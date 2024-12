Pronostici Golf Hero World Challenge 2024 del PGA Tour che torna con questo torneo speciale a Field ristretto sui campioni dell’ultimo anno, ma torna anche il DP World Tour con un interessante Nedbank Golf Challenge 2024 con un Field davvero spettacolare in Sudafrica.

Pronostici Golf Hero World Challenge 2024 (PGA Tour): Field, tracciato e statistiche

Dopo una settimana di pausa torna il PGA Tour e tornano i nostri pronostici sul golf, un PGA che attende ancora l’inizio in pompa magna della nuova stagione, ma chiude il 2024 con un torneo speciale, sempre molto spettacolare, visto che richiama i vincitori PGA dell’ultimo anno, parliamo del Hero World Challenge 2024, torneo organizzato dalla Tiger Woods Foundation che prevede la partecipazione di 20 golfisti tra i migliori al mondo anche se non darà punti per la FedEx Cup (ma in palio c’è comunque un montepremi da 5 milioni di dollari).

Field ristretto quindi, ma di qualità eccezionale. Per esempio torna in gioco, dopo 3 mesi pieni di pausa, il numero 1 al mondo, che alle Bahamas cercherà di difendere il titolo che ha vinto lo scorso anno, aprendo una cavalcata eccezionale per Scottie Scheffler (9 vittorie, incluso il 2° Masters, la medaglia d’oro a Parigi e la vittoria del Tour Championship).

Ci sono altri due giocatori attualmente nella top-10 mondiale in gioco: lo svedese Ludvig Aberg, chiamato alla stagione della consacrazione totale, staremo a vedere, e Wyndham Clark, ma vanno segnalati altri big come: Patrick Cantlay, Justin Thomas, Keegan Bradley, Akshay Bhatia, Sungjae Im, Tom Kim e Sahith Theegala. Presente anche lo scozzese Robert McIntyre che negli ultimi anni si è messo in evidenza al DP, ed è arrivato al numero 15 del World Ranking.

Ci sarà anche l’austriaco Sepp Straka, protagonista dell’ultima Ryder Cup, il francese Matthieu Pavon e l’inglese Aaron Rai per parlare sempre di nomi noti dal DP, e anche il sempre temibile Jason Day, con l’australiano che arriva da una buona prestazione nel BMW Australian PGA Championship a casa sua. Purtroppo non possiamo vantare italiani in gioco in questo evento speciale dei campioni.

Dopo l’appuntamento sull’arcipelago delle Bahamas, il PGA Tour vedrа il via delle qualifiche per giocare sul maggiore circuito americano. Qualifiche che si disputeranno in Florida, più precisamente a Ponte Vedrа Beach, dal 12 al 15 dicembre al Sawgrass Country Club. Questa settimana invece, come già detto, si gioca alle Bahamas, e in particolare al Albany Golf Club, un par-72 da 7,449 yards.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Scottie Scheffler @5.25; 2022: Viktor Hovland @17; 2021: Viktor Hovland @11; 2019: Henrik Stenson @31; 2018: Jon Rahm @13; 2017: Rickie Fowler @9; 2016: Hideki Matsuyama @7.50; 2015: Bubba Watson @11.

Le nostre scommesse sul Hero World Challenge 2024

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

La quota è bassa, ma qui andiamo sul favorito Scottie Scheffler @3.40, campione in carica. Vedremo come Scheffler riprenderà dopo un lungo periodo di pausa, a godersi un annata eccezionale che sarà difficile da replicare nel 2025, ma su un Field stretto, con comunque bei soldini in palio, e che ha già vinto, mi aspetto uno Scheffler competitivo, e non mi meraviglierei di vederlo tornare subito vincente. In 3 volte in cui ha giocato alle Bahamas ha portato a casa una vittoria, e negli altri 2 tornei è stato battuto di fatto solo da Hovland nella doppietta 2022-2021.

Come quota di valore proviamo Justin Thomas @11.00 che gioca per la 7° volta consecutiva questo torneo, e dopo 3 top-5 consecutive ha migliorato ancora con un 3° posto dello scorso anno che è stato anche il suo miglior risultato qui in carriera, una carriera che qualche anno fa ha visto JT anche al numero 1 al mondo, quindi parliamo di uno dei giocatori più forte degli ultimi anni, che sta tornando e ha dimostrato di essere in buona forma, come abbiamo visto col T2 nell’ultimo torneo che ha giocato, lo ZOZO Championship. Tra l’altro Thomas ha anche ottimi numeri sulle statistiche principali che servono per fare la differenza ad Albany.

Nedbank Golf Challenge 2024 (DP World Tour): Field, tracciato e statistiche

Torna in gioco anche il DP World Tour a Sun City in Sudafrica col Nedbank Golf Challenge 2024, torneo che mette in palio un montepremi da 6 milioni di dollari ma anche 4.000 punti per la Race To Dubai, che fa parte dell’European Tour dal 2013.

Field di assoluto livello ad iniziare dall’americano, e giocatore del PGA, Max Homa, campione in carica che trionfò l’anno scorso, ma ci saranno anche Nicolai Hojgaard, Will Zalatoris, i canadesi Corey Conners e Mackenzie Hughes, il belga Thomas Detry, i britannici Paul Waring (vincitore dell’Abu Dhabi HSBC Championship a metа novembre) e Danny Willett. Ovviamente sono tanti i giocatori di casa, i sudafricani Christiaan Bezuidenhout, Erik Van Rooyen, Dylan Frittelli, Thriston Lawrence, Ryan Van Velzen, Ockie Strydom, Robin Williams, Aldrich Potgieter e Brandon Stone.

Ci sarà anche una rappresentanza italiana con 3 azzurri: Guido Migliozzi, Matteo Manassero e Francesco Laporta (nessuno di loro ha partecipato all’evento organizzato a Sun City dell’anno scorso).

L‘Earth Course del tracciato Gary Player Country Club, Sun City di Dubai è stato disegnato da Greg Norman e misura 7,834 yard. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Max Homa; 2022: Tommy Fleetwood; 2019: Tommy Fleetwood; 2018: Lee Westwood; 2017: Brande Grace; 2016: Alex Noren.

Le nostre scommesse sul Nedbank Golf Challenge 2024

Per questo bel torneo DP abbiamo fatto alcune scelte, sempre su vari livelli, ma qui come free pick vi giriamo la quota più alta, il longshoot con Dan Bradbury @61.00 il talentuoso inglese che nella passata stagione ha vinto il suo 2° titolo DP in carriera, portando a casa il French Open. In queste zone ha già vinto in Sudafrica al Joburg Open del 2022 dove ha sfiorato il bis col 5° posto dello scorso anno, in una stagione in cui lo abbiamo visto giocare molto bene anche qui al Nedbank Golf Challenge col 3° posto finale. A questa quota, e con questi precedenti, un caffè lo possiamo puntare volentieri su Bradbury, che non è nemmeno la prima volta che citiamo o consigliamo con i pronostici golf del DP World Tour, il Field è tosto questa volta, ma Bradbury potrebbe giocarsela.

