Pronostici Golf Ryder Cup 2023, per la prima volta la competizione di Golf più famosa e seguita al mondo fa tappa a Roma, al Marco Simone Golf and Country Club per la sua 44°edizione. Il Team USA è favorito sugli europei. Vediamo analisi, quote e consigli per le scommesse.

Pronostici Golf Ryder Cup 2023: analisi del torneo

E’ tempo di Ryder Cup 2023 a Roma. Nell’ultima edizione il Team USA ha dominato 19-9 sul Team Europe, il margine più ampio dall’edizione del 1975. Gli americani però storicamente faticano quando giocano in trasferta, e a Roma ovviamente sono gli europei a giocare in casa. Pensate infatti che gli americani non vincono una Ryder Cup in trasferta dal 1993.

7 dei 12 giocatori che hanno dominato nel 2021 tornano anche per questa edizione per il Team USA che mesi fa apriva sera favorito @1.53 per la vittoria, ma le ottime prestazioni estive di alcuni giocatori chiave del Team Europe hanno stravolto le lavagne, e ora le due squadre si giocano esattamente alla pari @1.90 per la vittoria del trofeo.

Viktor Hovland per esempio è fresco della vittoria al BMW e al TOUR Championship; lo svedese Ludvig Aberg è in continua ascesa e ad inizio mese ha vinto l’European Masters, a seguito di un T10 a Wentworth dove altri giocatori importanti del vecchio continente, Jon Rahm (4°) e Rory McIlroy (7°) hanno fatto bene. Certo è un peccato non avere nemmeno un giocatore italiano nel team alla prima volta della Ryder Cup in Italia.

Gli USA possono contare sul numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, ma altri giocatori importanti come Patrick Cantlay, Xander Schauffele e Justin Thomas non si presentano di certo al meglio, nonostante JT abbiamo dato segnali di ripresa col 5° posto al Fortinet Championship. C’è anche un vincitore (un pò a sorpresa) di un major come Wyndham Clark.

Dopo la sconfitta a Whistling Straits gli europei potrebbero prendersi la rivincita visto che sembrano presentarsi meglio e giocano in casa dove sono 6-0 dal 1993. La nostra scommessa è su TEAM EUROPE VINCENTE @1.90. Se volete esagerare andate col PUNTEGGIO TOTALE ESATTO 15-13 EUROPE @13.00

Pronostici Golf Ryder Cup 2023: i team

TEAM EUROPA

RORY MCILROY

Al momento occupa la posizione numero 2 del ranking mondiale. Una certezza del Team Europe.

JON RAHM

Lo spagnolo è alla sua terza partecipazione consecutiva. 3° nel ranking mondiale.

VIKTOR HOVLAND

Alla sua 2° Ryder, il norvegese è in ascesa (4° nel ranking mondiale) dopo le vittorie al BMW Championship ed al Tour Championship.

MATT FITZPATRICK

0-5 nei suoi precedenti alla Ryder Cup, ma rimane un ottimo giocatore, 8° nel ranking mondiale attualmente.

TYRRELL HATTON

3° Ryder per il veterano inglese 11° nel ranking mondiale dopo due prestazioni eccezionali tra BMW Championship e Tour Championship.

ROBERT MACINTYRE

Al debutto in Ryder, lo scozzese è numero 55 al mondo ma attenzione, nel 2022 ha vinto l’Italian Open che si tenne proprio al Marco Simone ed è in un momento di crescita.

TOMMY FLEETWOOD

14° nel ranking mondiale, determinante nella Ryder del 2018 e tra i migliori nel disastro del 2021. Il capitano Luke Donald ha fatto bene a selezionarlo come prima wild card.

SEPP STRAKA

2 anni eccezionali per l’australiano salito al 22° del ranking nazionale con 2 vittorie al PGA, un 2° posto all’Open Championship e altri 2 tornei sfiorati, persi solo ai playoffs. On fire, sarà l’arma in più anche se è al debutto in Ryder.

JUSTIN ROSE

E’ stato 1° al mondo (ora è 36°) e campione olimpico nell’edizione del ritorno del Golf alle olimpiadi giapponesi. Porta tutta la sua esperienza alla 6° Ryder.

SHANE LOWRY

Non vince un torneo tra PGA e DP da oltre un anno ma nel 2021 è stato uno dei pochi a salvarsi nel disastro Europeo a NY. Gioca la sua 2° Ryder.

NICOLAI HØJGAARD

Un altro rookie in Ryder, il 22enne danese è stato scelto un po a sorpresa da Donald, ma si presenta in grande forma e con ottimi risultati, e ha vinto qui al Marco Simone nel 2011, cosa che non guasta (è il più giovane tra tutti i giocatori di questa edizione).

LUDVIG ABERG

Il vero azzardo per un giocatore passato pro solo da pochi mesi e che non ha mai giocato un Major, ma Donald ci ha creduto, nonostante le critiche, e a nostro avviso ha fatto bene.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

TEAM USA

SCOTTIE SCHEFFLER

Numero 1 al mondo, e basterebbe questo. Nel 2021 è stato un pezzo importante del Team USA, quest’anno sarà il vero e proprio leader.

WYNDHAM CLARK

Ha vinto a sorpresa il major americano dello US Open ed è salito fino al 10° posto del ranking mondiale.

BRIAN HARMAN

Anche lui ha vinto a sorpresa un major e alla Ryder si presenta da rookie, anche se in realtà parliamo di un giocatore 36enne, navigato ed esperto. E’ salito fino al 9° posto del ranking mondiale guadagnandosi questa chiamata.

PATRICK CANTLAY

Nel 2021 a Whistling Straits si mise in mostra con 3 vittorie ed un pareggio, anche se si presenta dopo una stagione sotto tono, pur rimanendo il 5° del ranking mondiale.

MAX HOMA

Terzo americano al debutto in Ryder e ci arriva alla soglia dei 30 anni, ma solo negli ultimi 2 è stato davvero costante, tanto da essere salito al 7° posto del ranking mondiale. Non ha esperienza di Ryder ma ha giocato la President Cup con un format simile.

XANDER SCHAUFFELE

Come Cantlay è stato determinante nella vittoria del 2021, ma come Cantlay non è in un grande momento di forma. Parliamo però del campione olimpico 2021, attualmente 6° nel ranking mondiale.

BROOKS KOEPKA

Molti hanno criticato la scelta del capitano Zach Johnson di chiamare Koepka che non milita più nel PGA ma nel LIV, anche se parliamo di un top player che ha vinto il major del PGA Championship e ha sfiorato una clamorosa doppietta al Masters. Per l’attuale numero 17 al mondo (ex numero 1) si tratta della quarta partecipazione ed ha già due vittorie in bacheca.

JORDAN SPIETH

A soli 30 anni gioca la sua 5° Ryder. Si tratta di un altro ex numero 1 (ora 12°) che sembra però lontano dai suoi fasti più gloriosi, ma ha tanta esperienza e qualità da spendere in questa competizione.

COLLIN MORIKAWA

Dopo 2 anni di assoluto scintillio, e tante vittorie importanti con record infranti, Morikawa è un altro degli americani che non arriva al meglio alla Ryder ed attualmente è al 19° posto del ranking mondiale.

SAM BURNS

Quarto rookie del Team Usa e anche qui il copione è lo stesso, dopo un 2022 da assoluto protagonista (fino ad entrare in top-10) ha leggermente calato nel rendimento nel 2023, vincendo però l’ultima edizione del WGC-Dell Technologies Match Play, torneo che usa il format del testa a testa proprio come la Ryder Cup. E’ attualmente 20° nel ranking mondiale.

RICKIE FOWLER

Nel 2010 diventò il più giovane mai chiamato in Ryder per il Team USA, torna in squadra dopo anni di buio. Nell’ultimo anno è tornato a vincere e sono tornate anche le prestazioni di qualità e costanti, tanto da riportarlo al 25° posto del ranking mondiale per un giocatore che molti avevano bollato troppo presto come fenomeno, per poi dare per spacciato in anni di calo, ma che ora sembra tornato ai livelli attesi, un pò in controtendenza col resto del team americano.

JUSTIN THOMAS

Altra chiamata discussa perché parliamo di un ex numero 1 al mondo che sta attraversando probabilmente la sua peggior stagione, tra vittorie che non arrivano, prestazioni sotto tono e tanti tagli non superati, ma Johnson non si è voluto privare dell’esperienza di JT, sperando di ritrovarlo almeno al 80% visto che sembra ben lontano dal 100%.

Ultimi vincitori Ryder Cup e tracciato

2021 Team U.S.A. (19-9)

2018 Team Europe (17.5-10.5)

2016 Team U.S.A. (17-11)

2014 Team Europe (16.5-11.5)

2012 Team Europe (14.5-13.5)

2010 Team Europe (14.5-13.5)

2008 Team U.S.A. (16.5-11.5

Il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma è un par-71 da 7,268 yards con greens in Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: SG Off the Tee; Approach; Tee to Green; SG Around the Green e Putting.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.