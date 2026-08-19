Una settimana di golf davvero ricca perchè continuano i playoffs FedEx del PGA Tour col BMW Championship 2026, ma c’è anche il DP World Tour col Nexo Championship 2026 e tornano pure le LIV Golf Series col LIV Indianapolis 2026. Pronostici Golf 20-23 agosto 2026.

BMW Championship 2026 (PGA Tour): analisi, statistiche, field e tracciato

Il primo torneo dei playoffs FedEx Cup del PGA Tour è andato in archivio non con una vittoria, ma con un vero e proprio dominio di Scottie Scheffler, che ci manda in cassa in quota @6, non altissima per gli standard dei pronostici sul Golf, ma non ci lamentiamo di una cassa. Nel torneo della scorsa settimana avremmo preferito il successo di Si Woo Kim che avevamo nelle nostre selezioni @30+ di quota, ma che si ferma al 2° posto.

I playoffs del PGA Tour continuano questa settimana col BMW Championship 2026 con un field da 50 giocatori, i migliori in classifica, dopo averne eliminati 20 dalla settimana scorsa. Per aver raggiunto questo punto, questi 50 si qualificano per gli eventi Signature del 2027. Da qui molti saranno motivati ​​a qualificarsi per il Tour Championship della prossima settimana, che apre le porte a maggiori opportunità di guadagno sotto forma di inviti al Masters, allo U.S. Open e all’Open Championship del 2027. Giocatori di spicco come Corey Conners, Harris English, Max Homa, Shane Lowry e Jordan Spieth non si sono qualificati per questo evento.

Il field è però ovviamente di altissimo livello, e anche questa settimana c’è Scottie Scheffler a dominare nelle lavagne delle quote (tra l’altro ha vinto questo torneo lo scorso anno), con Rory McIlroy come sempre primo avversario, ma molto più staccato rispetto alla settimana scorsa. Sul podio virtuale altri due europei, Ludvig Aberg e Tommy Fleetwood, che si spartiscono questo posto con Xander Schauffele, lasciandosi di poco alle spalle Matt Fitzpatrick, Sam Burns, Cameron Young, Chris Gotterup, Hideki Matsuyama, Si Woo Kim, Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Collin Morikawa, Justin Thomas e Wyndham Clark.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Scottie Scheffler (-15); 2024: Keegan Bradley (-12); 2023: Viktor Hovland (-17); 2022: Patrick Cantlay (-14); 2021: Patrick Cantlay (-27); 2020: Jon Rahm (-4); 2019: Justin Thomas (-25); 2018: Keegan Bradley(-20); 2017: Marc Leishman (-23); 2016: Dustin Johnson (-23); 2015: Jason Day (-22); 2014: Billy Horschel (-15); 2013: Zach Johnson (-16); 2012: Rory McIlroy (-20); 2011: Justin Rose (-13); 2010: Dustin Johnson (-9).

Si torna sul tracciato del Bellerive Country Club che abbiamo visto in occasione del PGA Championship nel 2018 vinto da Koepka, un Country Club storico con una tradizione che risale al XIX secolo, con un layout tradizionale disegnato da Trent Jones, che ha anche subito un paio di recenti riprogettazioni da parte di suo figlio Rees Jones, allungandolo e rendendo il percorso più impegnativo. Questo par-70 da 7.448 yards ha Fairways in Meyer Zoysiagrass; Rough in Winning Colours Tall Fescue e Greens in A4 Creeping Bentgrass. Qui sono importanti le statistiche di: Off-the-tee, Putting (Bentgrass), Par 4 scoring, Bogey avoidance e Proximity.

Pronostici Golf 20-23 agosto 2026: le scommesse sul BMW Championship

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La quota sul favorito la spendiamo anche questa settimana su Scottie Scheffler @4.00 che è tornato ai suoi livelli migliori al TPC Southwind la scorsa settimana vincendo con un vantaggio enorme di 8 colpi sul secondo. Scheffler ha conquistato la testa della classifica venerdì con un 61 (-9) che ha eguagliato il record del percorso, dominando il green in regulation per un Scheffler inarrestabile. el 2022 ha conquistato il suo primo successo nel PGA Tour al Waste Management Phoenix Open. Ha poi vinto 4 dei successivi 6 tornei, aggiungendo al suo palmarès l’Arnold Palmer Invitational, il WGC Dell Technologies World Match Play e il Masters. Nel 2024 la situazione non cambiò, con 4 vittorie su 5 gare disputate, tra cui l’Arnold Palmer Invitational e il Players Championship, vinti in due tornei consecutivi, e poi l’RBC Heritage la settimana successiva al Masters di Augusta National. Nel 2025 vinse la CJ Cup Byron Nelson e il PGA Championship in due tornei consecutivi, prima di aggiudicarsi anche il Memorial Tournament, portando il suo bottino a 3 vittorie su 4 tornei. A luglio vinse poi l’Open Championship, il BMW Championship e il Procore Championship, raggiungendo quota 3 vittorie su 5 gare. Una vittoria al BMW Championship di questa settimana rappresenterebbe la quarta difesa del titolo da parte di Scheffler, dopo il Waste Management Phoenix Open (2023/23), il Players Championship (2023/24) e il Memorial Tournament (2024/25). Dopo che la sua “astinenza da vittorie” durata 16 tornei si è conclusa la scorsa settimana al FedEx St Jude Championship ci sono grandi probabilità di un bis da parte del numero 1 al mondo anche qui a Bellerive questa settimana.

Passiamo alla quota alta, il longshot (che questa volta non è cos’ “long”) su Wyndham Clark @31.00 che quando è in forma, è un giocatore da tenere d’occhio. Nel 2026 ha portato a casa la CJ Cup Byron Nelson (battendo Scheffler, arrivato terzo, di 5 colpi), il 3° posto al Memorial Tournament (Scheffler è arrivato 12°), il 1° posto allo U.S. Open (battendo Scheffler, arrivato quarto, di 4 colpi), il 5° posto al Travelers Championship e il 5° posto la scorsa settimana al St. Jude Championship, dove si è classificato al 4° posto a pari merito dopo 54 buche. Il 2026 è stato un anno eccezionale per Wyndham, che ora si trova tra i primi 5 della classifica PGA Tour FedEx Cup ed è nella squadra statunitense di Brandt Snedeker per la Presidents Cup, ma al 7° posto nella classifica di qualificazione credo che Clark vorrebbe conquistare uno degli ultimi posti automatici tra i primi 6, attualmente occupati da Ben Griffin (5°) o Collin Morikawa (6°). Inoltre, non ha mai vinto un evento dei playoff della FedEx Cup, pur avendo conquistato numerosi titoli importanti quindi la motivazione non gli mancherà. Vincitore quest’anno al TPC Craig Ranch (un campo con fairway in Zoysia Stadium e green in Bentgrass 777), Clark non ha mai giocato qui visto che nel 2018 era ancora un giocatore del Korn Ferry Tour. Tuttavia la settimana scorsa al TPC Southwind ha messo insieme ottime statistiche che potrebbero fargli fare la differenza anche in questo torneo.

Nexo Championship 2026 (DP World Tour): analisi e scommesse

Questa settimana il DP World Tour approda in Scozia per il Nexo Championship 2026, dopo il successo in casa di Winther al Danish Championship. Il leader della Race to Dubai, Patrick Reed, è il favorito in questo field, e potrebbe ampliare il suo vantaggio su McIlroy impegnato oltre oceano al playoffs PGA. Seguono Eugenio Chacarra e Casey Jarvis, con subito dietro Keita Nakajima e Jacob Skov Olesen.

Capitolo italiani, saranno 6 gli azzurri in gioco, guidati da Matteo Manassero e Filippo Celli che arriva da una grande prestazione in Danimarca (2° posto finale), ma ci sono anche: Francesco Laporta, Renato Paratore, Edoardo Molinari e Gregorio De Leo.

Passiamo al tracciato, il Trump Aberdeen. Progettato da Martin Hawtree e inaugurato nel 2012, questo gioiello costiero, incastonato tra imponenti dune lungo la costa dell’Aberdeenshire, è un par-72 da 7.439 yards, con green in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Per questo torneo abbiamo scelto la quota di valore su Casey Jarvis @15.00 che ha già vinto 2 volte in questa stagione. Il 6° posto raggiunto all’Open Championship è un ottimo indizio per fare bene anche questa settimana su un percorso links e nemmeno il vento atteso non dovrebbe preoccupare il ventitreenne che in testa alla classifica dopo il primo giorno a Mauritius a dicembre con un vento simile di 24-32 km/h, e sia la sua vittoria al South African Open che il giro finale del Joburg Open, dove ha chiuso al secondo posto, sono arrivati ​​con una brezza di intensità simile. I due giri intermedi da 66/66 al 3M Open, torneo del PGA Tour, nella sua ultima gara, sono incoraggianti vista la qualità di quel field, e questa settimana avrà avversari meno tosti. Lo scorso anno ha chiuso 13° qui al Trump Aberdeen e potrebbe migliorare ulteriormente in questa edizione. Il 4° posto nella Race to Dubai, in vista della fase cruciale della stagione del DP World Tour, è un’ottima posizione per il sudafricano, che potrebbe consolidare la sua permanenza nel PGA Tour la prossima stagione con una vittoria qui questa settimana.

LIV Indianapolis 2026: analisi e scommesse

Due parole anche sul LIV Golf Series che torna questa settimana col LIV Indianapolis 2026, anche se per questo circuito le giocate rimangono in esclusiva per il canale Telegram VIP di Betting Maniac, così come tutti i contenuti completi degli altri tornei di golf, e degli altri sport in generale. Se ami le scommesse sportive e tutti gli sport, entra in Betting Maniac su Telegram.

Tornando al LIV Indianapolis 2026, si gioca sul tracciato del The Club at Chatham Hill a Westfield, Indiana, un par-70 da 7.273 yard disegnato da Pete Dye, un percorso che si sviluppa su un terreno ondulato e vanta ampi fairway, bunker profondi strategicamente posizionati e suggestivi ostacoli d’acqua che costeggiano diverse buche chiave. Qui le statistiche più importanti per provare a vincere sono quelle di: Approach, Driving Distance e Putting.

A seguito di un annuncio ufficiale della lega rilasciato il 17 agosto 2026, l’evento ha assunto un’importanza straordinaria: è diventato ufficialmente il gran finale della stagione 2026 di LIV Golf, sostituendo la prevista tappa finale di fine agosto in Michigan che è stata definitivamente cancellata. L’evento mantiene uno standard elevatissimo con un montepremi individuale stimato di 20 milioni di dollari ma il tour milionario degli arabi, che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo del golf, sembra già essere arrivato al capolinea.

Il field rimane di qualità elevata con Joaquin Niemann a guidare; il cileno cerca l’ennesimo successo al LIV, ma dovrà fare attenzione a Bryson DeChambeau e a Jon Rahm che lo accompagnano tra i favoriti, e poco più indietro c’è anche Tyrrell Hatton. In seconda fascia segnaliamo Lucas Herbert e David Puig.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.