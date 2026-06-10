Questa settimana, che anticipa il major dello US Open di golf, vede un solo torneo in programma, l’RBC Canadian Open 2026 del PGA Tour, mentre il DP World Tour va in pausa, in attesa del grande evento a Shinnecock Hills. Pronostici Golf 11-14 giugno 2026.

RBC Canadian Open 2026 (PGA): analisi, statistiche, percorso, field

La settimana che precede lo U.S. Open è sempre un momento delicato della stagione di Golf, e il PGA Tour si prepara con l’RBC Canadian Open 2026 a Toronto, dove ci sarà un field comunque interessante, a partire dal campione in carica Ryan Fox, oltre a Sam Burns, Wyndham Clark, Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Robert MacIntyre, Collin Morikawa, Aaron Rai e Justin Rose, con Corey Conners e Nick Taylor a guidare la rappresentanza locale.

Per il secondo anno si gioca sul tracciato del The North Course del TPC Toronto, un par-70 da 7,445 yard con greens che hanno come superficie un mix Bent/Poa Annua. Qui saranno importanti le statistiche di Approach, Off the Tee e Tee to Green.

Vincitori ultime edizioni. 2025: Ryan Fox (-18); 2024: Robert MacIntyre (-16); 2023: Nick Taylor (-17); 2022: Rory McIlroy (-19); 2019: Rory McIlroy (-22); 2018: Dustin Johnson (-23); 2017: Jhonattan Vegas (-21); 2016: Jhonattan Vegas (-12); 2015: Jason Day (-17); 2014: Tim Clark (-17); 2013: Brandt Snedeker (-16); 2012: Scott Piercy (-17); 2011: Sean O’Hair (-4); 2010: Carl Pettersson (-14).

Pronostici Golf 11-14 giugno 2026: le scommesse sul RBC Canadian Open

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Iniziamo da uno dei favoriti, Sam Burns @15.00 che continua a vivere di alti e bassi, ma sembra in un buon periodo visto che arriva dal T4 al The Memorial, e si trova bene su questo tracciato visto che lo scorso anno a Toronto si è giocato la vittoria, perdendo solo ai playoffs contro Fox. Burns non vince al PGA ormai dal 2023, è ora di interrompere questa astinenza, e sarebbe un ottimo colpo prima dell’imminente major dello US Open.

Passiamo alla quota di valore che spendiamo su Justin Rose @26.00 che ha già ottenuto buoni risultati in passato, prima dello US Open. Quarto (2004) e quattordicesimo (2006), in tempi recenti Justin ha concluso al quarto posto (2022) al St Georges G&CC e all’ottavo (2023) all’Oakdale G&CC. Di recente Rose ha vinto il Farmers Insurance Open a febbraio e ha concluso al 10° posto al PGA Championship e al 12° posto la scorsa settimana al Memorial Tournament confermando un ottima forma. Anche le sue statistiche in Ohio sono state a dir poco impressionanti. Dal punto di vista dello Strokes Gained, si è classificato 3° per Off the Tee, 11° per Approach e 2° per Tee to Green. Con 13 vittorie nel PGA Tour, l’Open Championship del Canada non sfigurerebbe accanto ai titoli nazionali degli Stati Uniti, della Scozia, di Hong Kong e della Turchia già presenti nel palmarès di Justin.

Il longshot, ovvero la quota alta, la giochiamo invece su Alex Fitzpatrick @36.00, un altro che si presenta in ottima forma con tre piazzamenti consecutivi nella Top 10 degli eventi Signature (da quando ha conquistato il titolo con il fratello Matt allo Zurich Classic di New Orleans, non ha mai rallentato, piazzandosi tra i primi 10 in ognuno degli ultimi tre Signature Event), L’inglese fratello del più quotato Matt, si posiziona secondo in questo field nelle statistiche di tee al green e terzo in approach nei suoi ultimi 4 tornei. L’eccellente rendimento risale anche alla sua straordinaria serie di successi sul DP World Tour, culminata con la vittoria all’Hero Indian Open.

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