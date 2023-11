Pronostici Golf WWT Championship 2023. La settimana scorsa un solo torneo del DP World Tour che questa settimana è in pausa quindi ci ritroviamo con una sola manifestazione di Golf su cui scommettere anche questa volta, ma si tratta del PGA Tour che torna col World Wide Technology Championship.

Pronostici Golf WWT Championship 2023: Field, tracciato e statistiche

Dopo una settimana di pausa torna il PGA Tour che riparte dal Messico col World Wide Technology Championship 2023, torneo un pò di secondo piano, diciamo la verità, con un Field che non conta i migliori giocatori al mondo, ancora a riposo dopo le fatiche della scorda stagione. In una situazione del genere ecco che il sorprendente Ludvig Aberg, talento svedese in ascesa, è il favorito per vincere il suo primo titolo PGA. Dovrà fare attenzione principalmente a Cameron Young (che è #16 nel ranking mondiale ed è quindi il miglior giocatore del Field) e a Sahith Theegala (29°, l’unico altro giocatore in top-30 del ranking mondiale). Lucas Glover, Emiliano Grillo e Chris Kirk sono gli altri giocatori in top-50. Insomma non il massimo del Field, anche se qui nel passato recente, quando ancora il torneo si chiamava Mayakoba Golf Classic o OHL at Mayakoba, hanno vinto giocatori importanti come Russell Henley (2022) e Viktor Hovland (2020, 2021)

Vincitori ultime edizioni. 2022: Russell Henley (-23); 2021: Viktor Hovland (-23); 2020: Viktor Hovland (-20); 2019: Brendon Todd (-20); 2018: Matt Kuchar (-22); 2017: Patton Kizzire (-19); 2016: Pat Perez (-21); 2015: Graeme McDowell (-18); 2014: Charley Hoffman (-17); 2013: Harris English (-21); 2012: John Huh (-13); 2011: Johnson Wagner (-17); 2010: Cameron Beckman (-15).

Il tracciato del El Cardonal a Diamante, Los Cabos, è stato disegnato da Tiger Woods nel 2014, ispirandosi alla Golden age come design; si tratta di un par-72 da 7,452 yards. I Fairways sono in Platinum Paspalum; i Greens sono invece in Platinum Paspalum. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off The Tee, Approach, Around The Green, Tee to Green e Putting.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Golf WWT Championship 2023: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Il favorito, anche dalle quote, è Ludvig Aberg @10.00, giovane talento svedese che è arrivato al 58° posto del ranking mondiale, ed è anche nella top-100 della FedEx Cup. Aberg ha grandi statistiche di Off the Tee, Total Driving, Driving Distance, Birdie Average, Scoring Average e Tee to Green dove è tra i migliori del Tour, e in un Field più soft potrà portare a casa anche il primo titolo PGA dopo aver vinto l’Omega Masters al DP. Lo abbiamo visto giocare bene anche a Wentworth, e a livello PGA ha avuto ottime giornate a Travellers Championship; Rocket Mortgage Classic e al 3M Open, oltre al 4° posto al John Deere Classic e di recente anche il T13 allo Shriners Children’s Open.

Akshay Bhatia @33.00 ha una quota di valore, anche perché parliamo di un giocatore che da il suo meglio su superfici Paspalum. Lo scorso luglio si è sbloccato con la sua prima vittoria al PGA al Barracuda Championship. Si presenta con ottime statistiche di Strokes Gained Off the Te, Approach, Tee to Green e Birdie Average e di fatto nel Field meglio di lui fanno solo il già citato Aberg, seguito da Cameron Young, Montgomery, Sahith Theegala e Kevin Yu. Nella sua ultima prestazione ha chiuso con un buon T21 allo ZOZO Championship dove è stato tra i migliori del Field nelle statistiche di Greens in Regulation, Total Driving e Ball Striking. Quota da provare.

Come colpo a quota alta vi segnalo Cameron Champ @46.00, un altro che su Paspalum da il suo meglio e a queste latitudini ha ottimi precedenti. Del resto parliamo0 di un giocatore esperto, che spesso appoggiamo a quota alta, visto che è capace di giocare per la vittoria se trova il giusto mood, e qui potrebbe trovarlo su un tracciato che si adatta bene alle sue caratteristiche. Di recente lo abbiamo visto 9° a Sanderson Farms e 18° allo Shriners Children’s Open e parliamo sempre di un giocatore che vanta 3 titoli PGA in bacheca, e che in un Field così leggero a questa quota va sempre segnalato, e giocato. Vale una quota circa alla metà secondo noi rispetto a quella che gli hanno dato i book.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.