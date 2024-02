Pronostici Golf Genesis Invitational 2024 del PGA Tour che questa settimana si prende tutti i riflettori visto che torna in gioco Tiger Woods e che non c’è nemmeno un evento DP World Tour. Purtroppo questa settimana non si gioca nemmeno il LIV Golf, ma lo spettacolo e gli spunti di scommessa non mancheranno.

Risultati Golf: ancora una cassa col LIV, 2 su 2

Abbiamo detto che purtroppo questa settimana non si gioca il LIV Golf perché il 2024 di questo nuovo circuito è iniziato col botto. Dopo aver preso Joaquin Niemann all’esordio a Mayakoba @15.00 di quota, abbiamo incassato il ritorno alla vittoria di Dustin Johnson a Las Vegas, un altra quota @16.00 in saccoccia.

Al PGA Tour invece continuano le vittorie improbabili. In 5 tornei da inizio 2024 ha sempre vinto un giocatore in tripla cifra di quota. L’ultimo è stato Nick Taylor che ha trionfato la settimana scorsa al Waste Management Phoenix Open per una quota @100; capite che in queste condizioni è difficile prevedere un vincitore.

VINCITORI PGA 2024

🔸The Sentry: Chris Kirk @126

🔸Sony Open: Grayson Murray @350

🔸American Express: Nick Dunlap @400

🔸Farmers: Matthieu Pavon @200

🔸Nick Taylor @100

Pronostici Golf Genesis Invitational 2024: Field, tracciato e statistiche

Il PGA Tour arriva a Los Angeles col Genesis Invitational 2024 dove ci sarà un field spettacolare con presenti 9 dei primi 10 giocatori al mondo, con nomi del calibro di: Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Viktor Hovland, Xander Schauffele, Wyndham Clark, Patrick Cantlay, Max Homa, Matt Fitzpatrick e Brian Harman per il torneo organizzato dalla TGR Live (Tiger Woods Foundation). Ed è proprio Tiger Woods il nome più atteso per il suo ritorno in campo dopo tanto tempo. Praticamente dei grandi big manca solo Jon Rahm, che ha firmato col LIV, e che è anche il campione in carica di un torneo che in passato ha visto vincere grandi nomi.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Jon Rahm (-17); 2022: Joaquin Niemann (-19); 2021: Max Homa (-12); 2020: Adam Scott (-11); 2019: J.B. Holmes (-14); 2018: Bubba Watson (-12); 2017: Dustin Johnson (-17); 2016: Bubba Watson (-15); 2015: James Hahn (-6); 2014: Bubba Watson (-15); 2013: John Merrick (-11); 2012: Bill Haas (-7); 2011: Aaron Baddeley (-12); 2010: Steve Stricker (-16).

Il tracciato del Riviera Country Club (Pacific Palisades, Los Angeles, California) è un par-71 da 7.322 yard con Rough e Fairways in Kikuyugrass e greens in Poa Annua. Si tratta dell’unico torneo del PGA con superfici in Kikuyugrass, e questo rende più difficile la previsione del torneo. Rimane il fatto che qui siano indispensabili buone statistiche di: Tee to Green su tutti, Approach, Par-3, Bogey avoidance e Putting (5-10 feet).

Pronostici Golf Genesis Invitational 2024: le nostre scommesse

Visto che questa settimana abbiamo un solo torneo su cui giocare, facciamo una puntata in più del solito sul PGA Tour, e iniziamo proprio dal favorito principale anche secondo i bookmakers, Scottie Scheffler @8.00 che ha giocato 6 volte su questo tracciato e nelle ultime 3 partecipazioni ha sempre chiuso in top-20, con un T7 nel 2022. Scheffler ha ottime statistiche di GIR, approach e putting che sono in continua progressione che si adattano bene a questo tracciato, e non c’è molto da aggiungere sul numero uno al mondo, se non che la quota non è altissima per essere golf (in particolare PGA che sta chiamando quote enormi come abbiamo visto).

Come quota di valore segnaliamo Sam Burns @26.00 che ha iniziato molto bene il 2024, con 15 round tutti chiusi sotto par a conferma della sua continuità un pò su tutti i tracciati e le condizioni. In particolare negli ultimi 3 tornei giocati è sempre stato un contender con un T6, un 10° posto e un T3 e qui al Riviera ha una buona esperienza e prestazioni personali incoraggianti in passato, tra cui il 3° posto del 2021 quando si è giocato la vittoria, mollando contro Max Homa (altro giocatore che ci piace questa settimana con quota di valore). Burns è un giocatore che ha vinto il suo primo titolo nel 2021, e da allora ha messo in bacheca 5 trofei PGA Tour a soli 27 anni.

La quota alta la spendiamo su Nicolai Hojgaard @56.00 che non ha molta esperienza PGA ed è alla prima volta al Riviera, ma è un giocatore in crescita e in grande forma, che arriva dal DP (di cui ha vinto il gran finale del DP Tour Championship dello scorso novembre che ci ha anche mandato in cassa) e sta cercando di affermarsi anche al PGA. Si presenta tra i migliori in stagione nelle statistiche di Approach e Tee to Green che abbiamo visto essere determinanti e anche i numeri di approach e off-the-tee sono incoraggianti. Hojgaard ha già sfiorato la vittoria al Farmers Insurance Open, chiudendo al 2° posto e dimostrando che a soli 22 anni il danese sembra pronto per piazzare il suo primo colpo vincente anche oltre oceano. Hojgaard ha fatto bene in tracciati come Farmers, AT&T Pebble Beach Pro-Am e Torrey Pines che erano tutti con greens in Poa Annua, altro spunto favorevole per puntare sul danese, oltre ad una quota molto alta.

Bonus Pick: Tiger Woods

La Bonus pick di questo torneo non poteva che essere un focus su Tiger Wood che torna in questo torneo organizzato dalla sua fondazione. Dal Masters del 2022 Tiger ha giocato poco, ma si è fatto quasi sempre trovare pronto con 5 tagli superati su 6 tornei, incluso l’edizione dello scorso anno di questo evento dove ha chiuso con un onorevole T45. La motivazione a Woods non mancherà, sia a livello di gioco che mediatico, visto che ha da spingere il suo nuovo brand, dopo il divorzio da Nike per un matrimonio commerciale che durava da 27 anni.

La quota per la vittoria del torneo è alta @151.00, ma vedendo le quote medie di chi sta vincendo in questo 2024 di PGA sarebbe perfetta. Scherzi a parte, non crediamo assolutamente che Tiger possa essere un contender per la vittoria finale, ma per andare avanti sicuramente sì, quindi consigliamo WOODS SUPERA IL TAGLIO @1.80.

