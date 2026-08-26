Il mese di agosto si chiude con due tornei di golf molto importanti, un signature event per il DP World Tour che gioca il British Masters 2026 e soprattutto il PGA Tour che gioca la finalissima dei playoffs FedEx Cup ad East Lake (Atlanta), con il Tour Championship 2026, una settimana dopo la cassa quota @31 con Wyndham Clark. Pronostici Golf 27-30 agosto 2026.

Tour Championship 2026 (PGA Tour): analisi, statistiche, tracciato

In questo 2026 Wydham Clark ha vinto lo US Open e la settimana scorsa ha portato a casa il BMW Championship, secondo dei tre eventi dei playoffs FedEx Cup del PGA Tour, in entrambi i casi l’americano era quotato a piu di 30 volte la posta (@36 e @31) ed in entrambi i casi lo avevamo giocato, per una grande doppia cassa su un giocatore che è stato tra i migliori nel nostro 2026 di scommesse sul golf. Ora siamo alla finalissima di East Lake, ad Atlanta, Georgia, che come ogni anno è la tappa conclusiva della stagione e dei tre tornei di playoffs, il Tour Championship 2026.

Il field è stato ridotto ai 30 migliori giocatori della classifica FedEx Cup, e ovviamente è di altissimo livello, col numero uno al mondo, Scottie Scheffler, che dopo aver dominato il primo torneo di playoffs, la settimana scorsa ha giocato in rimonta, ma parte nettamente favorito per il torneo conclusivo, come sempre con Rory McIlroy suo primo avversario. Seguono gli statunitensi Xander Schauffele, Patrick Cantlay e Collin Morikawa, ancora Wyndham Clark e poi il giovane svedese Ludvig Aberg tra i favoriti principali per la vittoria finale. Più indietro il vincitore dello scorso anno, Tommy Fleetwoow al pari di Cameron Young e poco dietro a Sam Burns.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Fleetwood (-18); 2024: Scheffler (-30) & Morikawa (-22); 2023: Hovland (-27) & Hovland / Schauffele 72-Hole (-19); 2022: McIlroy (-21) & McIlroy 72-Hole (-17); 2021: Cantlay (-21) & Na / Rahm 72-Hole (-14); 2020: D Johnson (-21) & Schauffele 72-Hole (-15); 2019: McIlroy (-18) & McIlroy 72-Hole (-13); 2018: Woods (-11); 2017: Schauffele (-12); 2016: McIlroy (-12); 2015: Spieth (-9); 2014: Horschel (-11); 2013: Stenson (-13); 2012: Snedeker (-10); 2011: Haas (-9); 2010: Furyk (-8).

Si gioca come sempre sul tracciato di East Lake ad Atlanta, Georgia, che ospita il torneo finale della stagione dal 2004. Il tracciato è stato disegnato da Donald Ross nel 1913 e rinnovato da Andrew Green nel 2023. Si tratta di un par-71 lungo da 7,490 yard con un alto numero di bunkers, Fairways in Zorro Zoysiagrass; Rough in Tifway 419 Bermudagrass e Greens in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Around the Green; Tee to Green e Putting.

Pronostici Golf 27-30 agosto 2026: le scommesse sul Tour Championship

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Iniziamo da un favorito, anzi DAL favorito, Scottie Scheffler @4.50. Il numero 1 al mondo ci aveva abituati a stagioni incredibili e piene di vittorie, per questo il 2026 è da considerarsi un annata deludente per Scheffler, che va comunque a caccia della sua seconda vittoria al Tour Championship e la terza dell’anno, dopo aver iniziato i playoffs FedEx Cup dominando al St.Jude. Con un drive abbastanza preciso e le sue statistiche di Approach ottime, Scheffler potrà giocarsi ovviamente la vittoria e lo prendiamo anche questa settimana, nonostante la quota non sia altissima per gli standard del golf, soprattutto per un finale di stagione, anche se il field è ristretto a soli 30 giocatori. Inoltre, al quarto posto nella classifica finale dopo 54 buche a Bellerive, Scottie era a soli 3 colpi dal vincitore Wyndham Clark, pur non essendo al massimo della forma, dopo il 72 di giovedì, causato da un malessere.

La quota di valore la giochiamo su Wyndham Clark @17.00 che riproviamo anche questa settimana dopo la vittoria e la cassa nella scorsa al BMW Championship. In questo splendido 2026 Clark ha vinto la CJ Cup Byron Nelson (battendo Scheffler, arrivato terzo, di 5 colpi), e conta anche: 3° posto al Memorial Tournament (Scheffler è arrivato 12°), il 1° posto allo U.S. Open (battendo Scheffler, arrivato quarto, di 4 colpi) e il 1° posto al BMW Championship della scorsa settimana (battendo McIlroy, arrivato terzo, di qualche colpo e Scheffler, arrivato dodicesimo, di 10 colpi). incere il Tour Championship e la relativa FedEx Cup metterebbe senza dubbio Clark tra i candidati al premio di Giocatore dell’Anno del PGA Tour, insieme a giocatori del calibro di Scheffler e Matt Fitzpatrick. Molti obiettivi rimangono ancora aperti per il numero 5 del mondo che quest’anno ha vinto al TPC Craig Ranch, un percorso con fairway in Zoysia Stadium e green in Bentgrass 777 simili a quello che affronterà ad Atlanta, anche la vittoria della scorsa settimana a Bellerive è arrivata su un percorso con Zoysia, questa volta della varietà Meyer. East Lake dovrebbe quindi essergli congeniale. In questo torneo Clark ha già brillato in passato: 3° (al debutto sul campo nel 2023) e 9° (nel 2024).

British Masters 2026 (DP World Tour): analisi e scommesse

Molti big del LIV e alcuni che non sono riusciti a raggiungere la finale del PGA Tour, si ritrovano con le stelle del DP World Tour per un torneo molto importante nel vecchio continente, Husqvarna British Masters 2026 che ha un field di alto livello per gli standard DP, aperto da Tyrrell Hatton favorito su Matt Wallace e Keita Nakajima, ma ci sono anche Patrick Reed, Marco Penge, Harry Hall e Tom McKibbin tra i contendenti di questo torneo. Non mancano gli azzurri e a comandare la truppa italiana è Matteo Manassero su Francesco Laporta, Gregorio De Leo, Guido Migliozzi, Filippo Celli, Stefano Mazzoli, Renato Paratore, Edoardo Molinari.

Il tracciato del The Brabazon Course a The Belfry ha ospitato diversi altri tornei, quindi è un percorso che conosciamo bene. Per esempio qui si è giocato il 2020 ISPS Handa UK Championship vinto da Rasmus Hojgaard e lo scorso anno si è giocato il British Masters vinto da Alex Noren. Si tratta di un par-72 da 7,336 yards con le superfici di Fairways, Rough e Green che sono un mix classico di Bent/Poa. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Alex Noren, -16, 2024: Niklas Norgaard, -16; 2023: Daniel Hillier, -10; 2022: Thorbjorn Olesen, -10; 2021: Richard Bland, -13; 2020: Rasmus Hojgaard, -14; 2008: Gonzalo Fdez-Castano, -12; 2007: Lee Westwood, -15; 2006: Johan Edfors, -11; 2003: Paul Casey, -11; 2002: Angel Cabrera, -10; 2001, Henrik Stenson, -13; 2000: Jose Maria Olazabal, -13.

Per il torneo britannico del DP abbiamo scelto un altra quota di valore con Keita Nakajima @21.00, giocatore rientrato di recente dal PGA Tour che potrebbe trarre vantaggio da un field inferiore. Nakajima è in forma come dimostra l’ottimo quarto posto ottenuto la scorsa settimana ad Aberdeen. La stella giapponese tornerà senza dubbio negli Stati Uniti per alcuni eventi del Fall Series, nel tentativo di migliorare la sua 115ª posizione nella classifica a punti, ma nel frattempo un secondo titolo del DP World Tour non sarebbe certo male per il morale. Il 13° posto al Myrtle Beach Classic, il 20° al Canadian Open e il 20° al Rocket Classic di inizio mese sono i migliori risultati oltreoceano per il ventiseienne nella sua stagione da rookie, tuttavia è il suo 3° posto allo Scottish Open ad aver avuto il maggiore impatto sulla sua classifica e sulle sue possibilità di mantenere la carta per il PGA Tour nel 2027. Al Renaissance Keita è stato penalizzato dal putter ma ha tenuto ottime stats di tee al green e potrà riprendersi su un tracciato sulla carta a lui più congeniale come quello del Belfry. Nakajima ha partecipato due volte al Brabazon in competizioni ufficiali, migliorando dal 33° posto del debutto al 4° posto dello scorso anno, dove ha registrato una serie di statistiche principali tutte positive.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.