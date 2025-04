Il primo major della stagione di Golf va in scena nella mitica Augusta, per il The Masters, il torneo più importante al mondo. Andiamo a vedere il percorso ai raggi X, i favoriti, i possibili protagonisti, le quote e i consigli con i Pronostici The Masters 2025. In quota è testa a testa tra Scottie Scheffler e Rory McIlroy, con il nordirlandese che prova per l’ennesima volta a completare il Grand Slam, sarà l’anno buono?

Pronostici The Masters 2025: Field e statistiche

Riflettori puntati sul Golf visto che è la settimana del The Masters, torneo nato nel 1934, che mette in palio la mitica Green Jacket sul tracciato di Augusta, Georgia, con i migliori 95 giocatori al mondo che si sfideranno da questo giovedì, fino a domenica. Per il secondo anno di fila non avremo italiani in gioco all’appuntamento più importante della stagione di Golf. Oltre alla giacca verde, non sono da sottovalutare anche i $20 milioni di montepremi, col vincitore che si porterà a casa $3.6 milioni (il secondo dovrà accontentarsi di $2.16 milioni e a completare il podio $1.36 milioni per il 3° classificato).

Field comunque di primo piano ovviamente, ad iniziare da Scottie Scheffler, campione in carica e vincitore per ben 2 volte qui al The Masters (2022,2024), seguito da Rory McIlroy che prova a completare il grande slam dei major di Golf visto che gli manca solamente il The Masters da mettere in bacheca, e si presenta in ottima forma con la vittoria all’AT&T Pebble Beach Pro-Am e al The Players Championship. Tanti altri big presenti che invece cercano la prima vittoria in carriera al Masters, tra loro non solo Rory, ma anche Akshai Bhatia, Patrick Cantlay, Tony Finau, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Russell Henley, Joaquin Niemann e Sepp Straka. Ci sarà anche Brian Harman che la settimana scorsa ha vinto il Valero Texas Open.

Presenti altri giocatori europei interessanti come lo svedese Ludvig Aberg, vincitore del The Genesis Invitational a febbraio, il norvegese Viktor Hovland, che ha vinto il Valspar Championship in Florida, l’irlandese Shane Lowry, esperto e sempre da tenere in considerazione in tornei del genere, e lo scozzese Robert MacIntyre (due ottime top 10 in stagione, la prima al WM Open e la seconda al The Players). Presenti anche i big del LIV Tour: l’australiano Cameron Smith, gli spagnoli Jon Rahm (Master champion nel 2023) e Sergio Garcia (anche lui Master champion nel 2017) e gli americani Bryson DeChambeau, Brooks Koepka e Dustin Johnson (vincitore nel 2020).

Ultimi vincitori The Masters Augusta: Scheffler campione in carica

Vincitori ultime edizioni. 2024: Scottie Scheffler (-11); 2023: Jon Rahm (-12); 2022: Scottie Scheffler (-10); 2021: Hideki Matsuyama (-10); 2020: Dustin Johnson (-20); 2019: Tiger Woods (-13); 2018: Patrick Reed (-15); 2017: Sergio Garcia (-9); 2016: Danny Willett (-5); 2015: Jordan Spieth (-18); 2014: Bubba Watson (-8); 2013: Adam Scott (-9); 2012: Bubba Watson (-10); 2011: Charl Schwartzel (-14); 2010: Phil Mickelson (-16).

Augusta National: il tracciato ai raggi X

Il tracciato è come sempre il mitico Augusta National che non cambia mai per il The Masters. Disegnato da Dr Alister MacKenzie & Bobby Jones nel 1933 e rinnovato nei primi anni del 2000, il tracciato ha una tipologia molto classica, e si tratta di un par-72 da 7.555 yards con Fairways che hanno una base di Bermudagrass ricoperta di Perennial Ryegrass e greens in A1 Penn Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Greens-in-regulation percentage (GIR%), Strokes gained approach, Strokes gained tee-to-green, Scrambling, Strokes gained around-the-green e Bogey avoidance.

Buca 1 (Tea Olive, par 4, 445 yards)

Approccio molto complicato fuori dal green. Importantissimo il secondo colpo, che deve essere preciso.

Buca 2 (Pink Dogwood, par 5, 585 yards)

Prima vera possibilità di birdie di tutto il percorso, un par 5 che con un tee shot preciso può essere raggiunto in due colpi ma green veramente ostico.

Buca 3 (Flowering Peach, par 4, 350 yards)

Classico par 4 corto con 2 approcci: quasi tutti preferiscono giocare il ferro dal tee per avere poi un colpo quasi pieno evitando i quattro bunker mentre i più aggressivi vanno sotto al green.

Buca 4 (Flowering Crabapple, par 3, 240 yards)

Spesso c’è vento che può dar fastidio ai giocatori. Uscire con un par è positivo, per un green imprevedibile.

Buca 5 (Magnolia, par 4, 495 yards)

Buca iconica e lunghissima, con un tee shot impegnativo, due ostacoli di sabbia, Green ondulato che scende verso avanti, e un bunker lungo sono le difficoltà maggiori per approccio e putt.

Buca 6 (Juniper, par 3, 180 yards)

Tee rialzato e green ondulato diviso in diverse sezioni.

Buca 7 (Pampas, par 4, 450 yards)

Tee shot stretto da non sbagliare. Da evitare i bunker in protezione del green, tre davanti e due dietro.

Buca 8 (Yellow Jasmine, par 5, 570 yards)

Lungo par 5 in salita raggiungibile in due solo dai grandi colpitori. Green difficilissimo, molto vasto e con una pendenza molto accentuata che lo taglia in due.

Buca 9 (Carolina Cherry, par 4, 460 yards)

Buca famosa per il suo dislivello, e per il green formato da diversi gradoni che scendono dalla fine all’inizio ma largo punto d’atterraggio per il primo colpo.

Buca 10 (Camellia, par 4, 495 yards)

La buca più difficile dell’intero percorso, con una media di 4.30 colpi. Ripida discesa dal tee con un bunker centrale lungo quasi 60 metri sotto al green. Qui di solito un errore viene sempre pagato a caro prezzo.

Buca 11 (White Dogwood, par 4, 520 yards)

Altro par 4 lungo, la prima delle tre buche del celeberrimo Amen Corner. Spesso il vento è un fattore importante, per uno dei tee shot più delicati dell’intero percorso. Uno stagno protegge il green a sinistra e un bunker è posizionato a destra.

Buca 12 (Golden Bell, par 3, 155 yards)

La buca più corta e infida dell’Augusta National, una delle più famose al mondo. La scelta del ferro è sempre complicatissima. Il Vento spesso dal tee non si riesce a leggere, tre bunker dietro al green ma soprattutto il ‘Rae’s Creek’ che aspetta tantissimi tee shot.

Buca 13 (Azalea, par 5, 545 yards)

Dall’anno scorso ci sono 50 metri in più prima di trovare il green, ora raggiungibile in due solo dai golfisti più potenti, ma qui birdie e eagle non dovrebbero mancare.

Buca 14 (Chinese Fir, par 4, 440 yards)

Par 4 senza nessun bunker, ma con un green assai complicato.

Buca 15 (Firethorn, par 5, 550 yards)

Buca lunga ma con vento a favore è raggiungibile in due colpi. Il colpo al green che deve essere ben calibrato e a destra c’è un bunker.

Buca 16 (Redbud, par 3, 170 yards)

Questa buca si gioca interamente sull’acqua verso un green protetto da tre bunker. Qui è necessario un tee shot preciso per crearsi una possibilità di birdie. Qui ci fu l’approccio capolavoro imbucato da Tiger Woods, per uno dei più iconici colpi nel golf della storia.

Buca 17 (Nandina, par 4, 440 yards)

Green in salita protetto da due bunker per un birdie complicato. Chi colpirà l’albero intitolato a Eisenhower?

Buca 18 (Holly, par 4, 465 yards)

Una delle buche finali più celebri del golf, che è stata teatro di tanti finali storici, ma è anche una delle buche più difficili del percorso, con un tee shot in salita e un punto d’atterraggio strettissimo, ma anche una volta raggiunto il Green la sfida rimane alta.

Scommesse The Masters 2025: dove va il mercato?

Andiamo a vedere come stanno puntando gli scommettitori americani, con i rilevamenti di un importante operatore come BetMGM, e capiamo subito che in tanti si stanno dividendo tra Scheffler e McIlroy, i due favoriti, con DeChambeau come terzo incomodo.

Highest ticket percentage

• Scottie Scheffler 16.8%

• Rory McIlroy 10.3%

• Bryson DeChambeau 8.7%

Highest handle percentage

• Scottie Scheffler 19.6%

• Rory McIlroy 10.6%

• Bryson DeChambeau 9.4%

Biggest liabilities

• Scottie Scheffler

• Bryson DeChambeau

• Rory McIlroy

Anche ChatGPT e le intelligenze artificiali puntano su Scheffler e Rory. Questa la top-5 prevista dalla IA:

1-Scottie Scheffler

2-Rory McIlroy

3-Jon Rham

4-Viktor Hovland

5-Jordan Spieth

Le nostre scommesse sul The Masters 2025 di Golf

Per questo evento abbiamo allargato un pò la selezione di giocate in Free Pick da darvi, ma come sempre tutti i contenuti completi, e le scommesse, sono in esclusiva nel VIP Betting Maniac su Telegram (trovi tutte le info in fondo a questo articolo). Vediamo però una giocata per tipo (Favoriti, Valore, Quote alte, Testa a Testa, Piazzamenti) per un totale di 5 free pick sul primo major della stagione 2025 di Golf. Tutte le quote sui vincitori sono Bet365.

Come favorito andiamo su Rory McIlroy @7.50. Solo Scheffler gli sta davanti nelle lavagne dei bookmakers, con Rory che come detto quest’anno si presenta in ottima forma per provare a completare quel benedetto grand slam con l’unico major che ancora gli manca in bacheca, inoltre difendere il titolo ad Augusta non è facile, e non lo sarà nemmeno per Scheffler, tanto che non assistiamo ad una doppietta qui dal 2001-2002 con Tiger Woods. In questo 2025 Rory è il miglior giocatore del Tour per distacco, con le vittorie al AT&T Pebble-Beach Pro-Am e al The Players Championship, inoltre il nordirlandese si presenta con ottime statistiche di Tee to Green. Questo potrebbe essere l’anno buono per vedere Rory indossare la Green Jacket e per un Grand Slam che prova a completare per l’11° volta! Sono anni che Rory non vince un major, ma forse non si era mai presentato così bene ad Augusta come in questa edizione.

Scheffler come detto deve difendere un titolo non facile da bissare, e sembra lontano dai suoi migliori momenti da dominatore (ha una quota anche troppo bassa secondo noi); DeChambeau non ci convince (e la settimana scorsa al LIV Miami ci ha tradito nell’ultimo giorno perdendo il tat con Garcia) mentre un avversario ostico per Rory potrebbe essere Collin Morikawa @15.00 che invece prendiamo per valore. Ottimo ball striker e già vincente di 2 major in carriera, Morikawa punta alla giacca verde e qui si presenta con ottimi numeri statistici di tee-to-green ed accuracy. Nel 2025 ha già sfiorato la vittoria con i 2° posti all’Arnold Palmer e al The Sentry, e ha chiuso in top-10 anche al The Players, chiamato anche il 5° major, non ufficiale, del golf. Al Masters ha sempre superato il taglio in 5 prestazioni, andando in top-10 negli ultimi 3 viaggi ad Augusta, col T3 dello scorso anno.

Il longshot, ovvero la quota alta, la giochiamo su Russell Henley @41.00 che sabato compirà 36 anni, e spera di festeggiare al meglio nel weekend. Lo speriamo anche noi e infatti lo proviamo con questa quota oltre 40 volte la posta per un giocatore che il mese scorso ha portato a casa la vittoria a Bay Hill e ha giocato diverse volte ad Augusta (7 piazzamenti consecutivi in top-10 qui), con un miglior piazzamento nel 2023 (T4) e altre 3 top-15 qui dove ha sempre giocato abbastanza bene. Henley ha superato il taglio in 20 tornei consecutivi e si presenta come uno dei migliori del field nelle statistiche di off-the-tee ed accuracy. A questa quota va provato.

Giochiamo anche un Testa a Testa sulle 72 buche, con TaT Justin Thomas v Xander Schauffele: THOMAS @1.85. Giocare contro Schauffele ad un major potrebbe essere rischioso (ne ha vinti 2 nel 2024), ma la situazione quest’anno è diversa visto che Xander non si presenta al meglio, con un T40, T72 e T12 in 3 tornei di rientro dall’infortunio subito ad inizio anno. Al contrario Justin Thomas si presenta in forma, con un 2° posto recente al Valspar, il suo secondo runner up della stagione (dopo il The American Express di gennaio) a cui aggiunge anche le top-10 di Phoenix e a Torrey Pines. JT deve interrompere una striscia di 2 tagli non superati qui ad Augusta, e potrà tornare quello di un tempo (2 top-10 e un altra top-25 prima delle ultime due edizioni), magari non vincente, ma abbastanza per stare davanti a Schauffele.

Chiudiamo con un piazzamento tra i primi 20 (quota Snai), giocando Sergio Garcia TOP 20 @2.75. Il veterano spagnolo ci ha fregato la settimana scorsa al LIV, chiudendo al 3° posto a Miami e superando nel testa a testa DeChambeau, proprio all’ultimo giro. Abbiamo un bel ricordo di Garcia al The Masters visto che nel successo del 2017 ci mandò in cassa a più di 50 volte la posta di quota incassata. Questa volta riproviamo lo spagnolo ma solo piazzato tra i migliori 20. In questo 2025 Garcia ha chiuso 6° a Riyadh e ha vinto ad Hong Kong per quanto riguarda il LIV tour dove ora gioca in pianta stabile. Bene anche il 4° posto all’International Series di Macau lo scorso marzo. Oltre alla vittoria del 2017, Sergio aveva fatto bene con un T23 anche nel 2022 qui, dove era stato il 2° migliore del field in Greens in Regulation e 3° in Approach. Nel 2024 ha fatto bene ad un altro major, quello di Pinehurst Number con un T12 allo US Open. Un piazzamento tra i primi 20 posti, visto il momento positivo dello spagnolo e l’importanza dell’evento, è possibile e lo prendiamo con una quota ampiamente sopra la pari che ci soddisfa.

