Dopo la doppietta con Kitayama @36 al 3M Open e di Niemann @10 al LIV in Gran Bretagna, questa settimana i nostri pronostici golf si concentreranno per forza nell’unico torneo in programma, il Wyndham Championship 2025 del PGA Tour, mentre il DP World Tour rimane in pausa e il LIV tornerà a Chicago solo la prossima settimana. Pronostici Wyndham Championship 2025.

Risultati pronostici Golf: doppietta la scorsa settimana!

Arriviamo da una settimana clamorosa con i pronostici sul Golf perchè oltre a prendere tutti insieme la vittoria di Kurt Kitayama al 3M Open del PGA, come free pick, incassiamo anche la giocata esclusiva VIP per il LIV che in Gran Bretagna torna a veder trionfare Joaquin Niemann, col cileno che è già al 5° successo stagionale in questo circuito.

Noi portiamo a casa due quote in doppia cifra: @36 con Kitayama e un altra @10 con Niemann, e questa settimana proviamo a replicare anche se abbiamo un solo torneo su cui scommettere, il Wyndham Championship del PGA, mentre il DP World Tour è ancora fermo e il LIV torna la prossima settimana a Chicago.