Pronostici The Masters 2023. La grande attesa è finita e da giovedì la mitica cornice di Augusta ospita il primo major della stagione 2023 di Golf. Abbiamo analizzato tutti i dettagli di questo importante e famoso torneo, con i migliori consigli per le scommesse.

Pronostici The Masters 2023: Field, Tracciato, Statistiche

Ad Augusta è tutto pronto per il The 2023 Masters Tournament, uno dei tornei più storici e famosi al mondo. Chi indosserà la Green Jacket questa volta? Ovviamente Field di primo livello, ad iniziare dal vincitore della scorsa settimana, Corey Conners, ma i grandi favoriti sono tre: Rory McIlory (che cerca di completare il grand slam dei major con l’unico che gli manca in bacheca), Scottie Scheffler (campione in carica e numero 1 al mondo) e Jon Rahm (cerca di diventare il 4° spagnolo a vincere ad Augusta).

Ci sono anche tanti contendenti che non hanno mai vinto un major: Cantlay, Finau, Homa, Hovland, Im, Schauffele e Zalatoris. Cameron Smith guida invece la nutrita truppa di giocatori LIV (di cui fanno parte anche Dustin Johnson e Phil Mickelson), circa il 20% del Field. Presente anche il mitico Tiger Woods.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Scottie Scheffler (-10); 2021: Hideki Matsuyama (-10); 2020: Dustin Johnson (-20); 2019: Tiger Woods (-13); 2018: Patrick Reed (-15); 2017: Sergio Garcia (-9); 2016: Danny Willett (-5); 2015: Jordan Spieth (-18); 2014: Bubba Watson (-8); 2013: Adam Scott (-9); 2012: Bubba Watson (-10); 2011: Charl Schwartzel (-14); 2010: Phil Mickelson (-16).

Il tracciato dell’Augusta National lo conoscono ormai tutti gli appassionati di golf, e lo avranno sentito nominare anche quelli che non seguono questo sport. Si tratta di un par-72 da 7,545 yards disegnato da Dr Alister MacKenzie e Bobby Jones nel 1933 (aggiornato nel 2008), con Fairways in Perennial Ryegrass che ricoprono una base di Bermudagrass e Greens in A1 Penn Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono: Approach, Around the Green, Strokes Gained Par 4, Putting (Bentgrass/Lightning).

TOP-20 MEDIA STATISTICHE

Jon Rahm

Scottie Scheffler

Rory McIlroy

Xander Schauffele

Cameron Smith

Tony Finau

Justin Thomas

Jason Day

Jordan Spieth

Justin Rose

Collin Morikawa

Kevin Na

Patrick Reed

Chris Kirk

Talor Gooch

Max Homa

Viktor Hovland

Mito Pereira

Dustin Johnson

Patrick Cantlay

Pronostici The Masters 2023: Statistiche e betting trend su Augusta

–Gli americani hanno vinto 4 degli ultimi 5 Masters. Unica eccezione, Hideki Matsuyama che nel 2021 è diventato il primo giapponese a vincere ad Augusta. Quest’anno l’americano migliore in quota è Scottie Scheffler, campione in carica, numero 1 nel ranking mondiale, e anche vincente in 2 degli ultimi 4 tornei giocati (T4 e T12 negli altri 2 eventi).

–Gli Europei. Sono Jon Rahm e Rory McIlroy i grandi favoriti nel Vecchio Continente. In particolare McIlroy cerca di stoppare la maledizione di Augusta. Il Masters è l’unico major che manca in bacheca a McIlroy, dopo aver sfiorato il successo lo scorso anno dove ha chiuso 2°.

–Margini risicati. Nelle ultime 12 edizioni in 3 occasioni si è andati ai playoffs, in 2 casi c’è stata una vittoria con un solo colpo di margine, 1 volta due colpi di vantaggio e 3 volte tre colpi di vantaggio. Nel 2020 la vittoria di Dustin Johnson con 5 colpi di vantaggio è stata una delle edizioni con lo scarto più ampio (ma si giocò nel mese di novembre per il problema pandemico). In 85 anni ad Augusta abbiamo visto i playoff 17 volte, 6 solo dal 2000 in avanti. L’ultimo playoff ad Augusta si è giocato nel 2017 quando vinse Sergio Garcia (e ci mandò in cassa in quota @55!!!).

–Brooks Koepka ha 9 top-5 e 12 top-10 nei precedenti 16 majors giocati, anche se da allora ha sbagliato 2 tagli e ha chiuso con un doppio 55° posto nei 4 major del 2022. Giocatore in calo, anche se arriva a questo appuntamento fresco della vittoria al LIV Golf Invitational Orlando che lo potrebbe rilanciare.

–Primo Giro. Lo scorso anno Sungjae Im ha chiuso al comando il 1° Round. Attenzione a un poker di grandi nomi che stanno tenendo ottimi rendimenti nelle prime giornate quest’anno: Jon Rahm (67.38 colpi), Scottie Scheffler (68.22), Max Homa (68.56) e Viktor Hovland (68.56).

–Ultimo Giro. Vediamo al contrario anche i migliori rendimenti nell’ultima giornata, una statistica che potrebbe tornarci utile anche nelle scommesse live: Jason Day (67.4 colpi), Brian Harman (67.50), anche qui Scottie Scheffler (67.89) e Matthew Fitzpatrick (68.00).

–Tiger Woods. Grande attesa su Tiger che l’ultimo torneo lo ha giocato lo scorso febbraio (T45 al Genesis Invitational) e dal 2021 sta giocando molto poco, ma ad Augusta bisogna sempre tenerlo sott’occhio. Lo scorso anno ha chiuso con un ottimo T47 e aveva chiuso con un T38 anche l’anno prima, al Masters giocato a novembre. Non dimentichiamo poi che Tigers ha scioccato il mondo nel 2019 tornando a vincere e ad indossare la Green Jacket.

–Meteo. Attenzione alla pioggia, le previsioni delle condizioni meteo parlano di possibilità di pioggia per tutti e 4 i giorni di giorno, oltre a venti abbastanza fastidiosi. In queste condizioni sono importanti le statistiche di Approach, e i migliori del Field sono: Jon Rahm, Justin Rose e Tony Finau in questa statistica.

–I più gettonati. Sul mercato americano filtrano le percentuali di scommesse su grandi bookmakers come PointsBet che riporta che il 9.2% dei proprio scommettitori hanno puntato su Rahm vincente. Seguono McIlroy (8.8%), Scheffler (7.5%) e Spieth (6.0%).

–Top 10. In questa stagione è proprio il campione in carica, Scottie Scheffler, quello con il numero maggiore di piazzamenti in top-10, ben 7. Attenzione anche a Jason Day che lo segue con 6 top-10. L’australiano sta vivendo una vera e propria rinascita dopo che lo scorso anno non si era nemmeno riuscito a qualificarsi per Augusta, dopo non aver superato il taglio nel 2020 e 2021. Prima 4 top-10 in 9 Masters giocati.

Scommesse su Augusta

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC.

Tra i tre grandi favoriti ho scelto Jon Rahm @10.00 che come abbiamo visto è in cima al field nella media delle statistiche più importanti e la quota in doppia cifra non è neanche male, anche se parliamo sempre di un Major. In stagione ha vinto al Riviera ed è al vertice della classifica FedExCup oltre ad avere 4 top-10 in carriera ad Augusta.

Ad un torneo del genere non andiamo a cercare sorprese, anche se non sono mancati colpi inattesi e a quota alta negli ultimi anni, penso a Danny Willet. La quota più alta che andiamo a giocare questa settimana è quindi quella di Sungjae Im @40.00 che nel 2020 ha chiuso 2° al Masters al suo debutto. Dopo non aver superato il taglio nel 2021, è tornato a contendersi la Green Jacket con il T8 dello scorso anno. Da questa estate è in grandissima forma.

Giochiamo un testa a testa con TAT 72 Buche Hideki Matsuyama v Matt Fitzpatrick: MATSUYAMA @1.83. Il giapponese ha indossato la Green Jacket nel suo anno magico, il 2021 e lo scorso anno ha giocato ancora bene con un T14 in difesa del titolo. La sua esperienza e il suo momento di forma (5° al Players Championship, 15° la settimana scorsa al Valero Texas Open) me lo fanno preferire nel testa a testa con Fitzpatrick. Nell’ultimo major giocato negli Stati Uniti (US Open), Matsuyama ha chiuso 5° e il giapponese da il suo meglio su greens in Bentgrass (7 delle 8 vittorie al PGA sono arrivate su questa superficie).

Chiudiamo con un Piazzamento che per questo importante torneo trovate sulla lavagna di Snai, e andiamo con Cam Smith TOP 20 @1.80. L’australiano ha vinto il The Open 2022 e ha anche un paio di podi e 3 top-5 in 6 tornei ad Augusta. A novembre ha vinto il torneo di casa, l’Australian PGA Championship e in questo evento si presenta come il 5° migliore del field nella media delle statistiche. La top-10 è alla portata di Smith.