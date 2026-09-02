Ci avviciniamo alla conclusione della stagione di golf, col LIV che è già andato in archivio due settimane fa, e la scorsa è toccato al gran finale del PGA Tour con Scottie Scheffler che ha vinto (e ci ha fatto vincere) il Tour Championship conclusivo dei playoffs FedEx Cup. Questa settimana un solo torneo del DP World Tour, in Svizzera si gioca l’Omega European Masters 2026. Pronostici Golf 3-6 settembre 2026.

Risultati finale Playoffs FedEx Cup PGA Tour

Come lo scorso anno con Fleetwood, anche quest’anno centriamo il vincitore del gran finale di stagione al PGA Tour, il Tour Championship di East Lake, ad Atlanta, dove come di consueto si concludono i playoffs FedEx Cup, quest’anno dominati dal numero 1 al mondo Scottie Scheffler che ne ha vinti 2 su 3, compreso l’ultimo atto che ci ha mandato in cassa in quota @4.50, una settimana dopo aver portato a casa la quota @31 con Clark vincente al BMW Championship, quindi anche per noi, come per Scheffler, sono stati ottimi playoffs da 2 su 3 nei pronostici. Tra l’altro Clark in questo 2026 ci ha fatto incassare un altra quota pesante (@36) col successo al major dello US Open.

Omega European Masters 2026 (DP): analisi, statistiche, tracciato

Questa settimana ci rimane solo il DP World Tour su cui scommettere, e in programma c’è l’Omega European Masters 2026 che si giocherà sulle Alpi svizzere sul meraviglioso Crans-sur-Sierre Golf Club. Il field è di buon livello, con tutti i big del vecchio continente presenti, anche se a guidare c’è un Ryan Gerard che è esploso quest’anno al PGA Tour, ed è stato uno dei contender principali nel finale di East Lake anche se è al debutto a Crans questa settimana dopo tre estenuanti settimane nei Playoff del PGA Tour. Gerard apre da favorito, lasciandosi di poco alle spalle Matt Wallace, Rasmus Hojgaard, Marco Penge, Nicolai Hojgaard, Patrick Reed ed Eugenio Chacarra. Presente anche Thriston Lawrence che ha vinto lo scorso anno @40 di quota, e per il bis si gioca anche più alto @67 volte la posta (in verità sarebbe un tris visto che il sudafricano aveva già vinto qui in Svizzera anche nel 2022). Assente invece John Dean che ha vinto la scorsa settimana il British Masters del DP.

L’Italia si presenta sempre con un buon blocco di 8 azzurri, guidati da Matteo Manassero e da Guido Migliozzi, oltre a Francesco Laporta mentre sono più indietro Filippo Celli, Gregorio De Leo, Edoardo Molinari, Renato Paratore e Stefano Mazzoli.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Thriston Lawrence, 40/1; 2024: Matt Wallace, 20/1; 2023: Ludvig Aberg, 16/1; 2022: Thriston Lawrence, 30/1; 2021: Rasmus Hojgaard, 45/1; 2019: Sebastian Soderberg, 275/1, 2018: Matthew Fitzpatrick, 12/1; 2017: Matthew Fitzpatrick, 30/1; 2016: Alexander Noren, 18/1; 2015: Danny Willett, 16/1; 2014: David Lipsky, 125/1; 2013: Thomas Bjorn, 40/1; 2012, Richie Ramsay, 80/1; 2011; Thomas Bjorn, 55/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 18/1.

Il tracciato del Crans-Sur-Sierre Golf Club è un corto par-70 da 6,823 yards con Fairways e Rough in Poa/Rye e Greens che sono un mix Bent/Poa. Qui è necessario avere ottime statistiche di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Pronostici Golf 3-6 settembre 2026: le nostre scommesse sull’European Masters

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Iniziamo dal nostro favorito, Matt Wallace @15.00 che nelle ultime settimane è una segnalazione quasi automatica che proviamo spesso e dopo aver preso per 2 settimane Dean, prima di lasciarlo proprio la scorsa, quando ha vinto il British Masters, è stata una bella beffa che non vogliamo replicare anche con Wallace. Con cinque titoli del DP World Tour e il Corales Championship 2023 sul PGA Tour, i prossimi passi nella carriera di Matt devono essere una seria lotta per i Major e un altro tentativo concreto di entrare a far parte della squadra di Ryder Cup di Luke Donald, la cui corsa è iniziata la scorsa settimana nelle Midlands. L’ultima vittoria del 36enne a questo livello risale a due anni fa, proprio qui, in circostanze simili, e quel successo catapultò Wallace in testa alla classifica del Team Europe. Oltre alla vittoria di due anni fa, Wallace è arrivato secondo in due occasioni qui, compreso il runner up della scorsa edizione.

La quota di valore la giochiamo su Rasmus Hojgaard @19.00 che come Wallace cercherà di dare il via alla sua campagna di qualificazione alla Ryder Cup nel migliore dei modi e come Wallace, Rasmus ha già vinto a Crans: nel 2021, ha superato Bernd Wiesberger di un solo colpo grazie a un’ottima ultima giornata con un 63. Il danese ha concluso a pari merito con Matt anche l’anno scorso, al secondo posto, e a mio parere questa settimana i due saranno molto vicini. Rasmus ha mancato la qualificazione ai playoff del PGA Tour nonostante il quarto posto ottenuto nel penultimo evento, il Rocket Classic, e il secondo posto al Danish Golf Championship, conquistato al suo ritorno in Europa, gli darà sicuramente grande fiducia in vista di alcuni importanti tornei autunnali.

Il longshot, ovvero il colpo a quota alta, lo spendiamo su un grande nome che non ha bisogno di presentazioni, Sergio Garcia @36.00 che ha concluso la sua stagione sul circuito LIV e torna su un campo dove ha ottenuto un 1°, un 3°, un 4° e un 6° posto, senza mai uscire dalla top 23 in sei partecipazioni. Certo, i suoi tre migliori piazzamenti risalgono al periodo tra il 2004 e il 2006, quindi ormai è passato molto tempo, ma ha chiuso al 6° posto nel 2015 e al 23° nella sua ultima apparizione nel 2019, a dimostrazione che lom spagnolo è ancora competitivo. Nelle ultime settimane ha anche mostrato segnali di ripresa sul circuito LIV, concludendo all’11° posto a New York, dove era 3° a metà gara e 5° prima del giro finale, e al 3° posto nell’evento conclusivo di Indianapolis. Visto il futuro incerto del LIV, sarà interessante vedere cosa faranno alcuni di questi ex pilastri del DP World Tour il prossimo anno, e considerando la sua forma e la familiarità con il percorso, puntiamo sul ritorno vincente di Garcia.

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