Pronostici Golf Zurich Classic 2023. Tornano tutti in gioco i tre principali circuiti di Golf (e volendo c’è pure l’importante Chevron Championship nel femminile). Questa settimana il PGA Tour ha in programma lo Zurich Classic 2023 dal particolare (e problematico per le scommesse) format a coppie. Tornano anche il DP World Tour (ISPS Handa Championship 2023) e il LIV Golf Invitational che gioca ad Adelaide.

Pronostici Golf Zurich Classic 2023: Field, Tracciato, Statistiche

Dopo aver incassato Rahm @10 al Masters, abbiamo sperato in un altro colpo al PGA Tour la settimana scorsa al RBC Heritage dove ci siamo andati vicini con Patrick Cantlay che però nel finale del torneo ha mollato e non ha potuto nulla contro l’inglese Matthew Fitzpatrick che ha battuto lui e Jordan Spieth che sembrava avere in mano il torneo a 5 buche dalla fine. Questa settimana si gioca lo Zurich Classic of New Orleans 2023, un torneo dal format particolare, visto che si gioca a coppie, e che sinceramente non ci fa impazzire a livello scommesse, quindi questa settimana ci limiteremo col PGA, concentrandoci maggiormente sul DP che torna in gioco dopo la pausa del Masters.

Tornando a questo torneo ci saranno i campioni in carica Patrick Cantlay e Xander Schauffele che sono anche i favoriti in difesa del titolo, visto che entrambi hanno giocato bene anche la scorsa settimana in South Carolina, chiudendo rispettivamente 3° e 4° e parliamo degli attuali #4 e #5 nella classifica del ranking mondiale. Sulla carta gli avversari principali saranno Max Homa e Collin Morikawa. In seconda fascia attenzione a Sungjae Im e Keith Mitchell e Si Woo Kim e Tom Kim ma attenzione anche a Sam Burns e Billy Horschel, con quest’ultimo che ha vinto questo torneo nel 2018 al fianco di Scott Piercy. Ci sarà anche il vincitore della scorsa settimana, Matt Fitzpatrick, che giocherà col fratello Alex che sembra più un peso che un vantaggio, infatti la quota per questa coppia è alta @22.

Il tracciato del TPC at Louisiana è un par-72 da 7.400 yards, disegnato da Pete Dye che gli ha piazzato più di 100 bunkers oltre a qualche buca Par 3 davvero tosta.

Vincitori ultime edizioni:

2022 Patrick Cantlay/Xander Schauffele @10

2021 Cameron Smith/Marc Leishman @13

2020 COVID

2019 Jon Rahm/Ryan Palmer @17

2018 Billy Horschel/Scott Piercy @41

2017 Cameron Smith/Jonas Blixt @101

Pronostici Golf Zurich Classic 2023: le nostre scommesse

Non amiamo questo torneo e nemmeno le quote basse nel Golf, ma è impossibile non prendere in considerazione i campioni in carica Xander Schauffele/Patrick Cantlay @4.00 che come abbiamo già detto si presentano in grande forma dopo il 3° e 4° posto ad Harbour Town. Consigliamo i favoriti questa settimana, magari alzate un pò lo stake rispetto al solito, vista la quota bassa per gli standard del Golf, ma nel VIP abbiamo altre due selezioni in copertura e a quote ampiamente in doppia cifra.

Analisi ISPS Handa Championship 2023 (DP World Tour)

Da un paio di settimane fermo per il Masters, torna anche il DP World Tour e lo fa in Giappone col ISPS Handa Championship 2023. Rasmus Hojgaard si presenta come primo del Field e delle lavagne, davanti a Christiaan Bezuidenhout, Robert MacIntyre, Lucas Herbert, Jordan Smith ed Antoine Rozner. Il tracciato del PGM Ishioka Golf Club è un par-70 da 7,039 yards

Vincitori ultime edizioni. 2022, Rikuya Hoshino, -22; 2022, Yuto Katsuragawa,-24; 2021, Konosuke Nakazato, -18 (54 holes, Abema TV Tour); 2016, Yuta Ikeda: -14; 2015, K.H. Lee: -16; 2006, Mamoru Osanai, -14; 2005, David Smail, -13; 2004, Toru Suzuki, -13 (54 holes); 2003, Masahiro Kuramoto, -13; 2002, Toru Taniguchi, -16 (54 holes).

Pronostici DP World Tour: ISPS Handa Championship 2023

Visto che al PGA vi abbiamo dato una quota bassa suoi favoriti, qui abbassiamo lo stake ma andiamo a cercare un colpo alto su uno dei giocatori di casa. In molti potrebbero pensare a Rikuya Hoshino @25.00 che ha fatto 2° all’ultimo torneo del Japanese Tour e ha un 1° e un 2° posto qui al PGM Ishioka Golf Club dove è campione in carica, ma questa volta il Field sarà duro e il livello del DP World Tour non è quello del tour nipponico. Hoshino si è comunque già messo alla prova al DP, ha chiuso 6° al Ras al Khaimah Championship ma non ha superato il taglio in Kenya e a Singapore, e lo abbiamo visto anche al PGA, sempre in un torneo giocato in Giappone, lo ZOZO CHAMPIONSHIP, dove ha chiuso soltanto T59. La sua esperienza a questi livelli è comunque ancora molto limitata e giocarlo rappresenta un rischio, nonostante i suoi precedenti qui (naturalmente siamo pronti ad essere smentiti ed eventualmente a giocarlo live, visto che uno dei plus per gli abbonati al Telegram VIP, è avere anche aggiornamenti live per eventuali coperture e giocate aggiuntive).

La nostra scelta su un giocatore giapponese nel torneo di casa va quindi su una quota ancora più alta, quella di Masahiro Kawamura @56.00, ma per assurdo lo riteniamo più competitivo rispetto ad Hoshino, perchè parliamo di un giocatore con più esperienza a questi livelli. Il 29enne giapponese è esploso dopo il 2° posto dietro a MacIntryre al 2020 Cyprus Showdown, l’anno dopo si è consacrato con 4 top-7, e altre 4 le ha portate a casa lo scorso anno al DP World Tour, dove continua a giocare in modo competitivo anche in questa prima parte di 2023, ma manca la vittoria che potrebbe arrivare questa settimana. Ha chiuso la scorsa stagione con un T7 al Royal Queensland Golf Club e un comunque buon T34 alla finalissima del Abu Dhabi HSBC Championship. Dopo aver aperto il 2023 con 3 tornei senza taglio superato, ha migliorato con un T18 all’Indian Open e nell’ultimo torneo giocato in Kenya ha sfiorato ancora la vittoria con un altro runner up, questa volta beffato da Campillo. Nel proprio paese ha vinto il Panasonic Open e ha chiuso con altri 4 runner up, compreso un doppio 2° posto negli ultimi 6 tornei giocati nel paese del sol levante.

In gioco anche il LIV Adelaide 2023

Torna anche il LIV Golf ad Adelaide, ma qui aspettiamo per le scommesse. Si gioca al Royal Melbourne Golf Club con i giocatori LIV che si sono ben comportati ad Augusta, ad iniziare dal 4 volte vincitore di major, Brooks Koepka, che ha chiuso runner up anche all’ultimo Masters, e che apre da favorito qui ad Adelaide, visto che è pure l’ultimo vincitore ad un torneo LIV, quello giocato ad Orlando, ed è diventato il primo giocatore LIV a vincere due tornei a questo tour (aveva già trionfato lo scorso ottobre a Jeddah).

Anche Cameron Smith ha già vinto al LIV, a Chicago a settembre, e attenzione visto che gioca in casa. L’australiano è infatti quotato @11 alla pari con Koepka anche se sembra in un momento peggiore rispetto al collega ed avversario americano. Dopo il T6 a Mayakoba a febbraio, Smith ha un pò deluso da quando è al LIV con un 26° posto a Tucson e un 29° ad Orlando, e pure al Masters ci si aspettava di più del T34 finale. Altri due australiani da segnalare sono Marc Leishman e Matt Jones che però sono molto più indietro in quota (rispettivamente @28 e @60).

In seconda fascia sono pronti ad inserirsi per la vittoria Joaquin Niemann @13, Dustin Johnson @15 e Patrick Reed @17, con quest’ultimo che arriva dalla sua miglior prova in carriera ad Augusta (T4, dopo un 4° posto anche a LIV di Orlando).

VINCITORI LIV GOLF

Orlando (April 2023) Brooks Koepka

Tucson (March 2023) Danny Lee

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III

Jeddah (Oct. 2022) Brooks Koepka

Bangkok (Oct. 2022) Eugenio Chacarra

Chicago (Sept. 2022) Cameron Smith

Boston (Sept. 2022) Dustin Johnson

Bedminster (July 2022) Henrik Stenson

Portland (July 2022) Branden Grace

London (June 2022) Charl Schwartzel