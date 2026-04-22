Questa settimana il PGA Tour di golf ha in programma un torneo dal format particolare, lo Zurich Classic of New Orleans 2026 che si gioca a coppie, e il duo favorito è quello dei fratelli Matt ed Alex Fitzpatrick. Dopo la pausa post-Masters torna anche il DP World Tour che continua lo swing asiatico col penultimo appuntamento visto che si giocherà il Volvo China Open 2026 a Shanghai. Pronostici Golf 23-26 aprile 2026.

Zurich Classic of New Orleans 2026 (PGA): analisi e statistiche

Dopo il Masters anche la settimana scorsa non siamo stati fortunati nemmeno al RBC Heritage dove perdiamo i playoffs con Scheffler e anche il testa a testa con Straka che dopo essere stato davanti a Griffin con anche 6 colpi di vantaggio, è scoppiato nel finale e ci è costato la giocata con un ultimo giro in 78 colpi e con un doppio bogey alla 18. Siamo a credito con la fortuna anche se questa settimana il PGA Tour ha in programma un torneo dal format particolare a coppie, su cui non amiamo scommettere, lo Zurich Classic of New Orleans 2026.

Vincitori ultime edizioni. Jonas Blixt-Cameron Smith (2016-2017), Scott Piercy-Billy Horschel (2017-2018), Ryan Palmer-Jon Rahm (2018-2019), Marc Leishman-Cameron Smith (2020-2021), Patrick Cantlay-Xander Schauffele (2021-2022), Nick Hardy-Davis Riley (2022-2023), Rory McIlroy-Shane Lowry (2024), Andrew Novak-Ben Griffin (2025).

Il Zurich Classic of New Orleans 2026 si disputa dal 23 al 26 aprile presso il percorso TPC Louisiana ad Avondale, un par-72 da 7.425 yard disegnato da Pete Dye. Fairway e Rough sono in Bermudagrass con Greens in Bermudagrass con Poa trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Birdie or Better %, Proximity, Approach e Par 5 Scoring.

Pronostici Golf 23-26 aprile 2026: le nostre scommesse sullo Zurich Classic of New Orleans 2026

Per questo tornei abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta). I contenuti completi e tutte le giocate di Golf e degli altri sport li trovate in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Per questo torneo a coppie facciamo una sola selezione e giochiamo su due tra i favoriti, Thorbjorsen-Vilips @17.00. I compagni di squadra di Stanford hanno dimostrato una grande intesa e hanno concluso al quarto posto al loro debutto al TPC Louisiana lo scorso anno, un coppia che potrà giocare per la vittoria anche in questa edizione. Inoltre Michael Thorbjornsen e Karl Vilips si presentano bene e in buona forma, specialmente nelle statistiche su tee al green e negli approcci, classificandosi al 33° posto e al 43° posto la scorsa settimana all’RBC Heritage.

Analisi e scommesse Volvo China Open 2026 (DP World Tour)

Dopo la sosta post Augusta torna anche il DP World Tour che conclude la sua tappa asiatica con due eventi: il Volvo China Open 2026 questa settimana, seguito dal Turkish Airlines Open la prossima. Storicamente uno degli eventi più prestigiosi del calendario, il Volvo China Open è stato limitato ai circuiti Asian Tour e China Tour a causa della pandemia, fino al 2024, anno in cui ha riottenuto lo status di torneo co-sanzionato, vinto da Adrian Otaegui all’Hidden Grace Golf Club. Lo scorso anno, il cambio di sede all’Enhance Anting Golf Club di Shanghai ha visto Ashun Wu conquistare il suo quinto titolo del DP World Tour, e questa settimana torniamo nello stesso luogo.

Field che con l’assenza di Patrick Reed e Jayden Schaper, sono Daniel Hillier e Angel Ayora a contendersi il ruolo di favorito su Eugenio Chacarra ed Oliver Lindell poi arriva il primo dei padroni di casa, Wenyi Ding alla pari con Ewen Ferguson e Jorge Campillo. Per l’Italia Matteo Manassero guida una spedizione di 6 azzurri con Gregorio De Leo e Guido Migliori in seconda fascia. Più staccati Stefano Mazzoli, Filippo Celli e Renato Paratore.

Si gioca sul tracciato dello Shanghai Enhance Anting Golf Club, progettato da Robert Trent Jones Junior, un par-71 da 7.188 yard con 3 par 5 e 4 par 3 oltre a 11 par 4. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vista la particolarità del torneo del PGA, questa settimana diamo due giocate del DP su questo torneo dal formato standard che preferiamo, e come quota di valore su Ewen Ferguson @26.00 su cui avevo puntato anche lo scorso anno in questo torneo chiuso con un modesto T32 anche se una giornata finale migliore avrebbe potuto portare lo scozzese tra i primi 10. Il 29enne è in una forma migliore in questo momento rispetto all’anno scorso, con risultati di rilievo come il 33° posto al Dubai Desert Classic, il 24° in Qatar, il 9° al South African Open e il 6° all’Indian Open. Certo, ci sono stati anche alcuni piazzamenti meno brillanti, ma dopo una pausa di tre settimane a cavallo del Masters, il giocatore di Glasgow dovrebbe essere pronto per questa gara. Si presenta anche con numeri di Green in Regulation decisamente migliori rispetto ad un anno fa. Secondo al SA Open in GIR, ha poi migliorato questa statistica sia al Joburg Open che all’Indian Open e, a giudicare da questi risultati, basterà un po’ di precisione con il putter per poter competere seriamente questa settimana. Il rendimento complessivo di Ewen in Cina è solido, con piazzamenti di 15°, 10°, 34° e 17° posto ottenuti nel Challenge Tour tra il 2018 e il 2019, tra cui il Foshan Open, dove era in testa a metà gara.

Il longshot, ovvero la quota alta (e questa volta è davvero alta visto che parliamo di una quota in tripla cifra) è Marcel Siem @151.00. Il tedesco, pro di lungo corso, ha vinto il suo primo torneo nel 2004 all’Alfred Dunhill Championship, seguita da altre tre vittorie tra il 2012 e il 2014, più altre due nel 2023 e nel 2024, in una sorta di rinascita per il 45enne. Le sue due vittorie più recenti all’Indian Open e all’Open d’Italia sono arrivate rispettivamente con 14 e 10 colpi sotto il par, e questo potrebbe essere un ottimo indicatore di successo qui a Shanghai. I piazzamenti al 9° posto dello Joburg Open e 5° all’Austrian Open sono stati tra i suoi risultati più eclatanti dello scorso anno, tuttavia è stato l’8° al The Belfry a essere più motivante in vista di questa settimana, visto che si giocava su un altro percorso impegnativo dove il punteggio sui par 4 è fondamentale. I primi due giri, con punteggi di 66 e 69, avevano portato Marcel in testa alla classifica prima del weekend, prima che un 75 di sabato lo frenasse. Va però riconosciuto il merito di aver chiuso la giornata di domenica con un 69, riuscendo a salvare almeno in parte la settimana. Quest’anno non è ancora decollato del tutto, con il 13° posto al Dubai Invitational come miglior risultato, mentre il 18° posto ottenuto nell’ultima gara al Joburg Open è stato più positivo. Siem vanta un buon curriculum in Cina, avendo vinto il BMW Masters 2014 a Lake Malaren e si è classificato terzo in questa stessa edizione due anni dopo a Topwin.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.