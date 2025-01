Pronostici Golf Sony Open 2025, il PGA Tour rimane alle Hawaii, più precisamente al Waialae Country Club di Honolulu, per questo torneo dal field interessante, anche se mancano i veri big, ad iniziare dal numero 1 al mondo, Scheffler. Ci sarà Matsuyama che apre favorito dopo aver vinto la settimana scorsa al The Sentry.

Risultati scommesse Golf: apriamo l’anno con un runner up e un 3° posto

Il 2025 delle scommesse di Golf si apre sulla falsa riga del 2024 sfortunato, ovvero prendendo l’ennesimo 2° posto, questa volta Morikawa (segnalato nel VIP) che è stato battuto da Matsuyama al The Sentry, il torneo dei campioni dello scorso anno, dove avevamo anche Im che chiude al 3° posto.

Abbiamo però incassato lo stake maggiore sul testa a testa di JT Poston molto meglio di Brian Harman che chiude come peggiore del fine settimana alle Hawaii, dove rimane il PGA Tour per il torneo di questa settimana.

Pronostici Golf Sony Open 2025: tracciato, field e statistiche

Il PGA Tour rimane alle Hawaii per il Sony Open 2025 (8,7 i milioni di dollari con 500 punti FedEx Cup), torneo che andrа in scena dal 9 al 12 gennaio al Waialae Country Club di Honolulu. Anche questa settimana non ci sarà il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, fermo per operarsi alla mano destra dopo essersi ferito durante le feste di Natale. Ci saranno, invece, molti dei protagonisti che abbiamo visto la settimana scorsa al The Sentry, tra loro anche il già citato vincitore, Hideki Matsuyama, che aperto bene il 2025 e si presenta come uomo da battere anche al Sony Open, col nipponico che qui vinse nel 2022. In gioco altri ex vincitori come il belga Thomas Detry, il canadese Corey Conners, gli statunitensi Michael Thorbjornsen e Keegan Bradley, e i sudcoreani Tom Kim e Byeong Hun An.

Il field è completato da altri come il colombiano Nico Echavarria, i canadesi Adam Hadwin, Mackenzie Hughes, Taylor Pendrith e Adam Svensson, gli svedesi Jesper Svensson ed Henrik Norlander e gli americani J.T Poston, Webb Simpson, Sahith Theegala e Austin Eckroat. Saranno però assenti i veri big, oltre a Scheffler infatti non saranno del torneo anche i vari Xander Schauffele, Ludvig Aberg, Viktor Hovland, Justin Thomas, Collin Morikawa, Wyndham Clark, Tony Finau e Billy Horschel.

Il tracciato del Waialae Country Club, disegnato nel 1927 da Seth Raynor, è stato pesantemente rinnovato negli ultimi anni, diventando un percorso ottimo per i grandi colpito, dove serve avere anche un drive accurato. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Tee to Green, Driving Accuracy, Putting e ultimamente anche di par-5 Birdie or Better Conversion. Si tratta di un Par: 70 da 7,044 yard con Fairways e Rough in Bermudagrass e Greens in TifDwarf Bermudagrass.

Vincitori ultime edizioni. 2024: Grayson Murray (-17); 2023: Si Woo Kim (-18); 2022: Hideki Matsuyama (-23); 2021: Kevin Na (-21); 2020: Cameron Smith (-11); 2019: Matt Kuchar (-22); 2018: Patton Kizzire (-17); 2017: Justin Thomas (-27); 2016: Fabian Gomez (-20); 2015: Jimmy Walker (-23); 2014: Jimmy Walker (-17); 2013: Russell Henley (-24); 2012: Johnson Wagner (-13); 2011: Mark Wilson (-16); 2010: Ryan Palmer (-15).

Le nostre scommesse sul Sony Open 2025

Per questo torneo abbiamo scelto tre possibili vincitori, uno per categoria: favorito (la quota più bassa), value bet (quota di valore) e longshot (azzardo a quota alta).

Come favorito scartiamo anche questa volta Matsuyama per andare su Tom Kim @19.00 che dopo una serie di runner up (Genesis Championship, Hero World Challenge e Grant Thornton Invitational), su un field del genere potrebbe fare la differenza e tornare al successo, col coreano che a 22 anni può già vantare 3 titoli PGA in bacheca. Il 2024 è stato un pò di calo per Kim, siamo d’accordo, ma è chiamato a ritornare ai livelli attesi nel 2025, come nel 2023 in cui sfiorò la vittoria anche al major dell’Open Championship dove chiuse al 2° posto, tanto per cambiare. Kim non ha superato il taglio qui nel 2023, ma quest’anno si presenta con ottime statistiche per fare bene, specialmente su Tee to Green.

La quota di valore la giochiamo su Russell Henley @23.00 che qui ha chiuso in top-5 in 2 degli ultimi 4 viaggi al Waialae Country Club e qui ha vinto anche la prima edizione PGA del torneo, andata in scena nel lontano 2013. Henley ha giocato per 14 settimane di fila, incassando 5 top-10, quindi parliamo di un giocatore bello caldo, che inoltre si presenta con ottime statistiche di tee-to-green, approach e driving accuracy che come detto sono importanti qui. Le nostre stime lo danno come il 7° migliore del field e quindi la quota @23 da 4° è di valore. Altri ranking, come quello del sito ufficiale del PGA, danno Henley addirittura al 3° posto, dietro solo a Matsuyama e a Corey Conners.

La quota alta, il longshot, lo prendiamo su Robert MacIntyre @34.00 che ha giocato un 2024 di vittorie che lo hanno consacrato tra i migliori giocatori al mondo, e lo scozzese non ha fatto male nemmeno la settimana scorsa, con un T15 al debutto a Kapalua che è stata la sua 8° top-20 consecutiva, a confermare anche la costanza di MacIntyre che si presenta anche come uno dei migliori del field nelle statistiche di tee to green. Lo scorso anno Robert giocò al Waialae Country, torneo aperto male con 71 colpi, e poi ha migliorato nei 3 round successivi chiudendo 8 colpi sotto al par, mettendosi in evidenza nelle statistiche di approach e tee to green. Proviamolo @34 volte la posta.

