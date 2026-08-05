Il mese di agosto si apre con un altro torneo del PGA Tour che gioca il Wyndham Championship 2026 mentre il DP World Tour rimane in pausa (tornerà la prossima settimana in Danimarca). Tornano invece le LIV Golf Series che hanno in programma il LIV New York. Pronostici Golf 6-9 agosto 2026.

Wyndham Championship 2026 (PGA Tour);: analisi, statistiche, percorso e field

Complimenti a chi ha puntato su Thorbjorsen vincente la scorsa settimana al 3M Open su Schauffele mentre noi abbiamo chiuso un paio di top-10 con Matsuyama (T5) e Gerard (T8), ma non abbastanza per tornare alla vittoria con i pronostici di Golf. Questa settimana il PGA Tour torna con il Wyndham Championship 2026 dal Sedgefield Country Club di Greensboro, nella Carolina del Nord, una tappa fondamentale per il Tour, in quanto rappresenta l’ultimo torneo prima dei playoff della FedEx Cup. Wyndham è cruciale per un motivo fondamentale: solo i primi 70 giocatori accedono ai ricchi playoff della FedEx Cup, che inizieranno la prossima settimana in Tennessee.

Il field non vedrà alcuni big in gioco, ma rimane ampiamente soddisfacente, con il campione in carica Cameron Young che apre da favorito su Jackson Koivun, Hideki Matsuyama, Ryan Gerard, Ben Griffin e Justin Thomas. Dopo la vittoria a Punta Cana, e i successivi due tornei in cui non ha superato il taglio, torna per la terza volta al PGA il nostro Stefano Mazzoli, ma per la vittoria non se ne parla visto che è quotato a mille volte la posta per il successo in North Carolina!

Vincitori ultime edizioni. 2025: Cameron Young (-22); 2024: Aaron Rai (-18); 2023: Lucas Glover (-20); 2022: Tom Kim (-20); 2021: Kevin Kisner (-15); 2020: Jim Herman (-21); 2019: J.T. Poston (-22); 2018: Brandt Snedeker (-21); 2017: Henrik Stenson (-22); 2016: Si-Woo Kim (-21); 2015: Davis Love III (-17); 2014: Camilo Villegas (-17); 2013: Patrick Reed (-14); 2012: Sergio Garcia (-18); 2011: Webb Simpson (-18); 2010: Arjun Atwal (-22).

Il tracciato del Sedgefield Country Club a Greensboro è un tipico percorso della Carolina, disegnato da Donald Ross nel 1926 (rinnovato nel 2007 da Kris Spence); un corto par-70 da 7,131 yards con Fairways e Rough in Bermudagrass e Greens in Champion Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Driving accuracy, Approach e Tee to green, seguite dai numeri di Off the Tee e Putting. Questo è considerato uno dei tracciati più “semplici” del PGA Tour con 7 degli ultimi 8 vincitori che hanno chiuso a -20 o meglio.

Pronostici Golf 6-9 agosto: le nostre scommesse sul Wyndham Championship

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Pariamo da un favorito, anzi dal favorito assoluto, Cameron Young @9.00, che abbiamo selezionato anche la settimana scorsa, e lo riproponiamo anche qui visto che ritorna sul campo dove ha conquistato il suo primo titolo del PGA. Due vittorie quest’anno, con due podi nei major; di recente Young è reduce ache da un ottavo posto a Detroit, dove ha chiuso il secondo giro con un 61. Dotato di una tecnica di tiro eccezionale, Young si classifica secondo nelle statistiche di par-4 ed è in top-10 anche su Off the Tee e Proximity. Un anno fa, Young ha dimostrato tutto il suo potenziale proprio qui, distanziando nettamente gli avversari con punteggi di 63, 62, 65 e 68, con sei colpi di vantaggio finali, primeggiando anche nel putting e in Tee to Green. Di recente è in testa alla classifica per colpi guadagnati nell’ultimo mese quindi si presenta anche in forma su un tracciato ottimo per lui. Young questa settimana è il favorito assoluto dai bookmakers ma anche dal ranking del PGA Tour che lo mette al comando su questo field.

Quota di valore con Ryan Gerard @26.00, un altro giocatore che stiamo selezionando molto di recente, anche la scorsa settimana, e pure lui lo riproponiamo visto che a Detroit è andato bene, ed è salito al 16° posto nella classifica della FedEx Cup dopo un 8° posto al Rocket Classic. Certo, ha la qualificazione garantita al St. Jude Championship e al BMW Championship nei playoff della FedEx Cup, ma in sostanza, se vuole entrare a far parte della squadra statunitense per la Presidents Cup, dovrà convincere il capitano Brandt Snedeker e in un torneo dal field un pò più leggero del solito potrà giocarsi le sue chance. Ha vinto il Barracuda Championship lo scorso agosto ma ora serve un altro successo, che sarebbe anche il più importante della sua carriera, successo che ha sfiorato diverse volte: 2° posto al Sony Open, 2° posto all’American Express e 2° posto al Memorial, oltre al 9° posto all’Open Championship e l’8° posto in Michigan della scorsa settimana, quindi il 27enne è in ottima forma. Questa è praticamente una partita in casa, visto che è cresciuto a Raleigh e ha frequentato l’Università del North Carolina a Chapel Hill. Gerard è stato tra i migliori in Putting la scorsa settimana al Rocket Classic e negli ultimi 2 mesi si classifica tra i primi 20 per Tee to Green, tra i primi 15 per Putting e tra i primi 10 per Current Form. Al momento è 0-2 a Sedgefield ma è in ascesa e questa volta nel torneo “di casa” potrà fare molto meglio tanto che il ranking del PGA Tour lo mette al 10° posto.

Chiudiamo con il longshot, ovvero la quota più alta, che spendiamo su Michael Kim @67.00 che si presenta in ottima forma e, al 59° posto nella classifica della FedEx Cup, ha la qualificazione garantita solo la prossima settimana al FedEx St. Jude Championship in Tennessee, valido per i playoff della FedEx Cup. Dodici mesi fa ha partecipato al BMW Championship, concludendo al 10° posto in quell’evento disputato a Caves Valley. Scalare la classifica mondiale ufficiale di golf (Official World Golf Rankings) e concludere un ottimo agosto, dopo un finale di luglio altrettanto brillante, sarebbe molto vantaggioso per Kim che si è mostrato estremamente ottimista riguardo alla possibilità di arrivare lontano nei playoff. Il vincitore del John Deere Classic 2018 ha trionfato lo scorso settembre al FedEx Open de France, torneo del DP World Tour, al Golf de Saint-Nom-la-Bretèche. Una seconda vittoria sul PGA Tour è un obiettivo concreto, dopo il 2° posto al Valero Texas Open la settimana prima del Masters. Nelle sue ultime due uscite ha ottenuto un decimo posto al 3M Open, dove ha realizzato “quel” 59 di venerdì, e un ottavo posto al Rocket Classic la scorsa settimana. Quest’ultimo è stato il miglior risultato del 33enne al Detroit Golf Club. Non dimentichiamo nemmeno il quinto posto al Wyndham Championship del 2023, ottenuto da Michael con un 62 al sabato e ha molto valore a 67 volte la posta, anche perchè il power ranking lo vede molto alto al 12° posto.

LIV New York 2026: protagonisti, analisi e scommesse

Le scommesse sul LIV Golf Series rimangono un esclusiva del canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC; ma come sempre analizziamo il torneo che ci attende in questo fine settimana nel torneo della Grande Mela, visto che si giocherà il LIV New York 2026.

Il tracciato è quello del Trump National Golf Club, a Bedminster, New Jersey, un lungo Par 71 da 7,651 yards. Questo tracciato torna nel calendario del LIV Golf per la prima volta dal 2023 e si conferma come uno dei percorsi più impegnativi della stagione. Progettato da Tom Fazio, Bedminster premia i giocatori che trovano costantemente il fairway, richiedendo poi un gioco corto preciso intorno ai green in erba Bentgrass. Il rough fitto di Kentucky Bluegrass e i bunker strategicamente posizionati rendono i colpi di recupero particolarmente difficili.

Qui nel 2023 l’ultimo a vincere, grazie a una precisione d’élite e su una delle migliori prestazioni nel gioco corto mai viste nel LIV Golf, fu Cameron Smith, lo specialista di Bedminster, che torna sul campo dove ha ottenuto il margine di vittoria più ampio nella storia del LIV, che arriva da un quarto posto in solitaria e che sarà presente anche in questa edizione in un field come sempre di livello e sono presenti tutti i big del circuito, con i favoriti Jon Rahm (che mantiene saldamente il controllo della classifica individuale stagionale nonostante un deludente 23° posto nel Regno Unito), Bryson DeChambeau (che ha ridotto il distacco dallo spagnolo dopo un’altra ottima prestazione) e Tyrrell Hatton (un primo e un secondo posto negli ultimi tornei), seguiti da Joaquin Niemann (uno dei giocatori più costanti, il cileno continua a essere competitivo quasi ogni settimana) e da Lucas Herbert (che ha realizzato una prestazione da record con 30 colpi sotto il par, aggiudicandosi il LIV Golf UK).

Più indietro vi segnaliamo un paio di nomi che potrebbero essere interessanti come sorprese, ad iniziare da Marc Leishman che continua a ottenere risultati buoni e possiede il gioco ideale per un campo da golf impegnativo come Bedminster. Nell’ultimo torneo LIV ha chiuso settimo a pari merito e arriva in gara con una squadra, i Ripper GC, in gran forma e piena di fiducia. Se le condizioni dovessero diventare difficili, la sua esperienza e la sua precisione nei colpi potrebbero permettergli di superare le aspettative.

Attenzione anche a Paul Casey che rimane uno dei giocatori più affidabili del LIV e si trova a suo agio su percorsi che premiano il gioco d’élite dal tee al green. Bedminster si adatta perfettamente al suo stile controllato e se il putter lo aiuterà avrà ottime possibilità di essere protagonista.

Chiudiamo infine con Abraham Ancer che ha giocato un ottimo golf negli ultimi due mesi, piazzandosi al T5 al Korea Open (Asian Tour), al T29 in Corea, al 3° posto in Andalusia, al T22 all’International Series in Marocco (Asian Tour), al T50 al BMW International Open e al T5 nel Regno Unito. Altri risultati degni di nota ottenuti dal messicano quest’anno includono un T4 a Riyadh, un T12 ad Adelaide, un T18 a Hong Kong e un T3 in Sudafrica. Ha partecipato due volte al LIV Golf Bedminster, concludendo al T40 nel 2022 e al T3 nel 2023.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.