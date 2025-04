Dopo il Grand Slam storico completato da Rory McIlroy (che torna a vincere un major dopo 11 anni e ci manda in cassa) al The Masters di Augusta, torna subito in gioco il PGA Tour con un interessante singature event come l’RBC Heritage 2025, ma torna anche il DP World Tour impegnato a Shanghai per il Volvo China Open 2025. Pronostici Golf 17-20 aprile 2025.

Risultati The Masters: ad Augusta Rory McIlroy completa il Grand Slam (e ci manda in cassa)

Un astinenza durata 11 anni dalla vittoria dell’ultimo major, un astinenza che lo scorso weekend Rory McIlory ha interrotto, entrando nella storia del Golf come 6° giocatore a completare il Grand Slam, ovvero la vittoria di almeno ognuno dei quattro major, e il The Masters di Augusta era l’ultimo che mancava al campione nordirlandese che tra alti e bassi è riuscito a completare questo percorso e questa impresa.

La vittoria è arrivata ai playoffs contro un redivivo Justin Rose, l’inglese anche campione olimpico, che se l’è giocata fino all’ultimo dopo che entrambi avevano chiuso a -11 le 72 buche regolari. Rory è in buona compagnia tra i giocatori che hanno completato il Grand Slam: Jack Nicklaus, Tiger Woods, Ben Hogan, Gary Player e Gene Sarazen. Noi ringraziamo Rory incassando il doppio stake (dato anche come free pick nell’articolo per tutti) @7.50, e incassiamo anche Corey Conners nettamente miglior canadese alla fine di Augusta, anche se i riflettori sono tutti per la Green Jacket di McIlroy.

RBC Heritage 2025 (PGA Tour): analisi, statistiche, percorso e field

Non si ferma dopo Augusta il PGA Tour che si sposta in South Carolina con l’RBC Heritage 2025, un Signature Event da 20 milioni di dollari di montepremi e 700 punti FedEx Cup dove non farà parte del field il fresco vincitore del Masters, Rory McIlroy, ma ci sarà quello che è ancora il numero 1 al mondo (anche se in calo dopo un 2024 straordinario), Scottie Scheffler, che qui difende uno dei 4 titoli vinti lo scorso anno, ma che non ha ancora vinto dall’infortunio alla mano a Natale. Da tenere d’occhio Collin Morikawa, 2 top 10 qui in Sud Carolina e top 20 in tutti i tornei disputati dallo statunitense in questa stagione, e Corey Conners 5 top 10, di cui 4 nelle ultime 5, predilige molto il links su cui si giocherа questa settimana. Sta risalendo la china anche Xander Schauffele, forse in vista del primo dei due Major che dovrа difendere a breve (il PGA Championship).

Vincitori ultime edizioni. 2024: Scottie Scheffler (-19); 2023: Matt Fitzpatrick (-17); 2022: Jordan Spieth (-13); 2021: Stewart Cink (-19); 2020: Webb Simpson (-22); 2019: C.T. Pan (-12); 2018: Satoshi Kodaira (-12); 2017: Wesley Bryan (-13); 2016: Branden Grace (-9); 2015: Jim Furyk (-18); 2014: Matt Kuchar (-11); 2013: Graeme McDowell (-9); 2012: Carl Pettersson (-14); 2011: Brandt Snedeker (-12); 2010: Jim Furyk (-13).

Si gioca ad Harbour Town Golf Links, un atipico tracciato costiero che è un Par 71 da 7,213 yards con Fairways e Rough in Celebration Bermudagrass ricoperta da Perennial Ryegrass, mentre i Greens sono in TifEagle Bermudagrass ricoperta da Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Greens in Regulation (su tutte), Tee to Green, Approach e Putting.

Pronostici Golf 17-20 aprile 2025: le nostre scommesse sul PGA Tour

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC

Iniziamo dalla quota di valore su Viktor Hovland @29.00 che deve riprendersi visto che dopo le ottime stagioni dal 2021 al 2023 è andato decisamente a calare (nessuna vittoria nel 2024 ma un T2 al St.Jude e soprattutto il 3° posto al major del PGA Championship), ma potrà tornare competitivo in un tracciato con greens in TifEagle Bermudagrass dove da il suo meglio. La settimana scorsa ad Augusta ha fatto abbastanza bene con un T21 finale, e si è messo in mostra nelle statistiche di Total Driving ed Approach che saranno importanti questa settimana. A dire il vero il norvegese ha già battuto un colpo anche nel 2025, vincendo il Valspar Championship, a chiudere una striscia di 3 tagli consecutivi non superati. Alla sua prima apparizione qui ad Harbour Town, nel 2021, iniziò alla grande (65-66-68 colpi) per poi calare all’ultimo giorno fino al 21° posto finale, e anche nel 2023, sua ultima partecipazione a questo torneo, era 3° dopo i primi tre round (al comando assoluto dopo il primo giro) e chiuse al 7° posto. Insomma, su questo tracciato il norvegese ha tutte le carte in regola per tornare a dire la sua, lo ha già dimostrato, ha ottime statistiche e ottimi trascorsi qui, e anche la quota quasi @30 volte la posta non è male, proviamoci.

La quota alta, il longshot, lo giochiamo invece su Robert MacIntyre @46.00 che deve riscattare la pesante delusione del taglio non superato al Masters. Tantissimi tipster e analisti avevano fatto il suo nome per Augusta, dopo l’incoraggiante 9° posto al The Players (a seguito del T11 all’Arnold Palmer Invitational), ma lo scozzese ha deluso. In questo 2025 MacIntyre ha comunque già segnato un buon 6° posto al Phoenix Open, a livello PGA, oltre ad un paio di top-20 al DP e qui potrà fare bene, visto che si presenta anche con ottime statistiche di Approach, Putting, Tee to Green ed Off the Tee che male non fanno per un già 2 volte campione PGA nel 2024 (un successo al RBC Canadian Open e la vittoria in casa allo Scottish Open) e che vanta anche un titolo al DP, proprio nel nostro Italian Open al Marco Simone nel 2022. Ha anche esperienza qui dove ha giocato nel 2021 chiudendo con un buon 12° posto. In quota @46 volte la posta proviamo il riscatto dello scozzese che ora mira ad un Signature Event importante come questo per progredire nella sua crescita nel mondo del golf.

Volvo China Open 2025 (DP World Tour): analisi, statistiche, percorso e field

Torna subito in gioco anche il DP World Tour, dopo la settimana di pausa per il Masters, e si gioca Volvo China Open 2025 che rispetto alle ultime edizioni cambia location e percorso dal Enhance Anting Golf Club di Shanghai dove troviamo il solito field del DP, con le lavagne delle scommesse comandate da Rasmus Neergaard-Peterson, Keita Nakajima, Jordan Smith ed Haotong Li, tutti abbastanza appaiati. Il campione in carica è Adrian Otaegui ma qui in passato hanno vinto anche le stelle di casa come Ashun Wu e il già citato Haotong Li.

Il nuovo tracciato è stato disegnato da Robert Trent Jones Junior ed è un par-71 da 7.168 yards con 3 Par-5, 4 Par-3 e 11 Par-4s. Essendo la prima volta che si gioca qui abbiamo pochi spunti e statistiche a cui affidarci.

Le nostre scommesse sul Volvo China Open 2025

Per il torneo cinese abbiamo scelto una delle stelle di casa, che è anche tra i favoriti, e che ha già vinto qui nel 2016, ovvero Haotong Li @17.00 che inoltre sta giocando alla grande e spera di passare al PGA e a 29 anni sembra pronto per fare il passo definitivo. Li ha infatti portato a casa 5 top-25 negli ultimi 6 tornei disputati, compresa la vittoria del Qatar Master e nel torneo di casa cercherà di dare il massimo per tornare alla vittoria.

