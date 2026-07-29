In arrivo una settimana un pò scarica di Golf, ma non per questo meno interessanti per le scommesse visto che è in programma il Rocket Classic da Detroit, la Motor City che ospita l’unico torneo della settimana col PGA Tour. Pronostici Golf 30 luglio-2 agosto 2026.

Risultati della scorsa settimana: vince Koivun

Arriviamo dalla settimana vincente del giovane Jackson Koivun che ha portato a casa il 3M Open e noi ci fermiamo ad un passo dal successo col 4° runner up di fila, questa volta Scottie Scheffler (anche lui ad un ennesimo 2° posto in una stagione in cui rimane con una sola vittoria) e avevamo anche Hideki Matsuyama tra i migliori (incassiamo il testa a testa di Kim su Ghim però) e che riproviamo anche questa volta.

Questa settimana si gioca un solo torneo del PGA Tour, con DP World Tour ancora in pausa per la seconda settimana di fila dopo il major, e anche il LIV, tornato in Gran Bretagna la scorsa settimana, è fermo. Al contrario dello scorso anno, quando nella settimana del Rocket c’erano altri due tornei, il LIV a Dallas e anche il nostro Italian Open, ma quell’edizione si è giocata un mese prima, a fine giugno, rispetto a questa.

Rocket Classic: analisi, statistiche, percorso e field

Concentriamoci quindi sul Rocket Classic del PGA Tour alla sua 8° edizione per il torneo di Detroit. Capitolo field, tra i giocatori in gara questa settimana figurano il campione in carica Aldrich Potgieter, ma ci sono anche Akshay Bhatia, Wyndham Clark, Rickie Fowler, Ben Griffin, Si Woo Kim, Brooks Koepka, Hideki Matsuyama, Xander Schauffele, J.J. Spaun e Cameron Young. Ritroveremo a Detroit anche Stefano Mazzoli, vincitore due tornei fa del Corales Punta Cana Championship. L’azzurro classe ’96, nonostante il taglio non mancato in Minnesota, è in grande forma.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Aldrich Potgieter (-22); 2024: Cam Davis (-18); 2023: Rickie Fowler (-24); 2022: Tony Finau (-26); 2021: Cam Davis (-18); 2020: Bryson DeChambeau (-23); 2019: Nate Lashley (-25).

Il tracciato del Detroit Golf Club è stato disegnato nel 1916 da Donald Ross, un par-72 da 7.370 yards con Fairways in Bentgrass con Poa Annua; Rough in Bluegrass mix e Greens in Poa Annua con Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Tee to Green, Putting, Around the Green ed Off the Tee, in ordine d’importanza.

Pronostici Golf 30 luglio-2 agosto 2026: le nostre scommesse sul Rocket Classic

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Iniziamo da uno dei favoriti, Cameron Young @12.00 che gioca in Michigan, prima di difendere per la prima volta un titolo del PGA Tour al Wyndham Championship la prossima settimana.Young arriva dall’ottimo secondo posto all’Open Championship, dove si è classificato terzo nelle statistiche di Off the Tee, undicesimo per Approach e secondo per Tee to Green. Il suo giro finale in 64 colpi è stato quasi perfetto, e solo una sbavatura alla buca 18 gli è costata la possibilità di vincere la Claret Jug ai playoff. Young adora giocare al Detroit Golf Club e sui campi progettati da Donald Ross (il suo primo titolo del PGA Tour è arrivato al Sedgefield Country Club lo scorso agosto, un mese che ha concluso con un quarto posto all’East Lake). Non a caso al Detroit Golf Club ha ottenuto un secondo posto (2022) e un sesto posto (2024) in tre partecipazioni. La sua media di 68,08 colpi qui lo colloca al terzo posto, dietro solo a Patrick Cantlay e Taylor Moore, tra coloro che hanno giocato più di una volta al Detroit Golf Club. Young si presenta anche tra i migliori nelle stats di Around the Green e Tee to Green.

Quota di valore su Hideki Matsuyama @36.00 che a differenza di Young ha perso un po’ di smalto dal tee al green, statistica determinante qui, ma rimane comunque sopra buona parte del field. Matsuyama non vince da dicembre, quando ha partecipato all’Hero World Challenge, ma ha comunque ottenuto buoni risultati, soprattutto di recente visto che è reduce da un terzo posto al 3M Open dopo un paio di T14 consecutivi e nel weekend, se non fosse stato per un approccio non impeccabile, sarebbe stato a un passo dal poter sfidare Jackson Koivun in testa alla classifica del 3M Open.

Chiudiamo col longshot, la quota alta che questa settimana è davvero enorme visto che parliamo di una quota in tripla cifra con Billy Horschel @126.00 che sta faticando, attualmente, si trova al 102° posto nella classifica FedExCup, a oltre 30 posizioni dai playoff e ha bisogno di un grande colpo che potrebbe arrivare in un torneo del genere, che ha un field discreto, ma mancano comunque diversi big quindi c’è spazio anche per Horschel che in carriera ha già vinto 8 tornei del PGA Tour e a questi si aggiungono le vittorie al BMW PGA Championship del 2021 e del 2024 a Wentworth, sul DP World Tour. Con un 15° posto (7° dopo 54 buche) all’RBC Canadian Open e un 13° posto (6° dopo 54 buche) al 3M Open nelle sue ultime due apparizioni nordamericane non Major sul PGA Tour, Billy sta indubbiamente ritrovando la forma. La scorsa settimana al TPC Twin Cities si è classificato 6° per Strokes Gained off the Tee, 5° per Approach e 3° per Tee to Green, ma è andato bene anche con un 11° per Total Driving, 8° per Green in Regulation e 6° per Ball Striking. Billy è anche un appassionato dei campi da golf progettati da Donald Ross. 3° (2018) ad Aronimink; 1° (2014), 2° (2015), più 7° (2013 e 2021) ad East Lake; 5° (2016), 6° (2019), 2° (2020), 4° (2023) e 7° (2024) al Sedgefield Country Club. Nella sua unica apparizione qui nel 2019 ha chiuso al 17° posto, con un -8/64, il miglior giro della domenica a pari merito con Viktor Hovland. Ciò che lo frena è un putt che si è classificato 57° al 3M Open e 130° nell’ultimo mese, ma a questa quota vale lo stesso un tentativo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.