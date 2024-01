Pronostici Golf The Sentry 2024. Dopo un intero mese di pausa torna il grande Golf e tornano le nostre analisi e scommesse, almeno per il PGA Tour che è il primo circuito al via col Sentry 2024, a Maui, al Kapalua Resort.

Pronostici Golf The Sentry 2024: Field, tracciato e statistiche

La stagione 2024 del PGA Tour inizia col The Sentry al Kapalua Resort di Maui. Finalmente l’attesa di dicembre è finita e si torna in campo col Golf e con le nostre scommesse, ma bisogna iniziare con qualche notizia negativa. Per esempio non ci saranno gli ultimi 2 campioni di questo torneo, Cameron Smith, e soprattutto Jon Rahm, passati al LIV, Smith ormai da tempo mentre il campionissimo spagnolo è fresco di contratto milionario per giocare nel circuito degli arabi che prende sempre più prestigio, indebolendo ovviamente lo storico PGA. Nonostante queste assenze il field è ristretto (59 players), ma comunque di grande livello visto che partecipano solo i giocatori che hanno vinto un torneo o hanno chiuso nella top-50 della classifica FedExCup dello scorso anno.

Ci sarà il numero 1 al mondo Scottie Scheffler che apre ovviamente da favorito in un testa a testa con Viktor Hovland, l’unico altro giocatore in singola cifra di quota, dopo una stagione in cui ha portato a casa 3 tornei. Vanno anche segnalati Max Homa, Ludvig Aberg, Collin Morikawa, Tom Kim e Tony Finau. Con le assenze di Rahm e Smith, l’ultimo campione del Sentry in gioco anche oggi è Harris English che ha trionfato nel 2021.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Jon Rahm (-27); 2022: Cameron Smith (-34); 2021: Harris English (-25); 2020: Justin Thomas (-14); 2019: Xander Schauffele (-23); 2018: Dustin Johnson (-24); 2017: Justin Thomas (-22); 2016: Jordan Spieth (-30); 2015: Patrick Reed (-21); 2014: Zach Johnson (-19); 2013: Dustin Johnson (-15, 54 holes); 2012: Steve Stricker (-23); 2011: Jonathan Byrd (-24); 2010: Geoff Ogilvy (-22).

Pronostici Golf The Sentry 2024: Le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo). Per questo primo torneo del 2024 andiamo con 3 scommesse, differenziando investimenti e quote.

Partiamo dalla quota più bassa, e che quindi esige l’investimento maggiore in termini di stake, il Testa a Testa che trovate su Bet365: TaT 72 Buche Sam Burns v Cameron Young: BURNS @1.83. Abbiamo chiuso lo scorso anno giocando contro Young in TaT, e vincendo (con Aberg), proviamo allo stesso modo a giocargli contro in apertura di 2024, su un tracciato che come total driving e put su Bermuda green è meglio per Sam Burns e poi c’è il nuovo caddie per Young, che si è separato da Paul Tesori, e questa sarà la prima uscita ufficiale con Wayne De Haas. I dubbi su Young in questo tracciato sono tanti, e giochiamo più contro di lui che su Burns, che rimane comunque un golfista di qualità che nel 2024 è chiamato ad un ulteriore passo in avanti per stare in pianta stabile con i migliori.

Tra i favoriti per la vittoria troviamo Collin Morikawa @12.00, e siamo d’accordo. Lo scorso ottobre è tornato alla vittoria dopo un periodo di calo, inoltre vittoria in casa allo Zoo Championship, che, assieme al piazzamento in FedEx, gli ha permesso di partecipare anche a questo torneo a Kapalua dove in passato è andato sempre molto bene. Lo scorso anno ha chiuso come runner up al 2° posto qui a Maui, ma conta anche un doppio T7 (2020 e 2021) e un T5 nel 2022, insomma una grande costanza su questo tracciato, e potrà confermarsi pure nel 2024 grazie alle sua ottime statistiche di Strokes Gained Tee to Green, Strokes Gained Ball Striking e Strokes Gained Total. Nell’ultima apparizione di dicembre ha chiuso 7° all’Hero World Challenge ed è attualmente al 13° posto nel ranking mondiale.

Chiudiamo con una quota più alta, quella di Tom Kim @23.00 che ha esordito qui lo scorso anno senza mai uscire dalla top-5, dimostrando una grande costanza per uno dei giocatori più in crescita delle ultime due stagioni, a livello globale. A 21 anni ha già vinto 3 titoli PGA (il Wyndham Championship al Sedgefield Country Club e due volte lo Shriners Children’s Open dal TPC Summerlin). Il sudcoreano ha giocato a grandi livelli in un tempio del golf come il The Renaissance Club (Scottish Open) senza riuscire a vincere, ma tornando a casa con due grandi risultati: un 3° porto (2022) e un 6° posto (2023), ma nel suo palmares va segnalato anche un 2° posto al major del Open Championship. Oltre alla vittoria in difesa del titolo allo Shriners, Kim ha impressionato portando a casa altri bei risultati lo scorso anno, non solo al PGA, visto che ha incassato anche un 18° posto al BMW PGA Championship, un 6° posto al Open de France, e il 15° posto al DP World Tour Championship , il gran finale del circuito del vecchio continente, l’ex European Tour di Golf. Non parliamo proprio di un passante e @23 volte la posta consigliamo di provarlo, ovviamente con l’investimento più basso tra le tre proposte.

