Arriviamo dalla vittoria dei fratelli Fitpatrick @12 di quota nel torneo a coppie dello Zurich Classic of New Orleans, e questa settimana il PGA Tour torna con un torneo dal format standard, il Cadillac Championship 2026, ma si gioca anche al DP World Tour col Turkish Airlines Open 2026. Pronostici Golf 30 aprile-3 maggio 2026.

Cadillac Championship 2026 (PGA Tour): analisi e statistiche

Questa settimana si torna al format standard per questo torneo del PGA Tour che vola in Florida per il Cadillac Championship 2026, un importante Signature event con un field di altissimo livello, anche se non saranno presenti alcuni big come McIlroy, Fitzpatrick, Schauffele ed Aberg, ma abbiamo in gioco il numero 1 al mondo Scottie Scheffler seguito da Cameron Young e Collin Morikawa che è anche l’ultimo vincitore di questo torneo, quando ancora si chiamava WGC Cadillac e si giocava su un altro tracciato.

Questa volta si gioca sul tracciato del Blue Monster al Trump National Doral, un par-72 da 7,739 yards con Fairways e Rough in Bermudagrass e Greens in TifEagle Bermudagrass. Al Blue Monster, la statistica regina è senza dubbio il Tee-to-Green. Essendo un campo estremamente lungo e punitivo, chi non controlla la palla prima di arrivare sul green non ha speranze di vittoria. In seconda fascia segnaliamo anche Driving Distance, sempre per il discorso della lunghezza del percorso, Approach e Scrambling.

Pronostici Golf 30 aprile-3 maggio 2026: le nostre scommesse sul Cadillac Championship 2026

Per questo tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Iniziamo da uno dei favoriti principali di questo fine settimana in Florida, Cameron Young @12.00, su un tracciato che sembra perfetto per le sue caratteristiche, circa 7.800 yard di lunghezza, Par 72, circondato da specchi d’acqua, erba Bermuda e una difficoltà che lo rende impegnativo. Young in questa stagione è tra i migliori del PGA in Total Driving, Driving Distance, Greens in Regulation e Ball Striking, oltre ad essere tra i primi anche in Off The Tee, Tee to Green ed Approach. Dopo la delusione del Masters, dove ha ceduto sotto la pressione della leadership della domenica, lo vedo capace di tornare alla forma e di tornare a vincere in Florida, dove in carriera ha grandi risultati e precedenti: PGA National: 16° ​​(2022), 4° (2024); Bay Hill: 13° (2022), 10° (2023), 3° (2026); TPC Sawgrass: 1° (2026); Copperhead: 2° (2025), in pratica ha sempre concluso tra i primi 4 in tutte le tappe in Florida, vincendo anche sullo Stadium Course del TPC Sawgrass a metà marzo. Con 7 piazzamenti tra i primi 9 nei Major, tra cui un 2° (St Andrews 2022) e un 8° (Hoylake 2023) all’Open Championship, se il vento dovesse alzarsi questa settimana a Miami, Young ha le carte in regola per rimanere in gara, mentre altri potrebbero crollare.

Quota di valore su con Jake Knapp @29.00 che si presenta tra i migliori del Tour in total driving è terzo nella distanza di drive e undicesimo in questo campo per colpi veri dal tee. Questo gli ha permesso di ottenere cinque piazzamenti tra i primi dieci in nove eventi e di classificarsi secondo in adjusted scoring average. Knapp è stato ottimo anche in Approach negli ultimi 3 tornei disputati. Tra i cinque giocatori che condividono il primato nel PGA TOUR con cinque piazzamenti tra i primi 10 in questa stagione, Knapp è l’unico a non essere ancora salito sul podio. Aggiungendo un paio di undicesimi posti, è probabilmente il più costante e forte tra loro e in un field un pò svuotato di grandi nomi, sale nelle gerarchie e potrebbe giocarsi anche la vittoria questo fine settimana, a quasi 30 volte la posta ha valore.

Analisi e scommesse Turkish Airlines Open 2026 (DP World Tour)

Torna il DP World Tour e torna il Turkish Airlines Open 2026 in Antalya dopo 6 anni di assenza. Il field è migliorato rispetto al China Open della scorsa settimana, visto che torna in campo David Puig che apre da favorito per la vittoria in Turchia questa settimana, davanti a Jayden Schaper, Daniel Hillier ed Angel Ayora, ma in seconda fascia attenzione anche a Tom McKibbin e ad Hennie du Plessis.

Tanti anche gli italiani in gioco in Anatolia, ben 9 azzurri, e ad aprire davanti a tutti è Francesco Molinari (siamo d’accordo, Chicco potrebbe anche giocarsi la vittoria e chiudere come migliore dei nostri). Alle sue spalle rimangono vicini Francesco Laporta e Guido Migliozzi, poi arrivano Matteo Manassero e Gregorio De Leo. Più difficili le affermazioni o grandi prove da Edoardo Molinari, Renato Paratore, Stefano Mazzoli e Filippo Celli che completano la truppa italiana.

Il tracciato del Regnum Carya Golf & Spa Resort è un par-71 da 7,220 yards con greens molto ondulati e in Bermuda TifEagle, disegnato da Peter Thomson che si è ispirato molto ai classici percorsi inglesi. Qui saranno importanti le statistiche di tee-to-green soprattutto, ma anche di approach e putting per fare bene.

Qui scegliamo il longshot, ovvero la quota alta che spendiamo su Kiradech Aphibarnrat @91.00, cercando il colpaccio quasi in tripla cifra. Aphibarnrat ha mostrato un miglioramento notevole la scorsa settimana in Cina. In una stagione 2026 in cui il robusto thailandese non era andato oltre il 34° posto in Kenya su 8 partecipazioni, il 13° posto a pari merito della scorsa settimana è stato senza dubbio un grande passo avanti, suggellato dai giri da 66 di venerdì e domenica, che gli hanno permesso di registrare il suo miglior risultato degli ultimi 12 mesi. A dire il vero, ci sono stati alcuni indizi statistici che suggerivano un miglioramento in arrivo, L’8° posto a metà gara in Kenya è stato alimentato dal 2° posto in fairway hit, e la settimana successiva in Sudafrica era 7° dopo 36 buche prima di calare nuovamente. Aphibarnat ha fatto progressi nelle sue prestazioni in green in regulation e un miglioramento anche nel putting. Aphibarnrat è un golfista dallo stile tradizionale, che ama dare effetto alla palla ed è particolarmente adatto a percorsi dove la strategia conta più della forza bruta. Il secondo posto a Wentworth nel 2021 è un ottimo esempio di prestazione su un campo alberato, e potrebbe anche riuscire a piazzarsi tra i primi questa settimana, giocandosi la vittoria.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.