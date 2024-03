Pronostici The PLAYERS Championship 2024. Questa settimana spazio solo al PGA Tour, con DP e LIV ferme, ma si gioca un torneo molto importante, per molti considerato il più importante tolti i major. Si torna in campo dopo il ritorno alla vittoria del numero uno al mondo, Scottie Scheffler, che ci ha anche mandato in cassa.

Pronostici The PLAYERS Championship 2024: Field, Tracciato, Statistiche

All’Arnold Palmer Invitational della settimana scorsa è tornato alla vittoria il numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, e siamo tornati ad incassare anche noi con la sua quota @7.50, da favorito, e segnalato anche nelle free pick.

Si passa comunque dai fasti di ben 4 tornei della scorsa settimana, al singolo evento PGA Tour di questa, ma parliamo di un torneo di primo livello che assicura grande spettacolo, e grandi campioni impegnati, il The PLAYERS Championship 2024 con un Field ovviamente di primo piano, e la lavagna scommesse è aperta da Scottie Scheffler, campione in carica qui, vincitore la scorsa settimana e nuovamente favorito su Rory McIlroy poi arriva Justin Thomas. In seconda fascia segnaliamo Xander Schauffele, Max Homa, Viktor Hovland, Jordan Spieth, Patrick Cantlay e Collin Morikawa.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Scottie Scheffler (-17); 2022: Cameron Smith (-13); 2021: Justin Thomas (-14); 2019: Rory McIlroy (-16); 2018: Webb Simpson (-18); 2017: Si Woo Kim (-10); 2016: Jason Day (-15); 2015: Rickie Fowler (-12); 2014: Martin Kaymer (-15); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Matt Kuchar (-13); 2011: K.J. Choi (-13); 2010: Tim Clark (-16).

Il tracciato è il mitico Stadium Course del TPC Sawgrass disegnato da Pete Dye nel 1980, un Par: 72 da 7,275 yards con Fairways e Rough in Celebration Bermudagrass ricorperta da Champion Fine Ryegrass mentre i Green sono in TifEagle Bermuda ricoperti di Poa Trivialis. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Tee to Green, Driving Distance e Greens in Regulation.

Pronostici The PLAYERS Championship 2024: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Anche questa settimana andiamo col favorito Scottie Scheffler @7.00, numero 1 al mondo, che ha vinto la settimana scorsa a Bay Hill e anche la scorsa edizione di questo torneo dove chiaramente si presenta da favorito. Scheffler si presenta con un mix perfetto di statistiche per fare la differenza anche su questo tracciato e 4 delle 7 vittorie in carriera al PGA le ha fatte su greens ricoperti di Poa Trivialis dove da il suo meglio a livello di put. Inoltre Scheffler ama la Florida con 3 vittorie e 2 top-5 negli ultimi 8 tornei giocati nello stato del sole.

Come quota di valore vi segnaliamo Max Homa @25.00 che arriva dal carrer best a Bay Hill la settimana scorsa (T8) che è stato anche il miglior risultato del 2024, la 4° top-20 in 6 tornei giocati. Nelle ultime 2 edizioni in cui ha partecipato a questo torneo Homa ha fatto bene con un T13 nel 2022 e un T6 l’anno dopo, nell’ultima edizione disputata.

Chiudiamo con un longshot a quota più alta, Hideki Matsuyama @33.00 che il mese scorso è tornato a vincere al The Genesis Invitational. Prima di quella vittoria la sua ultima top-10 era stato un 5° posto proprio qui al The Players dove ha giocato tanto in carriera, portando a casa 3 top-10 e altre 6 top-25 su un tracciato che si adatta benissimo alle sue corde e alle sue specifiche. La settimana scorsa ha continuano positivamente da leader dopo le prime 36 buche, e 4° alla domenica, con ottime statistiche di Tee to Green per il giapponese che vanta 9 titoli PGA Tour e 2 di questi sono stati vinti su Green TifEagle Bermudagrass / Poa Trivialis come quelli che affronterà questa settimana.

