Tour torna in gioco con un altro torneo importante, l’Open di Francia 2024, il FedEx Open de France dall’Albatros Course a Le Golf National e se avete un deja vu è normale, visto che si è giocato qui anche ad agosto, visto che è stato il tracciato che ha ospitato il torneo di golf olimpico di Parigi 2024, quindi abbiamo un riferimento molto recente e comodo.

Billy Horschel apre un field abbastanza importante a livello DP, con altri diversi regular di questo circuito: Rasmus Hojgaard, Matt Wallace e Thriston Lawrence. A differenza delle ultime settimane non ci saranno però McIlroy e Rahm e nemmeno Hatton che ha vinto la settimana scorsa.

Sul fronte italiano avremo ben 7 azzurri in gioco, con Matteo Manassero a guidare la truppa dopo essere stato il migliore dei nostri con il T18 alle Olimpiadi di Parigi, seguito da vicino da Guido Migliozzi che qui ha trionfato nel 2022, saranno loro due i nostri cavalli di razza principali. Più staccati Andrea Pavan, Francesco Laporta e Francesco Molinari. A chiudere le lavagne azzurre ci sono Edoardo Molinari e Lorenzo Scalise.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Ryo Hisatsune, 100/1; 2022: Guido Migliozzi, 80/1; 2019: Nicolas Colsaerts, 100/1; 2018: Alex Noren, 16/1; 2017: Tommy Fleetwood, 22/1; 2016: Thongchai Jaidee, 66/1; 2015: Bernd Wiesberger, 33/1; 2014: Graeme McDowell, 12/1; 2013: Graeme McDowell, 25/1; 2012: Marcel Siem, 70/1; 2011: Thomas Levet, 140/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 80/1.

Si gioca sul tracciato dell’Albatros Course a Le Golf National di Parigi, dove come detto si sono giocati anche i tornei di golf olimpici. Il percorso è stato disegnato nel 1990 da Hubert Chesneau, un Par: 71 da 7,247 yards. Le superfici sono: Fairways e Rough in Bent/Rye/Fescue; Rough e Greens in Bent/Meadow Grass. Qui attenzione alle statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Le nostre scommesse sull’Open di Francia 2024

Come favorito, ma comunque a quota alta, prendiamo Thorbjorn Olesen @26.00 che dopo essere rientrato dalla sua prima stagione al PGA, non ha superato il taglio a Wentworth, anche se poi è andato a migliorare torneo dopo torneo: 42° in Danimarca, 33° al The Belfry, 12° al Royal County Down e 12° anche la settimana scorsa e si presenta quindi in ottima forma anche al Le Golf National dove ha debuttato nel 2011 subito con un 2° posto, ma ha fatto 3° anche nel 2017 qui, e non è mai finito fuori dalla top-20 nelle ultime 3 prestazioni qui a Parigi, compreso il T17 di agosto al torneo olimpico.

Quota alta col giocatore di casa, il francese Frederic Lacroix @61.00 che speriamo possa essere profeta in patria come è stato Angel Hidalgo in Spagna qualche settimana fa. Il T40 del 2019 è il suo miglior risultato qui, ma questa settimana si presenta in buona forma e con ottime statistiche come Off the Tee e Tee to Green, ma anche Scrambling, tutti aspetti che saranno importanti questa settimana a Parigi.

